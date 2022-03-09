Большунов в форме сборной СССР разозлил норвежцев, хотя это просто реклама музея. Теперь фото пропали из инстаграма Александра

Александр Большунов не выступает на Кубке мира, но все равно – самый обсуждаемый лыжник. Безобидная фотосессия в советской форме нехорошо удивила норвежцев и шведов.

Что же произошло?

После отстранения сборной России от международных стартов лидеры нашей команды отправились в Ярославскую область на знаменитый Деминский марафон. Перед гонкой Александр Большунов устроил необычную фотосессию: надел ретроформу и прокатился на лыжах той эпохи.

«СССР 1980 год», – подписал кадры Большунов. Вышло очень колоритно – согласитесь, Александру идет?

В Демино располагается музей лыжной истории – именно туда и приглашал подписчиков трехкратный олимпийский чемпион: музей выдал форму, а Александр позвал на выставку. В сторис Большунов выложил забавные видео: к разминке прекрасно подошла песня Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика»:

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А к небольшому забегу на деревянных лыжах – «Олимпиада-80» Тыниса Мяги:

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Казалось, такая съемка вызовет только одобрение и как-то разгрузит напряженность, которая повисла в лыжах. Но не все сочли фотографии Большунова забавными.

• Шведский лыжник Йенс Бурман рассмотрел в этом тяжелый подтекст, но не сказал ничего конкретного: «Я удивился, увидев это. В моих глазах это очень странно. Нужно же понимать, что в такие времена не стоит писать нечто подобное. Или этим Большунов хотел что-то сказать? Не знаю, надеюсь, что нет».

• А вот глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте связал пост с текущими событиям в мире: «Я думаю, что это очень неуместно в связи с тем, что сейчас происходит на Украине. Давайте занимать твердую позицию».

• Глава НОК Норвегии Берит Кьелл и вовсе посчитала ретрокадры от Александра провокацией: «Лучше всего не упоминать об этой гротескной шутке Большунова. Так мы избежим того, что этот неприятный поступок привлечет желаемое внимание и будет использован Россией в пропагандистских целях».

Эрик Ресте

• В России не поняли, почему нашему лыжнику нельзя надевать историческую форму:

«Каждый видит, что хочет увидеть. Не думаю, что Александр делал это фото со злым умыслом. Фотосессия в ретростиле. Ничего плохого в этом нет. Я увидела в его фото историю, как раньше катались на лыжах. Классные фотографии!» – сказала чемпионка Турина-2006 и депутат Светлана Журова.

• Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов привычно жестко прошелся по соперникам:

«Я бы попросил Ресте сходить к психиатру. Не путайте астматиков с большим спортом. Не предъявляйте никаких претензий, норвежцы! А Большунов больше, чем все норвежцы. Саша родился героем России. Он сегодня больше, чем вся Скандинавия».

• Двукратного чемпиона Игр Дмитрия Васильева тоже удивили слова Ресте: «То, что Большунов надел экипировку сборной СССР, вообще ничего не значит. Ему просто было интересно, как выглядело снаряжение в ту эпоху.

У норвежцев в принципе паранойя, поэтому и такие высказывания. Они придерживаются тактики: лучшая защита – это нападение. В своем глазу они и бревна не заметят. Подозреваю, что и тренеры с руководством в Норвегии сидят на запрещенных препаратах, раз они видят подвох в таких фотографиях».

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Совпадение или нет, но после критики от соперников фотографии все-таки пропали со страницы Большунова. Сам Александр комментарии по этому поводу не давал.

Фото: instagram.com/san_sanych_bolshunov; globallookpress.com/JON OLAV NESVOLD/imago sportfotodienst; РИА Новости/Рамиль Ситдиков