Глушаков о «Спартаке»: «Убери Барко из состава – и они рухнут. Чемпионскую игру только три-четыре человека показывают»

Денис Глушаков: убери Барко из состава, и «Спартак» рухнет.

Бывший капитан «Спартака » Денис Глушаков оценил уровень нынешнего состава красно-белых.

«Согласен, что в нынешнем «Спартаке» только три-четыре человека показывают чемпионскую игру.

Убери Барко из состава – и они рухнут. Это системообразующий игрок, единственный футболист, который обостряет», – сказал Глушаков.

По итогам первой части сезона «Спартак» занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков за 18 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 баллов.