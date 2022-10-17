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Новый джокер Тутберидзе запомнилась в «Ледниковом периоде» не только слезами. За прыжки ей дважды попало от Тарасовой

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Софья Акатьева дебютирует во взрослом катании – она среди фавориток первого этапа российского Гран-при (на этой неделе): уже владеет четверными прыжками, тройным акселем и вошла в лучший возраст для фигуристок Тутберидзе – 15 лет.

Большой (как минимум медийный) путь Софьи начался с «Ледникового периода» в 2018-м. Было все: яркие образы, критика от Татьяны Тарасовой и бронза со слезами.

Тарасова заставила перепрыгивать флип, а в команду позвал только один наставник из четырех

Детскую версию проекта снимали весной 2018-го – тогда Акатьевой было 10 лет. Но уже на отборочном турнире она обозначила амбиции:

«Я начала заниматься фигурным катанием в 4 года, меня сначала нигде не брали. Потом я много тренировалась – каждый день два раза, и уже начала профессионально кататься. Я хочу выиграть Олимпийские игры и чемпионат мира, чемпионат Европы. У меня уже много наград. И участие в этом проекте тоже будет знаковым событием в моей жизни».

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Софья привезла веселую постановку под песню Бьорк It’s Oh So Quiet – с каскадом справилась, а вот на тройном флипе упала. Но на протяжении всего проекта статус фигуристки с самым сложным контентом оставался за ней – каскады три-три там больше не прыгали.

Татьяна Тарасова так приступила к разбору: «Милый детенок, ты технически хорошо же… Пойди флип-то прыгни».

Акатьева даже растерялась, но пошла на тройной флип и сделала его идеально.

Тарасова продолжила: «Ты сейчас не спешила, заход сделала ритмично. И вовремя подняла руку, которая тебя подняла надо льдом. У меня к тебе просьба, чтобы ты не сутулилась, потому что ты все время хочешь закрыться. Так и стой все время – шею показывай. Девочка ты, конечно, очень хорошая, прыгучая, катаешься хорошо».

Детская версия «Ледникового» отличалась от взрослой – после выступления каждого участника наставники приглашали их к себе в команды. Всего команд было четыре: Ильи Авербуха, Татьяны Навки, Романа Костомарова и Максима Транькова. Удивительно, но только один наставник заинтересовался Софьей – Костомаров.

Тарасова тут же отреагировала: «Ромочкина девочка! А я точно знаю, что ты хотела к Ромочке. Мне так показалось». Софья сначала закивала, а потом все-таки призналась, что хотела к Навке – она говорила об этом и в видеовизитке.

Катала в образе Тринити (в кожаном костюме) и птицы (в комбинезоне с перьями)

В работе с Софьей Костомарову помогали Максим Ставиский и Оксана Домнина. К тренировкам с трио Акатьева привыкла – на тот момент она уже провела сезон в «Хрустальном» у Тутберидзе, Дудакова и Глейхенгауза. Мотивация от родителей – тоже в духе группы Этери и Саши Трусовой (она получала собак за освоенные квады):

«Самое главное – я попала в этот проект. Счастлива, что отобралась. Когда пришла домой, меня ждал сюрприз – мне подарили домашних крыс. Две девочки и один мальчик: Турбо всегда сидит наверху, потому что любит бегать с первого этажа на третий. Внизу прячутся Карамелька и Дынька».

Для первого соревновательного проката Костомаров выбрал Софье образ Тринити из «Матрицы»: тема выпуска – «Музыка кино». Главное, о чем наставник говорил Акатьевой и на тренировках, и перед выступлением (и почти перед каждым выходом на лед): «Не торопись, не суетись».

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Черный наряд с имитацией кожи, высокий хвост и уверенное катание – Софья смотрелась на льду стильно. На прыжках проскакивали небольшие ошибки, но с выходом в следующую стадию проблем не возникло.

Там в качестве темы выбрали «Хиты XXI века», и Акатьева выступила под инструментальную версию хита OneRepublic – Secrets.

В проекте часто используют реквизит – в номере Софьи в середине катка установили дерево, а сама фигуристка надела бело-серый костюм с перьями и изображала птицу. Все прыжки удались без ошибок, но судьи поставили только 5,84 за технику (да, в проекте все еще система 6,0) и 5,74 за артистизм. Тарасова не совсем поняла программу:

«Соня, кончено, научена прекрасно. Ты из группы Этери? Передай коллективу тренеров большую благодарность и большой привет. Научена очень хорошо, делаешь прыжки легко, не задумываешься. Мне понравилась программа, но я не поняла финала. Поэтому вторую оценку я поставила ниже».

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В интервью Евгении Медведевой, которая после серебра Олимпиады-2018 пробовала себя в роли ведущей, Акатьева все объяснила: «Я птица, которая летает, радуется жизни. Потом меня сбивает машина. Но я долетела до своих птенцов, а потом умерла».

В трансляции Александр Гришин вывел еще более компактное либретто: «Очень сложная, насыщенная драматически программа про непростое существование птиц в городских условиях».

В финале зажгла под «Кармен», но завалила произвольную и заплакала

Акатьева легко вышла в финал, который состоял из двух выпусков: в первом катали короткую под классическую музыку, во втором – произвольную на свободную тему.

К тому моменту стало ясно, что Софья – фаворит, а главное для нее – справиться со сложным прыжковым контентом и прибавить в выразительности. В короткой все удалось благодаря уверенности и оригинальной постановке.

«Я единственный из наставников, который выбрал ее в начале проекта. Остальные как-то стушевались. Я видел, что у нее огромный потенциал, и она может не только прыгать, но и очень ярко и выразительно кататься», – говорил Костомаров.

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Короткая под «Кармен» у Акатьевой получилось необычной: вместо привычных черно-красных платьев Софье сшили костюм тореадора. Такая интерпретация подходит для 10-летней девочки лучше образа роковой цыганки.

При этом Акатьева отыгрывала образ трусливого тореадора – так что было где показать эмоции и артистизм.

Завидев быка (его обозначили звуком и дымовой установкой), Софья кинулась к противоположному бортику, но в конце постановки все-таки поборола страх – даже грозила судьям. За сложным сюжетом не потерялось и катание – флип и каскад сделаны чисто.

Алексею Мишину, который заглянул в жюри, очень понравилось – заверил, что Акатьева победит и Алексея Ягудина:

«Зрелище замечательное. Аккуратненькая девочка, прекрасно скользит, быстро вращается, прекрасное художественное видение мира. Вот мы смотрели выступления мальчиков… В давние времена в фигурном катании мужчины соревновались с женщинами. И очень хорошо, что сейчас женщин отделили от мужчин. А то ты бы их всех обыграла. (Затем обращаясь к своему бывшему ученику Ягудину – Sports.ru) В те времена она бы и тебя упекла».

К решающему дню Акатьева подходила в 0,18 балла от лидера – Елизаветы Берестовской.

«Очень приятно знать, что я одна из лучших, но мне проще кататься без этой мысли, просто делать то, что я люблю», – мудро рассуждала она перед финальным прокатом.

Софье поставили программу под саундтрек к «Гладиатору». Но она то ли не справилась со сложной темой, то ли волнение захлестнуло – на тройном флипе смазала приземление, а потом почти упала с лутца и осталась без каскада. В этот момент на ее лице появились слезы, но программу она докатала и прыгнула чисто двойной аксель.

«Все равно ты прыгаешь лучше всех, у тебя все равно фантастическая техника, ты вращаешься лучше всех, катаешься. Просто сейчас не получилось, ничего страшного, это всего лишь проект», – успокаивал Костомаров.

У Тарасовой возникли вопросы к флипу (снова) и настрою:

«На разминке сделала три раза флип, и три раза он у тебя делался с одной и той же ошибкой, ты за него волновалась, у тебя руки не работали вместе с ногами. И ты не сделала для себя никакого вывода, так пошла на флип и в программе – и то же самое сделала. Очень жаль. Потому что ты из той группы, где учат очень хорошо прыгать и очень хорошо кататься.

Я твоя фанатка, понимаю, что ты сегодня хотела на первое место. Никогда не нужно этого делать, нужно всегда кататься и любить то, что ты делаешь. Не нужно делать больше того, что ты умеешь, ты сегодня боролась не за свое катание, а за место. Это тебя очень сильно сбило».

Акатьева расстроилась и с трудом сдерживала слезы. Медведева, войдя в положение, не задавала ей вопросы после проката, а рассказала о большой группе фанатов Софьи и попросила произнести лишь одну фразу: «Я буду кататься и буду вас радовать».

В итоге Акатьева заняла третье место, пропустив вперед не только Берестовскую, но и Анастасию Зинину.

Во время показательных выступлений о поражении уже мало что напоминало, а Софья выступила там с хулиганским номером: выехала на лед на самокате под песню Чичериной «Ту-лу-ла» в яркой куртке и розовой юбке.

И даже заставила Ягудина переодеться в «рыжую женщину», которая упоминается в песне.

Прошло 4,5 года – и вот Акатьевой предстоит дебют по взрослым.

По международным правилам она оставалась бы в юниорах, но наше фигурное катание изолировано – теперь тут свои правила. Так что этот сезон для Софьи пройдет рядом с Валиевой, Трусовой и Туктамышевой. Первый старт – уже 22 октября на этапе Гран-при в Москве.

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Фото: «Первый канал»

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