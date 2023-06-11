Бернарду сказал, когда узнает, где проведет следующий сезон. Его спросили об этом сразу после победы в финале ЛЧ
Ходят слухи, что Бернарду Силву очень хотят видеть в «ПСЖ». И это неудивительно, учитывая большие перемены в составе французского клуба.
Сам футболист признался, что не знает, где окажется в следующем сезоне.
«Честно говоря, я не знаю. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель или несколько месяцев. Я просто хочу насладиться этим моментом», - заявил Силва.
Контракт португальца с «Манчестер Сити» рассчитан еще на два года, но его часто сватают в другие европейские гранды. «Барса» считалась одним из фаворитов в этом споре, но, похоже, что им будет сложно тягаться с «ПСЖ» в финансовой составляющей.
А где вы видите Бернарду?
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