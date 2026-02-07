Глушаков о «Спартаке»: «Убери Барко из состава – и они рухнут. Чемпионскую игру только три-четыре человека показывают»
Денис Глушаков: убери Барко из состава, и «Спартак» рухнет.
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил уровень нынешнего состава красно-белых.
«Согласен, что в нынешнем «Спартаке» только три-четыре человека показывают чемпионскую игру.
Убери Барко из состава – и они рухнут. Это системообразующий игрок, единственный футболист, который обостряет», – сказал Глушаков.
По итогам первой части сезона «Спартак» занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков за 18 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 баллов.
Почему команде не пользоваться такими скилами сврего лучшего игрока???
Он умеет под давлением мяч сохранять и из под прессинга выходить. Для этого таких футболистов и берут.
Тот же Краснодар пользуется, что Кордоба цепляется за любой мяч.
Поэтому проблема не в Барко, нужно было или отдать мяч и действовать на контратаках или искать возможность других розыгрышей мяча перед штрафной. Повторюсь отсутствие Тео во многом определило спад, не зря Станкович ругал Солари, тот не смог полноценно заменить Тео и всё игра встала.
Повторюсь Барко техничный парень, но там много кто мог бы играть по позиции если изменить схему, действовать на контратаках или же смотреть другие варианты подходов под удар.