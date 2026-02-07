  • Спортс
Глушаков о «Спартаке»: «Убери Барко из состава – и они рухнут. Чемпионскую игру только три-четыре человека показывают»

Денис Глушаков: убери Барко из состава, и «Спартак» рухнет.

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил уровень нынешнего состава красно-белых.

«Согласен, что в нынешнем «Спартаке» только три-четыре человека показывают чемпионскую игру.

Убери Барко из состава – и они рухнут. Это системообразующий игрок, единственный футболист, который обостряет», – сказал Глушаков.

По итогам первой части сезона «Спартак» занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков за 18 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 баллов.

У многих команд так, убери лидера и результаты будут хуже. Тот же Краснодар без Сперцяна или Кордобы слабее будет, Зенит без Вендела, Сантоса или Бариоса. Вообще не показатель.
Так и сам барко уже не пойми как играет: получает мяч и тянет, думает, зачем-то лезет обыгрывать, поперек-назад или чужому. Понятно, что игры у команды нет, но барко уже давненько играет ниже того уровня, который он показывал после перехода
Так и сам барко уже не пойми как играет: получает мяч и тянет, думает, зачем-то лезет обыгрывать, поперек-назад или чужому. Понятно, что игры у команды нет, но барко уже давненько играет ниже того уровня, который он показывал после перехода
тут системная проблема, а не индивидуальная...
Так и сам барко уже не пойми как играет: получает мяч и тянет, думает, зачем-то лезет обыгрывать, поперек-назад или чужому. Понятно, что игры у команды нет, но барко уже давненько играет ниже того уровня, который он показывал после перехода
Фигню написал.
Почему команде не пользоваться такими скилами сврего лучшего игрока???
Он умеет под давлением мяч сохранять и из под прессинга выходить. Для этого таких футболистов и берут.
Тот же Краснодар пользуется, что Кордоба цепляется за любой мяч.
Без Барко как раз и не рухнут, т.е. есть еще Жедсон - игрок никак не ниже классом и со схожим функционалом.
В смысле ?)) убери Барко и ни чего не изменится , а может даже лучше станет
В смысле ?)) убери Барко и ни чего не изменится , а может даже лучше станет
Сегодня поменяли Барко на Массалыгу, и тот гол забил.
Сегодня поменяли Барко на Массалыгу, и тот гол забил.
удивительное рядом, ещё полностью поменяли левый фланг и голевую отдал Рябчук вышедший на замену в середине второго тайма...
Глушакова выгнали из Спартака вот он и бомбит постоянно
Абсолютно не согласен. Без него Спартак будет разнообразней
Дениска год играл и рухнул
Можно и саусями играть, тут вопрос баланса и командного движения, если Станкович играл во владение на чужой половине поля, то нужно было использовать индивидуальное движения, открывания, быстро двигать мяч искать зоны. Но проблема Спартака была в статичном состоянии, + Тео убрали с фланга, который мог индивидуально обострять обыгрывая с места, его как правило один держал, один страховал и это создавало варианты возникновения зон, т.е. были варианты при которых можно было подходить и входить в штрафную. Потом выпустили Солари он более статичный игрок, он хорошо бежит и принимает решения на скорости, более подходит для контратакующей модели, как и Маркиньос, поэтому в позиционном нападении ничерта не получалось, игроки стоят на флангах и катят назад в центр, поперёк. Скорее всего именно за счёт индивидуальных действий Барко Станкович хотел вскрывать автобус, Барко должен был индивидуально обыгрывать один в один и искать адресатов, но общий уровень футбольного интеллекта команды остаётся низким, да есть возможность отыграться с кем то на фланге, на левом, там и защитник может подключится, дойти до штрафной и навесить на Мартинса. Но это ...ерня какая-то, по этому всё и заглохло, Барко же стал чаще индивидуально двигать мяч, получать по ногам и игра развалилась на эпизоды. Станкович не сделал ничего он продолжал верить в этот нерабочий план.
Поэтому проблема не в Барко, нужно было или отдать мяч и действовать на контратаках или искать возможность других розыгрышей мяча перед штрафной. Повторюсь отсутствие Тео во многом определило спад, не зря Станкович ругал Солари, тот не смог полноценно заменить Тео и всё игра встала.
Повторюсь Барко техничный парень, но там много кто мог бы играть по позиции если изменить схему, действовать на контратаках или же смотреть другие варианты подходов под удар.
Можно и саусями играть, тут вопрос баланса и командного движения, если Станкович играл во владение на чужой половине поля, то нужно было использовать индивидуальное движения, открывания, быстро двигать мяч искать зоны. Но проблема Спартака была в статичном состоянии, + Тео убрали с фланга, который мог индивидуально обострять обыгрывая с места, его как правило один держал, один страховал и это создавало варианты возникновения зон, т.е. были варианты при которых можно было подходить и входить в штрафную. Потом выпустили Солари он более статичный игрок, он хорошо бежит и принимает решения на скорости, более подходит для контратакующей модели, как и Маркиньос, поэтому в позиционном нападении ничерта не получалось, игроки стоят на флангах и катят назад в центр, поперёк. Скорее всего именно за счёт индивидуальных действий Барко Станкович хотел вскрывать автобус, Барко должен был индивидуально обыгрывать один в один и искать адресатов, но общий уровень футбольного интеллекта команды остаётся низким, да есть возможность отыграться с кем то на фланге, на левом, там и защитник может подключится, дойти до штрафной и навесить на Мартинса. Но это ...ерня какая-то, по этому всё и заглохло, Барко же стал чаще индивидуально двигать мяч, получать по ногам и игра развалилась на эпизоды. Станкович не сделал ничего он продолжал верить в этот нерабочий план. Поэтому проблема не в Барко, нужно было или отдать мяч и действовать на контратаках или искать возможность других розыгрышей мяча перед штрафной. Повторюсь отсутствие Тео во многом определило спад, не зря Станкович ругал Солари, тот не смог полноценно заменить Тео и всё игра встала. Повторюсь Барко техничный парень, но там много кто мог бы играть по позиции если изменить схему, действовать на контратаках или же смотреть другие варианты подходов под удар.
Тео не убирали с фланга , у него была травма .
А много ли Барко результативных действий сделал за последние полгода?
А много ли Барко результативных действий сделал за последние полгода?
Ой, да всего лишь 7 в рпл. Разве это серьезно? Подумаешь, что это всего лишь больше всех в команде. Да, за Маркиньосу за такое дали игрока сезона, но с Барко же у нас другой спрос, Барко то футболист
я б убрал,он бесполезный,бегает с мячом по кругу,да в центре поля обводит
я б убрал,он бесполезный,бегает с мячом по кругу,да в центре поля обводит
И как же так вышло, что бегун с мячом по центру поля лучший по гп в Спартаке?
