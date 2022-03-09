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Большунов в форме сборной СССР разозлил норвежцев, хотя это просто реклама музея. Теперь фото пропали из инстаграма Александра

Александр Тихонов Александр Тихонов
сборная Швеции сборная Швеции
Йенс Бурман Йенс Бурман
сборная России (лыжные гонки) сборная России (лыжные гонки)
Эрик Ресте
лыжные гонки
Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев
Светлана Журова Светлана Журова
Федерация лыжных видов спорта Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии
Александр Большунов Александр Большунов
Лыжи Лыжи

Александр Большунов не выступает на Кубке мира, но все равно – самый обсуждаемый лыжник. Безобидная фотосессия в советской форме нехорошо удивила норвежцев и шведов.

Что же произошло?

После отстранения сборной России от международных стартов лидеры нашей команды отправились в Ярославскую область на знаменитый Деминский марафон. Перед гонкой Александр Большунов устроил необычную фотосессию: надел ретроформу и прокатился на лыжах той эпохи.

«СССР 1980 год», – подписал кадры Большунов. Вышло очень колоритно – согласитесь, Александру идет?

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В Демино располагается музей лыжной истории – именно туда и приглашал подписчиков трехкратный олимпийский чемпион: музей выдал форму, а Александр позвал на выставку. В сторис Большунов выложил забавные видео: к разминке прекрасно подошла песня Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика»:

 
 
 
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Публикация от ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (@bolshunov.skigonki)

А к небольшому забегу на деревянных лыжах – «Олимпиада-80» Тыниса Мяги:

 
 
 
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Публикация от Биатлон и Лыжи❤| БОЛЕЕМ ЗА 🇷🇺 (@biathlon_russia__)

Казалось, такая съемка вызовет только одобрение и как-то разгрузит напряженность, которая повисла в лыжах. Но не все сочли фотографии Большунова забавными.

• Шведский лыжник Йенс Бурман рассмотрел в этом тяжелый подтекст, но не сказал ничего конкретного: «Я удивился, увидев это. В моих глазах это очень странно. Нужно же понимать, что в такие времена не стоит писать нечто подобное. Или этим Большунов хотел что-то сказать? Не знаю, надеюсь, что нет».

• А вот глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте связал пост с текущими событиям в мире: «Я думаю, что это очень неуместно в связи с тем, что сейчас происходит на Украине. Давайте занимать твердую позицию».

• Глава НОК Норвегии Берит Кьелл и вовсе посчитала ретрокадры от Александра провокацией: «Лучше всего не упоминать об этой гротескной шутке Большунова. Так мы избежим того, что этот неприятный поступок привлечет желаемое внимание и будет использован Россией в пропагандистских целях».

Эрик Ресте

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• В России не поняли, почему нашему лыжнику нельзя надевать историческую форму:

«Каждый видит, что хочет увидеть. Не думаю, что Александр делал это фото со злым умыслом. Фотосессия в ретростиле. Ничего плохого в этом нет. Я увидела в его фото историю, как раньше катались на лыжах. Классные фотографии!» – сказала чемпионка Турина-2006 и депутат Светлана Журова.

• Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов привычно жестко прошелся по соперникам:

«Я бы попросил Ресте сходить к психиатру. Не путайте астматиков с большим спортом. Не предъявляйте никаких претензий, норвежцы! А Большунов больше, чем все норвежцы. Саша родился героем России. Он сегодня больше, чем вся Скандинавия».

• Двукратного чемпиона Игр Дмитрия Васильева тоже удивили слова Ресте: «То, что Большунов надел экипировку сборной СССР, вообще ничего не значит. Ему просто было интересно, как выглядело снаряжение в ту эпоху.

У норвежцев в принципе паранойя, поэтому и такие высказывания. Они придерживаются тактики: лучшая защита – это нападение. В своем глазу они и бревна не заметят. Подозреваю, что и тренеры с руководством в Норвегии сидят на запрещенных препаратах, раз они видят подвох в таких фотографиях».

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Совпадение или нет, но после критики от соперников фотографии все-таки пропали со страницы Большунова. Сам Александр комментарии по этому поводу не давал.

Фото: instagram.com/san_sanych_bolshunov; globallookpress.com/JON OLAV NESVOLD/imago sportfotodienst; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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