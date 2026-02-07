  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот о переговорах по Гертрюйде: «Он был недоступен. Я доволен командой, но у «Ливерпуля» три долгосрочных потери»
6

Слот о переговорах по Гертрюйде: «Он был недоступен. Я доволен командой, но у «Ливерпуля» три долгосрочных потери»

Слот о Гертрюйде: он не был доступен.

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал сорвавшийся трансфер Лутсхарела Гертрюйды.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы обсуждали аренду защитника «РБ Лейпциг», выступающего за «Сандерленд».

«По-моему, я уже говорил, что мы пытались усилить состав, так что, вероятно, это говорит о том, что я хотел подписать новых игроков, и,думаю, этого хотел не только я. Но всегда важен правильный игрок и его доступность. Мы действительно обсуждаем, что лучше для клуба в краткосрочной и долгосрочной перспективе – например, Жереми Жаке не был доступен зимой, но был доступен летом. Мы решили подписать его, потому что считаем, что он действительно хорош для будущего.

Я очень доволен командой. Но всем очевидно, что у нас есть три долговременных потери. Поэтому мы пытались усилить состав во время зимнего трансферного окна, но игрок, о котором вы упомянули [Лутсхарел Гертрюйда], в итоге не был доступен. Но мы, очевидно, пытались усилиться. Вполне возможно, мы не будем подписывать игроков, которые недостаточно хороши, чтобы играть за этот клуб», – сказал Слот.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28846 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Liverpool Echo
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЛутсхарел Гертрюйда
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoСандерленд
logoРБ Лейпциг
logoАрне Слот
logoРенн
logoлига 1 Франция
logoЖереми Жаке
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всем очевидно, что на начало сезона у Ливерпуля была очень короткая скамейка. Потом произошли еще три долговременных потери, но вы решили никого не покупать, хотя были доступны два прекрасных игрока, которые ушли к конкуренту. В последний день ТО, опомнившись купили на лето (!!!) какого-то пацана за сумасшедшие деньги. А так, действительно, все хорошо и ты доволен…
Ответ AndrewBegoun
Всем очевидно, что на начало сезона у Ливерпуля была очень короткая скамейка. Потом произошли еще три долговременных потери, но вы решили никого не покупать, хотя были доступны два прекрасных игрока, которые ушли к конкуренту. В последний день ТО, опомнившись купили на лето (!!!) какого-то пацана за сумасшедшие деньги. А так, действительно, все хорошо и ты доволен…
Да и что? Так работает Ливерпуль. Гехи в Сити получил 300к. Ван Дейк на такую зп 9 проливает пот и кровь за клуб. В Ливерпуле хорошо платят тем кто заслужил зп в самом клубе и когда ты действительно супер топовый футболист. Алькантара условный сходу получил хорошую зп.
Ответ Зоновский петух
Да и что? Так работает Ливерпуль. Гехи в Сити получил 300к. Ван Дейк на такую зп 9 проливает пот и кровь за клуб. В Ливерпуле хорошо платят тем кто заслужил зп в самом клубе и когда ты действительно супер топовый футболист. Алькантара условный сходу получил хорошую зп.
> Гехи в Сити получил 300к.

Сити платит 300, но заплатил 20 млн. Ливер предлагал 200к + 35 млн.
Задачка для 6-го класса, посчитать кому Гехи вышел дешевле (Подсказка - Сити )
Будучи чемпионом летом потратили сотни миллионов на новых игроков а сейчас даже не в зоне лиги чемпионов.
А в остальном всё хорошо...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
51 секунду назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
1 минуту назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
14 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
18 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
30 минут назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
43 минуты назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
48 минут назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
51 секунду назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
8 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
20 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
40 минут назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
41 минуту назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем