Мбаппе забил 17-й и 18-й голы на ЧМ и обогнал Клозе. Больше только у Месси – 19
Килиан Мбаппе вышел на чистое второе место по голам на чемпионатах мира.
Нападающий сборной Франции и «Реала» сделал дубль в игре со Швецией в 1/16 финала ЧМ-2026.
У Мбаппе 18 голов на чемпионатах мира в 18 играх. По этому показателю он обогнал немца Мирослава Клозе и уступает только Лионелю Месси. Аргентинец забил 19 голов в 29 играх.
Франция – Швеция. Мбаппе забил на 45-й с паса Дембеле. Онлайн-трансляция
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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