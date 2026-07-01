Мбаппе забил 17-й и 18-й голы на ЧМ и обогнал Клозе. Больше только у Месси – 19

Килиан Мбаппе вышел на чистое второе место по голам на чемпионатах мира.

Нападающий сборной Франции и «Реала » сделал дубль в игре со Швецией в 1/16 финала ЧМ-2026 .

У Мбаппе 18 голов на чемпионатах мира в 18 играх. По этому показателю он обогнал немца Мирослава Клозе и уступает только Лионелю Месси. Аргентинец забил 19 голов в 29 играх.

Франция – Швеция. Мбаппе забил на 45-й с паса Дембеле. Онлайн-трансляция