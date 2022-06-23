Новый соперник Загитовой по шоу-поединку – кто он?

Алина Загитова настолько грозно готовится к боксерскому шоу-бою, что ей поменяли соперника: с олимпийского чемпиона на двукратного победителя Игр.

25 июня в рамках Дня московского спорта фигуристка встретится с Олегом Саитовым – звездой бокса нулевых.

1. Изначально соперником Загитовой объявили 23-летнего Альберта Батыргазиева. Но чемпион Токио-2020 отказался от выставочного поединка из-за травмы.

Участие Батыргазиева было под вопросом почти сразу – из-за травмы руки он снялся с финала Интерконтинентального кубка, который, как и бой с Алиной, пройдет 25 июня. Да и тренер Эдуард Кравцов категорично заявил, что Альберт не выйдет на ринг. И вот Батыргазиеву нашли замену.

2. Саитов – легенда нашего бокса. Он (как и Загитова в фигурке) побеждал на всех престижных турнирах: дважды выиграл Олимпийские игры в категории до 67 кг (Атланта-1996 и Сидней-2000), взял титул ЧМ-1997, увез два золота с Евро.

В 1998-м стал первым российским и советским спортсменом, выигравшим все титулы в любительском боксе. После Сиднея-2000 получил престижный Кубок Вэла Баркера – его вручают самому техничному боксеру Игр (за всю историю у нас всего два обладателя этого приза – Саитов и победитель Токио-1964 Валерий Попенченко).

Саитов завершил карьеру в 2004-м после бронзы Игр в Афинах.

3. У Саитова и Загитовой, кроме золота Олимпиады, есть еще кое-что общее – любовь к журналистике. Алина осваивает профессию в РАНХиГС, а Олег окончил факультет журналистики в Казанском государственном университете. Саитов пробовал себя в печатной прессе и в роли комментатора.

4. После спорта Саитов ушел в политику. В 2005-м его назначили руководителем департамента физической культуры и спорта Самарской области, там он дослужился до замминистра спорта.

В 2013-2015 экс-боксер возглавлял уже минспорта Сахалинской области, с 2017-го – по настоящее время он депутат Сахалинской областной думы.

«Если Загитова стала олимпийской чемпионкой, то у нее получится в депутатах». Хм, это правда так работает?

5. Теперь 48-летний Саитов выйдет на ринг с Загитовой:

«Когда спортсмены из разных дисциплин встречаются на территории одного из них, это всегда завораживает как самих спортсменов, так и болельщиков. Алина – очень разносторонняя личность. Здорово, что ее увлечение боксом сведет нас вместе на спортивной площадке, а зрители смогут это увидеть».

Олег настаивает, что проведет с Алиной спарринг. Впрочем, полноценного боя и не ждали:

«Это не поединок с Алиной, а мастер-класс. Мне предложили, и я с удовольствием согласился провести мастер-класс с нашей прекрасной фигуристкой. Что будет в программе? Самое главное в боксе – это защита, умение защищаться, передвигаться, наносить удары. То есть должен быть комплекс навыков. Когда человек умеет только наносить удары, он будет пропускать в защите, а это плохо».

Загитову занесло в бокс, впереди бой с мужчиной. Это что, не шутка?😱

Фото: РИА Новости/Игорь Уткин, Павел Лисицын