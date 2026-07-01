У Мбаппе 6 голов на ЧМ-2026. Француз обогнал Холанда и сравнялся с Месси
Килиан Мбаппе забил 5-й и 6-й голы на ЧМ-2026.
Форвард сборной Франции открыл счет на 45-й минуте матча со Швецией в 1/16 финала. Во втором тайме он отличился вновь.
Теперь на счету Мбаппе 6 голов в 4 матчах на этом чемпионате мира. Нападающий «Реала» обогнал норвежца Эрлинга Холанда в списке лучших бомбардиров турнира и сравнялся с Лионелем Месси (6 голов).
Франция – Швеция. Мбаппе забил на 45-й с паса Дембеле. Онлайн-трансляция
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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Раньше здесь орали, что даже предголевые якобы важнее, чем голы. А щас чего сменили пластинку и игнорите ассисты?