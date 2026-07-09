Депутат Роднина: «Изъятия вкладов у россиян никогда не будет. Нет ни одной политической цели, которую можно подвести под такое решение»

Депутат Роднина заявила, что у россиян не будут изымать банковские вклады.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что слухи о якобы возможном изъятии вкладов с банковских счетов россиян не имеют ничего общего с реальностью.

«Прекрасно понимаю, почему именно сейчас раздувают тему с возможным изъятием вкладов у россиян. В сентябре в стране будут большие выборы, а перед ними некоторые хотят посильнее завести народ. Всем известно, что снаружи Россию не победить, а изнутри можно попробовать. Именно поэтому мы сейчас и читаем про подобные идеи.

Изъятия вкладов у россиян никогда не будет. На каком основании это вообще можно сделать? Нет ни одной политической цели, которую можно подвести под такое решение. Даже во время Великой Отечественной войны никто ничего не отнимал, люди добровольно жертвовали средства. Вот и сейчас ничего подобного не случится», – заявила Роднина.