Питомцы наших фигуристок: Щербакова взяла из приюта, у Тутберидзе и Трусовой одинаковые собаки, а у Муравьевой – белый медведь!

В сборной России по фигурному катанию популярны не только победы и четверные прыжки. Наши чемпионки обожают животных.

У кого больше собак?

***

Пожалуй, самые знаменитые питомцы в сборной России – собаки Александры Трусовой. Саша даже нанесла их клички на одно из платьев для произвольной «Круэлла». Всего собачек пять: чихуахуа Тина, пудель Лана, басенджи Алита, пудель-тикап Элла и хаски Джек. А еще – две кошки.

«Первая – чихуахуа Тина, ее мне подарили за прыжок. Когда я прыгнула двойной аксель, мне разрешили собаку, потому что я всегда хотела очень».

Анна Щербакова не отстает: у нее – кошки Мафия и Шайни, собаки Сэнди и Мед. Все они с улицы.

«Мафию мы нашли летом – она лежала на дороге, маленькая совсем. Мы ее подобрали. Долго решали, как ее назвать. Почему-то на ум пришло именно Мафия. Незадолго до этого играли с семьей в игру «Мафия», вот и решили. Были сомнения – какая Мафия? Такой милый котеночек. Но нет, она себя проявила».

Мед в семье олимпийской чемпионки появился совсем недавно: Аня пришла на выставку приюта и не удержалась – забрала с собой.

Новым питомцем обзавелась и Елизавета Туктамышева. Теперь у нее два пса – шпиц Коко и очаровательный щенок Фиби.

«Бойтесь своих желаний, или как в моей жизни появилась Коко. Мы ехали с мамой в машине, я просто показала фото собаки, которую бы хотела себе, а потом все как в тумане. Приехали в Пушкин, выбрали ту самую. Потом поняли, что абсолютно не знаем, как существовать с питомцем. Но очень быстро привыкли, теперь, конечно, не представляем нашей жизни без Кокоши».

Шпиц и у Камилы Валиевой. Лева даже снимался в промо-ролике к шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Ну что за милота!

«Он очень скучает, когда я ухожу, аж подвывать начинает. Я иногда даже не знаю ⁠— уходить или остаться с ним. Зато очень радуется, когда я возвращаюсь».

В основе сборной две дебютантки – Аделия Петросян и Софья Муравьева. У обеих есть животные. У Аделии – йоркширский терьер по кличке Альма. В видео о собаках фигуристок «Хрустального» Петросян рассказывала, что присматривает за Тионой – собакой Этери Тутберидзе (тоже йорком).

И у Муравьевой собаки – чихуахуа Стив и Бакс. Но куда интереснее другой «питомец» Софьи – фанаты из Китая от ее имени усыновили белого медведя! Это распространенная практика в природоохранных организациях: человек берет символическое шефство над диким животным и его пожертвования идут на помощь фауне.

Целый зоопарк у чемпионки Европы Алены Косторной: два чихуахуа, сиба-ину Такара, мальтипу Одри, дворняжка Юстен, а еще кот и даже кролик! Отдельная любовь Алены – лошади, но скакуном она пока не обзавелась.

«К сожалению, московские квартиры не очень подходят для того, чтобы держать больших собак. Если ты хочешь содержать квартиру в чистоте и порядке, то это точно не вариант. Я люблю больших собак: немецких овчарок, ретриверов, лабрадоров, акита-ину. Но содержать их в квартире, конечно, тяжело».

Йоркширский терьер – популярная порода в группе Тутберидзе. У Майи Хромых – малышка по кличке Мила, еще есть серая кошечка. «Мила очень энергичная», – со смехом рассказывала Хромых.

У Дарьи Усачевой редкая разновидность шпица – вольпино итальяно, ее еще называют дворцовая собака. Ее зовут Синди.

У самой Этери в этом сезоне появилась кудрявая очаровашка по имени Мишель. Собака породы мальтипу сопровождала тренера на соревнованиях – съездила во Францию, в Сочи и даже снялась вместе с хозяйкой в интервью для Первого канала.

Еще один звездный тренер – Татьяна Тарасова – тоже обожает собак. У нее живет пудель Шурик.

«Когда-то Шурика мне подарили девочки тренеры на катке ЦСКА, в трудные для меня времена».

Любимица Тарасовой Евгения Медведева завела двух французских бульдогов: Джерри и Тофу-чан.

«С детства у меня была мечта иметь двух французских бульдогов: Тофу-чан и Basil. Я без понятия, почему мне пришло тогда это в голову. Но Тофу-чан ⁠— всегда было мое любимое имя. Поэтому я знала, что мы едем забирать именно Тофу-чан. Но, возможно, где-то в моем будущем есть и Basil».

У Алины Загитовой помимо знаменитой Масару, подаренной после Пхенчхана-2018, еще два хвостатых друга – мальтипу и чихуахуа.

Фото: instagram.com