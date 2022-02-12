«Все бегут как карта ляжет, мы бежим – как тренер скажет». Россия забрала олимпийскую эстафету экстремальной тактикой

Российские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде впервые за 16 лет. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова – чемпионки Пекина-2022!

– Между вами 12 секунд, но работаем, работаем! – тренеры подгоняли 21-летнюю Веронику Степанову, которая удивительно мудро, не по годам, разложила последний этап и «съела» назойливую немку Софие Крель.

Оставался последний километр, но просвет между ними становился все шире. Пока Степанова только готовилась ворваться на стадион, остальные девушки осторожно предвкушали победу.

Наташа Непряева, которая здесь, в Пекине, уже взяла серебро в скиатлоне и почти дотянулась до медали в «разделке», прыгала за финишной чертой и безотрывно смотрела на большое табло. Там показывали, как немка оглядывалась назад и думала о том, как сохранить серебро.

Таня Сорина то приобнимала Непряеву, то уходила ближе к смешанной зоне, где дежурили фотографы. Она тоже радовалась – в отличие от Непряевой и Ступак, у нее не было олимпийских медалей.

И, наконец, только Юлия Ступак почти распласталась на снегу и рыдала.

– Дааа, я не верю! – громче всех кричала она на олимпийском стадионе. Ее можно было снимать по кадрам: упала на колени, обхватила лицо руками, победно трясла кулаками.

Кажется, счастливее человека в Пекине в этот момент не было – сразу вспомнилось интервью после скиатлона, где Юля не сдерживала слез и жаловалась на все – физическую форму, акклиматизацию, невезение.

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В этом сезоне лыжницы бежали всего одну эстафету на Кубке мира. Наши выиграли в Лиллехаммере – и тренеры решили не менять победный состав.

Перед Олимпиадой казалось, что нашими главными соперницами будут норвежки, шведки и финки. В эту компанию как-то не вписывались немки, но гонка сложилась таким образом, что России пришлось бороться в основном с ними.

Хотя это впечатление со стороны. Тактика сборной России и заключалась в том, чтобы натягивать с первого этапа и сбросить все опасные команды уже после двух классик. На первый план выпала готовность лыж – в Чжанцзякоу впервые за все олимпийские дни выпал свежий снег, работы у сервиса сразу прибавилось.

Интересно выглядели шведки, рискнувшие поставить на быстрых спринтерш – Далквист и Сундлинг. Финки удивили расстановкой, отрядив на коньковые этапы отличных классисток Нисканен и Пярмякоски. Немки, наоборот, выставили ровный состав (Саурбрей, Хенниг, Карл), но совсем без финишера. Их задача была – привести хоть какой-то отрыв, чтобы Крель (17-я в скиатлоне и 11-я в спринте) дотерпела.

Юлия Ступак

Наши бросили на первый этап разозленную Ступак. С первых же метров она ринулась в отрыв, привезя в итоге финке Кюлленен 12,6 секунды, шведке Далквист – 19,8 и совсем расклеившейся норвежке Тириль Венг 27,1. Венг вдобавок упала в столкновении с латышкой.

Ко второму кругу Юлю нагнала немка – и это неожиданное соперничество продлилось почти всю гонку.

Юлия Ступак: «Гонка была не самая простая. Эстафета – большая ответственность. Не хотелось играть в тактические игры, а важно было с первых метров бежать, чтобы привести девчонкам необходимый отрыв. На финише часто каждая секунда дорога. Под конец первой пятерки кончились силы, но получилось дотерпеть.

Я до сих пор не верю в победу. Не знаю, почему девочки в это верят. Я накануне сказала, чтобы на каждых 100 метрах стояли с палками, потому что всякое могло случиться. Мы все серьезно отнеслись к этой эстафете. Подиум получился классным, учитывая, что мы на первом месте. Сегодня у меня будет просто кураж-бомбей».

Наталья Непряева

Непряева удержала отрыв от, казалось бы, главных соперниц – шведок, финок и норвежек. Последним не помогла даже Тереза Йохауг, которая отыграла у Натальи 11 секунд. Не критично. Зато немка Катарина Хенниг провела выдающийся этап и испугала нашу команду небольшим преимуществом при передаче (+4,3).

Наталья Непряева: «Старалась идти, не обращая ни на кого внимание, не экономила силы и выложилась на 100 процентов. Я уже отпустила обидное поражение в разделке, когда проиграла 0,1 секунды, не хотела бы его вспоминать. Настраивалась на эту гонку – рада, что у нас все получилось.

В какие-то моменты раздражало, что немка не выходит вперед. Она наступала на палки, действовала даже дерзко на каких-то участках. Очень хотелось развернуться, но старалась не обращать на нее внимания и не тратить эмоции».

Татьяна Сорина

Отцепив шведок и норвежек на классике, девчонки сделали большое дело. Больше всего тренеры переживали именно за третий этап, за Татьяну Сорину, которая в Пекине не поднималась выше 10-го места. Сорина то догоняла Викторию Карл, то отставала. Но главное, наши оставались в лидерах и с отличными шансами на золото.

Татьяна Сорина: «Не ожидала, что передадут с немкой. Мне было важно самой передаться так, чтобы отрыв от шведок и норвежек не сократился. Была уверена, что у Вероники получится уверенно отработать финиш».

Главное чудо совершила Степанова (как потом выяснится, самая молодая олимпийская чемпионка в истории лыж) – на втором круге она обошла немку Крель без шансов и в итоге привезла огромный отрыв на финише.

Вероника Степанова: «Я наблюдала за гонкой в онлайн-приложении FIS, даже разминку толком не успела закончить, а девчонки уже проехали. Конечно, была рада, что так передались – в отрывае от шведок и норвежек. Первый круг проехала спокойно, вработалась, как и просили тренеры. Второй круг – уже стала убегать, надо было все решать до финиша. В общем, все бегут как карта ляжет, мы бежим – как тренер скажет».

Вероника Степанова

Последний раз мы брали олимпийское золото в Турине-2006. Тогда бежали Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева.

Россия также выигрывала в 1994-м и 1998-м, а еще наши лыжницы (в составе сборной СССР и Объединенной команды) брали золото в 1964-м, 1972-м, 1976-м, 1988-м и 1992-м.

Ждем новую серию побед?

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Эстафета

4 х 5 км

1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) – 53.41,0

2. Германия (Катерина Саурбрей, Катарина Хенниг, Виктория Карл, Софие Крель) – 18,2

3. Швеция (Майя Далквист, Эбба Андрессон, Фрида Карлссон, Юнна Сундлинг) – 20,7

4. Финляндия (Анне Кюлленен, Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски) – 21,2

5. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага) – 28,8

6. США (Хайли Свирбул, Рози Бреннан, Нови Маккейб, Джесси Диггинс) – 1.28,2

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Федерико Модика; REUTERS/Marko Djurica; Gettyimages.ru/Sandra Behne