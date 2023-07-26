Знак, что скоро уйдет?

В среду команда Энджа Постекоглу обыграла со счетом 5:1 команду сингапурской Премьер-лиги «Лайон Сити Сейлорс» и взяла трофей Tiger Cup. Голы на счету Кейна, Ло Чельсо и три у Ришарлисона.

После свистка все игроки первой команды собрались вместе, а Ришарлисон поднял над головой трофей − серебряную посуду с логотипом самого известного сингапурского пива.

Бразилец явно был рад такому успеху. Некоторые партнеры по команде остались с ним и делали фотографии на поле, а вот Харри Кейн был первым из тех, кто поспешил уйти.

Более того, очевидцы сообщают, что он сперва помахал болельщикам, а затем первым из всех в клубе спустился в туннель Национального стадиона. Этот момент попал на видео.

Фанаты стали гадать, что это значит. Многие сходились во мнении, что задерживаться в команде он не хочет и стали отправлять форварда в другой клуб:

💭Похоже, что ему совсем все равно на команду. Все фотографируются, а он плетется в подтрибунку.

💭Нет ну вы посмотрите, как Харри быстро уходит.

💭Кейн не стал дожидаться конца церемонии и просто смылся с нее. Что у них там происходит?

На самом деле, причина ухода Харри Кейна может быть прозаичной: никаких подводных камней, просто решил сделать это первым. Однако учитывая все слухи, связывающие его то с «Юнайтед», то «Баварией», то с «Мадридом» и «ПСЖ», болельщикам только и остается, что искать знаки во всем.