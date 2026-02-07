«Реал» при Роналду забивал в среднем 6,1 гола за сезон прямыми ударами со штрафных, после его ухода – 1,6 гола за сезон. У Криштиану 33 гола со штрафных в «Мадриде»

«Реал» стал забивать меньше голов ударами со штрафных после ухода Роналду.

«Реал» стал забивать значительно меньше голов прямыми ударами со штрафных после ухода Криштиану Роналду .

Португальский нападающий выступал за мадридский клуб на протяжении девяти сезонов. В среднем за этот период «сливочные» забивали 6,1 гола прямыми ударами со штрафных сезон. После ухода Роналду в 2018 году этот показатель снизился до 1,6 гола за сезон.

С 2009 года Криштиану забил 33 мяча прямыми ударами со штрафных в составе «Реала » – всего он совершил 444 попытки. Второе место по этому показателю за указанный период занимает Гарет Бэйл (4 гола после 72 попыток), третье делят Месут Озил и Хамес Родригес (по 3 гола после 18 и 19 ударов соответственно).