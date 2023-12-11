📹Чемпионская зарядка. Будущие игроки «Тоттенхэма» мастерски размялись в подтрибунке 🥰

Немного милоты из АПЛ.

В рамках 16 тура АПЛ «Тоттенхэм» дома принимал «Ньюкасл» и разобрался с соперником со счетом 4:1. Голы за «шпор» забивали Удоджи, Сон Хын Мин и дважды Ришарлисон.

На британском телеканале Sky Sports трансляция началась немного раньше. Режиссер решил показать подтрибунное помещение, в котором выхода на поле ждали не команды, а дети, выполняющие роль маскотов.

Они должны были вывести футболистов «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» на игру, но некоторые решили перед важным в своей жизни событием слегка размяться.

Причем зарядку сперва начал один из парней, а после к нему присоединились еще двое.

Трио прогрело все группы мышц, которые им понадобились после в деле, ради которого они собрались.

Определенно мальчики не хотели получить травму, потому занимались очень усердно. Вполне возможно, что в будущем это видео станет для них ярким напоминанием того, как они делали первые шаги в системе «Тоттенхэма». Кто знает, как сложится их судьба?