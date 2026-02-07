  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» при Роналду забивал в среднем 6,1 гола за сезон прямыми ударами со штрафных, после его ухода – 1,6 гола за сезон. У Криштиану 33 гола со штрафных в «Мадриде»
43

«Реал» при Роналду забивал в среднем 6,1 гола за сезон прямыми ударами со штрафных, после его ухода – 1,6 гола за сезон. У Криштиану 33 гола со штрафных в «Мадриде»

«Реал» стал забивать меньше голов ударами со штрафных после ухода Роналду.

«Реал» стал забивать значительно меньше голов прямыми ударами со штрафных после ухода Криштиану Роналду.

Португальский нападающий выступал за мадридский клуб на протяжении девяти сезонов. В среднем за этот период «сливочные» забивали 6,1 гола прямыми ударами со штрафных сезон. После ухода Роналду в 2018 году этот показатель снизился до 1,6 гола за сезон. 

С 2009 года Криштиану забил 33 мяча прямыми ударами со штрафных в составе «Реала» – всего он совершил 444 попытки. Второе место по этому показателю за указанный период занимает Гарет Бэйл (4 гола после 72 попыток), третье делят Месут Озил и Хамес Родригес (по 3 гола после 18 и 19 ударов соответственно).

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28848 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoКриштиану Роналду
logoЛа Лига
logoХамес Родригес
logoМесут Озил
logoГарет Бэйл
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не, ну тут без ригоберки не разобраться!
Ответ Жора где ты был?
Не, ну тут без ригоберки не разобраться!
Комментарий скрыт
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Честно говоря, я это написал в шутку.
А вообще, братух, мне тебя очень жаль. Ты же ведь давно на Спортсе, твое имя здесь уже нарицательное, некоторый мем. И даже если ты когда то был школьником, ты должен был повзрослеть и перестать тратить время на ерунду) Но нет)
Такое ощущение, как будто хейтеры Криша не видели его ранних голов со штрафных. Шикарный наклбол. Другое дело, что с возрастом у Роналду эта техника становилась хуже.
Ответ Samsung Russia
Такое ощущение, как будто хейтеры Криша не видели его ранних голов со штрафных. Шикарный наклбол. Другое дело, что с возрастом у Роналду эта техника становилась хуже.
Просто мячи изменились. Первые Ротейро - это какой-то кошмар для вратарей.
хм, а ведь слабенькая стата может показаться. да только криш не бекс, у которого удар - основа стиля. а у криша просто дополнительный скил. так что весьма. хотя количество попыток ну както угнетает
Ответ Сергей Липатов
хм, а ведь слабенькая стата может показаться. да только криш не бекс, у которого удар - основа стиля. а у криша просто дополнительный скил. так что весьма. хотя количество попыток ну както угнетает
А у кого маленький % количества попыток для гола со штрафного из всех кто в топ 10. Ну ок Жуниньо там будет топ 1, а ещё кто?
Ответ Сергей Липатов
хм, а ведь слабенькая стата может показаться. да только криш не бекс, у которого удар - основа стиля. а у криша просто дополнительный скил. так что весьма. хотя количество попыток ну както угнетает
У Роналду даже удар лучше чем у Бэкса
В этом плане Месси красавец, по сей день кладёт шикарные штрафные.
Ответ Гари Гари_1116687480
В этом плане Месси красавец, по сей день кладёт шикарные штрафные.
ахахах, Генкаму коронный, сборной макдака похоронный, знаменитые голы топовым командам.
Ответ Иван Лапин
ахахах, Генкаму коронный, сборной макдака похоронный, знаменитые голы топовым командам.
Ещё феерическое выступление в товарняке против сборной Анголы не упомянули ☝️
Новость из 2019 года?
Ответ Рома Михалев
Новость из 2019 года?
Нет новость нынешняя , и она о том что сейчас Реал не забивает со штрафных
так у Барсы после ухода Месси та же история.в прошлом году Торрес забил со штрафного.в этом пока Рэшфорд.и все как бы
Ранний Роналду клепал голы со штрафных будь здоров, но постепенно потерял этот навыки. Месси же наоброт с возрастом лишь улучшил стиль исполнения штрафных.
Ну в Реале он был в своем прайме, ничего удивительного
После этой новости снова возникает вопрос - как человек, который супер-пупер профессионал, тренируется больше всех в мире, раньше всех приходит и позже всех уходит с тренировок.., вдруг разучился бить штрафные? А "бездельник" Месси, наоборот, к 30 годам научился исполнять штрафные лучше всех в мире?)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
1 минуту назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
2 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
15 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
19 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
31 минуту назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
44 минуты назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
49 минут назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
9 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
21 минуту назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
41 минуту назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
42 минуты назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем