Рой Кин назвал самого разочаровавшего игрока на старте сезона АПЛ. Каррагер согласился с ним и добавил еще одного

Неожиданный выбор.

Перед матчем «Челси» и «Манчестер Юнайтед» легенда манкунианцев выбрал главного неудачника нынешнего сезона АПЛ.

«Самое большое разочарование − это Андре Онана», − сказал Кин в подкасте Sky Bet's Stick To Football. − Считаю, что «МЮ» правильно поступил, избавившись от Давида Де Хеа, но клуб привлек другого игрока, а у него трудности».

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер согласился с коллегой, но добавил в свой персональный список еще одного игрока.

«Самыми большими разочарованиями сезона для меня стали два вратаря − один из «МЮ» (Онана) и второй из «Арсенала» (Райя). Они пришли в команду, чтобы улучшить ее после предыдущих голкиперов, но показали себя довольно плохо. Все осталось в командах по-прежнему или изменилось в худшую сторону».

А кого бы вы назвали главным разочарованием сезона АПЛ? Пишите в комментариях.