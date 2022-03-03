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Первые гонки без России в лыжах: «Матч ТВ» ушел из эфира перед финалами, Непряева приближается к Кубку мира даже не бегая

сборная Китая сборная Китая
Матч ТВ Матч ТВ
Ван Цян
сборная России жен (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
Наталья Непряева Наталья Непряева
Майкен Касперсен Фалла Майкен Касперсен Фалла
сборная России (лыжные гонки) сборная России (лыжные гонки)
Кубок мира
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Лыжи Лыжи

В норвежском Драммене прошел этап Кубка мира по лыжам – городские спринты получились увлекательными, хотя российских лыжников точно не хватало.

1. Следить за очередным этапом было непросто. «Матч ТВ» показал квалификацию и жеребьевку, а от основных забегов отказался.

Хотя финалы стояли в программе, их даже не убрали из графики на сайте – во время повтора боев UFC титр все так же выдавал «Лыжные гонки. Кубок мира».

«В программе нашего канала произошли изменения – этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии и по биатлону в Финляндии транслироваться не будут», – объявил Дмитрий Лукашов в программе «Все на Матч!», когда забеги уже стартовали.

Зато финалы показывал «Евроспорт».

2. Гонки получились захватывающими, хотя наших ребят в Драммене не было – они уехали из Норвегии до решения Международной федерации лыжных видов (FIS) об отстранении.

Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева

Еще одна потеря для соревнований – массовый ковид в мужской сборной Норвегии. Йоханнес Клэбо и Эрик Валнес остались без домашнего этапа из-за положительных тестов. Хотя даже без них у Норвегии оказалось два представителя в финале – Сиверт Вииг финишировал 4-м, Пол Троан Ауне – 6-м.

3. Главная сенсация мужских соревнований – китаец Ван Цян. Уже на Олимпиаде он выглядел сверхубедительно в квалификации, но получил дисквалификацию за то, что свалил соперника. Неделю назад дошел до финала на этапе в Лахти – на этот раз упал сам, еще и задел Глеба Ретивых.

Но, кажется, олимпийский чемпион и тренер сборной Китая Никита Крюков рассказал, как вести себя в контактных гонках. В Драммене Ван Цян бежал предельно аккуратно: лидировал весь четвертьфинал, в полуфинале не толкался, ну а в решающем забеге осторожно боролся на финише. Именно там он вырвал второе место у француза Люки Шанава.

Китаец-псих вынес норвежца в лыжном спринте на Олимпиаде и чуть не залетел в полуфинал. Что это было?

Победил другой представитель Франции – Ришар Жув. Он уверенно выиграл квалификацию и все забеги, а в финале обеспечил неплохой задел и наконец-то выиграл. Это первая победа в карьере Жува.

4. У женщин тоже было интересно. Весь сезон в спринтах доминируют шведки. Майя Далквист выдала серию из четырех побед на старте сезона, на Олимпиаде золото взяла Юнна Сундлинг, она же выиграла неделю назад в Лахти.

Только на «Тур де Ски» на первую строчку в спринте прорвалась не шведка: одну гонку выиграла американка Джесси Диггинс, вторую – Наталья Непряева. Правда, шведские спринтерши пропускали многодневку.

В Драммене с гегемонией Сундлинг и Далквист покончила норвежка Майкен Касперсен Фалла. Чемпионка Сочи-2014 проводит не лучший сезон, но дома собралась и выдала суперстарт – грамотно проходила забеги, а сил на финал у нее осталось столько, что на финише она единственная бежала бесшажным, что и принесло успех.

5. Как же результаты спринта повлияли на расклады в Кубке мира? Для начала посмотрим, сколько очков осталось в розыгрыше.

Официально – 400 у женщин и 430 у мужчин:

  • Марафон в Холменколлене: 100 за победу + 4 бонусные отметки по 15 очков (у мужчин – 6 отметок)
  • Спринт в Фалуне: 100 за победу + 15 очков за первое время в квалификации
  • Гонка с раздельного старта в Фалуне: 100 за победу
  • Смешанные эстафеты в Фалуне: 25 за победу в команде идут в личный зачет

На шведском этапе состоятся две микст-гонки – но эстафету и командный спринт разделает всего 3 часа, вряд ли кто-то побежит обе гонки. Поэтому считаем, что в розыгрыше только один из этих стартов.

Судьба финала Кубка мира еще не решена – из Тюмени его перенесли, а шведский Эстерсунд отказался. Если гонки все-таки состоятся, в розыгрыше окажется еще 380 очков у женщин и 395 у мужчин:

  • Спринт: 50 за победу + 15 очков за первое время в квалификации
  • Масс-старт: 50 за победу + бонусная отметка на 15 очков (у мужчин – 2 отметки)
  • Пасьют: 50 за победу
  • Общий зачет финала: 200 за победу

6. У мужчин можно поздравить Клэбо – математически догнать его может только Ииво Нисканен, который идет третьим (второй – Большунов).

Сейчас Йоханнес обходит финна на 790 очков. Если финала не будет, то Ииво и вовсе может остаться третьим. Если же перенесенные гонки проведут, то Нисканену все так же нужно побеждать в каждой.

7. В женской части все сложнее: лидирует Непряева, вторая – Диггинс. 10-е место в Драммене позволило американке немного приблизиться к Наталье (на 26 очков), но разрыв все еще внушительный – 252 очка.

Джесси хватит двух побед и пары удачных выступлений, но после Игр она еще ни разу не оказывалась на подиуме. Следом идет шведка Эбба Андерссон – даже если она вернет форму на дистанции, то предсказуемо просядет в спринтах.

А вот если финал состоится, то Непряева, вероятно, останется без Кубка мира – здесь ничего не изменилось. Набрать за 7 гонок 252 очка Диггинс в состоянии – для этого не обязательно забегать в топ-3.

8. Спринт в Драммене получился интересным и лишь обострил борьбу в женском Кубке мира; и сейчас ключевой вопрос – состоится ли финал?

После отказа Эстерсунда его можно было провести и в Норвегии – атмосфера там невероятная: во время спринтов сотни зрителей расположились как на трибунах, так и вдоль трассы. Вот только арены в Холменколлене, Лиллехаммере и Бейтостолене в дни финала заняты, а Тронхейм не успеет с подготовкой.

К разговору об атмосфере: в Драммене было много норвежских флагов, почти столько же – украинских. Дети разрисовывали щеки, местные жители вывешивали флаги на балконы, а спонсоры окрасили в сине-желтые цвета стартовые номера и рекламные щиты.

Кубок мира по лыжным гонкам

Драммен, Норвегия

Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Ришар Жув (Франция) – 2.32,84

2. Ван Цян (Китай) – 1,59

3. Люка Шанава (Франция) – 2,32

4. Сиверт Вииг (Норвегия) – 3,14

5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 5,34

6. Пол Троан Ауне (Норвегия) – 11,26

Женщины

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 2.52,31

2. Юнна Сундлинг (Швеция) – 0,53

3. Анамария Лампич (Словения) – 1,97

4. Майя Далквист (Швеция) – 4,19

5. Анна Дювик (Швеция) – 4,54

6. Надин Фандрих (Швейцария) – 4,60

Фото: eastnews.ru/NTB/Associated Press/East News

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