У совладельца «Рексхэма» МакЭлхенни есть странная традиция. Он соблюдает её после каждого важного домашнего матча

Собрал большую коллекцию.

16 ноября было ровно три года, как владельцами клуба тогда еще пятого английского дивизиона «Рексхэм» стали американские актеры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни. С тех пор клуб, который несколько десятилетий не получал промоут, оказался в четвертом дивизионе и с 33 очками занимает четвертое место.

Не так давно МакЭлхенни практически ничего не знал про футбол. Дэвиду Бекхэму даже пришлось ему объяснять, что такое офсайд. Однако сейчас Роб с головой ушел в мир этой прекрасной игры.

Причем звезда сериала «В Фильдельфии всегда солнечно» настолько влюбился в футбол, что всякий раз, когда оказывается на поле стадиона «Рейскорс Граунд», он берет себе на память немного травы с газона. Затем он складывает ее в пакеты и маркирует, а затем помещает в ящик в своем офисе.

Жена Роба МакЭлхенни Кейтлин Олсон решила использовать траву с большей пользой и превратила ее в подарок на день рождения.

«Сейчас могу смотреть в своем кабинете на вещь, которую моя жена сделала для меня на день рождения, − сказал МакЭлхенни в интервью The Athletic. − Когда выхожу на поле, то у меня есть традиция брать немного травы и класть ее в карман, чтобы у меня был сувенир на память об этом событии».

«Я хранил ее в маленьких пластиковых пакетиках, а внутрь клал листок бумаги с надписью. Она украла все из ящика, в котором храню, и отнесла в мастерскую по обрамлению картин. Теперь они находятся под герметичным стеклом. В траву добавили какой-то химикат, чтобы сохранить ее, а под каждым образцом есть маленькая табличка».

В этом году у «Рексхэма» есть неплохие шансы на третий английский дивизион. До лидирующего «Стокпорта» восемь очков, но у валлийцев столько же очков, сколько у «Ноттс Каунти», занимающего третье место. Первые три места в Д4 Англии получают промоут, а еще 4 клуба играют в плей-офф за последнюю путевку.