Айс-ТВ
Блог

«Я у Беттмэна просто сидел час и слушал, что я говно. Хотели дать 20 матчей дисквалификации». Огненный Кузнецов рассказывает обо всем!

Гэри Беттмэн Гэри Беттмэн
Ассоциация игроков НХЛ Ассоциация игроков НХЛ
ИИХФ ИИХФ
Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
Том Уилсон Том Уилсон
травмы травмы
интервью интервью
Денис Казанский Денис Казанский
Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
Андрей Николишин Андрей Николишин
Сергей Гимаев-младший Сергей Гимаев-младший
YouTube YouTube
Вашингтон Вашингтон
НХЛ НХЛ
Александр Овечкин Александр Овечкин
Питер Лавиолетт Питер Лавиолетт
Хоккей Хоккей

Первая часть разговора – у «Скользкого льда».

Евгений Кузнецов – лучший собеседник в российском хоккее. Кажется, пора это признать официально. Прямо сейчас он радует журналистов в Вашингтоне своими честными ответами и шутками, но в отпуске успел зажечь и в российских медиа – например, рассказал ютуб-каналу «Трактора», сколько платит за коммуналку в челябинской квартире, и от души посмеялся во время стрима «Скользкого льда»

Но ребятам из главного канала про хоккей показалось этого мало. Андрей Николишин, Денис Казанский и Сергей Гимаев-мл отправились в Челябинск – в том числе и чтобы обстоятельно поговорить с Кузнецовым. Разговор получился таким большим, что его пришлось разбивать сразу на две части.

В первой – рассказ о дисквалификации за кокаин, ситуации с возможным обменом и мастер-класс для ведущих по «птичке». Спойлер: Николишин вошел во вкус.

Выпуск вы можете посмотреть на ютуб-канале «Скользкий лед», а все самое интересное из него под видео. Но моменты с совместной тренировки, конечно, лучше глянуть лично. Да и некоторые шутки Кузнецова тоже остались в самом выпуске.

Обмен Орлова, непонимание тренера, «Дягилев» в раздевалке

– А в раздевалке ты с кем сидишь?

– На тренировочной коробке одна рассадка, на игровой – другая, и в поездках еще тоже все по-другому получается. Там защитники сидят, а здесь нападающие пошли.

На выезде в основном Саня сидит рядом всегда. Там же рассаживают...

– Не ты с ним сидишь, а он с тобой, да?

– Он сидит сбоку, чтобы у него слева ничего не было, и вот я справа всегда – на самом неудобном месте. У него изолента, он сюда все понакидает, сам сядет с голой жопой, и ему надо, чтобы еще свободное место было. То есть он наполовину на моем месте. И сидит мотает клюшку свою. Я ему: «Ты подвинься чуть-чуть». Он: «Ааа, ладно-ладно».

– Вы с ним по-русски говорите там в раздевалке?

– А на каком еще-то?

– Не пихает никто, что вы по-русски разговариваете?

– Да нет, им нравится слушать.

– А вы пихаете, что они по-русски не говорят?

– А они научились. Ну не вся команда, но многие.

– Кто лучше всех по-русски говорит из иностранцев?

– Ну матерятся. Карлсон, наверное. Он прям четко. Был Орпик, но он уже пришел готовый из «Питтсбурга».

– Женя [Малкин] поработал, да?

– Да-да. Там, говорят, больше Женины друзья поработали, когда приезжали.

– Когда Орлов уехал, Самсонов уехал, праздник был в команде?

– Нет, Орел вообще же неожиданно. У нас раскатка была. Еще мы пообедали, поржали: «Ну что, Орел, куда тебя скинут? Когда все подпишешь?». Там как раз дедлайн был – за день до него, что ли. Он: «Да нет, нормально все». И мы поехали по домам поспать.

А он всегда приезжал минут на 15 раньше меня на игру. Например, в 16:00, а я – в 16:15. Прихожу на этот раз – его нет.  А я когда первый приезжал, какую-то херню ему постоянно делал. Типа «я вперед тебя, я профессионал». Он любит порядок, чтобы у него прям вот четко все лежало – а я просто раскидаю весь мусор, в стирку вывалю. И он бесится.

Но тут я сижу, уже чай попил, а его нет и нет. Я ему звоню: «Случилось что-то?» – «Да нет, позвонил генеральный, сказал, что не надо сегодня приходить» – «В смысле? Куда поехал?» – «Да я не знаю, просто сказали не приходить – и все». Тут заходит Саня, я говорю: «Все». Он такой: «Как все?» – «Ну все, поехал». – «Куда поехал?». И он стоит, сам не понимает ничего. Я говорю: «Ну иди, спроси».

Все. Он пошел, спросил.

– И узнали, что «Бостон»?

– Да. Орел сильно расстроился. Мы потом после игры его видели. Он очень сильно хотел остаться. Я не знаю, можно или нет такое говорить.

– Да можно. А что такого?

– Он очень сильно хотел остаться. И для него очень важно было именно в одной команде карьеру отыграть. Семье удобно все. И вот он прям... Такое чувство, что вот в этой организации тех, кто хочет там быть – их выгоняют, а теъ, кто там не хочет – оставляют (смеется).

– С Орлом понятно. А у тебя какая история? Откуда все эти слухи ползут, что ты обмен просишь?

– Да нет такого, чтобы прям пришел и сказал: «Все, меняйте меня». Такого нет.

Время идет, все это как снежный ком копится, копится, копится – слухи же просто так из ниоткуда не берутся. Это все уже два года все идет. Вроде посидели с генеральным пообщались – как после сезона положено: приходишь, час разговариваешь. Поговорили вроде: «Ну давайте попробуем как-то изменить ситуацию к лучшему, чтобы и вам лучше было, и мне лучше было, и не было такого ощущения, что я лишний в команде. Чтобы не было такого: «Мы бы выиграли, если бы ты играл лучше».

– А что, появилось такое ощущение?

– Такой разговор был у нас.

– Они же все к деньгам сводят. Типа: «Ты высокооплачиваемый, не играешь на эти деньги».

– Да, там много моментов было. Я говорю: «Вы привезли тренера, который под стиль чуть-чуть не подошел, нам пришлось перестраиваться». Такие моменты как бы. «Вы же за что-то мне платили эти деньги, правильно? – говорю. – За то, что я делал хорошо. А я сейчас приехал, мне говорят: «Слушай, это не надо делать – шайбу закидывай в зону, беги и закрывай вратаря».

Вот от этого все и пошло неправильно вообще, потому что у нас у каждого своя роль должна быть, каждый должен выполнять свою роль и с каждого будет спрос с этой роли. А когда ты рояль таскаешь, а потом тебе говорят: «Не-не, давай-ка играй теперь сегодня на рояле». А человек никогда не играл на рояле, а ему говорят: «Давай, играй!».

– Ну да, то есть неправильное использование...

– Это мое личное мнение. Понятно, что, может быть, я и ошибаюсь, может быть, неправильно... Не знаю… У нас такие центральные были: Бэкки (Никлас Бэкстрем – Sports.ru), я, Строум и Дауд. Ларс Эллер еще. Я думаю, что с такими центральными можно было в принципе что-то придумать: побольше как-то в середине, шайбу придержать попытаться. А у нас все от простого: до красной зоны – и побежали.

– Старая школа.

– Я не знаю…Если это вообще школа.

– А ты не связываешь неудачный прошлый сезон с тем, что у вас было много травм?

– Нет. До этого у нас тоже было много травм. И когда все как раз травмировались, мы поехали в поездки и Флориду обыгрывали. И такие игры были сумасшедшие – вытаскивали их, хотя у нас по семь человек из фарм-клуба было. Как-то коллектив [сложился]. Все [знают, что делать]: одни просто обороняются, ничего не пропускают. Мы вышли – играем в хоккей.

Потом все восстановились – Бэкки вышел, Вилли (Том Уилсон – Sports.ru) вышел – как-то в одно время все. И тренер говорит: «Все, теперь играем в плейоффовский хоккей». #####, январь за окном.

– А вот сейчас пришел новый тренер [Спенсер Карбери]. Ты с ним общался? Разговаривал с ним уже?

– Да, два раза. Он звонил по телефону. Он же сам поиграл в East Coast (ECHL – хоккейная лига Восточного побережья). Потом там и тренировал, затем фарме [«Херши»] – и выигрывал АХЛ с ними. Он всю систему нашу прошел. Вот он как раз тот человек, который такого же мышления, наверное, как все центральные.

– Хоть креатива немножко добавит.

– Ну да. 2-в-1 выходишь – ну как можно... Ну надо пас хотя бы посмотреть, правильно? А тебе говорят: «Вот в щиток брось – там партнер добьет его». Я могу здесь щиток вон на [чемпионат] области ездить, кидать и без всякого стресса жить.

– Оно все имеет место быть, но кому-то подходит, кому-то нет. Кто не умеет давать передачу – бросай в щиток. А если человек умеет, зачем ты с него спрашиваешь?

– У меня было понятие всегда в хоккее, что у каждого хоккеиста – определенные роли, и он свои сильные стороны использует. И с него требует это, правильно? А здесь как бы отошли от этого всего видения – поэтому, наверное, такой результат получился.

Я даже сейчас не понимаю, как мы в зоне защиты играли. Два года прошло. Мы так недавно ржали с Орлом: «Как мы в зоне защиты играли?» – «Да я не знаю» – «Вот и я не знаю».

– Насколько важен Том Уилсон для вас? И насколько вам легче играть тройкой, когда он с вами?

– Если бы он сейчас с нами переодевался, вы бы могли не переживать – никто вас на льду не тронет.

Вилли и в коллективе много делает. Он молодой парень, но и в профсоюзе состоит, и много информации знает. Весь в хоккее, и само отношение к хоккею у него очень, конечно, запредельное. Он профессионал. 

Ну и теперь, наверное, немножко боится бить людей после этих больших дисквалификаций. Потому что следующий раз, говорит, года два дадут дисквалификации – и уже все равно в голове, наверное, держит это. А так он один из самых полезных.

Многие сейчас говорят: «Вот ему заплатили большие деньги» (7-летний контракт на 45,5 млн долларов – Sports.ru). Отвечаю: «А давайте 31 команду в лиге спросим, кто бы дал еще такой контракт?» – «Все бы дали!» – «А что вы тогда говорите «много», «немного»? Вам какая разница? Человек заслуживает таких денег».

Это уже у клуба проблемы будут, когда они будут сталкиваться с финансами. А говорить, что человеку переплачивают… Любая бы команда дала ему этот контракт.

– А вы в раздевалке обсуждаете, типа «Слушай, ну тебе переплатили... Нахера? Давай честно, ты и на полтора не играешь»?

– Не, так нет. Саня Алексеев после сезона такой довольный: «У меня еще на два года». Я говорю: «Вот ты дурак. Сейчас кого-нибудь подпишут и будешь седьмым [защитником] ездить ldf года» – «Да нет, ты что гонишь?».

В итоге взяли Эдмундсона, остались Сандин и Фегервары – вот 3 левых защитника. А он [Алексеев] еще на 2 года подписал (максимально заливисто смеется)

– А что по раздевалке? Кто у вас музыку ставит?

– Либо Саша, либо Вилли – они вдвоем. Почему мне не отдают? А у него по мази же идет все, по мастюхе.

– Да ладно? Он настолько суеверный?

– Конечно. Они с Уилсоном. У них все это победное – целый плейлист. У него только клубная музыка – времен [клуба] «Дягилев», вот это все. Короче, 15 лет трекам там. «Руки Вверх» да бывает, но было еще пару раз другое.

В плейлисте больше иностранные песни. И мы уже на игру одеваемся, сидим. А тогда, видимо, популярный трек был «Welcome to St. Tropez» у Тимати. И она есть в этом плейлисте. И сидишь, они [остальные партнеры] как бы вроде и бесятся, но песня-то по-английски – чего докапываться?! Там в углу на Орла смотришь – он сидит довольный.

– А ты бы какую музыку ставил?

– Не знаю, я бы, наверное, просто спросил у каждого по паре песен, чтобы честно было. Кому-то «Любэ» надо послушать, а кому-то Rammstein.

– Ты бы какие поставил две песни?

– Да хрен его знает. По-разному. Что-то нейтральное. Размешал бы рэпчиком американским каким-нибудь. Чтобы для тех более-менее понятно было. Конечно, хочется послушать и русскую музыку. И Таню Буланову можно было бы послушать.

Буллит Кузнецова, бросок Овечкина, «птичка» Кузнецова Радулова

– Почему на буллитах медленно едешь?

– Ну, во-первых, это раздражает вратаря, да всех раздражает. Правильно? Раньше ехал побыстрее – частенько в штангу попадал. А потом понял, что когда быстро едешь – за тобой вратарь успевает, ловит темп просто. А тут по-другому. Мне легче попасть.

Когда едешь на скорости, то у тебя и так все четко. А когда едешь медленнее – издеваешься, получается, немножко. Он там два часа стоял, ловил, а тут ему такую херню подкидывают. Психология.

– Ну да, ты психологически убиваешь. Как удав.

– Стараешься выждать именно тот момент, когда он первым дернется. Если он не дергается, то дальше шайбу перебираешь. Терпение у него кончается – и тут надо видеть, когда правая нога вперед идет.

– Ты всегда бросаешь под блин?

– Да.

– А если он перекрывает и ждет, на неудобную убираешь?

– Если он туда встанет, то там просто сразу можно бросить под ловушку. Но там тяжело перекрыть, потому что, когда еду, я шайбу перед собой держу. Перебираю не сбоку, а перед собой. Ты когда подъезжаешь – смотришь на ноги, раньше бросок получался с одной точки, а сейчас когда делаешь бросок, получается, что у тебя угол обстрела меняется.

– А ты когда едешь, ты смотришь на него прям?

– Да. В глаза ему.

– Что ты думаешь по поводу того, что Грецки хотел бы запретить твою манеру бить буллит?

– Ну, я не против. Пока его запрещать будут, я уже закончу (смеется).

– Слушай, ну это же очень похоже на пенальти, да? Когда там очень долго разбегаются.

– Этот момент есть во многих видах спорта. Почему в гандболе, когда он кидает – 7 метров, правильно? – ему разрешаются [ложные замахи]? Это же не дураки придумывали, правильно? А гандбол, извините, нормальный вид спорта. Мне нравится. Ты стоишь – и в этом-то вся фишка и есть: ты один-на-один и никаких больше других правил.

– Про передачи. Насколько важно это для Овечкина? Куда надо ему отдавать? Он требует?

– Ему без разницы. Главное, чтобы она пожестче шла просто – и все.

– Чем быстрее летит – тем лучше?

– Ну да. Просто, чтобы она не бултыхалась. Если уж подкидка – чтоб ровно была. Ну и посильнее, я думаю. Он не любит когда мягкую отдаешь. А так он ее раз – не думая.

– Когда Овечкин бросает, кто тот безумец, который стоит на пятаке?

– Там не надо стоять, говорят. Он сам не любит, когда закрывают. Мне тоже не нравится, когда закрывают. Я боюсь почему-то бросать.

– Типа попасть в партнера?

– Да. Мне надо видеть вратаря. А они говорят наоборот – что надо закрывать

– Уилсон седой?

– Да. У него одно колено уже, правда, только. По коленям же прилетает.

– Слушай, ну у Сани же летит очень часто верхом. Попадал кому-нибудь в грудину?

– Был такой защитник [Дэн] Джирарди – он все блокировал [у Овечкина]. В один из первых годов моих мы играли в плей-офф [c «Рейнджерс»] – соперники четко прям отдавали, чтобы мы Овечкину пасовали. Вот Джирарди по 10 раз за игру блокировал. Ему пофиг было, он так накатывал, блокировал, молча отдавал. И все.

– А у него какой-то бронежилет там был, нет?

– Не знаю, но я думаю была защита дополнительная сзади. Потому что он потом начал на одно колено садиться, блокируя, и больше спиной разворачивался. Видимо, Саня ему куда-то попал. Где-то ребра прикрывал чуть-чуть, я думаю.

– Свое празднование гола ты подсмотрел в игре FIFA?

– Да, это же шутка была. Раз-раз-раз – из приставки на самом деле. Один раз как-то ради прикола сделал и потом там: «Давай еще, давай еще». И все, прилипло.

– А когда Радул это сделал? Ты написал ему?

– Радул вообще первый это делал. Он в Уфе это делал, просто никто не заметил. Есть видео, когда он в Уфе гол забил и поехал.

– А он тоже в ФИФУ рубится?

– Он сумасшедший же по приставке.

– У тебя «птичка» от плечи или от кисти идет?

– Василич, там надо прочувствовать этот момент (смеется).

Больная спина, петушары из профсоюза, работа с психологом

– У тебя тренер по физподготовке индивидуальный?

– Нет. Я сколько с клубным всегда занимался – и все. Больше, наверное, [занимался индивидуально] в этом году с физиотерапевтами и теми, кто с реабилитацией тебе помогает, чтобы травм не было, чтобы правильно разминаться, чтобы поддерживать себя мог сам. Потому что не всегда массажисты рядом, не всегда тренер рядом, а в принципе, если знаешь правильные – до смешного [доходит] – дыхательные упражнения, то тебя отпускает вот здесь в груди, боль в шее уходит. Просто от одного дыхательного.

– Травм много было в этом году?

– Очень много было у всех, да.

– Но сейчас можно уже говорить о них?

– Да нет, они такие мелкие. Кисть – это уже здесь я повредил, а так – спина у меня. Со спиной мучился сильно в сезоне.

– Что значит «мучился»? На уколах выходил?

– Нет, там нет уколов. Доктору в три часа ночи звонил, бывало: «Приди, я разогнуться не могу». Он придет, посмотрит, но, видимо, спящий тоже – там магнит повесит, ток какой-то. Магниты чуть-чуть расслабляли, видимо, мышцы – и можно было покемарить. Месяцев 5, наверное, с этой штукой. Токи подключаешь на всю ночь – они бьют. Да, ты как бы и не спишь, но тебе и не больно хотя бы.

– Кровь, получается, циркулирует, и она восстанавливает?

– Да, мышца расслабляется. Не могли понять, почему именно так у меня спазм идет. Спазм, да. Он начинается от затылка и заканчивается на грудном. Поясница – тьфу-тьфу-тьфу – кстати, не болела. От шейного позвонка и вот оно идет до грудного. Видимо, здесь все нормально, ниже.

– Слушай, тренировки вообще не допустимы.

– Я начинал тренироваться летом – у меня опять боль возвращалась.

– Надо причину найти.

– Да, два месяца искали, искали, искали потихоньку. И сейчас в оконцове болит все, но спина прошла, короче. Самое главное.

– Сменим тему. А много тебе кто бизнес предлагает? Друзей же куча.

– Все мои друзья знают, что я денег не занимаю. Понятно, что если какая-то мелочь, то можно. А так, если бизнес-идея – посмеюсь сразу.

– Самую чудную вспомни идею, которую тебе приносили?

– Чудных-то много. Пивнушки хотят, вот сейчас пивнушки пошли. «Давай пивнушку, братан, откроем здесь. Да чего ты?! Нормально все будет! Денег надо немного, мы сейчас нашли вот».

– У тебя есть какие-то свои бизнесы?

– Нет, вообще ничего нет.

– Вообще ничего нет? Все в кубышку складываешь?

– Ну почти. Все там, в Америке – в акциях, в этих фондах.

– Играешь на фондовой бирже?

– Ну не я, но специально обученные люди. Пришел к такому моменту, когда деньги пошли – и не знаешь что, куда, как. В то время как раз не очень хорошо все было: банки закрываться начали и просто деньги там тяжело было держать. Вот как раз там с финансистом вовникся понемножку в это.

– Сам учишься, обучаешься?

– Нет, я не обучаюсь, я просто слежу. Получается, раз в месяц смотришь.

– Отчет они тебе присылают?

– Я, конечно, ######## – раз в полгода смотрю только. Я не могу смотреть каждый месяц переживать. Или вообще каждый день сидеть смотреть акции: какие упали, какие не упали. Я сразу сказал, что я в долгую [вкладываюсь]. Там есть в короткую, в середину или в длинную играешь. Я говорю: «У меня жить есть на что, я – в длинную, чтобы потом уже там…».

И все, когда выстраиваешь это, уже особо не переживаешь, как там рынок сегодня. Главное, что в конце года.

– Давай поговорим не про деньги, а про сложный период, когда у тебя была дисквалификация. Как ты все это переживал?

– Спокойно. А что, сборной-то не было тоже (смеется).

– Ты же не знал изначально, что так будет долго.

– Да не, неприятно, конечно. Такая ситуация тяжелая. Но, в принципе, выбрались нормально оттуда.

Есть люди с пониманием, есть люди не с пониманием, есть люди, которые болтают одно, а там, за дверью, такие же, как все остальные. И кому-то хочется рассказывать, что он такой правильный... Но здесь вопрос не в этом, а в том, что каждый живет, как хочет. Была такая ошибка, с которой нужно было столкнуться и решить, не убегая ни от кого, не прячась нигде. Я спокойно отсидел свои 4 года [дисквалификации].

– Сейчас ты уже философски к этому относишься. В каком ты состоянии находился, когда вся история произошла?

– Минус был один, что жена рожать должна была уже. Больше за нее переживал, что так вылезло это все.

Хорошо, что у меня жена великолепная: мы нормально поговорили – и она спокойно доносила ребенка. Родился, нормально все. То есть в этом была самая причина – хотелось, чтобы она не переживала, лишний стресс ей на 9 месяце уже не нужен был.

– У вас такая взаимная поддержка была. Ты ее поддерживал, она тебя поддерживала, да?

– Можно пороть горячку, можно что-то там ломать – но что уже сделаешь? Уже накосячил, уже все, виноват. Как там это [на самом деле] было/не было, получилось/не получилось – это никого не волнует. Волнует только то, что есть факт. Грубо говоря, бумага пришла тебе – а что там на самом деле, как это, когда-нибудь узнаешь.

– Одно дело тебе здесь, в России, в сборной отстранили, на международной арене не можешь играть. А другое дело – НХЛ. Клуб, лига, профсоюз – что было на другой стороне?

– Вообще все спокойно. Если б, наверное, не мое желание извиниться перед клубом за ошибку, что так получилось, то, наверное, вообще тишина была. А так поехал в офис к Беттмэну с профсоюзом. Мне говорили: «Тебя вообще не могут наказывать. Зачем ты сюда едешь?»  Отвечал, что неудобно, людей подвел, надо приехать хотя бы посмотреть человеку в глаза, сказать так и так. Все, в оконцове приехал, сели в офис. В профсоюзе говорят: «Ты не переживай».

– Это в офисе НХЛ, да?

– Да. Они говорят: «Ты не переживай, сейчас зайдешь к Беттмэну. Просто разговор отца и сына, там морали почитает. Послушай, просто спокойно послушай». Я говорю: «Да я нормальный человек, не переживайте».

Все, мы посидели, тут эти три из профсоюза петушары. Сели такие: «Мы за тебя будем заступаться. Чуть одно слово скажет – мы там это». Я говорю: «В принципе, ладно. Чего вы? Чего бы он начал?».

Все, сели. И Бэтмен садится вроде бы и как давай нагнетать. И нагнетает, и нагнетает, и нагнетает, и нагнетает. А я сижу и думаю: «Блин, это «картина» или не «картина»?». На самом деле он пихает или не на самом деле, я понять не могу. Смотрю, вроде реальная на самом деле нравоучения. Я говорю: «Проблем нет, извиняюсь, так и так. По-человечески к вам пришел, сам, без агентов, без всего, сижу один». Он говорит: «Я это уважаю, спасибо, молодец». Сидит Билл Дэйли рядом, говорит: «Я считаю, 20 игр дисквалификацию надо делать». Я как давай ржать.

– Это они тебя поддержать пришли?

– Нет, это помощник [Беттмэна].

– Это помощник. А эти три друга?

– Я смотрю, у них ком в горле. Я им показываю: «Чего молчите то?». Сели, короче, вообще выдохнуть не могут.

Я говорю Дэйли: «Извините, наверное, не со мной про это все разговаривать надо. Я просто пришел поговорить, проявить вам уважение, показать, что я просто приехал, нигде не прячусь».

– Сразу сказал, что была такая проблема, я сам хочу от нее избавиться.

– Но в оконцове вот эти люди – они должны были хотя бы заступиться, встать в какой-то диалог. А у нас получается, что я просто сидел час слушал, что я говно. И, зная по правилам, что мне ничего не могут дать, человек говорит [про 20 матчей дисквалификации]. Я говорю: «Ну, наверное, не со мной надо вам решать эти вопросы».

Все, выхожу, в такси сажусь, агенту говорю: «Вот так вот, 20 игр». А они ржать давай: «Ну ладно, сейчас подожди». И я до «Мэдисон Сквер Гарден» поехал, чтобы домой потом поехать на электричке. Все, сел в поезд, думаю: «Ну все, #####, двадцатку еще здесь сейчас, вообще без хоккея». Приуныл чуть. Мне агент звонит, говорит: «Можно мы третью игру им сделаем?» – «В смысле?» – «Ну две игры-то дисквалификации мало вроде как-то, давай три». Я говорю: «Да, как угодно». Все, в оконцове с 20 до 3 (смеется).

– Приличный бонус, тебе скидку сделали.

– Да нет, меня еще уговаривали, чтобы я 3 игры взял дисквалификации.

– Еще попросили, чтобы было 3? По правилам они не имеют права?

– Если бы они сказали больше – я бы пошел в суд, грубо говоря. И так как там в правилах не прописано ничего [, то мы бы выиграли]. Просто в суды ходить – это лишний геморрой, лишние деньги, показывать что-то там. 

– Слушай, а болельщики как тебя когда: поддержали, не поддержали?

– Мне кажется, наоборот известность увеличилась. В Москве сейчас вообще тяжело ходить.

Долго не приезжали, но сейчас в Москве идешь, нормально народ реагирует: «Братаааааан!».

– Предлагают? «У нас есть»?

– Не, не предлагают.

Все сводится к тому, что эта история обсуждается. А я же говорю как есть – всегда стараюсь. И за счет этого такая реакция: «Прикольно! Интересно». А ведь здесь [в хоккее] таких много людей. Просто многие хоккеисты боятся – даже какое-то интересное интервью дать или раскрыться как-то. Потому что скажут: «Ты что, дурак?!».

– Ладно, в НХЛ понятно. Какой-то рехаб проходил после этого? Какой-то психолог был?

– Да, психолог, был. О, кстати, прикольная штука. 4 года уже, есть знакомая женщина.   

– Она не от клуба, да?

– Сначала, изначально, да – от клуба была, от лиги, потом уже нет...

У нас [в России] как: психолог – это значит, что ты дебил, тебя надо лечить, правильно?

– Сейчас уже меняться стало.

– А в оконцове оказалось, что это одно из лучших решений было в моей жизни – работа с психологом. Это прикольно настолько, просто нужно именно найти [своего].

Я знаю, что у Андре Агасси был хороший психолог. Причем он не только психолог – у него еще специальность «мотиватор» была: он подготавливал тебя к стрессовым ситуациям всяким, чтоб ты не срывался, не психовал.

Психологи тебе объясняют, что это важно, работают с твоей головой постоянно и пытаются тебе помочь расставить все, что ты в жизни хочешь, куда стремишься. Может, кто-то скажет: «Хоккей не нужен, хочу бухать».  А кто-то говорит: «Для меня семья на первом месте, а вот все остальное – другое». Все под тебя подстраивают. В принципе, эта модель и в жизни помогает, и ведут тебя постоянно.

Там у тебя какой-то стресс произошел, да? Мы же его копим в основном всегда. А вместо того, чтобы его копить, надо с кем-то делиться просто уметь.

– И ты до сих пор с психологом общаешься?

– Да. Она оплачивалась лигой, а потом клубом. Потом я уже говорю: «Все, не надо». И чтобы это все было без палева, я ее не стал менять – просто я ей сам плачу и сам с ней работаю, но она уже никому информацию не дает.

– А, то есть она раньше отчеты какие-то предоставляла лиге, а сейчас ты просто напрямую как клиент?

– Сейчас уже да.Мы уже редко, раз в месяц, с ней видимся. Хочу все-таки именно найти такого – как вот про Агасси рассказывал, что человек больше как бы спортивный психолог. То есть он не зацикливается на какой-то твоей детской травме и начинает ковыряться в ней – после чего уже не хочешь туда идти, больше раздражает, а тут именно в хоккейном плане.

– С НХЛ разобрались. А здесь, в России, когда прошла эта дисквалификация, с тобой кто-то связывался из сборной, из федерации?

– Были слова поддержки, и много. Много добрых людей. Я такой человек, открытый, всегда нормально ко всем отношусь. Наверное, ко мне так же в тяжелый момент по-нормальному отнеслись люди и поддержали.

А так, в принципе, четыре года тишины было. И сейчас тоже тишина.

– Все молчат, да?

– Да, я думаю, что, наверное, я свой последний матч в сборной уже все равно отыграл.

– Кубок мира же возможен.

– Конечно, посмотрим. Если будет Кубок мира, конечно, и позовут – то понятно. Но есть еще подпольные игры же у нас всегда, нельзя забывать.  

Youtube-канал «Скользкий лед»

«В сборной сухой режим – поэтому и не выигрываем». Кузнецов дал лучшее интервью лета в хоккее

«В 2008-м на крыше авто Денисова танцевали с Анюковым под МакSим». Радулов – о болельщиках, джакузи Руа и собаках

Фото: East News/AP Photo/Jess Rapfogel, AP Photo/Nick Wass, AP Photo/Terrance Williams, AP Photo/Frank Franklin II; Spencer Colby/Keystone Press Agency, Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий