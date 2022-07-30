«Я не вправе подвести Советский Союз». Эпическая выдержка Людмилы Турищевой – за спиной рухнули брусья, а она даже не оглянулась

Людмила Турищева – звезда спортивной гимнастики 1970-х: у нее 4 победы на Олимпиадах, 7 – на чемпионатах мира.

На соревнованиях ее отличал сильный характер и полная невозмутимость. Лучшая иллюстрация – эпизод на Кубке мира-1975: сразу после программы Турищевой брусья за ее спиной рухнули. Лицо гимнастки не изменилось – она поприветствовала зрителей и спокойно ушла с помоста.

И лишь вечером, пересматривая повтор, пришла в ужас от того, как это выглядело со стороны. На ютубе хватает роликов с этим эпизодом – они собирают сотни тысяч просмотров, самый популярный – миллион. И везде пользователи аплодируют хладнокровной Турищевой.

В 1975-м состоялась премьера Кубка мира по спортивной гимнастике, первый розыгрыш проходил в Лондоне. Турищева ехала туда максимально заряженной:

«Незадолго до этого прошел чемпионат Европы, где мы впервые встретились с Надей Комэнеч. Я выступала там с травмой позвонка, пропустив три месяца тренировок, и проиграла румынке. То, что опустилась на четвертое место, было для меня трагедией, но я отдавала себя отчет, что нахожусь не в лучшей форме. Кубок дал мне шанс помериться с Надей силами на равных: обе в хорошей форме – вот и расставим точки над и, – рассказывала Турищева.

К октябрю Турищева полностью восстановилась от травмы и набрала тонус, вот только румынка не приехала. По мнению Людмилы, это был хитрый и правильный ход – так Комэнеч отправилась бы на Олимпиаду-1976 непобежденной.

Но и без нее соперницы были серьезные – в многоборье Турищевой противостояла другая легенда советской гимнастики Ольга Корбут. И как раз тогда случился неприятный эпизод со снарядом.

Турищева вышла на упражнения на брусьях, все шло буднично: она делала элементы спокойно и без ошибок. Но ближе к концу программы что-то пошло не так.

«Я уже выполнила половину композиции, когда вдруг услышала незнакомый тихий скрип. Чувствую, что с брусьями что-то неладно: они не пружинили, как обычно, а двигались в такт моим движениям. Когда я пошла на соскок, снаряд и вовсе стал неуправляемым».

Конструкция брусьев у женщин, пожалуй, самая сложная среди всех гимнастических снарядов. Две жерди установлены на стойках, которые соединены между собой. Вся конструкция держится на тросах, растянутых с каждой стороны. В тот момент, когда Турищева была на снаряде, крюк, крепивший один из тросов, разогнулся. Натяжение тут же ослабло и брусья потеряли устойчивость.

«Что же делать?» – мелькнула мысль. Но в голове заложена программа – ты работаешь, как автомат, и понимаешь: нужно все довести до конца и соскочить с брусьев. Слава Богу, я это сделать успела.

Исполнила оборот на нижней жерди, усилием мышц живота оттолкнулась от брусьев и сделала так называемый срыв. Выполняя этот элемент, я, наверное, отбросила брусья назад, а сама вылетела слегка вперед. При этом, поскольку натяжение было уже недостаточным, не смогла выполнить запланированный поворот на 360 градусов, просто сделала, как мы говорим, прямой соскок.

Конечно, зал ахнул. Я почувствовала, что брусья падают, но даже не оглянулась – у меня же впереди оценка! Я не вправе была подвести ни себя, ни Советский Союз».

Тренеры сборной СССР хотели подать апелляцию, но судьи, обескураженные бесстрашием Турищевой, и так поставили высокую оценку. В итоге она обошла в многоборье Корбут, а затем выиграла все золото на отдельных снарядах.

«Я была готова к серьезной борьбе, меня ничто не могло напугать, но, признаюсь, я ужаснулась, когда после финала соревнований посмотрела видеозапись инцидента», – призналась Людмила позже.

Следующий сезон стал для Турищевой последним – она все-таки уступила Комэнеч (и Нелли Ким) в олимпийском многоборье, но взяла золото в команде и еще три медали Монреаля-1976.

Фото: РИА Новости/Ун-Да-Син; Gettyimages.ru/Tony Duffy