«Ла Лига предвзята к небольшим клубам, мы не в равных условиях. Играть сегодня или через 15 дней – это разные вещи. Все правила были нарушены». Директор «Овьедо» о переносе матча с «Райо»

Директор «Овьедо» о переносе матча с «Райо»: Ла Лига нарушила все правила.

Спортивный директор «Овьедо» Роберто Суарес обвинил Ла Лигу в предвзятости после переноса матча с «Райо Вальекано».

Игра 23-го тура Ла Лиги, которая должна была состояться на «Кампо де Вальекас» в 16:00 по москвоскому времени, была перенесена из-за плохого состояния поля и ожидающегося дождя. Ранее игроки «Райо Вальекано» выразили недовольство состоянием газона на домашнем стадионе и инфраструктуры на тренировочной базе клуба.

«Прежде всего, мы выражаем солидарность с «Райо» в ситуации, в которой они оказались. Мы понимаем, что существуют правила игры, и все они были нарушены. Ла Лига проводит проверки перед каждым нашим домашним матчем, что может привести к санкциям, и это позор. Это показывает уровень конкуренции.

Я разочарован. Они нарушили все правила. В регламенте четко прописаны условия, при которых матч может быть перенесен. Мы миримся с расписанием, состоянием полей, санкциями… Это ненормально. Болельщики разъезжаются, все готово к игре, и все знают, что газон был уложен только вчера, и сегодня он не может быть готов к игре. Нужно найти альтернативы.

Такое случается с небольшими клубами. Не все играют по одним и тем же правилам, Ла Лига предвзята. У них есть игроки, которые выбыли, и, учитывая обстоятельства, играть сейчас – совсем не то же самое, что через 15 дней. К нам относятся не так, как к остальным командам, участвующим в турнире», – сказал Суарес.