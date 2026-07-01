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  4. Мбаппе забил 17-й и 18-й голы на ЧМ и обогнал Клозе. Больше только у Месси – 19

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Мбаппе забил 17-й и 18-й голы на ЧМ и обогнал Клозе. Больше только у Месси – 19

Килиан Мбаппе вышел на чистое второе место по голам на чемпионатах мира.

Нападающий сборной Франции и «Реала» сделал дубль в игре со Швецией в 1/16 финала ЧМ-2026.

У Мбаппе 18 голов на чемпионатах мира в 18 играх. По этому показателю он обогнал немца Мирослава Клозе и уступает только Лионелю Месси. Аргентинец забил 19 голов в 29 играх.

Франция – Швеция. Мбаппе забил на 45-й с паса Дембеле. Онлайн-трансляция

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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logoСборная Швеции по футболу
logoКилиан Мбаппе

Комментарии

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А он хорош 👌 Шикарный гол ⚽!
ОтветCruel Snake
А он хорош 👌 Шикарный гол ⚽!
Статистика Мбаппе на ЧМ не имеет аналогов и это факт на сегодняшний день, если исходить из 3+ ЧМ подряд)
Будто это другой Мбаппе, за Реал он так не разрывает
ОтветЖан Вальжан
Будто это другой Мбаппе, за Реал он так не разрывает
Ну так Олисе и Дембеле не подыгрывают ему в Реале
ОтветSiriusblack
Ну так Олисе и Дембеле не подыгрывают ему в Реале
Мне кажется ПСЖ с удовольствием взяли бы в команду Олисе, а не Диоманде
Мбаппе похож на этом ЧМ обгонит всех
Кажется за сегодня он улучшит стату
Станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ, и ещё очень нескоро кто-либо его догонит.
Не просто диктатор, а Великий диктатор!) он правда хорош)
Эта Франция по составу, пожалуй, самая сильная команда всех времён и народов. Сильнее была только та Испания с Хави и Иньестой. Мбаппе, Дуэ, Алиса Бруновна, Барколя, Дембеле. Что за атака!
ОтветKarl Franz F. Brandt
Эта Франция по составу, пожалуй, самая сильная команда всех времён и народов. Сильнее была только та Испания с Хави и Иньестой. Мбаппе, Дуэ, Алиса Бруновна, Барколя, Дембеле. Что за атака!
Бразильцы не? не сегодняшние конечно
ОтветKarl Franz F. Brandt
Эта Франция по составу, пожалуй, самая сильная команда всех времён и народов. Сильнее была только та Испания с Хави и Иньестой. Мбаппе, Дуэ, Алиса Бруновна, Барколя, Дембеле. Что за атака!
Бразилия-2002: ну да, ну да.
то что Мбаппе станет первым это очевидно..а то чо 3 и уже 17-это просто охренеть. + у него рекорд по голам в чм в ПО👏💪✌️
Килиан прекрасен в сборной. Почему он в Реале херней страдает
Киллиану не хватает своего антагониста, как Лео и Роналду. Те, думаю, так или иначе питались успеха друг друга. От Мбаппе нет ощущения такого уровня убийцы, как Лео и Рон, как мне кажется, именно из за того что он один (Холланд, все таки, не конкурент на международной арене, а Португалия и Аргентина сопоставимы)
ОтветЭмиль Джафаров
Киллиану не хватает своего антагониста, как Лео и Роналду. Те, думаю, так или иначе питались успеха друг друга. От Мбаппе нет ощущения такого уровня убийцы, как Лео и Рон, как мне кажется, именно из за того что он один (Холланд, все таки, не конкурент на международной арене, а Португалия и Аргентина сопоставимы)
Киллиану не хватает своего антагониста, как Шреддер, Кренг
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