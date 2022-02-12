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«Все бегут как карта ляжет, мы бежим – как тренер скажет». Россия забрала олимпийскую эстафету экстремальной тактикой

Татьяна Сорина (Алешина) Татьяна Сорина (Алешина)
Олимпийская сборная России Олимпийская сборная России
Вероника Степанова Вероника Степанова
Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
лыжные гонки
Юлия Ступак (Белорукова) Юлия Ступак (Белорукова)
Наталья Непряева Наталья Непряева
Лыжи Лыжи

Российские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде впервые за 16 лет. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова – чемпионки Пекина-2022!

– Между вами 12 секунд, но работаем, работаем! – тренеры подгоняли 21-летнюю Веронику Степанову, которая удивительно мудро, не по годам, разложила последний этап и «съела» назойливую немку Софие Крель.

Оставался последний километр, но просвет между ними становился все шире. Пока Степанова только готовилась ворваться на стадион, остальные девушки осторожно предвкушали победу.

Наташа Непряева, которая здесь, в Пекине, уже взяла серебро в скиатлоне и почти дотянулась до медали в «разделке», прыгала за финишной чертой и безотрывно смотрела на большое табло. Там показывали, как немка оглядывалась назад и думала о том, как сохранить серебро.

Таня Сорина то приобнимала Непряеву, то уходила ближе к смешанной зоне, где дежурили фотографы. Она тоже радовалась – в отличие от Непряевой и Ступак, у нее не было олимпийских медалей.

И, наконец, только Юлия Ступак почти распласталась на снегу и рыдала.

– Дааа, я не верю! – громче всех кричала она на олимпийском стадионе. Ее можно было снимать по кадрам: упала на колени, обхватила лицо руками, победно трясла кулаками.

Кажется, счастливее человека в Пекине в этот момент не было – сразу вспомнилось интервью после скиатлона, где Юля не сдерживала слез и жаловалась на все – физическую форму, акклиматизацию, невезение.

***

В этом сезоне лыжницы бежали всего одну эстафету на Кубке мира. Наши выиграли в Лиллехаммере – и тренеры решили не менять победный состав.

Перед Олимпиадой казалось, что нашими главными соперницами будут норвежки, шведки и финки. В эту компанию как-то не вписывались немки, но гонка сложилась таким образом, что России пришлось бороться в основном с ними.

Хотя это впечатление со стороны. Тактика сборной России и заключалась в том, чтобы натягивать с первого этапа и сбросить все опасные команды уже после двух классик. На первый план выпала готовность лыж – в Чжанцзякоу впервые за все олимпийские дни выпал свежий снег, работы у сервиса сразу прибавилось.

Интересно выглядели шведки, рискнувшие поставить на быстрых спринтерш – Далквист и Сундлинг. Финки удивили расстановкой, отрядив на коньковые этапы отличных классисток Нисканен и Пярмякоски. Немки, наоборот, выставили ровный состав (Саурбрей, Хенниг, Карл), но  совсем без финишера. Их задача была – привести хоть какой-то отрыв, чтобы Крель (17-я в скиатлоне и 11-я в спринте) дотерпела.

 

Юлия Ступак

Наши бросили на первый этап разозленную Ступак. С первых же метров она ринулась в отрыв, привезя в итоге финке Кюлленен 12,6 секунды, шведке Далквист – 19,8 и совсем расклеившейся норвежке Тириль Венг 27,1. Венг вдобавок упала в столкновении с латышкой.

Ко второму кругу Юлю нагнала немка – и это неожиданное соперничество продлилось почти всю гонку.

Юлия Ступак: «Гонка была не самая простая. Эстафета – большая ответственность. Не хотелось играть в тактические игры, а важно было с первых метров бежать, чтобы привести девчонкам необходимый отрыв. На финише часто каждая секунда дорога. Под конец первой пятерки кончились силы, но получилось дотерпеть.

Я до сих пор не верю в победу. Не знаю, почему девочки в это верят. Я накануне сказала, чтобы на каждых 100 метрах стояли с палками, потому что всякое могло случиться. Мы все серьезно отнеслись к этой эстафете. Подиум получился классным, учитывая, что мы на первом месте. Сегодня у меня будет просто кураж-бомбей».

Наталья Непряева

Непряева удержала отрыв от, казалось бы, главных соперниц – шведок, финок и норвежек. Последним не помогла даже Тереза Йохауг, которая отыграла у Натальи 11 секунд. Не критично. Зато немка Катарина Хенниг провела выдающийся этап и испугала нашу команду небольшим преимуществом при передаче (+4,3). 

Наталья Непряева: «Старалась идти, не обращая ни на кого внимание, не экономила силы и выложилась на 100 процентов. Я уже отпустила обидное поражение в разделке, когда проиграла 0,1 секунды, не хотела бы его вспоминать. Настраивалась на эту гонку – рада, что у нас все получилось.

В какие-то моменты раздражало, что немка не выходит вперед. Она наступала на палки, действовала даже дерзко на каких-то участках. Очень хотелось развернуться, но старалась не обращать на нее внимания и не тратить эмоции».

Татьяна Сорина

Отцепив шведок и норвежек на классике, девчонки сделали большое дело. Больше всего тренеры переживали именно за третий этап, за Татьяну Сорину, которая в Пекине не поднималась выше 10-го места. Сорина то догоняла Викторию Карл, то отставала. Но главное, наши оставались в лидерах и с отличными шансами на золото.

Татьяна Сорина: «Не ожидала, что передадут с немкой. Мне было важно самой передаться так, чтобы отрыв от шведок и норвежек не сократился. Была уверена, что у Вероники получится уверенно отработать финиш».

Золото в эстафете России принесла Вероника Степанова. Знакомьтесь с нашей дерзкой и яркой суперзвездой – ей всего 21!

Главное чудо совершила Степанова (как потом выяснится, самая молодая олимпийская чемпионка в истории лыж) – на втором круге она обошла немку Крель без шансов и в итоге привезла огромный отрыв на финише.

Вероника Степанова: «Я наблюдала за гонкой в онлайн-приложении FIS, даже разминку толком не успела закончить, а девчонки уже проехали. Конечно, была рада, что так передались – в отрывае от шведок и норвежек. Первый круг проехала спокойно, вработалась, как и просили тренеры. Второй круг – уже стала убегать, надо было все решать до финиша. В общем, все бегут как карта ляжет, мы бежим – как тренер скажет».

Вероника Степанова

Последний раз мы брали олимпийское золото в Турине-2006. Тогда бежали Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева.

Россия также выигрывала в 1994-м и 1998-м, а еще наши лыжницы (в составе сборной СССР и Объединенной команды) брали золото в 1964-м, 1972-м, 1976-м, 1988-м и 1992-м.

Ждем новую серию побед?

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Эстафета

4 х 5 км

1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) – 53.41,0

2. Германия (Катерина Саурбрей, Катарина Хенниг, Виктория Карл, Софие Крель) – 18,2

3. Швеция (Майя Далквист, Эбба Андрессон, Фрида Карлссон, Юнна Сундлинг) – 20,7

4. Финляндия (Анне Кюлленен, Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски) – 21,2

5. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага) – 28,8

6. США (Хайли Свирбул, Рози Бреннан, Нови Маккейб, Джесси Диггинс) – 1.28,2

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Федерико Модика; REUTERS/Marko Djurica; Gettyimages.ru/Sandra Behne

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