Полное погружение в атмосферу стадиона. «Ньюкасл» разработал специальную форму для болельщиков с проблемами слуха

Английский «Ньюкасл» совместно с компанией Sela специально для болельщиков с проблемами слуха разработал новые футболки. В производстве использовались тактильные технологии, позволяющие во время матчей таким людям ощущать атмосферу стадиона.

Спонсор клуба Sela − саудовская компания сферы развлечений, которой владеет PIF (Суверенный фонд Саудовской Аравии), с этого сезона размещает свой логотип на майках «Ньюкасла». Она поддержала инициативу под названием Unsilence the Crowd, в рамках которой во время матча против «Ньюкасла» 15 маскотов и болельщиков получат новые майки.

Как это работает? Микрофоны на плечах улавливают окружающий звук и благодаря специальному встроенному софту преобразовывают его в вибрации, улавливаемые телом того, на ком надета эта майка.

Кроме этого, на один матч Sela откажется от нанесения на переднюю часть футболки своего логотипа и вместо нее появится надпись RNID. RNID − это национальная благотворительная организация, которая поддерживает 12 млн британцев, страдающих от полной или частичной потери слуха.

Все больше клубов АПЛ используют язык жестов во время объявлений на стадионах и на больших экранах, а RNID провела обширное исследование, показавшее, что тактильные технологии улучшают впечатления от матча.

Вот как прокомментировал новинку Питер Сильверстоун, коммерческий директор «Ньюкасла»: «Когда компания Sela рассказала об идее и технологии, лежащей в основе тактильных футболок, мы сразу же поддержали эту концепцию. Мы понимаем, что она окажет большое влияние на наших болельщиков, испытывающих проблемы со слухом».

«Мы верим, что Unsilence the Crowd станет поистине судьбоносной для футбола, и ожидаем, что эта кампания произведет революцию в футболе для любого глухого или потерявшего слух болельщика, независимо от того, за какую команду он болеет».

Компания Sela взяла на себя обязательство предоставлять эту технологию на всех будущих домашних матчах «Ньюкасла» и надеется, что ее действия вдохновят футбольные клубы АПЛ, Европы и других стран на дальнейшие усилия по улучшению доступности матчей для людей с ограниченными возможностями.

Ибрагим Мохтасеб, старший вице-президент компании Sela, добавил: «Сент-Джеймс Парк« славится своим шумом и страстью. Благодаря этой инициативе мы надеемся, что глухие болельщики и болельщики с нарушениями слуха смогут почувствовать себя частью этого процесса».

«Мы приглашаем всю футбольную семью присоединиться к нам и внедрить эту технологию. Действуя сейчас, мы сможем сделать просмотр футбольных матчей невероятно приятным для всех, кто любит эту игру».