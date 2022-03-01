Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева

В череде отстранений сборная России по лыжным гонкам держалась дольше всех. И это история, которая выделяется в тотальной зачистке нашего спорта.

Ключевую роль в ситуации с лыжниками сыграло давление Норвегии и Швеции – национальных федераций, а не желание Международной (FIS).

Как все происходило? FIS сражалась с Норвегией и Швецией, но мы сами отказались от стартов

• 22 февраля FIS обратилась к властям шведского Эстерсунда и попросила подготовиться к проведению финала Кубка мира (18-20 марта). Изначально соревнования планировались в Тюмени .

За перенос публично выступил норвежец Ханс Кристер Холунн, в целесообразности поездки в Тюмень усомнилась звезда финской команды Криста Пярмякоски. Главные звезды сборной Норвегии Йоханнес Клэбо и Тереза Йохауг отказались ехать в Россию. К негласному бойкоту присоединились шведские и немецкие спортсмены.

• 25 февраля FIS отменила все соревнования на территории России , в том числе и лыжный финал в Тюмени. В этот же день МОК рекомендовал не использовать флаг России на соревнованиях. В лыжной федерации ответили такой мерой:

«Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS».

Картинка с Кубка мира (в эти же дни шел этап в финском Лахти) оказалась привычной: наши выступали в обычной форме, их представляли как участников России, никто не прятал флаг. FIS лояльно отнеслась к одной из ведущих команд – например, в биатлоне юниоры уже выступали под флагом IBU, а на Кубок мира спортсменов пригласили только в нейтральном качестве.

• Такая мягкая политика FIS понравилась не всем. Президент Федерации лыжных видов Норвегии Эрик Ресте поднял вопрос об исключении россиян из числа участников этапа в Холменколлене (5-6 марта). 26-го норвежцы выпустили предельно откровенный релиз: « Послание Федерации лыжных видов спорта Норвегии России и российским спортсменам очень четкое: мы не желаем вашего участия ».

Через день включились организаторы спринтов в Драммене (3 марта) – объявили, что участие российских спортсменов нежелательно.

Но FIS стояла на своем и не отстраняла Россию. Еще раз: это очень нетипичная ситуация для мирового спорта последних дней – международная федерация билась против национальных, добиваясь участия нашей команды. После Олимпиады вы, конечно, в курсе: наша лыжная сборная – абсолютная элита, и понятно, что FIS не хотела в момент терять лучших людей.

• Накануне показалось, что компромисс все-таки нашли – организаторы этапа в Драммене согласились на участие россиян, если бы не последовало особых рекомендаций от FIS и МОК. Но они последовали – МОК призвал не допускать российских спортсменов до соревнований . Если же снять их невозможно, то в комитете предложили присвоить сборной России нейтральный статус.

• Тем временем к бунту против FIS присоединилась еще одна мощная национальная федерация – шведская. Сначала там выступили против приезда наших лыжников в Фалун, а затем пригрозили не принять финал (тот самый, что перенесли из Тюмени).

Учитывая, что в этом сезоне остались только шведские и норвежские этапы, FIS оказалась в тяжелой позиции: две элитные сборные против одной . К тому же и финская федерация призвала к пересмотру вопроса по россиянам.

• 1 марта Федерация лыжных видов Норвегии отказалась проводить этапы, если на них выступят сборные России и Беларуси. Это фактически ультиматум: «Мы надеялись, что FIS примет такое решение от лица всего лыжного спорта, но норвежская федерация больше не может ждать».

• Не дожидаясь окончательного вердикта FIS, сборная России сама отказалась от участия в Кубке мира : «Международный сезон для нас закончен. Будем участвовать во внутрироссийских соревнованиях. Будем ли вместо этапов Кубка мира организовывать какие-то старты, решим вместе с министерством спорта», – заявила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

• А следом вышел и релиз международной федерации – все-таки нас отстранили: «В целях обеспечения безопасности и защиты всех спортсменов на соревнованиях под эгидой FIS Совет организации единогласно принял решение в соответствии с рекомендацией МОК – ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в соревнованиях FIS любого уровня до конца сезона-2021/22.

Совет FIS не относится легкомысленно к решению о недопуске спортсменов к соревнованиям и делает это только в соответствии с Уставом FIS, в котором говорится, что «FIS должна вести свою деятельность политически нейтральным образом», что является краеугольным камнем ценностей FIS, принятых ее 140 странами-членами».

Что говорили об участии России? Клэбо и Йохауг поддерживали отстранение

Иностранные спортсмены сочувствовали сборной России.

Финн Ииво Насканен верил, что политика все-таки не скажется на спорте: «Надеюсь, что все это не повлияет на спортсменов, что политика и спорт не будут смешиваться таким образом. Подобные решения принимаются совсем не в сборной России по лыжным гонкам».

Норвежец Эрик Валнес высказался об отношениях с россиянами: «Я не самый большой знаток большой политики. Но речь же не о спортсменах, а о чем-то большем. Так что я надеюсь, это не отразится на наших отношениях с российскими лыжниками».

Йоханнес Клэбо поддерживал норвежскую федерацию и напомнил, что травить россиян в любом случае нельзя: «FIS следовало поступить так же, как Ski Classics, то есть отказать им в участии. Считаю, что FIS проявляет слабость и трусость, и это ставит нас, спортсменов, в сложную ситуацию. Но меня также волнует то, чтобы к российским лыжникам относились с уважением на норвежской земле. Их нельзя подвергать какому-либо виду травли».

Синдре Бьорнестад Скар рассуждал насчет справедливости: «Я не думаю, что факт наличия российского паспорта ведет к тому, что они должны наказываться и лишаться возможности делать свою работу. Я считаю, что это немного несправедливо».

А Тереза Йохауг хоть сочувствовала нашим, но была категорически против их участия: «Мне жаль спортсменов, я же понимаю, что они не имеют к этому отношения. Но, с другой стороны, я считаю, что это совершенно неправильно. Они же представляют свою страну с флагом на груди. И я считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет также выступать на спортивной арене и бороться за победу».

FIS, до последнего боровшаяся за участие России, так объясняла позицию: «Чтобы обеспечить честные и инклюзивные соревнования, национальные федерации и местные организаторы не должны отстранять спортсменов по признаку пола, расы, национальности или сексуальной ориентации».

Какие последствия? Непряева без Кубка мира и Большунов без исторической победы

1. Наталья Непряева, возможно, не победит в общем зачете Кубка мира. Сейчас она лидирует с запасом в 278 очков от ближайшей преследовательницы – американки Джесси Диггинс.

Официально в розыгрыше 430 очков (по 100 за победу в гонке и 15 – за победу в квалификации спринта), и Непряева может взять трофей, несмотря на пропуск последних этапов. Если Диггинс не будет выпадать из тройки, удержать лидерство Наталье будет сложно. Впрочем, после Олимпиады Джесси показывала хорошие, но не топовые результаты.

Куда меньше шансов у Непряевой остаться на первом месте, если финал все-таки проведут – тогда к розыгрышу прибавится еще 365 очков (200 за победу в зачете финала и по 50 – за каждую гонку).

Тренер Юрий Бородавко уже сочувствует Непряевой. Ей просто остается ждать.

2. Александр Большунов не выиграет третий Холменколленский марафон подряд. Он побеждал в классических масс-стартах на 50 км дважды – в 2019-м и 2020-м. Год назад престижный марафон отменили из-за коронавируса. Теперь Большунов не впишет себя в историю: всего 8 лыжников побеждали в Осло больше двух раз, а последняя серия из трех побед принадлежит норвежцу Сверре Стенсхейму – он финишировал первым с 1959 по 1961 года.

3. Еще один минус для Большунова – впервые с сезона-2017/18 он может опуститься ниже второго места в общем зачете. Сейчас Александр идет вторым, запас перед Нисканеном – 293 очка. Ситуация такая же, как у Непряевой в борьбе за победу.

4. Первое место у мужчин отойдет Йоханнесу Клэбо, который на 99% тоже закончил сезон.

Математические шансы обогнать норвежца есть только у Нисканена, но ему нужно выиграть все следующие старты (в том числе и квалификации спринтов). Запас норвежца 790 очков, в максимальном розыгрыше будет 795.

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson, Pawel Kopczynski, Kai Pfaffenbach, Annika Byrde/NTB; globallookpress.com/Michael Kappeler/dpa