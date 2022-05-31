У Клэбо конфликт с федерацией – думаете, из-за денег? Нет, но Йоханнес и правда выбивает особые условия

Наши лыжники остались без международных стартов из-за решения FIS, а в это время главная звезда сборной Норвегии не может договориться с собственной федерацией. Йоханнес Клэбо выдвинул несколько требований и пока не подписал контракт, который обеспечит подготовку в команде.

Какие условия ставит пятикратный олимпийский чемпион и почему все так затянулось?

Клэбо уже спорил с федерацией из-за спонсоров, в этот раз поставил два условия

Уже не первый раз Клэбо и федерация вступают в долгие переговоры. Два года назад Йоханнес не подписывал соглашение до середины лета из-за конфликта спонсоров: он хотел размещать на форме логотипы личных партнеров, а не только командных.

Тогда Федерация лыжных видов Норвегии пошла навстречу – решение ожидаемое, ведь иначе сборная потеряла бы лидера накануне сезона.

В этом году похожая ситуация: Клэбо вошел в сборную, готовится к сезону, но все еще без контракта. Вот только причина споров не финансовая. Больше месяца Йоханнес ведет переговоры с руководством, у лучшего лыжника мира (а без Большунова это звание точно у Клэбо) два условия:

1. Возможность пропускать общие сборы и получить 100 суток подготовки в горах.

2. Вернуть в команду личного сервисмена – Фруде Педерсена.

Зачем Клэбо столько сборов на высоте?

Йоханнес попал в спринтерскую группу, которую тренирует Арильд Монсен. Спарринг-партнеры подобрались очень сильные: Эрик Валнес, Ховард Сулос Таугбель, Пол Гульберг, Синдре Бьорнестад Скар, Эвен Нортуг.

Правда, в последние сезоны Клэбо всерьез взялся за дистанционные виды. И это работает: зимой он впервые взял медаль главного старта не в эстафете или спринте – на Олимпиаде-2022 финишировал третьим в классической «разделке». Да и по сезону было видно, как Йоханнес прибавил – все личные гонки с интервальным стартом проходил с хорошей раскладкой и обдуманной стратегией.

Неудивительно, что перед новым сезоном он рассчитывает разбавить спринтерскую подготовку высотными тренировками. Главная проблема – у команды не запланировано ни одного сбора в горах. Во многом это связано с тем, что предстоящий чемпионат мира в словенской Планице пройдет на высоте около 950 метров – специальная горная подготовка вряд ли понадобится. Но у Клэбо другая цель:

«Я думаю, что стану еще лучше. А время покажет, был ли я прав. Я подумывал протестировать это ранее, но попытку остановила пандемия. Сейчас же, считаю, такая возможность есть. И хотя будущей зимой чемпионат мира проходит не в условиях высоты, я решил провести полноценную высотную подготовку с целью просто-напросто попробовать стать еще лучше как лыжник к чемпионату в Планице.

В моих планах по пребыванию на высоте заложено также, что это этап подготовки к ЧМ-2025 в Тронхейме и Олимпиаде-2026 в Италии».

Набор объема в горах в начале олимпийского цикла – рабочая стратегия: Олимпиада-2022 отчасти показала, что норвежцы опоздали с подобными тренировками и не набрали достаточно горного стажа к тяжелой высоте Чжанцзякоу.

Перед новым сезоном Клэбо рассчитывает провести 3-4 полноценных сбора в горах (каждый минимум по 20 дней).

Йоханнес признавался, что не рассматривал вариант с подготовкой вне команды. Рано или поздно контракт подпишут – маловероятно, что федерация не прислушается к главной звезде.

Клэбо не особо нуждается в партнерах по тренировкам, да и при таком количестве высотных сборов нечасто будет пересекаться с командой. Но сборная дает преимущества: это и ресурсы, и приоритет при отборе на Кубок мира, и отличные отношения с Монсеном. К тому же федерация до этого всегда уступала Йоханнесу, так что даже затянувшиеся переговоры, вероятно, снова окончатся в его пользу.

Ему уже пошли навстречу – Клэбо отпустят в горы. Монсен заявил, что в сборной к Йоханнесу особое отношение, поэтому условие удовлетворили:

«У него 48 побед на Кубке мира и уйма медалей главных стартов. Я сказал, что для меня будет непросто построить команду согласно его пожеланиям, но сделать это возможно. Он лучший и он звезда. Мы относимся ко всем одинаково, но ему будет предоставлена возможность это сделать».

Сервисмену Йоханнеса не рады в команде – кажется, у него непростой характер

Согласие по первому пункту нашли в начале мая, а вот со вторым условием все еще не разобрались.

Личный сервисмен Клэбо Фруде Педерсен закончил работу в команде, но лыжнику это не понравилось – он настаивает на возвращении проверенного специалиста. Оказалось, что договориться о работе сервисера сложнее, чем организовать высотные сборы.

Педерсен работал с Клэбо на протяжении всех последних сезонов в сборной, поэтому внес ощутимый вклад в три Больших хрустальных глобуса, 7 медалей Олимпийских игр и 6 побед на чемпионатах мира.

Но в прошедшем сезоне у Педерсена и остальной сервис-бригады возник серьезный конфликт, решить который, кажется, так и не удалось. Сам Фруде не ответил на вопрос о проблемах в команде, в федерации тоже не комментируют внутренние отношения.

Известно лишь то, что к концу мая Клэбо все еще без контракта (предыдущий истек 30 апреля). Педерсен тоже не подписал соглашение – ему и другим сервисменам выслали описание, но документы еще не готовы.

Педерсен важен для Йоханнеса не только как топовый специалист по лыжам, но и как особый человек в команде. Именно Фруде настраивал Клэбо перед гонками на Олимпиаде – в Пекине из-за положительного теста на ковид со сборной ограничил общение тренер Монсен, а дедушка и отец Клэбо оставались в Норвегии.

«Я ясно дал понять, что хочу, чтобы он остался на весь олимпийский цикл до следующих Игр. Надеюсь, федерация сделает все, что в ее силах, чтобы вернуть Фруде в сервис-бригаду. Это имеет важнейшее значение для того, что я буду делать», – объяснил Клэбо.

Работа в преддверии следующего сезона стартовала – несмотря на то, что у обоих нет контрактов, Клэбо и Педерсен уже тестируют лыжи.

В федерации заверили, что документы с сервисменом подпишут, тем самым обеспечив контракт и с главной звездой. Но лето Йоханнес Клэбо встречает без соглашения с командой.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; instagram.com/johanneshk; globallookpress.com/Tomi Hanninen/Newspix24