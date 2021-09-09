Полосатый Хоккей
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В 2011-м «Локомотив» лучше всех играл в атаке, а за лето наладил оборону. Вспоминаем легендарную команду

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Ее называли хоккейной «Барселоной».

10 лет назад под Ярославлем потерпел крушение самолет ЯК-42, в котором хоккейная команда «Локомотив» вылетала в Минск на матч с «Динамо». 7 членов экипажа и 36 пассажиров погибли мгновенно, выживший нападающий Александр Галимов скончался в больнице через пять дней, спасти удалось только бортинженера Александра Сизова.

В этой авиакатастрофе российский хоккей потерял одну из лучших команд в истории – перед сезоном-2011/12 «Локомотив» провел крепкую трансферную кампанию и пригласил нового тренера с солидным опытом работы в НХЛ. Но главное, что удалось ярославскому менеджменту – сколотить очень дружный коллектив. Родственники, друзья и журналисты уже после трагедии вспоминали: атмосфера в команде была невероятной, а игроки получали удовольствие от хоккея. 

Мы посчитали важным вспомнить, в какой хоккей играл тот «Локомотив» и почему остался в памяти людей чемпионской командой.

Ярославль – центр современного российского хоккея. Больше 20 лет держится в элите, построил одну из лучших академий в стране

Первые титулы «Локомотив» добыл на рубеже веков – постарались культовый тренер Петр Воробьев и Владимир Вуйтек, взявший два золота подряд. Кстати, Вуйтек был первым иностранным тренером в нашем хоккее и до сих пор остается одним из самых уважаемых людей в Ярославле.

Вуйтек же и совершил масштабную революцию в сознании игроков и фанатов – от Воробьева его взгляды на хоккей отличались примерно так же сильно, как в аргентинском футболе меноттисты отделяли себя от билардистов

Воробьев – это тяжеленные сборы, долгие выезды на базу, бетонная оборона и минимум риска. Когда в НХЛ 90-х никто не понимал, что делать с капканами Жака Лемэра, в России злились на Воробьева – его простые, но очень эффективные построения в защите заставляли соперников страдать. 

Вуйтек же был воспитан в духе классического чешского хоккея, уважающего контратаки, но стремился к более творческим схемам игры в чужой зоне. В Ярославле он учил защитников дорожить шайбой, не отбрасываться и искать вариант для паса – в первый год работы после каждого матча он ходил на длительные разборы к президенту клуба и объяснял, почему команда сыграла именно так. Он разнообразил тренировочный процесс, не гонял игроков из-за пива на сборах в Словакии и привез в Россию Штрбака и Петерека, которых обожали в Ярославле – тройка Королев – Петерек – Ткаченко до сих пор считается одной из лучших в истории «Локомотива». 

Чемпионские титулы официально закрепили за Ярославлем элитный статус – команда регулярно добиралась до решающих стадий, а когда Суперлигу реформировали в КХЛ, разыграла один из самых драматичных финалов в истории против «Ак Барса». 

Одна из фишек Ярославля: заметную роль в составе всегда играли местные воспитанники. Сейчас «Локомотив» – среди лучших школ в стране – Матвей Мичков, прежде чем оказаться в системе СКА, переезжал из Перми именно в Ярославль, а на юниорских и молодежных чемпионатах мира регулярно стреляют парни из системы клуба. У «Локомотива» очень высокий средний уровень выпускников: текущий состав набит воспитанниками академии, игроков ярославской школы вы найдете почти в каждом клубе КХЛ, а Гавриков, Варламов и Проворов в большом порядке в НХЛ.

Местные парни играли и в «Локомотиве»-2011: Никита Клюкин был одним из лучших игроков сборной России на МЧМ-2009, Собченко и Урычев помогали Панарину и Тарасенко в легендарном финале в Баффало, а нашивку альтернативного капитана носил Иван Ткаченко – символ команды и настоящий патриот своего города. Большинство молодых парней из местной академии только начинали свою карьеру – и от этого больно до сих пор. После трагедии именно за счет академии «Локомотиву» удалось в короткий срок снова встать на ноги. 

В последнем плей-офф «Локомотив» выставлял на лед против ЦСКА 14 воспитанников – фантастический результат для топ-клуба, который в страшной авиакатастрофе потерял весь состав и нескольких очень перспективных игроков, которые уже в 20 лет получали время в основе. 

«Локомотив»-2011 пересобрали после тяжелого сезона. Атаковали лучше всех в лиге, но очень плохо защищались и пропустили 8 шайб в решающей игре 

Ту команду называли чемпионской – одним из ключевых аргументов была игра «Локомотива» в атаке. И это действительно была стихийная мощь – сезон-2010/11 закинул «Локомотив» в список самых результативных команд в истории КХЛ. 

Если вспомнить, что «Салават» на заре КХЛ был таким же базовым клубом сборной, как СКА и ЦСКА, то результативность «Локомотива» смотрится очень внушительно. 

Да, «Локомотив»-2011 успел сыграть только предсезонные матчи, но костяк команды собирался несколько лет, а часть героев сезона-2010/11 осталась на месте. Перед тем чемпионатом «Локомотив» пригласил финского специалиста Кая Суйкканена, но уволил его уже к ноябрю. Причина – слишком слабая игра в обороне и поражения от прямых конкурентов. «Локомотив» пропустил 4 шайбы от «Магнитки», 6 – от «Салавата», и без шансов проиграл «Ак Барсу». В клубе решили, что пора что-то менять и позвали легенду – Владимир Вуйтек прилетел спасать клуб, который приводил к победам два года подряд.

И это был сомнительный шаг, если вспомнить про главные принципы Вуйтека – творчество и легкость в атаке. Как оказалось, хоккей со времен чемпионских сезонов «Локомотива» шагнул вперед, а поражение от рабочего ХК МВД в плей-офф-2010 было совсем неслучайным – в матчах, которые требовали от команды большого объема работы и жесткости, она просто выключалась. 

Базово «Локомотив» Вуйтека использовал следующие сочетания:

Разумеется, они менялись как из-за травм и дисквалификаций, так и просто по ходу отдельных матчей, но общая схема была именно такой. 

Эту команду называли «хоккейной Барселоной», потому что она показывала самый красивый хоккей в КХЛ.

И это почти правда – у «Локомотива» в сезоне-2010/11 было просто бешеное нападение. Без шуток – номинально третья тройка Галимов – Калянин – Чурилов забила 43 гола, а связка Вашичек – Демитра кошмарила соперников в большинстве. Защитник Александр Гуськов забил 19 голов за сезон, Карел Рахунек стал самым результативным игроком обороны во всей лиге (46 очков). К зиме этот бронепоезд уже было не остановить: попавшей под горячую клюшку «Северстали» за два матча накидали 13 шайб, московскому «Динамо» – 7, «Югре» – 8. Даже поражения превращались в спектакль: когда Вуйтек приехал к Быкову и Захаркину в Уфу, там случился фейерверк на 13 голов в основное время. 

Но у этого шоу была и обратная сторона – «Локомотив» очень плохо защищался.

У Вуйтека практически не было прессинга, который, например, мы видели у Знарка в ХК МВД – при потере шайбы «Локомотив» ставил вялые 1-2-2, которые ничем не мешали сопернику из-за низкой вовлеченности игроков. 

Йори Лехтеря был классным креативным центром, но часто ехал назад на прямых ногах, Гуськов и Рахунек проигрывали борьбу 1-на-1 и почти не блокировали броски, а Демитра, Королюк и Вашичек быстро выдыхались по ходу матчей, поскольку Вуйтек часто переходил на игру в три звена, уступая в счете. 

Они не были лентяями – им просто не хватало сил сохранять оборонительную структуру. Эта проблема осталась и в плей-офф – хороший темп и игру в защите Ярославль получал только от звеньев Чурилова и Клюкина, который, в силу нехватки опыта, не всегда мог сыграть правильно.

Добавьте сюда еще вратарскую проблему. Первым номером  был голкипер сборной Германии Дмитрий Кочнев, а бэкапом уже по ходу сезона из «Кузни» достали 38-летнего Александра Вьюхина, который прямо попросил менеджера «Металлурга» Леонида Вайсфельда дать ему последний шанс на титул. С учетом всего хаоса в защите «Локомотива» они играли достойно и вытащили команду на первое место среди западных команд по итогам регулярки. 

Но в плей-офф получилось хуже: «Локомотив» много забивал, но даже в первом раунде против минского «Динамо» доигрался до семи матчей, во втором расстрелял Ригу (4-1 в серии), а в финале конференции наткнулся на «Атлант» Милоша Ржиги. 

Почти любая команда, которая весело бросается в атаку и забывает о защите, полагается на две вещи – пространство и эмоции. Ржига забрал все – бешено гнал вперед свою банду во главе с Сергеем Мозякиным и Яном Мареком и лишил свободного льда все тройки «Локомотива». 

Из Ярославля «Атлант» увез две победы, а в пятом матче не дотерпел 10 секунд – Демитра филигранным пасом нашел Галимова, который на удачу рванул на пятак, а в овертайме Иван Ткаченко отчаянно пошел на Барулина и спас родной клуб.

Решающий матч «Локомотив» проиграл 2:8 – одним из комментаторов на той игре был Сергей Наильевич Гимаев, и после третьей шайбы он просто не находил слов. «Вот такой игрок Карел Рахунек…» – эту грустную фразу после одного из голов «Атланта» можно смело применять ко всему матчу и серии. 

Вуйтек ушел после окончания сезона – стало ясно, что этой версии «Локомотива» нужен серьезный апгрейд, прежде всего – в защите. 

«Локомотив» сильно рискнул – поверил в тренера из Канады без опыта работы главным

Риск был связан с тем, что в российском хоккее на тот момент еще не было успешной практики с тренерами из Северной Америки – Дэйв Кинг в «Магнитке» написал книгу, но выиграл только Кубок Шпенглера, Барри Смит и Айван Занатта безуспешно отработали в СКА, а до главных трофеев добирались только россияне и европейцы. Тем не менее, Юрий Яковлев сделал смелый шаг и пригласил ассистента Майка Бэбкока из «Детройта».

Брэду Маккриммону было 52 года – невысокий, крепкий и улыбчивый канадец за короткое время очаровал всех игроков и сотрудников ярославского клуба и считал работу в России не ссылкой, а очередным шагом на пути к большой мечте – тренировать команду НХЛ. 

Маккриммон в НХЛ не был звездой – хотя несколько раз набирал по 40-50 очков, но считался уважаемым игроком, и ценили его прежде всего за надежность и честность в раздевалке. Он блокировал шайбы и валил соперников хитами, несмотря на средние 180 см роста. Тренировать Брэд начинал в «Айлендерс» – поработал всего один сезон, но успел многое дать долговязому парню из Словакии: Здено Хара постоянно оставался на дополнительные тренировки с Маккриммоном и учился отдавать пасы точно в крюк и аккуратно выносить шайбу по стеклу, чтобы не облажаться в меньшинстве. 

Дальше была работа в канадской юниорской лиге, а первый долгосрочный опыт работы Маккриммон получил в «Атланте», куда его позвал Боб Хартли и за которую тогда играл Илья Ковальчук. Слово тренеру-чемпиону:

«Ранее я знал Маккриммона как игрока – невероятно надежный защитник. Когда я получил работу в «Атланте», нужно было проводить собеседования на позицию ассистента. 

Я набросал список кандидатов, и мне позвонил Рэй Бурк, который играл с Маккриммоном в «Бостоне». Фамилия Брэда уже была на моем листке, так что я решил пригласить его на интервью первым. На тот момент я никогда не собеседовал тренеров лично – это был мой первый разговор. 

Он был семейным мужчиной, внимательно относился к людям и очень любил учить, передавать свои знания. И был очень веселым человеком! И за то время, что мы работали в «Атланте», мы стали близкими друзьями.

Его называли Зверем за его страсть к игре, и он остался таким же тренером – был очень требовательным к парням. Я верю, что если ты хочешь быть успешным тренером, ты должен быть организован, тверд в убеждениях и требователен.

Игроки его любили – у него была потрясающая игровая карьера, он был самым полезным во всей лиге по ходу одного из сезонов. Очень одаренный защитник, который много работал над собой. И он был хорошим человеком. 

Это действительно важно в хоккее. Нам, менеджерам и тренерам, иногда приходится говорить игрокам неприятные вещи, которые они совсем не хотят услышать, но Брэд делал это так, что к нему всегда относились с уважением. 

Так получилось, что, когда он получил работу в России, я приехал тренировать в Швейцарию. Я был рад за него, потому что он хотел работать главным тренером, а в НХЛ очень непросто открыть эту дверь. Мы встретились с ним, когда они приезжали с «Локомотивом» в Швейцарию – у нас был отличный ужин, мы вспоминали «Атланту», и наш новый вызов: у меня – с «Цюрихом», у Брэда – с «Локомотивом». 

У нас были похожие взгляды на хоккей – мы хотели играть агрессивно. На первом интервью я сразу сказал ему: «Мы должны играть быстро, агрессивно». Я полагаю, это тот путь, в который он верил – он говорил мне о своей новой команде за ужином, о том, что это отличные ребята, и они могут играть в такой системе. Они играли на турнире в Риге и не пропустили ни одного гола. Бьюсь об заклад, они могли бы стать одной из самых дисциплинированных команд в истории КХЛ. 

Я помню 7 сентября – после тренировки я получил звонок, что «Локомотив» разбился и никто не выжил. Это был очень грустный день, все случилось прямо перед моим днем рождения. Я потерял друга, который мечтал тренировать еще с тех пор, как завершил карьеру игрока – эта дата многое значит для меня». 

Маккриммон действительно «причесал» защитный хаос Ярославля – на предсезонке «Локомотив» впервые за долгое время играл правильные смены, душил соперников в зоне защиты, но не ограничивал топ-звенья – Павол Демитра рассказывал Игорю Еронко, который тогда работал на турнире в Риге, что кайфует от хоккея как никогда. 

Такой эффект не объяснить только харизмой и знаниями главного тренера – менеджмент «Локомотива» подобрал действительно классный коллектив.

«Локомотив» собрал отряд честных бойцов: стальные ветераны, местная легенда Ткаченко и молодежь, которая завалила канадцев 

Хоккей – самая командная игра на земле. Здесь почти невозможно что-то решить в одиночку, а звезды регулярно уходят на второй план. Мало быть круто упакованной и обученной командой – нужна здоровая атмосфера и правильные парни в раздевалке.

Кажется, «Локомотив» в то межсезонье угадал со всеми. Помните, как Гимаев вздыхал от игры Рахунека? Чеху (да и всей линии защиты) решили добавить надежности – подписали Карлиса Скрастиньша (один из самых уважаемых спортсменов Латвии) по прозвищу Железный Человек и Руслана Салея. Они никогда не были звездами, но превращали любую раздевалку в уютный дом, в который хочется возвращаться. Салей находил общий язык со всеми – с русскими и легионерами, звездами и ролевиками. Скрастиньш – учил молодых и личным примером показывал, как нужно выкладываться в каждом моменте. Добавьте сюда терминатора Виталия Аникеенко, который не бегал от самого Криса Саймона, и молодого, но очень жесткого Юрия Урычева – и получите ответ на вопрос, почему этому «Локомотиву» было очень сложно забить. 

Молодежь «Локо» вообще была очень боевой. Никита Клюкин закрепился в основе в роли оборонительного центра и не боялся вообще никого – в полуфинале МЧМ-2009 его звено с Клоповым и Дадоновым сделало три гола в ворота Канады и забило под лед Пи Кея Суббана, Райана Эллиса и Алекса Пьетранджело. 

Урычев и Собченко тоже были из молодежки – уже брагинской. Урычев – крепкий высокий парень, который иногда переходил грань жесткости (за хит в полуфинале с «Атлантом» получил дисквалификацию на несколько матчей) и в перспективе мог вырасти в отличного защитника. Собченко вы помните по бешеным крикам в камеру (поищите на ютубе, Роскомнадзор запрещает нам давать ссылку) после финала в Баффало, но на том турнире он собрал 7 очков в 7 матчах и имел хорошие шансы закрепиться в основе «Локомотива».

Бригада вратарей – два опытнейших мастера. Александр Вьюхин уже заканчивал карьеру – он не очень любил вратарей-легионеров, переживал за местных молодых ребят, но был душой любой компании, травил байки и пахал едва ли не больше всех. 

По иронии судьбы, основным в «Локомотиве» как раз был иностранец – Стефан Лив перешел после сильного сезона в «Сибири». У Лива была очень непростая судьба – он родился в Польше, оказался в детдоме сразу после рождения, но в 2 года его усыновила шведская семья. 

Лив рос на хайлайтах Гашека и пытался повторять его стиль – у него не было выдающихся габаритов, но благодаря пластичности и бешеной реакции он доставал даже самые сложные броски. Хоккей вытащил Лива на самый верх – он был успешен в клубах и стал олимпийским чемпионом со сборной Швеции. 

Цементировал раздевалку Иван Ткаченко – он провел в «Локомотиве» всю карьеру, его чуть не отчислил Вуйтек перед чемпионским сезоном (Иван тогда был самым молодым) и он все еще лучший бомбардир клуба за всю историю. 

«Я когда пришел – не знал игроков. Было 19 нападающих. Он новичок, ему 20 лет. Я ему сказал: «Тут ты не попадаешь в команду, поиграй год в Нижнем Новгороде». Он ушел, а потом на предсезонке нам три гола забил. Я ему в тот день ничего не сказал, но через три дня он уже был в Ярославле», – рассказывал Владимир Вуйтек.

Ткаченко никогда не был супербомбардиром, зато не рассыпался в трудные моменты в плей-офф и бился до самого конца. Он не был и заводилой – переживал, что неосторожная шутка может обидеть человека. Зато любил проводить время с партнерами вне льда – например, напарнику по звену Яну Петереку он показывал Ярославль и окрестности, а зимой выдал чеху валенки и отвез на рыбалку. Последний победный гол того «Локомотива» – тоже на счету Ивана Ткаченко. 

***

С момента трагедии прошло уже 10 лет. Мы никогда не узнаем, чего бы добился тот «Локомотив» – стал бы чемпионом или снова остановился в шаге от кубка? Что действительно важно – каждый из этой команды навсегда останется в нашей памяти.

Режиссер Владимир Алеников переложил эту страшную и важную историю в фильм «Небесная команда». По ссылке можно посмотреть трейлер, а с 9 сентября – всю картину в широком прокате.

 Фото: РИА Новости/Ярослав Неелов, Оксана Джадан; Gettyimages.ru/Scott Cunningham, Andy Marlin, Richard Wolowicz

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