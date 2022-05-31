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У Клэбо конфликт с федерацией – думаете, из-за денег? Нет, но Йоханнес и правда выбивает особые условия

сборная Норвегии сборная Норвегии
Фруде Педерсен
Арильд Монсен Арильд Монсен
Федерация лыжных видов спорта Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии
Йоханнес Клэбо Йоханнес Клэбо
Лыжи Лыжи

Наши лыжники остались без международных стартов из-за решения FIS, а в это время главная звезда сборной Норвегии не может договориться с собственной федерацией. Йоханнес Клэбо выдвинул несколько требований и пока не подписал контракт, который обеспечит подготовку в команде.

Какие условия ставит пятикратный олимпийский чемпион и почему все так затянулось?

Клэбо уже спорил с федерацией из-за спонсоров, в этот раз поставил два условия

Уже не первый раз Клэбо и федерация вступают в долгие переговоры. Два года назад Йоханнес не подписывал соглашение до середины лета из-за конфликта спонсоров: он хотел размещать на форме логотипы личных партнеров, а не только командных.

Тогда Федерация лыжных видов Норвегии пошла навстречу – решение ожидаемое, ведь иначе сборная потеряла бы лидера накануне сезона.

В этом году похожая ситуация: Клэбо вошел в сборную, готовится к сезону, но все еще без контракта. Вот только причина споров не финансовая. Больше месяца Йоханнес ведет переговоры с руководством, у лучшего лыжника мира (а без Большунова это звание точно у Клэбо) два условия:

1. Возможность пропускать общие сборы и получить 100 суток подготовки в горах.

2. Вернуть в команду личного сервисмена – Фруде Педерсена.

Зачем Клэбо столько сборов на высоте?

Йоханнес попал в спринтерскую группу, которую тренирует Арильд Монсен. Спарринг-партнеры подобрались очень сильные: Эрик Валнес, Ховард Сулос Таугбель, Пол Гульберг, Синдре Бьорнестад Скар, Эвен Нортуг.

Правда, в последние сезоны Клэбо всерьез взялся за дистанционные виды. И это работает: зимой он впервые взял медаль главного старта не в эстафете или спринте – на Олимпиаде-2022 финишировал третьим в классической «разделке». Да и по сезону было видно, как Йоханнес прибавил – все личные гонки с интервальным стартом проходил с хорошей раскладкой и обдуманной стратегией.

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Неудивительно, что перед новым сезоном он рассчитывает разбавить спринтерскую подготовку высотными тренировками. Главная проблема – у команды не запланировано ни одного сбора в горах. Во многом это связано с тем, что предстоящий чемпионат мира в словенской Планице пройдет на высоте около 950 метров – специальная горная подготовка вряд ли понадобится. Но у Клэбо другая цель:

«Я думаю, что стану еще лучше. А время покажет, был ли я прав. Я подумывал протестировать это ранее, но попытку остановила пандемия. Сейчас же, считаю, такая возможность есть. И хотя будущей зимой чемпионат мира проходит не в условиях высоты, я решил провести полноценную высотную подготовку с целью просто-напросто попробовать стать еще лучше как лыжник к чемпионату в Планице.

В моих планах по пребыванию на высоте заложено также, что это этап подготовки к ЧМ-2025 в Тронхейме и Олимпиаде-2026 в Италии».

Набор объема в горах в начале олимпийского цикла – рабочая стратегия: Олимпиада-2022 отчасти показала, что норвежцы опоздали с подобными тренировками и не набрали достаточно горного стажа к тяжелой высоте Чжанцзякоу.

Перед новым сезоном Клэбо рассчитывает провести 3-4 полноценных сбора в горах (каждый минимум по 20 дней).

Йоханнес признавался, что не рассматривал вариант с подготовкой вне команды. Рано или поздно контракт подпишут – маловероятно, что федерация не прислушается к главной звезде.

Клэбо не особо нуждается в партнерах по тренировкам, да и при таком количестве высотных сборов нечасто будет пересекаться с командой. Но сборная дает преимущества: это и ресурсы, и приоритет при отборе на Кубок мира, и отличные отношения с Монсеном. К тому же федерация до этого всегда уступала Йоханнесу, так что даже затянувшиеся переговоры, вероятно, снова окончатся в его пользу.

Ему уже пошли навстречу – Клэбо отпустят в горы. Монсен заявил, что в сборной к Йоханнесу особое отношение, поэтому условие удовлетворили:

«У него 48 побед на Кубке мира и уйма медалей главных стартов. Я сказал, что для меня будет непросто построить команду согласно его пожеланиям, но сделать это возможно. Он лучший и он звезда. Мы относимся ко всем одинаково, но ему будет предоставлена возможность это сделать».

Сервисмену Йоханнеса не рады в команде – кажется, у него непростой характер

Согласие по первому пункту нашли в начале мая, а вот со вторым условием все еще не разобрались.

Личный сервисмен Клэбо Фруде Педерсен закончил работу в команде, но лыжнику это не понравилось – он настаивает на возвращении проверенного специалиста. Оказалось, что договориться о работе сервисера сложнее, чем организовать высотные сборы.

Педерсен работал с Клэбо на протяжении всех последних сезонов в сборной, поэтому внес ощутимый вклад в три Больших хрустальных глобуса, 7 медалей Олимпийских игр и 6 побед на чемпионатах мира.

Но в прошедшем сезоне у Педерсена и остальной сервис-бригады возник серьезный конфликт, решить который, кажется, так и не удалось. Сам Фруде не ответил на вопрос о проблемах в команде, в федерации тоже не комментируют внутренние отношения.

Известно лишь то, что к концу мая Клэбо все еще без контракта (предыдущий истек 30 апреля). Педерсен тоже не подписал соглашение – ему и другим сервисменам выслали описание, но документы еще не готовы.

Педерсен важен для Йоханнеса не только как топовый специалист по лыжам, но и как особый человек в команде. Именно Фруде настраивал Клэбо перед гонками на Олимпиаде – в Пекине из-за положительного теста на ковид со сборной ограничил общение тренер Монсен, а дедушка и отец Клэбо оставались в Норвегии.

«Я ясно дал понять, что хочу, чтобы он остался на весь олимпийский цикл до следующих Игр. Надеюсь, федерация сделает все, что в ее силах, чтобы вернуть Фруде в сервис-бригаду. Это имеет важнейшее значение для того, что я буду делать», – объяснил Клэбо.

Работа в преддверии следующего сезона стартовала – несмотря на то, что у обоих нет контрактов, Клэбо и Педерсен уже тестируют лыжи.

В федерации заверили, что документы с сервисменом подпишут, тем самым обеспечив контракт и с главной звездой. Но лето Йоханнес Клэбо встречает без соглашения с командой.

«На охоте на куропаток дед всегда шагал впереди, а за ним – Йоханнес как ученик». Что есть в жизни Клэбо кроме лыж?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; instagram.com/johanneshk; globallookpress.com/Tomi Hanninen/Newspix24

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