Кто из фигуристов закончил после Олимпиады? Чен, Пападакис и Сизерон (с шансом вернуться), 16-летняя Лью и топ-танцоры из США

После Олимпиады фигуристы часто завершают карьеры: кто-то сразу объявляет о планах, кто-то сохраняет интригу.

А по кому уже точно будем скучать в следующем сезоне?

Японская одиночница уходит в солидном для современной фигурки возрасте – ей 24. Последние несколько сезонов сложились неудачно: пропуск Пекина-2022, 19-е место на чемпионате мира и безвозвратная потеря лидерства в сборной.

Зато предыдущий олимпийский цикл у Сатоко вышел сверхуспешным: серебро и бронза ЧМ, четвертое место в Пхенчхане-2018, золото чемпионата четырех континентов-2016. И, конечно, утонченные и нежные программы с невероятным скольжением.

«Все свои силы, как физические, так и ментальные (особенно в этом году), я отдала фигурному катанию. Я ни о чем не жалею. И у меня много идей о том, что же делать дальше. Следите за новостями! Я сделаю все, что в моих силах, чтобы проявить себя в новой сфере».

Чемпионка Европы тоже попрощалась с соревновательной карьерой. Победа в Минске-2019, в том числе над Загитовой – самая яркая в карьере Самодуровой.

В новом сезоне точно будет не хватать смелых программ Софьи. За последние сезоны она каталась под «Хава нагила», саундтреки к фильмам «Бурлеск» и «Мулан» и даже под Дуа Липу. Теперь Самодурова работает тренером в группе Алексея Мишина. И открытость новому тут точно поможет, ведь у нее богатый опыт – сотрудничала с Ильей Авербухом, Николаем Морозовым, Романом Костомаровым и Флораном Амодьо.

«Решение приняла спокойно. Думала, будет апатия. Но все легко. Мне нравится тренировать. Есть дети, я уже вижу результат. Тренеры тоже видят. Подтолкнул Алексей Николаевич. Я с ним поговорила, сказала, что хочу заканчивать. Хотела уезжать жить в Казахстан – у меня там родители, семья. Но Алексей Николаевич сказал, что нужно делиться своими знаниями».

Пожалуй, самое неожиданное прощание со льдом. Талантливая американка взяла бронзу чемпионата мира (без наших фигуристок) и уверенно выступила на Олимпиаде – 7-е место (с нашими). Она преодолела сложный пандемийный сезон, когда ее очевидно накрыл пубертат. Четверной лутц, который Лью прыгала по юниорам, не вернулся, зато Алиса стабильно исполняла тройной аксель.

Одно время казалось, что именно Лью навяжет борьбу нашим суперфигуристкам во главе с Камилой Валиевой и начнет революцию четверных в США. Лью всего 16 лет, она провела лишь один сезон по взрослым, но уже уходит.

«Я так довольна тем, как сложилась моя карьера! Теперь, когда я, наконец, достигла своих целей в фигурном катании, я собираюсь двигаться дальше по жизни. Я, наверное, буду проводить все свое свободное время с семьей и друзьями, и я также собираюсь учиться. Но фигурное катание научило меня в жизни гораздо большему, чем я ожидала. Я очень рада, что каталась».

Еще одна российская фигуристка, которую больше не увидим на льду. Тараканова не полностью реализовала потенциал – помешали травмы, из-за проблем с ногой она и завершила карьеру.

В прошлом сезоне Анастасия не выступала, но до последнего верила, что преодолеет трудности. В июле 2021-го вошла в тренерский состав группы Оксаны Булычевой. Опыта работы в разных школах у нее много – тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Светланы Пановой.

«Очень долго не принимала ситуацию. Даже приезжала на каток, выходила на лед и пыталась что-то сделать. Распространяться на эту тему категорически не хотела, поэтому не отвечала на какие-либо вопросы про соревнования. Долго не могла поверить, что уже точно все. По сей день скучаю по спорту, но стадия принятия уже позади».

Главный турнир в карьере канадца пришелся на 2014-й. Тогда на юниорском чемпионате мира он взял золото, обыграв мощных соперников: серебро взял наш Адьян Питкеев, а бронзу – сам Нэтан Чен. Позади остались и японец Шома Уно, и китаец Цзинь Боян.

Взрослая карьера сложилась не так ярко – 5-е место на ЧМ-2015, две медали на этапах Гран-при и ни одной поездки на Олимпийские игры.

«Для меня было честью представлять Канаду на самом высоком уровне в спорте, и я никогда не буду достаточно благодарен за все доверие и возможности, которые вы предоставили мне за годы карьеры. За эти годы я усвоил так много ценных уроков, которые возьму с собой, переходя к следующей главе своей жизни».

Потери и в израильской команде: серебряный призер чемпионата Европы-2016 завершает карьеру в 34 года.

За долгие годы в спорте Быченко многое успел: сменил гражданство (до 2011-го выступал за Украину), побывал на трех Олимпиадах и 9 чемпионатах мира. На ЧМ-2018 остановился в шаге от медали, а вот на ЧЕ двумя годами ранее уступил только легендарному Хавьеру Фернандесу, обыграв всех россиян – Максима Ковтуна, Михаила Коляду и Александра Петрова. Это первая медаль Израиля на чемпионатах Европы.

Сейчас Быченко живет в США и тоже начинает карьеру тренера.

Еще один ветеран мужского катания – уходит в 32. Михал – чуть ли не самый стабильный фигурист последних десятилетий, и точно – самый неутомимый. Он прошел четыре Олимпиады, 10 чемпионатов мира и 14 (!) чемпионатов Европы.

У чеха целая коллекция обидных мест: он дважды не дотягивался до бронзы ЧМ, еще три раза оставался четвертым на ЧЕ. При этом почти не выпадал из топ-10 европейского фигурного катания. Главное достижение – бронза Евро-2013.

«Теперь мне не терпится обнять жену и дочь и рассказать им все безумные истории, произошедшие со мной за все эти годы. Замечательная жизнь одного старичка, который просто обожает кататься!»

Первый танцевальный дуэт США прощается на хорошей ноте: четыре чемпионата мира подряд в топ-3 и две медали Олимпиады-2022.

Хаббелл и Донохью прошли долгий путь от непопадания в Сочи-2014 до звания одного из самых стабильных и техничных дуэтов мира. С сезона-2015/16 тренировались у Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона в Монреале, именно работа на одном льду с лучшими парами (Пападакис и Сизерон, Виртью и Моир) вывела американцев в самый топ.

«Хотим посмотреть на мир и как можно чаще выступать в новой обстановке несколько лет. Также мы оба собираемся приступить к созданию школ, начать тренировать и поддерживать спорт, воспитывая новых спортсменов, будущие поколения».

Одновременно с Хаббел заканчивает и ее жених – Адрия Диас. Его партнерша по танцевальному дуэту Оливия Смарт ищет замену, чтобы продолжить карьеру.

Диас многое сделал для испанского фигурного катания. Вместе с Сарой Уртадо они были первым танцевальным дуэтом Испании на Олимпийских играх. Когда пара распалась, то в стране началось невероятное соперничество двух ярких дуэтов: Смарт – Диас и Уртадо – Кирилл Халявин. Они по очереди выигрывали национальные чемпионаты, и даже на Игры отправились друг за другом: в Пхенчхане выступала Сара, в Пекине – Адрия.

«После стольких лет чувствую, что настало время перевернуть страницу и закрыть эту прекрасную главу моей жизни. Это непросто, особенно когда ты не один, а решение касается целой команды», – теперь Адрия работает в монреальской академии в группе Скотта Моира.

Уртадо тоже уходит, а вместе с ней и ее нынешний партнер – Кирилл Халявин. Кроме исторических выступлений с Диасом Сара провела 6 сильных сезонов с Халявиным. Они дважды брали медали на этапах Гран-при и были 6-ми на чемпионате Европы.

Кирилл до 2016-го катался за Россию вместе с Ксенией Монько, вместе они побеждали на юниорском чемпионате мира и были 8-ми на взрослом. Из-за травмы партнерши дуэт распался, после чего Халявин и оказался в Испании.

В мае этого года фигуристы покинули группу Александра Жулина и перебрались в Мадрид. Видимо, в там не сложилось. После ухода двух ведущих пар танцы Испании ждут большие перемены.

И в парах не обошлось без расставаний. Италия потеряла крепкий дуэт Делла Моника – Маттео Гуаризе: они выступали вместе 11 лет, но о завершении карьеры объявила только партнерша.

Несмотря на статус топовой пары, итальянцы не дотянулись до медалей главных стартов. Ближе всего были на ЧМ-2018 (5-е место) и чемпионатах Европы в 2019-м и 2020-м (4-е места). Зато в Италии им не было равных 7 лет подряд.

«Прошло 27 лет с тех пор, как я впервые прокатилась на коньках, будучи еще маленькой девочкой. Этот спорт дал мне столько всего, он научил меня дисциплине, уважению и самопожертвованию. Он подарил так много эмоций и дал возможность повстречать так много замечательных людей».

Еще один танцевальный дуэт, который мы не увидим на соревнованиях. После успешной юниорской карьеры Шевченко и Еременко не нашли себя во взрослом катании.

Год назад они были четвертыми на чемпионате России, а этой весной распались по инициативе Софьи. У нее не осталось желания и моральных сил продолжать.

«Это было сложно – идти наперекор всему и вся, всем правилам и тому, как надо поступать. Вроде бы середина сезона, мы только начали в него входить, плюс это олимпийский сезон. У меня есть ответственность перед Игорем, перед тренерами... А я не могу. Я должна была определиться. Идти к цели, потому что она нужна кому-то другому – это не про меня и не про спорт. Спорт – это когда ты на двести процентов отдаешься и знаешь, что это точно твое».

Вслед за Шевченко решение созрело и у Еременко. Теперь оба тренируют в новой группе Ильи Авербуха.

Наши танцы останутся и без яркого дуэта Скопцова – Алешин. Основная причина – здоровье обоих партнеров.

«Можно было как-то это оттянуть, с помощью медицины пытаться продолжать карьеру, но это было бы достаточно проблематично. Кирилл закончил почти сразу после чемпионата России. Я сразу поняла, что без него не смогу кататься. Спорта, фигурного катания, для меня без Кирилла не существует, я поняла, что не смогу без него кататься», – объясняла Анастасия.

Скопцова и Алешин – чемпионы мира среди юниоров. Как и у Шевченко с Еременко, их юниорская карьера была куда ярче взрослой, но на прошлогоднем чемпионате России они все же зацепили бронзу.

Теперь Алешин присоединился к тренерскому штабу Мишина, а Скопцова пробует себя в журналистике.

Бонус: Нэтан Чен и Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон

Нэтан Чен – лучший фигурист современности – собрал главные трофеи и готов к важной паузе ради учебы. Он не планирует выступать в ближайшем сезоне, но пока вошел в сборную США (впрочем, это во многом формальность – например, Диана Дэвис и Глеб Смолкин вошли в сборную России). А дальше – загадка, но шансов на реальное соревновательное продолжение и правда немного.

А Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон – лучшие танцоры современности – отдыхают, добравшись до олимпийского золота. Если официально, то они отказались только от предстоящего сезона и хотят камбэк. Но кто знает, как изменится расклад к следующей весне? Не исключено, что домашний чемпионат мира в марте стал их последним боевым выступлением.

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Этот сезон был последним для японца Кейдзи Танака и американца Брайана Джонсона, ушла австрийская пара Мириам Циглер – Северин Кифер. А еще официально объявила о завершении карьеры первая фигуристка, прыгнувшая четверной по взрослым (на ЧМ-2019), Элизабет Турсынбаева.

Фото: globallookpress.com/MPP, Laurent Lairys/Dppi, MATSUO.K, Naoki Nishimura, Maksim Konstantinov, Yohei Osada, Naoki Morita, Raniero Corbelletti; РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф