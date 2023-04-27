Это была не радость.

28 апреля 2013 года «Юнайтед» в статусе чемпиона Англии приехал на «Эмирейтс». Тот матч против «Арсенала» завершился ничьей (1:1), а перед его началом хозяева сделали чемпионский коридор для гостей. Момент получился одновременно знаковым и очень неловким.

Робин ван Перси, который провел восемь лет в лондонском клубе, а затем перешел в «Юнайтед» и стал чемпионом, во время подкаста UTD Podcast рассказал о том, как ему пришлось пройти через этот коридор и что он в тот момент чувствовал.

«Мне это не понравилось, − сказал он. − Некоторые из стоявших были мои друзьями, я провел там восемь лет. Я был просто счастлив, что все закончилось».

Ван Перси, который в тот день забил пенальти, также добавил: «Я видел по их лицам, что им это не понравилось, и я их понимаю. А потом вы видите меня, идущего там. Я реально был счастлив, что все закончилось. Думаю, что это хороший жест для чемпионов, но это было неправильно. И для меня, и для «Арсенала». Было немного неловко и я чувствовал себя не очень комфортно.

С моей точки зрения, такое не должно было произойти. Ладно, это часть правил, и, с точки зрения основ, мне это нравилось, но не в тот конкретный день»

Сэр Алекс Фергюсон наоборот высоко оценил этот жест и поблагодарил Арсена Венгера за то, что он позволил всему пройти по плану: «Я рад, что Арсен так поступил. Именно так должны поступать великие клубы. Мне это не беспокоит (освистывание болельщиками), и я думаю, что Робин тоже не должен беспокоиться. Это современное поколение. То, что один из игроков «Арсенала» уходит к своим самым заклятым соперникам, не нравится ни болельщикам, ни Арсену. Но такое случается. Нужно просто двигаться дальше».

В 2020 году в интервью The Telegraph бывший защитник «Арсенала» Бакари Санья, который аплодировал в тот день Ван Перси, высказал свою точку зрения.

«Я был рад за него. Он многое сделал для команды. Он был лучшим игроком, лучшим форвардом, и он заслужил все это. Жизнь полна выбора, и он сделал его − уйти и играть за «Юнайтед». Я полностью уважаю это и рад за него. Я был удивлен, потому что когда у тебя есть лучшие игроки, ты хочешь сохранить их. Я был удивлен и опечален, но в конце дня он был счастлив, и я думаю, что мы все чувствовали это на поле. Он играл так, словно ему было лет 20, он был великолепен. В том году он стал чемпионом, и я рад за него».

В тот чемпионский сезон Ван Перси сыграл значительную роль в успехах команды. С 26 мячами он стал лучшим бомбардиром АПЛ, опередив Луиса Суареса (23) и Гарета Бэйла (21).