Первые гонки без России в лыжах: «Матч ТВ» ушел из эфира перед финалами, Непряева приближается к Кубку мира даже не бегая

В норвежском Драммене прошел этап Кубка мира по лыжам – городские спринты получились увлекательными, хотя российских лыжников точно не хватало.

1. Следить за очередным этапом было непросто. «Матч ТВ» показал квалификацию и жеребьевку, а от основных забегов отказался.

Хотя финалы стояли в программе, их даже не убрали из графики на сайте – во время повтора боев UFC титр все так же выдавал «Лыжные гонки. Кубок мира».

«В программе нашего канала произошли изменения – этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии и по биатлону в Финляндии транслироваться не будут», – объявил Дмитрий Лукашов в программе «Все на Матч!», когда забеги уже стартовали.

Зато финалы показывал «Евроспорт».

2. Гонки получились захватывающими, хотя наших ребят в Драммене не было – они уехали из Норвегии до решения Международной федерации лыжных видов (FIS) об отстранении.

Еще одна потеря для соревнований – массовый ковид в мужской сборной Норвегии. Йоханнес Клэбо и Эрик Валнес остались без домашнего этапа из-за положительных тестов. Хотя даже без них у Норвегии оказалось два представителя в финале – Сиверт Вииг финишировал 4-м, Пол Троан Ауне – 6-м.

3. Главная сенсация мужских соревнований – китаец Ван Цян. Уже на Олимпиаде он выглядел сверхубедительно в квалификации, но получил дисквалификацию за то, что свалил соперника. Неделю назад дошел до финала на этапе в Лахти – на этот раз упал сам, еще и задел Глеба Ретивых.

Но, кажется, олимпийский чемпион и тренер сборной Китая Никита Крюков рассказал, как вести себя в контактных гонках. В Драммене Ван Цян бежал предельно аккуратно: лидировал весь четвертьфинал, в полуфинале не толкался, ну а в решающем забеге осторожно боролся на финише. Именно там он вырвал второе место у француза Люки Шанава.

Победил другой представитель Франции – Ришар Жув. Он уверенно выиграл квалификацию и все забеги, а в финале обеспечил неплохой задел и наконец-то выиграл. Это первая победа в карьере Жува.

4. У женщин тоже было интересно. Весь сезон в спринтах доминируют шведки. Майя Далквист выдала серию из четырех побед на старте сезона, на Олимпиаде золото взяла Юнна Сундлинг, она же выиграла неделю назад в Лахти.

Только на «Тур де Ски» на первую строчку в спринте прорвалась не шведка: одну гонку выиграла американка Джесси Диггинс, вторую – Наталья Непряева. Правда, шведские спринтерши пропускали многодневку.

В Драммене с гегемонией Сундлинг и Далквист покончила норвежка Майкен Касперсен Фалла. Чемпионка Сочи-2014 проводит не лучший сезон, но дома собралась и выдала суперстарт – грамотно проходила забеги, а сил на финал у нее осталось столько, что на финише она единственная бежала бесшажным, что и принесло успех.

5. Как же результаты спринта повлияли на расклады в Кубке мира? Для начала посмотрим, сколько очков осталось в розыгрыше.

Официально – 400 у женщин и 430 у мужчин:

Марафон в Холменколлене: 100 за победу + 4 бонусные отметки по 15 очков (у мужчин – 6 отметок)

Спринт в Фалуне: 100 за победу + 15 очков за первое время в квалификации

Гонка с раздельного старта в Фалуне: 100 за победу

Смешанные эстафеты в Фалуне: 25 за победу в команде идут в личный зачет

На шведском этапе состоятся две микст-гонки – но эстафету и командный спринт разделает всего 3 часа, вряд ли кто-то побежит обе гонки. Поэтому считаем, что в розыгрыше только один из этих стартов.

Судьба финала Кубка мира еще не решена – из Тюмени его перенесли, а шведский Эстерсунд отказался. Если гонки все-таки состоятся, в розыгрыше окажется еще 380 очков у женщин и 395 у мужчин:

Спринт: 50 за победу + 15 очков за первое время в квалификации

Масс-старт: 50 за победу + бонусная отметка на 15 очков (у мужчин – 2 отметки)

Пасьют: 50 за победу

Общий зачет финала: 200 за победу

6. У мужчин можно поздравить Клэбо – математически догнать его может только Ииво Нисканен, который идет третьим (второй – Большунов).

Сейчас Йоханнес обходит финна на 790 очков. Если финала не будет, то Ииво и вовсе может остаться третьим. Если же перенесенные гонки проведут, то Нисканену все так же нужно побеждать в каждой.

7. В женской части все сложнее: лидирует Непряева, вторая – Диггинс. 10-е место в Драммене позволило американке немного приблизиться к Наталье (на 26 очков), но разрыв все еще внушительный – 252 очка.

Джесси хватит двух побед и пары удачных выступлений, но после Игр она еще ни разу не оказывалась на подиуме. Следом идет шведка Эбба Андерссон – даже если она вернет форму на дистанции, то предсказуемо просядет в спринтах.

А вот если финал состоится, то Непряева, вероятно, останется без Кубка мира – здесь ничего не изменилось. Набрать за 7 гонок 252 очка Диггинс в состоянии – для этого не обязательно забегать в топ-3.

8. Спринт в Драммене получился интересным и лишь обострил борьбу в женском Кубке мира; и сейчас ключевой вопрос – состоится ли финал?

После отказа Эстерсунда его можно было провести и в Норвегии – атмосфера там невероятная: во время спринтов сотни зрителей расположились как на трибунах, так и вдоль трассы. Вот только арены в Холменколлене, Лиллехаммере и Бейтостолене в дни финала заняты, а Тронхейм не успеет с подготовкой.

К разговору об атмосфере: в Драммене было много норвежских флагов, почти столько же – украинских. Дети разрисовывали щеки, местные жители вывешивали флаги на балконы, а спонсоры окрасили в сине-желтые цвета стартовые номера и рекламные щиты.

Кубок мира по лыжным гонкам

Драммен, Норвегия

Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Ришар Жув (Франция) – 2.32,84

2. Ван Цян (Китай) – 1,59

3. Люка Шанава (Франция) – 2,32

4. Сиверт Вииг (Норвегия) – 3,14

5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 5,34

6. Пол Троан Ауне (Норвегия) – 11,26

Женщины

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 2.52,31

2. Юнна Сундлинг (Швеция) – 0,53

3. Анамария Лампич (Словения) – 1,97

4. Майя Далквист (Швеция) – 4,19

5. Анна Дювик (Швеция) – 4,54

6. Надин Фандрих (Швейцария) – 4,60

Фото: eastnews.ru/NTB/Associated Press/East News