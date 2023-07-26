In English, please
Блог

«Тоттенхэм» выиграл предсезонный турнир в Сингапуре. Фанаты заметили, что Кейн первым покинул клубные празднования

Клубы Клубы
Тоттенхэм Тоттенхэм
Харри Кейн Харри Кейн
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
ПСЖ ПСЖ
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид Реал Мадрид
Бавария Бавария
возможные трансферы возможные трансферы
Футбол Футбол

Знак, что скоро уйдет?

В среду команда Энджа Постекоглу обыграла со счетом 5:1 команду сингапурской Премьер-лиги «Лайон Сити Сейлорс» и взяла трофей Tiger Cup. Голы на счету Кейна, Ло Чельсо и три у Ришарлисона.

После свистка все игроки первой команды собрались вместе, а Ришарлисон поднял над головой трофей − серебряную посуду с логотипом самого известного сингапурского пива.

Бразилец явно был рад такому успеху. Некоторые партнеры по команде остались с ним и делали фотографии на поле, а вот Харри Кейн был первым из тех, кто поспешил уйти.

Более того, очевидцы сообщают, что он сперва помахал болельщикам, а затем первым из всех в клубе спустился в туннель Национального стадиона. Этот момент попал на видео.

Фанаты стали гадать, что это значит. Многие сходились во мнении, что задерживаться в команде он не хочет и стали отправлять форварда в другой клуб:

💭Похоже, что ему совсем все равно на команду. Все фотографируются, а он плетется в подтрибунку.

💭Нет ну вы посмотрите, как Харри быстро уходит.

💭Кейн не стал дожидаться конца церемонии и просто смылся с нее. Что у них там происходит?

На самом деле, причина ухода Харри Кейна может быть прозаичной: никаких подводных камней, просто решил сделать это первым. Однако учитывая все слухи, связывающие его то с «Юнайтед», то «Баварией», то с «Мадридом» и «ПСЖ», болельщикам только и остается, что искать знаки во всем.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Поддубный
Чему ему радоваться то, этому ничтожному трофею? Оно ему больше печали чем радости принесло, тем более игроку такого калибра)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий