В Сочи-2014 американка Грейси Голд осталась в шаге от личной медали, спустя два года лидировала на чемпионате мира. А потом все рухнуло: так и не взяла большую награду, сорвалась на судей и боролась с психологическими проблемами.

Но Голд все еще в фигурном катании – накануне заняла 3-е место на небольшом турнире в Филадельфии. Зачем Грейси, которой вот-вот исполнится 27, каждый раз возвращается?

Сверкнула в Сочи-2014 и чуть не обыграла Медведеву на ЧМ – лидировала, но ее сломал сбой в произвольной

Голд – главная надежда американского фигурного катания перед Олимпиадой в Сочи. Она ярко дебютировала по взрослым – в 17 лет взяла серебро на чемпионате США и вошла в топ-6 на ЧМ.

Фигуристку сравнивали с Грейс Келли – звездой Голливуда, а позже – княгиней Монако. И не только из-за созвучности имен: Голд всегда была обаятельной и лучезарной, ее программы подкупали харизмой и образами.

В Сочи-2014 Голд взяла бронзу в командном турнире и оказалась 4-й в личном – впереди только Аделина Сотникова, Ю-На Ким и Каролина Костнер. Казалось, женское катание в США оживет после сложных времен.

В 2015-м Голд дерзко анонсировала тройной аксель и четверной сальхов. А на ЧМ-2015 отмечала, что и без элементов ультра-си способна обгонять победительницу турнира Елизавету Туктамышеву.

К чемпионату мира-2016 – поворотному турниру в карьере – Грейси подошла в статусе претендентки на медаль. Две победы на этапах Гран-при, два золота чемпионатов США, череда четвертых мест на больших стартах, которые должны были вылиться в награду. Но не получилось.

Хотя все было за Грейси: чемпионат проходил в Бостоне, а после короткой программы она лидировала. Позади остались три россиянки (в том числе будущая чемпионка Евгения Медведева), другая американка Эшли Вагнер, японки Мао Асада и Сатоко Мияхара.

Но Голд упала со стартового каскада в произвольной и после этого будто погасла. В итоге – опять 4-е место и очень много вопросов к самой себе:

«Я опечалена и растеряна. Мне правда стыдно за то, как я каталась и как представляла свою страну. Это ужасный момент для меня и моей карьеры. Но, может быть, я смогу стать лучше. Я до сих пор возлагаю надежды на Олимпиаду-2018».

В Пхенчхан Грейси так и не попала, да и вообще после сезона-2016/17 почти не выступала. Бронза турнира в Филадельфии – первая для Голд на международных стартах с ноября 2015-го.

Боролась с депрессией и закрывала зеркала дома, чтобы не видеть себя

Летом 2016-го Голд готовилась к пропуску серии Гран-при, но все же поехала на два этапа – в США и Францию. И уже тогда рассказывала о проблемах с весом, хотя перед национальным чемпионатом все еще верила в свои шансы:

«Знаю, что некоторые уже списали меня со счетов. Но я знаю, что если я смогу защитить свой титул чемпионки США и поеду на чемпионат мира, то у меня будут хорошие шансы на медаль».

Но даже там она оказалась далека от медалей – 6-е место и никаких шансов отобраться на ЧМ. Тот сезон пока последний в карьере Голд, который можно назвать полноценным.

Летом 2017-го Грейси готовилась к олимпийскому отбору и до последнего не сдавалась: тренировалась, даже поставила программы. Но в сентябре объявила о приостановке карьеры: у нее диагностировали депрессию и расстройство пищевого поведения.

На протяжении нескольких лет Грейси изнуряла себя физически и психологически: закрывала зеркала в доме, потому что была недовольна внешностью; могла проспать сутки, а потом вовсе не ложиться три дня подряд; морила себя голодом, после чего срывалась и бесконтрольно ела.

«Я была на грани самоубийства в течение нескольких месяцев. Если бы я продолжала в том же духе, то, вероятно, была бы мертва».

Она долго игнорировала проблемы, хотя еще перед Сочи-2014 ограничивала себя в еде. После провала на ЧМ-2016 состояние ухудшилось.

Она всегда была в плохом настроении, ни с кем не общалась. Первой неладное заметила Эшли Вагнер и тут же рассказала о состоянии Голд Федерации фигурного катания США, но психологи не помогли. Грейси нацелилась на Олимпиаду-2018 и упрямо продолжала.

Решающим моментом была открытая тренировка летом 2017-го. Голд вышла на лед перед судьями в черной толстовке с отсутствующим выражением лица и лишними 22 кг. Судьи растерялись, но все равно дали комментарии по программе Грейси. Она восприняла их слова как обвинения и сорвалась – рыдала, ругалась и в какой-то момент закричала: «Неужели никто не замечает крика о помощи, который сейчас во мне?»

После этого Голд все-таки приняла помощь от федерации. Ее отправили на стационарное лечение, которое длилось полтора месяца – а потом больше года шла терапия.

Возвращалась с трудом и без титулов, но теперь кайфует от спорта

В начале 2018-го сообщалось, что Грейси начала тренерскую карьеру. На тот момент ей было 22 года – солидный возраст для женского катания. А осенью она вернулась на лед – получила приглашение на Гран-при России. Тренеры были не в восторге от поспешного решения, но Голд все-таки полетела в Москву. Красивого камбэка не получилось – Грейси с трудом докатала короткую, заняла в ней последнее место и снялась.

Потом завершила сезон, назвав новую цель: «Моя цель – Олимпиада 2022 года в Пекине. Я уже начала подготовку к следующему сезону».

После этого она даже возвращалась к изучению тройного акселя – перед ковидным сезоном прыжок, по словам тренеров, почти получался без удочки. И несмотря на отсутствие международных турниров, последние три года Голд не бросала выступления: 12, 13 и 10 места на чемпионате США, победы на мелких внутренних стартах. Конечно, до Пекина-2022 было очень далеко, но Грейси не сдавалась.

На чемпионате США-2022, где она оказалась 10-й, зрители увидели ту Голд, к которой привыкли: веселую, уверенную в себе, с улыбкой на лице. Она шла 6-й после короткой, а весь турнир назвала «вишенкой на торте успешной попытки вернуться».

Голд сменила тренера, переехала, сбросила вес благодаря правильному питанию, а не изнуряющим диетам. Она дает уроки юным и взрослым фигуристам и повторяет: «Не фигурное катание вызвало у меня проблемы с психическим здоровьем. Это просто спорт. Причина – то, как я реагировала на стресс, как давила на себя».

Грейси избавилась от постоянных мыслей о мнении окружающих, не обращает внимания на заголовки с каламбурами (Gold – по-английски «золото»), а просто выступает в удовольствие.

Еще в мае этого года она сомневалась, что продолжит карьеру:

«У меня распланированы весна и лето: будут разные шоу, мастер-классы. Это будет насыщенное время. Я могла бы провести еще один сезон, а могла бы и не проводить. У меня выходит книга мемуаров, чему я очень рада. Меня ждет много крутых вещей, связанных с фигурным катанием, но не с соревнованиями. Посмотрим, будет ли в моей карьере еще один соревновательный сезон».

И все-таки Голд идет в новый сезон – в Филадельфии она уступила молодым американкам: 15-летней Изабо Левито и 16-летней Линдси Торнгрен. Зато вернула каскад тройной лутц – тройной тулуп и усердно работает над произвольной, на которую не всегда хватает сил.

Возможно, Грейси никогда не вернется на топ-уровень, но она поняла, что фигурное катание состоит не только из чемпионатов мира и серии Гран-при. Или все же увидим Голд на больших турнирах?

Фото: Gettyimages.ru/Jamie Squire, Harry How, Maddie Meyer, Jared Wickerham, Matthew Stockman; twitter.com/sk8maven