Загитову называют «татарской принцессой» и обожают в Казани, а она рассказывает о мусульманских традициях в семье и болеет за «Ак Барс»

Алина Загитова побывала на заседании Всемирного конгресса татар в Казани. Цель организации – объединение татарского народа и помощь в развитии республики.

Как татарская культура вписывается в плотный график Загитовой? Она празднует национальные праздники, часто бывает в Казани и болеет за «Ак Барс».

Гордится тем, что мусульманка, и считает Татарстан «маленькой родиной»

Загитова родилась в Ижевске, а последние 7 лет живет в Москве. Когда ей было 4 месяца, семья перебралась в Татарстан – отца будущей фигуристки пригласили играть за хоккейный «Нефтяник». Именно там она пошла на секцию фигурного катания. И хоть семья вернулась в Ижевск после 6 лет в Татарстане, в республике Алину считают своей. И она тепло отзывается в ответ:

«Для каждого человека важно и ценно свое происхождение. И для меня Казань, Татарстан – маленькая родина», – сказала она после заседания конгресса.

Алина то и дело попадает в списки самых влиятельных мусульман России – например, в 2019-м после победы на чемпионате мира она оказалась 38-й в топ-100, а год спустя возглавила рейтинг героев татарского мира по версии «Бизнес Online».

«Я очень горжусь тем, что я мусульманка. Не нужно никогда забывать, что татарская нация очень сильна».

Загитова вспоминала про религию даже на «Вечернем Урганте», когда вместе с Алексеем Ягудиным презентовала новый сезон «Ледникового периода»: «Я не могу говорить «ты» (Ягудину). Я так воспитана. Я живу в семье мусульман, у нас принято старшему поколению говорить «вы», – отмечала она, сидя в кожаных мини-шортах.

Алина активно интересуется татарской культурой. За последние 4 года она ходила на Сабантуй-2018 (праздник 2019-го пропустила из-за тренировок), выступала на форуме «Москва – Татарстан», записывала поздравление с Днем республики, дважды ездила на Всемирный конгресс татар. В этом году ее даже пригласили в президиум на пленарном заседании организации:

«Очень радостно приезжать сюда как-то поучаствовать в республике Татарстан, что-то свое внести. Тут мы обсуждали очень важные темы, важные вопросы затрагивали».

Загитова посещает Татарстан не только ради праздников – в 2021-м после стрельбы в гимназии, в результате которой погибли 9 человек, Алина прилетела в Казань, чтобы возложить цветы к мемориалу.

Татары обожают Загитову: называют татарской принцессой и радуются каждому успеху

Каждый успех Загитовой татары праздновали особенно мощно. Встреча чемпионского рейса из Пхенчхана получилась яркой – с плакатами «Алинә, без сине яратабыз» («Алина, мы тебя любим») и «Алина – татарская принцесса».

А татарская пресса делала специальные репортажи из Ижевска, где показывала, как за выступлением Алины на Олимпиаде наблюдают ее отец, сестра и первый тренер.

«Очень многие из моего города и со всего Татарстана присылали мне очень теплые видеозаписи, пожелания. Я чувствовала эту поддержку, и она мне очень помогла», – рассказывала Загитова на пресс-конференции после возвращения в Россию.

На льду тоже не забывали о корнях фигуристки. В сезоне-2019/20 Даниил Глейхенгауз поставил ей произвольную программу «Клеопатра» и так в интервью Первому каналу объяснял, почему постановка подходит Загитовой: «Алина – татарка, поэтому ей близка тема Востока. Хотим показать нашу чемпионку с лучшей стороны».

Фигуристки из мусульманских стран восхищаются Загитовой. Вот что рассказывала Захра Лари из ОАЭ, которая первой выступила в хиджабе на крупном международном турнире – Универсиаде-2019:

«Я знаю, что в России много мусульман. И очень уважаю татар. Это добрый народ, который живет в мире и согласии с другими национальностями, религиями, конфессиями. Алина – достойный пример настоящей татарки и кумир всех мусульман. Она первая мусульманка-фигуристка, ставшая олимпийской чемпионкой».

«Когда родители что-то скрывают, они говорят по-татарски»

В семье Загитовых татарская культура занимает важное место: родители говорят по-татарски, а бабушка с дедушкой поют песни на родном языке:

«Обожаю, когда бабайка играет на баяне, а абика поет», – рассказывала Алина о визите к родным в начале этого года.

А вот сама Загитова почти не знает татарского: «Когда родители что-то скрывают, они говорят по-татарски. Общаюсь на нем иногда с бабушкой, но это легкие фразы».

Еще одна связь семьи и Татарстана – это, конечно, хоккей. И не только из-за игровой карьеры в «Нефтянике» отца Алины – Ильназа Загитова. Летом 2018-го он оказался на должности ассистента тренера молодежного клуба «Ирбис», входящего в систему «Ак Барса». Через год Ильназ Загитов и вовсе возглавил «Ирбис». А еще спустя год покинул клуб, чтобы перебраться в Москву – поближе к семье.

Благодаря отцу Алина влюбилась в хоккей и даже пробовала себя в этом виде:

«Любовь к этому виду спорта мне привил отец еще с детства: он научил меня не сдаваться, играть в команде, тренировал силу воли. Все время с радостью бежала на матчи, наблюдала за маневренностью игроков, которой позавидует любой фигурист, а игру смотрела как крутейший блокбастер. Так у меня и появилась вечная любовь ко льду».

Загитова болеет за «Ак Барс» и часто бывает на играх команды: «Слежу, болею, желаю им только удачи и много забитых шайб».

Она несколько раз делала стартовое вбрасывание на матчах КХЛ. А во время гастролей спектакля Татьяны Навки «Спящая красавица» в Дубае (с Загитовой в главной роли) Алина тоже не забывала о хоккее. Одновременно с ледовым шоу в ОАЭ проходил матч КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом». Загитова появилась в промо-ролике матча, а потом вышла на лед с маскотом казанского клуба.

Фото: VK/hcakbars; business-gazeta.ru