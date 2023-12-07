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Рой Кин назвал самого разочаровавшего игрока на старте сезона АПЛ. Каррагер согласился с ним и добавил еще одного

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Неожиданный выбор.

Перед матчем «Челси» и «Манчестер Юнайтед» легенда манкунианцев выбрал главного неудачника нынешнего сезона АПЛ.

«Самое большое разочарование − это Андре Онана», − сказал Кин в подкасте Sky Bet's Stick To Football. − Считаю, что «МЮ» правильно поступил, избавившись от Давида Де Хеа, но клуб привлек другого игрока, а у него трудности».

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер согласился с коллегой, но добавил в свой персональный список еще одного игрока.

«Самыми большими разочарованиями сезона для меня стали два вратаря − один из «МЮ» (Онана) и второй из «Арсенала» (Райя). Они пришли в команду, чтобы улучшить ее после предыдущих голкиперов, но показали себя довольно плохо. Все осталось в командах по-прежнему или изменилось в худшую сторону».

А кого бы вы назвали главным разочарованием сезона АПЛ? Пишите в комментариях.

2 комментария
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Думал будет Рэшфорд
+6
0
+6
При всех косяках Онана, у него первый сезон, новая лига, новые требования и т.л. Для меня пока претендент номер 1, 2 и 3 - это депутат Рэш
+1
0
+1
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