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  4. Депутат Роднина: «Изъятия вкладов у россиян никогда не будет. Нет ни одной политической цели, которую можно подвести под такое решение»

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Депутат Роднина: «Изъятия вкладов у россиян никогда не будет. Нет ни одной политической цели, которую можно подвести под такое решение»
Депутат Роднина заявила, что у россиян не будут изымать банковские вклады.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что слухи о якобы возможном изъятии вкладов с банковских счетов россиян не имеют ничего общего с реальностью.

«Прекрасно понимаю, почему именно сейчас раздувают тему с возможным изъятием вкладов у россиян. В сентябре в стране будут большие выборы, а перед ними некоторые хотят посильнее завести народ. Всем известно, что снаружи Россию не победить, а изнутри можно попробовать. Именно поэтому мы сейчас и читаем про подобные идеи.

Изъятия вкладов у россиян никогда не будет. На каком основании это вообще можно сделать? Нет ни одной политической цели, которую можно подвести под такое решение. Даже во время Великой Отечественной войны никто ничего не отнимал, люди добровольно жертвовали средства. Вот и сейчас ничего подобного не случится», – заявила Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
Государственная дума
logoПолитика

Комментарии

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До её слов я как-то реально не напрягался по этому поводу, а теперь….
ОтветDavidGinola
До её слов я как-то реально не напрягался по этому поводу, а теперь….
Сперва мы жили бедно, а потом нас обокрали)
ОтветDavidGinola
До её слов я как-то реально не напрягался по этому поводу, а теперь….
В точку, снял с языка.
СВО тоже никогда не могли себе представить
ОтветSkip
СВО тоже никогда не могли себе представить
А тут ещё в бюджете полная ж####.
Да и с бензином такое никто не мог представить.
ОтветSkip
СВО тоже никогда не могли себе представить
Комментарий скрыт
Дефолта не будет, твёрдо и чётко (с)
ОтветLjorke
Дефолта не будет, твёрдо и чётко (с)
Это все просчитано, понимаешь
ОтветLjorke
Дефолта не будет, твёрдо и чётко (с)
Сколько раз население СССР/ России потеряло свои сбережения ?
1922-24 , 1947 , 1961 денежные реформы .
Дальше уже при мне : 1991 ( Павловская реформа ) , 1992-93 гиперинфляция и шоковая терапия ,
1998 - дефолт .
Она нас предупредила, кстати. Побратски
Пошел прогрев...
ОтветМаксим Фомин
Пошел прогрев...
Комментарий скрыт
ОтветЧавес2
Комментарий скрыт
+/ Полностью с Вами согласен наконец-то ))
Никогда и никаких значительных сбережений после 1917 года у сколько-нибудь значительной части населения не было и быть не могло !
Понятно. Значит точно будет
спасибо, пошел сниму
ОтветAlex_Rotanov
спасибо, пошел сниму
Вы - человек со стальными нервами и железным терпением !
Кстати, сейчас придет Алешка и объяснит детишкам со спортса, что не нужны государству их жалкие копейки на вкладах, как и не нужны государству их жалкие налоги.
ОтветВечно в бане
Кстати, сейчас придет Алешка и объяснит детишкам со спортса, что не нужны государству их жалкие копейки на вкладах, как и не нужны государству их жалкие налоги.
насколько я помню, пару лет назад банковские вклады физ. лиц оценивались примерно в 25 трлн рупий. сдается мне, что щас стало только больше) это примерно полтора годовых бюджета так-то
ОтветTPGRK -
насколько я помню, пару лет назад банковские вклады физ. лиц оценивались примерно в 25 трлн рупий. сдается мне, что щас стало только больше) это примерно полтора годовых бюджета так-то
там порядка 70 триллионов. Но они уже банками во многом потрачены - вложены в ОФЗ, ими оплачен дефицит бюджета. Изъятия вкладов не будет, потому что этими деньгами и так пользуется государство: ты отнес деньги в банк - банк купил на них ОФЗ у Минфина - Минфин эти деньги отправил в бюджет.
У нас вообще много чего говорили. Когда-то даже говорили, не помню уже кто именно, что «В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать военнослужащие, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса». А оно вон как повернулось.
ОтветВечно в бане
У нас вообще много чего говорили. Когда-то даже говорили, не помню уже кто именно, что «В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать военнослужащие, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса». А оно вон как повернулось.
Этих разговоров и обещаний уже на целую книгу хватит(
Конституцию тоже обещали не переписывать. И пенсионный возраст обещали не поднимать. Про НДС я вообще молчу
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