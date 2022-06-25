😱 Загитову перепутали с Валиевой на боксерском шоу! Ведущий дважды назвал ее Камилой – Алина поморщилась и поправила

Алина Загитова провела тот самый спарринг/тренировку с легендой бокса Олегом Саитовым – этого шоу с неделою ждали в «Лужниках» в рамках Дня Московского спорта.

Вот только началось все с курьеза: ведущий перепутал чемпионку Пхенчхана-2018 с другой звездой нашей фигурки – Камилой Валиевой. Неудобно получилось.

Загитова уже месяц в боксе – проводит тренировки, изучает удары. И вот впервые вышла на ринг перед зрителями, чтобы поспарринговаться с двукратным олимпийским чемпионом.

Алине выдали халат с фамилией, проинструктировали.

Но, кажется, так тщательно готовились не все. Ведущий, объявляя фигуристку, начал с перечисления титулов:

«Встречайте – российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командном соревновании, чемпионка Европы, чемпионка мира, обладательница всевозможных наград», – такое комбо удивило, потому что в мире нет фигуристки с этим набором наград.

Хотя текст, видимо, готовили заранее – ведущий читал с телефона.

Алина двинулась на ринг как раз в конце этого странного спича, который закончился совсем уж неожиданно: «Камила Валиева!»

Загитова удивленно посмотрела в сторону зрителей. Что, простите?

Она подошла к микрофону, чтобы поприветствовать болельщиков, но снова услышала: «Камила, вы сегодня будете на этом ринге не одна...» Ведущего исправляли и зрители, и сама Загитова, он лишь отшутился: «Алиночка? Ну ладно, мне простительно, я и так лысый. Перестаньте».

Когда тренировка началась и к Алине присоединился Саитов, ведущий выбрал нейтральное и наименее рискованное обращение: «Солнце мое, ну расскажите, вы занимались когда-нибудь ударными видами спорта?»

Загитова вежливо ответила: «Я начала буквально недавно, где-то полтора месяца назад. Мне показалось, что это поможет в фигурном катании. Поэтому для меня сейчас важно заниматься боксом, потому что это поддерживает мою физическую форму».

Ну а затем «Камила» приступила к тренировке: сначала они с Саитовым размялись, поработали над движениями, а потом провели небольшой спарринг. Боксер надел лапы – Загитова отрабатывала удары.

В конце Саитов вынес большой букет, а ведущий все-таки исправил ошибку: «Дамы и господа, Алина Загитова!»

Мы обратились к организатором, чтобы узнать, кто же объявлял выходивших на ринг. Но там сказали, что ведущий – не официальный спикер Дня, не назвали его имя и не поделились контактом.

В «Лужниках» действительно можно было запутаться в олимпийских чемпионках по фигурному катанию. На спортивном празднике были и Валиева – она провела фитнес-тренировку, и Анна Щербакова – выступила в баттле по брейк-дансу.

Камила и Анна выбрали виды хоть немного смежные с фигурным катанием, Загитова же пошла на эксперимент. А почему выбрала именно бокс, ответила так, что мы запомним: «Я считаю, что человек в этой жизни должен попробовать все, но не все, есть ограничения».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков