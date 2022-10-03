Наша гимнастка-чемпионка получила гражданство США и закатила вечеринку: торт со статуей Свободы и танцы под Меладзе

Олимпийская чемпионка Анастасия Назаренко устроила вечеринку в честь получения американского паспорта.

10 лет назад в составе сборной России по художественной гимнастике она взяла золото Лондона-2012, теперь у нее совсем другой повод для праздника.

Шарики в цветах американского флага, растяжка USA, но музыка – родная

Назаренко уже пять лет живет в США, так что долгожданное гражданство оказалось поводом для грандиозной вечеринки.

Друзья, интерьер в цветах флага, танцы и торт со статуей Свободы – основательная подготовка. «Спасибо всем, кто пришел, чтобы отметить со мной это важное событие. Очень ценю. Дом полон цветов».

Чтобы насчет шариков не было сомнений – они в бело-сине-красных цветах – есть надувные звездочки с изображением флага. И растяжки с буквами USA!

Танцевали под Бритни Спирс и неожиданно – под Валерия Меладзе и его «Текилу-любовь».

Ну а главное украшение праздника – конечно, торт.

На первом ярусе – вид Нью-Йорка, далее – американский флаг, футболка «Я люблю Нью-Йорк» и паспорт гражданина США. Наверху главный символ города – статуя Свободы.

Заскучала в России и переехала в Нью-Йорк – там у нее бизнес и муж

До переезда в США у Назаренко была яркая карьера в художественной гимнастике: кроме олимпийского золота в группе (с Донсковой, Близнюк, Дудкиной, Макаренко и Севастьяновой) у нее три победы на чемпионатах мира, еще три – на Евро. А ушла из спорта после Универсиады-2013 в Казани, где вместе с группой тоже взяла три золота.

Хотела вернуться к Играм-2016, но не удалось: «Гимнастика начинается для детей с 5 лет, а заканчивается уже в 18. Я задержалась до 23, чтобы вернуться в Рио. Все-таки это пенсионерский возраст для гимнасток. У меня была мечта – вторые Олимпийские игры. Но нужно было сделать выбор, и я сделала его в пользу здоровья».

После карьеры Анастасия открыла школу художественной гимнастики в Калининграде и регулярно проводила там мастер-классы.

Спустя несколько лет Назаренко переехала в Нью-Йорк, организовала студию стретчинга и вышла замуж за режиссера Вячеслава Макшуна. В Россию приезжала все реже:

«Около трех лет живу в режиме Нью-Йорк – Москве, где большую часть времени провожу в Америке, а в Россию приезжаю как турист. Когда еду на машине, наслаждаюсь стариной архитектуры нашей столицы», – писала Анастасия в 2020-м.

Школа в Калининграде осталась без главы, а вот нью-йоркская студия Olymp Stretching развивается до сих пор – Назаренко ведет соцсети и проводит занятия. Философия руководителя простая:

«Некоторые увидят в этом лишь раздвигание ножек, хотя и это девушки должны уметь делать красиво! Не так ли? Но для меня за каждым шпагатом и высоко поднятой ногой стоит гораздо больше! Ежедневный труд, боль и слезы (в моем случае с 5 лет), стремление к целям и результат. Грация, женственность и сексуальность – это все сопутствует красивому гибкому телу девушки. Так что красота в глазах смотрящего!»

По словам Назаренко, она уехала из России, чтобы выйти из зоны комфорта:

«Я поняла, что переезд в Америку подходит под мой очередной challenge. Да еще и насмотревшись голливудских фильмов. Америка меня заразила! Скажу честно, переехать окончательно и остаться здесь жить у меня получилось раза с пятого. Не сразу. Также родители меня очень не хотели отпускать, и, более того, некоторые родственники шептали мне на ухо, какая это плохая идея. Но попробуй отговори козерога! Решилась и уехала. И ни в коем случае не жалею об этом».

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На фоне такой радости Назаренко забавно выглядит резкий ответ Ирины Винер Томасу Баху. Глава МОК предложил российским спортсменам дистанцироваться от режима взамен на нейтральный статус, вот что ответила босс нашей художественной гимнастики:

«Мои спортсменки на это никогда в своей жизни не пойдут, потому что они еще маленькими красят себе ногти в цвета российского флага, в шесть лет».

Фото: instagram.com/nazarenko.a.k; РИА Новости/Алексей Куденко