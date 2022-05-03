Ваш любимый Ронни О’Салливан взял рекордный ЧМ по снукеру – и это шоу: мешал судье кием, а после победы минуту обнимал соперника

Теперь Ронни О’Салливан – безоговорочно лучший снукерист мира.

Легендарный игрок установил почти все рекорды, продвинул спорт как никто другой, но до статуса не хватало седьмой победы на ЧМ. В 46 лет никто не брал титул, а Ронни смог – историческую победу он встретил слезами и долгими объятиями с соперником.

Шел к рекорду 21 год, но этот чемпионат складывался легко

Первый титул на чемпионате мира – главном турнире в снукере – Ронни взял в 2001-м. Стремительный стиль игры подарил прозвище «Ракета», а его поведение и сложный характер сразу разделили мир снукера на два части – тех, кто обожает одиозного игрока, и тех, кто его не выносит.

Уже тогда О’Салливан показывал свежую и неординарную игру – быструю, временами порывистую, но при этом продуманную и точную. За 12 лет Ронни выиграл 5 чемпионатов мира. И еще несколько раз собирал все титулы Тройной короны (ЧМ – чемпионат Великобритании – Мастерс).

Казалось, рекорд Современной эры снукера (началась в 1969-м) не удержится. Его установил шотландец Стивен Хендри: с 1990 по 1999-й он выиграл чемпионат мира 7 раз.

После финала против Марка Селби в 2014-м О’Салливан не добирался до решающих партий 6 лет. И только два года назад Ронни по-настоящему вернулся и взял 6-й титул, а два сезона спустя приехал творить историю.

Не все лидеры подошли к чемпионату мира-2022 в лучшей форме, а действующий чемпион Селби и вовсе вылетел во втором раунде. Сетка у Ронни оказалась легкой – до финала он уступил всего 25 фреймов из 78. Даже полуфинал против четырехкратного чемпиона мира Джона Хиггинса закончил с преимуществом в +6.

В финале ждал соперник, который знает, как обыгрывать Ронни

Несмотря на отдельные провалы, именно в полуфиналах собралась вся мощь современного снукера – во втором матче играли чемпионы мира Джадд Трамп (2019) и Марк Уильямс (2000, 2003, 2018).

В финал вышел Трамп – самый неудобный соперник для О’Салливана – единственный, кто вел в личных встречах. Да, Ронни может проиграть в первом круге любителю Джеймсу Кэхиллу, как это было в 2019-м, но на топ-игроков всегда настраивается по-особому. И лишь Трамп до финала ЧМ вел в противостоянии со счетом 15:14.

В отличие от легкого полуфинала О’Салливана, Трамп провел выматывающий матч с Уильямсом: лидировал с запасом в 7 фреймов, но довел до того, что Марк оказался в шаге от победы.

По словам Джадда, сложный матч накануне сказался в финале – первые сессии прошли при полном доминировании О’Салливана. В какой-то момент Ронни ушел в отрыв со счетом 12:5, но рывок Трампа в третьей сессии оставил его в игре. Джадд сократил отставание до трех фреймов.

И все-таки концовка осталась за О’Салливаном, итоговый счет – 18:13. У Ронни было всего два финала ЧМ упорнее – самый первый (в 2001-м обыграл Хиггинса 18:14) и единственный проигранный (в 2014-м уступил Селби 14:18).

Победа О’Салливана позволила ему забрать последний рекорд – 7 побед в открытой эре. Теперь по всем показателям он лучший (победы в рейтинговых турнирах, процент побед, призовые). У Ронни 21 победа на турнирах Тройной короны (по 7 на каждом), а ближайший преследователь из действующих игроков – Хиггинс (9 титулов Тройной короны и 4 победы на ЧМ).

Разрыдался на плече у Трампа и отпраздновал победу с детьми

О’Салливан всегда был главным бунтарем снукера. Даже в этом финале повздорил с судьей – после замечания ответил, что тот «ищет неприятностей», а потом будто не замечал рефери, пытающегося проверить позиции шаров (Ронни демонстративно не убирал кий – судье пришлось нырнуть под него).

Но исторический триумф О’Салливан встретил максимально трогательно – после заключительного удара подошел к Трампу и обнял. Игроки что-то говорили друг другу на ухо, разговор все продолжался, а объятия затянулись – они простояли так больше минуты.

Кажется, это тоже рекорд.

«Меня накрыли эмоции. Я наконец преодолел эту черту, думал, этого никогда не произойдет. Я крепко обнял Джадда и просто разрыдался на его плече. Он сказал мне такие прекрасные слова. Они поразили меня. Я люблю Джадда. Он отличный парень, снукеру повезло, что у нас есть такой спортсмен, как Трамп, играющий в таком стиле. Без сомнения, это самый приятный момент, который я пережил в Крусибле (театр, в котором с 1977-го проводят ЧМ)».

Трамп тоже отдал должное Ронни: «С ним было приятно играть за одним столом. На протяжении всей моей карьеры он был так добр ко мне. Это потрясающее достижение, он войдет в историю как лучший игрок всех времен. Он становится все лучше и лучше».

Учитывая, что О’Салливан любит критиковать соперников и не стесняется в выражениях, такие отношения почти бесценны.

От Джадда чемпион действительно отошел со слезами на глазах и бросился в объятия детей – дочки Лили и сына Ронни-младшего.

И это уже традиция – О’Салливан всегда празднует с семьей:

ЧМ-2008

ЧМ-2022

Эксперты сравнивают О’Салливана с Месси и Роджером Федерером, говорят, что он в состоянии выиграть и 10 ЧМ, но сам Ронни как всегда не загадывает вперед. Почти каждый год он заявляет, что завяжет со снукером, но все еще остается и все еще лучший.

Фото: Gettyimages.ru/Lewis Storey, Bryn Lennon; globallookpress.com/Li Ying