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Бернарду сказал, когда узнает, где проведет следующий сезон. Его спросили об этом сразу после победы в финале ЛЧ

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Ходят слухи, что Бернарду Силву очень хотят видеть в «ПСЖ». И это неудивительно, учитывая большие перемены в составе французского клуба.

Сам футболист признался, что не знает, где окажется в следующем сезоне.

«Честно говоря, я не знаю. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель или несколько месяцев. Я просто хочу насладиться этим моментом», - заявил Силва.

Will Bernardo Silva now leave Man City after Champions League? He answers

Контракт португальца с «Манчестер Сити» рассчитан еще на два года, но его часто сватают в другие европейские гранды. «Барса» считалась одним из фаворитов в этом споре, но, похоже, что им будет сложно тягаться с «ПСЖ» в финансовой составляющей.

А где вы видите Бернарду?

2 комментария

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Hojamurat Ahmedow
Лучше остаться с хорошим тренером и руководством, чем переходить в клуб где неопределенность
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Hella black
Бернарду Силва топарь 🔝 какая техника,какой баланс,игру читает как на ладони,обостряет вообще без проблем. Мирового класса игрок.
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