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У Мбаппе 6 голов на ЧМ-2026. Француз обогнал Холанда и сравнялся с Месси

Килиан Мбаппе забил 5-й и 6-й голы на ЧМ-2026.

Форвард сборной Франции открыл счет на 45-й минуте матча со Швецией в 1/16 финала. Во втором тайме он отличился вновь.

Теперь на счету Мбаппе 6 голов в 4 матчах на этом чемпионате мира. Нападающий «Реала» обогнал норвежца Эрлинга Холанда в списке лучших бомбардиров турнира и сравнялся с Лионелем Месси (6 голов).

Франция – Швеция. Мбаппе забил на 45-й с паса Дембеле. Онлайн-трансляция

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Мбаппе побьёт все рекорды по голам на ЧМ. Была бы сборная у Холанда посильнее, была бы крутая заруба, а так Киллиан вне конкуренции.
ОтветUnico
Мбаппе побьёт все рекорды по голам на ЧМ. Была бы сборная у Холанда посильнее, была бы крутая заруба, а так Киллиан вне конкуренции.
Не стал бы списывать Холанда со счетов - игра норвежцев сфокусирована вокруг Эрлинга, он главный завершитель. У Франции усилия команды размазаны и Мбаппе недополучает моменты в сравнении с норвежцем.
ОтветСарказм Чигура
Не стал бы списывать Холанда со счетов - игра норвежцев сфокусирована вокруг Эрлинга, он главный завершитель. У Франции усилия команды размазаны и Мбаппе недополучает моменты в сравнении с норвежцем.
Эрлинг тупо матчей не наберёт, чтобы бороться с Мбаппе. Не факт, что вообще на следущий ЧМ попадут
Повезет тому клубу, который подпишет этого биста
ОтветTristan...
Повезет тому клубу, который подпишет этого биста
Думаю,после чемпионата у него будут хорошие предложения.ПСЖ,например.
ОтветФут.Боль
Думаю,после чемпионата у него будут хорошие предложения.ПСЖ,например.
С Реалом мог бы брать треблы каждый год
Это просто избиение младенцев.
А гол+пас чего вдруг резко перестали считать? 🤔 У Мбаппе ведь не только голы, но и голевые.
Раньше здесь орали, что даже предголевые якобы важнее, чем голы. А щас чего сменили пластинку и игнорите ассисты?
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