«Реал» при Роналду забивал в среднем 6,1 гола за сезон прямыми ударами со штрафных, после его ухода – 1,6 гола за сезон. У Криштиану 33 гола со штрафных в «Мадриде»
«Реал» стал забивать меньше голов ударами со штрафных после ухода Роналду.
«Реал» стал забивать значительно меньше голов прямыми ударами со штрафных после ухода Криштиану Роналду.
Португальский нападающий выступал за мадридский клуб на протяжении девяти сезонов. В среднем за этот период «сливочные» забивали 6,1 гола прямыми ударами со штрафных сезон. После ухода Роналду в 2018 году этот показатель снизился до 1,6 гола за сезон.
С 2009 года Криштиану забил 33 мяча прямыми ударами со штрафных в составе «Реала» – всего он совершил 444 попытки. Второе место по этому показателю за указанный период занимает Гарет Бэйл (4 гола после 72 попыток), третье делят Месут Озил и Хамес Родригес (по 3 гола после 18 и 19 ударов соответственно).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
