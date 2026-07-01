У Мбаппе 6 голов на ЧМ-2026. Француз обогнал Холанда и сравнялся с Месси

Килиан Мбаппе забил 5-й и 6-й голы на ЧМ-2026 .

Форвард сборной Франции открыл счет на 45-й минуте матча со Швецией в 1/16 финала. Во втором тайме он отличился вновь.

Теперь на счету Мбаппе 6 голов в 4 матчах на этом чемпионате мира. Нападающий «Реала » обогнал норвежца Эрлинга Холанда в списке лучших бомбардиров турнира и сравнялся с Лионелем Месси (6 голов).

Франция – Швеция. Мбаппе забил на 45-й с паса Дембеле. Онлайн-трансляция