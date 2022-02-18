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Награждение фигуристок, которого могло не быть: Щербакова целовала золото, Трусова наконец улыбнулась (но потом сняла медаль)

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На Олимпиаде в Пекине прошла медальная церемония в женском фигурном катании: Анна Щербакова, Александра Трусова и Каори Сакамото получили награды.

Накануне женского турнира МОК предупредил: если Камила Валиева окажется на пьедестале, то ни цветочной, ни медальной церемонии не будет.

Валиева – безоговорочный лидер сезона, рекордсменка мира, олимпийская чемпионка в команде, так что награждения почти не ждали. Но допинговая история подкосила Камилу, она завалила произвольную программу, съехав на 4-ю строку. А узнав результаты, горько пошутила: «Зато церемонию не отменят».

Возможно, самый драматичный турнир фигуристок в истории завершился победой Анны Щербаковой. Серебро – у Саши Трусовой с историческим прокатом с пятью четверными прыжками.

Во время цветочной церемонии на льду Трусова боролась с нервами – за пару минут до этого устроила истерику, признавалась в ненависти к спорту, а вышла с заплаканными глазами и размазанным макияжем. Щербакова же робко улыбалась с первой ступеньки.

У наших фигуристок – золото и серебро на Олимпиаде-2022, но это самое грустное награждение в истории (даже грустнее, чем у Загитовой с Медведевой)

Сутки спустя им вручали награды на морозном ветру в центре Пекина.

Медали выносил вице-президент МОК Нг Сер Мианг, цветы – глава ISU Ян Дайкема.

Безоговорочное счастье Сакамото.

На вторую ступеньку забирается Трусова – Щербакова аплодирует.

Сегодня Саша улыбалась, но с медалью рассталась быстро:

«Медаль сняла. Награждение закончилось, медаль я сняла. Сейчас Аня придёт – покажет. День провела хорошо. Я улыбаюсь, но мне нельзя снимать маску. У меня все хорошо. Я долго шла к этому. Сбылась мечта о пяти четверных».

И вот уже Анна на чемпионском месте. Аплодисменты от Трусовой в трансляцию не попали. Но, в отличие от вчерашнего дня, Саша все-таки немного похлопала победительнице (это попало на видео болельщиков, которые находились на площади).

Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник

Знакомство с медалью.

И чемпионский поцелуй!

Вот оно – золото.

«Медаль очень тяжелая. Легла спать в девять утра на пару часов. Чувствую себя нормально. Осознания нет. Состояние без лишних мыслей. Удалось побыть одной. В голове никаких мыслей – пустота и радость. Когда появятся, не знаю», – рассказала Щербакова после церемонии.

В честь чемпионки играл Чайковский.

И совместное фото – уже в масках.

Это уже традиция олимпийской фигурки: чемпионка – в одиночестве и печали. Загитова-2018 vs Щербакова-2022

Фото: REUTERS/Tyrone Siu; кадры трансляции

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