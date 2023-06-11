Ходят слухи, что Бернарду Силву очень хотят видеть в «ПСЖ». И это неудивительно, учитывая большие перемены в составе французского клуба.

Сам футболист признался, что не знает, где окажется в следующем сезоне.

«Честно говоря, я не знаю. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель или несколько месяцев. Я просто хочу насладиться этим моментом», - заявил Силва.

Контракт португальца с «Манчестер Сити» рассчитан еще на два года, но его часто сватают в другие европейские гранды. «Барса» считалась одним из фаворитов в этом споре, но, похоже, что им будет сложно тягаться с «ПСЖ» в финансовой составляющей.

А где вы видите Бернарду?