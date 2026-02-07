Слот о переговорах по Гертрюйде: «Он был недоступен. Я доволен командой, но у «Ливерпуля» три долгосрочных потери»

Слот о Гертрюйде: он не был доступен.

Главный тренер «Ливерпуля » прокомментировал сорвавшийся трансфер Лутсхарела Гертрюйды .

Ранее сообщалось , что мерсисайдцы обсуждали аренду защитника «РБ Лейпциг », выступающего за «Сандерленд ».

«По-моему, я уже говорил, что мы пытались усилить состав, так что, вероятно, это говорит о том, что я хотел подписать новых игроков, и,думаю, этого хотел не только я. Но всегда важен правильный игрок и его доступность. Мы действительно обсуждаем, что лучше для клуба в краткосрочной и долгосрочной перспективе – например, Жереми Жаке не был доступен зимой, но был доступен летом. Мы решили подписать его, потому что считаем, что он действительно хорош для будущего.

Я очень доволен командой. Но всем очевидно, что у нас есть три долговременных потери. Поэтому мы пытались усилить состав во время зимнего трансферного окна, но игрок, о котором вы упомянули [Лутсхарел Гертрюйда], в итоге не был доступен. Но мы, очевидно, пытались усилиться. Вполне возможно, мы не будем подписывать игроков, которые недостаточно хороши, чтобы играть за этот клуб», – сказал Слот .