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Холанд - главный доминатор мирового футбола прямо сейчас: забил 5 в одном матче и установил сразу несколько вечных рекордов🔥🔥🔥

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Если травмы не помешают, Месси и Роналду скоро придется распрощаться со всеми своими статистическим регалиями.

Эрлинг Холанд забил 5 голов «Лейпцигу» - для этого ему понадобилось 8 ударов.

Тем самым он вывел себя на первое место в списке бомбардиров сезона, обойдя Мбаппе. Рэшфорд - третий.

И на 3-е в гонке самых результативных футболистов этого сезона по системе «гол+пас».

Кроме того, норвежец установил сразу несколько рекордов.

Эрлинг – третий игрок в истории сделавший пента-трик в одной игре ЛЧ – до него это удавалось Луису Адриано из «Севильи» (матч против «БАТЭ» в октябре 2014 года) Лео Месси («Барса» играла с «Байером» в марте 2012 года).

Холанд забил 30 голов в 25 матчах Лиги чемпионов УЕФА, чтобы сделать это, ему понадобилось меньше матчей, чем любому другому игроку за всю историю турнира.

Также норвежец стал самым молодым игроком, забившим 30 голов в истории турнира (его возраст 22 года 236 дней). По этому показателю он опередил Килиана Мбаппе.

Болельщики уже шутят, что Пеп заменил Холанда, чтобы тот не побил все рекорды Месси в одном матче.

7 комментариев

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jahon07
Я тоже сразу подумал, что Пеп специально заменил Холланда, чтобы тот не побил рекорды Месси.

Конечно это было с долей иронии. На самом деле думаю Пеп хотел взбодрить скамеечных выпустив пораньше в таком статусном матче.
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Арнай Кобентаев
Да парень сильный не отрицаю.
Но зачем строчить про него в болгe MU...
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Tigran Voskanyan
Месси сделал пента-трик в 2012 году, а не 2021.
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Роман
Возможно Холанд сможет атаковать рекорды короля ЛЧ Роналду.
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Darkwood Clan
Холланд просто маньяк. У парня будущее светлее чем у черепашки. Мог бы ещё на чм играть, то вообще, прости прощай Мбаппе
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Роман
Голевая машина повторил рекорд предголевой машины.
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Анвар Сауров
Разве у Холланда не 39 голов в сезоне? Только в АПЛ уже 28 настрелял , в ЛЧ 10 и в кубке 1. Итого 39. 1 место в спичке бомбардиров сезона
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