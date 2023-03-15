7 комментариев

Если травмы не помешают, Месси и Роналду скоро придется распрощаться со всеми своими статистическим регалиями.

Эрлинг Холанд забил 5 голов «Лейпцигу» - для этого ему понадобилось 8 ударов.

Тем самым он вывел себя на первое место в списке бомбардиров сезона, обойдя Мбаппе. Рэшфорд - третий.

И на 3-е в гонке самых результативных футболистов этого сезона по системе «гол+пас».

Кроме того, норвежец установил сразу несколько рекордов.

Эрлинг – третий игрок в истории сделавший пента-трик в одной игре ЛЧ – до него это удавалось Луису Адриано из «Севильи» (матч против «БАТЭ» в октябре 2014 года) Лео Месси («Барса» играла с «Байером» в марте 2012 года).

Холанд забил 30 голов в 25 матчах Лиги чемпионов УЕФА, чтобы сделать это, ему понадобилось меньше матчей, чем любому другому игроку за всю историю турнира.

Также норвежец стал самым молодым игроком, забившим 30 голов в истории турнира (его возраст 22 года 236 дней). По этому показателю он опередил Килиана Мбаппе.

Болельщики уже шутят, что Пеп заменил Холанда, чтобы тот не побил все рекорды Месси в одном матче.