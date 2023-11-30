Почему «Россия 25» так называется, если 15 игроков из ее состава старше 25 лет?

Роман Ротенберг, главный тренер сборной с названием «Россия 25», объявил список игроков на Кубок Первого канала (14-17 декабря, Санкт-Петербург). Что это вообще за сборная? Почему не U25 (до 25 лет), а просто 25? Связана ли цифра в названии с реальным возрастом игроков? И главное: почему в заявке оказалось так мало молодежи?

Давайте разбираться.

«Россия 25» возникла на основе России U25 – проекта с четкой позицией по возрасту

2 августа 2022 года на сайте ФХР появилась новость о создании сборной России U25. Что по игрокам: «В нее войдут хоккеисты до 25 лет, выступающие в России». Первым турниром для России U25 стал «Лига Ставок Sochi Hockey Open-2022». Владимир Филатов – ее главный тренер. ФХР утверждала, что в будущем команда проведет турне с клубами КХЛ.

Сейчас те матчи есть у ФХР в календаре «России 25», но та сборная была другой. На соревновании в Сочи она заняла четвертое место. Победила «Авангард» (4:3) и «Сочи» (6:1), а остальные матчи проиграла. Следующим турниром с ее участием планировался Кубок Первого канала-2022. На него сборная готовилась уже в обновленном варианте и с другими смыслами.

В сентябре 2022-го Владислав Третьяк разъяснял: «Будет и еще одна сборная, которую болельщики уже видели в Сочи – команда молодых звезд нашей страны. Мы дали ей имя «Россия 25». Проясняем: осенью 2022 года на основе России U25 сделали другую команду – «Россия 25». Так понадобилось, чтобы не привязывать критерии к верхней границе возраста.

Тогда же Третьяк объявил имя нового главного тренера – им стал Роман Ротенберг. Его идея: если у Ротенберга получается развитие молодежи в СКА, он справится с этим и на национальном уровне. «Россия 25» до Кубка Первого канала так и не доехала, а сам турнир в итоге сократился до трех команд. Все внимание в тот момент перенесли на основную команду России.

Кубок Первого канала Россия проиграла, а весной уже «Россия 25» поехала в тур по городам. Сыграла в Челябинске, Туле, Красноярске. Параллельно команда обрела и новые цели: вместо развития игроков ФХР тогда ждала от «России 25» побед над Беларусью и Казахстаном. Ярче всех высказывался тот же Третьяк: «Вы хотите проиграть, как Кубок Первого канала?»

После турне Ротенберг рассказывал: «Нас очень порадовала реакция и интерес к сборной – общий охват аудитории «России 25» достиг 130 миллионов человек, 7,5 миллиона смотрели трансляции. Ощущалось, что игры команды волнуют людей больше, чем встречи чемпионата мира, и только ради эмоций, которые мы получили в этом турне, стоило собирать сборную после трудного сезона».

У сборной новые ориентиры, а цифра в названии «России 25» – средний показатель

«Россия 25» с того времени уже не отличается от основной сборной. На восприятие влияет только ее название. В обновленной концепции оно и правда не учитывает верхнюю границу возраста для привлечения игроков. Ротенберг давно показывал бренд RU25 со смыслом, что он руководит сборной молодых звезд. Сам воспринимал историю без привязки к возрасту.

Объяснение по цифре 25 появилось весной. Третьяк дал его, когда сборная под руководством Ротенберга еще настраивалась на серию игр с Беларусью и матч против Казахстана: «Россия 25» – наша команда, средний возраст которой 25 лет. На майское турне против Беларуси мы планируем вызвать сильный состав, собранный из звезд, ярко проявивших себя в КХЛ».

Подбор состава проходил по похожей системе, что и сейчас. Там Ротенберг привлекал 19 игроков СКА. Среди них – возрастные: Педан (тогда – 29 лет), Солянников (28) и те же Серебряков (тогда – 27), Зыков (28), Порядин (27), Джиошвили (27). Роман соглашался с Третьяком: 25 – средний возраст, но жесткого ограничения и правда не существует. Попасть может любой.

Вот состав на новый турнир:

На Кубке Первого канала-2023 за его «Россию 25» сыграют 15 игроков из СКА. Почти половина игроков старше 25 лет. Все ли из них так ярко себя проявили, чтобы попасть в такую команду?

Запутанное название «России 25» смущает не только журналистов и болельщиков. Не нравится формат подбора игроков и главному тренеру «Спартака» Алексею Жамнову. Он тренировал главную сборную России до создания «России 25», но отошел от сотрудничества с ФХР, и теперь работает главным в «Спартаке». Сейчас Жамнов идет против подхода Ротенберга.

Он говорил: «У меня свое мнение по поводу сборной до 25 лет. Не знаю, кто с ним согласится. В моем понимании есть команды до 18, 20, 25 лет, то есть ограничения по возрасту. Но когда есть игроки 26-27 лет, мы не знаем, для чего это делается. Понятно, что мы хотим посмотреть молодежь, наши перспективы перед следующей Олимпиадой.

Если есть сборная до 25 лет, то и игроки должны быть до 25 лет».

Весной появление «России 25» казалось экспериментом для привлечения внимания. Россия совсем не участвует в международных турнирах – пропустила и чемпионат мира. Поэтому в его даты тогда и состоялось то турне по городам. Внимание зрителей вдохновило Романа и руководство хоккея. Жизнь «России 25» выросла из локальной истории во что-то большее.

ФХР пишет, что средний возраст «России 25» на Кубке Первого канала – 24 года. Формально в заявленные рамки уложились.

На Кубке Первого канала сыграет сборная «Звезды и ВХЛ» – это могло повлиять на состав «России 25»

● Теперь «Россия 25» заменяет настоящую сборную на полноценном турнире – та не играет с Кубка Первого канала-2022. У России больше нет постоянного тренера, поэтому выбирается временный. Этим объяснялось единогласное голосование за Ротенберга перед Кубком Первого канала. Борис Михайлов объяснял: «[Тренер] нужен не на постоянной основе, а на турнир, который проходит. Сейчас это турнир Первого канала».

● Параллельно с новостями о составе на самом Кубке Первого канала случилась замена: вместо Китая там сыграет команда «Звезды и ВХЛ». Ее основу составили игроки из ВХЛ: многие из них никогда не выступали на уровне взрослой сборной. Зато туда же действительно попали таланты из КХЛ, которые пригодились бы Ротенбергу: Никита Гребенкин («Металлург»), Матвей Мичков, Марат Хуснутдинов (оба – «Сочи»).

● Кажется, в других обстоятельствах те же Мичков и Хуснутдинов могли бы стать частью «России 25». Мичков мелькал в расширенном составе «России 25», который Ротенберг показывал за две недели до заявки. Марат Хуснутдинов был капитаном этой команды на серию весенних товарищеских матчей. Возможно, сейчас ему помешал обмен из СКА в «Сочи» на легионера Рендулича. Акцент в составе по-прежнему делается на игроков СКА.

● Принцип вызова игроков в «Россию 25» кажется странным – даже учитывая позицию Ротенберга и наличие еще одной сборной на турнире. Артемий Плешков заявлен в тройке вратарей. Он ярко начал регулярку-2023/24: 9 матчей, 3 сухих, 6 побед. Переход Серебрякова из «Адмирала» сказался на его перспективах. Последний раз Плешков выходил в КХЛ 31 октября, когда в его день рождения СКА проиграл «Ак Барсу» (2:3).

● На месте Плешкова в «России 25» идеально смотрелся бы вратарь Сергей Иванов. Весной 19-летний голкипер в список Ротенберга попадал. Сейчас он по-прежнему принадлежит СКА, но весь сезон-2023/24 проведет в аренде в «Адмирале». Там у Иванова уже была серия ярких матчей с «Авангардом» и «Амуром»: за 3 игры он в сумме отбил 139 бросков. КХЛ признавала его лучшим вратарем и лучшим новичком 11-й недели.

● Обе сборные проигнорировали заигравших талантов из «Локомотива». В заявках отсутствуют Ярослав Лихачев, Дмитрий Симашев, Даниил Бут. Лихачев набрал в этой регулярке 16 очков (8+8) и закрепился в «Локомотиве» после аренды в «Амуре». Защитник Симашев стабильно играет по 15 минут за матч, а на драфте НХЛ-2023 ушел выше Мичкова. 18-летний Бут осенью забил 7 голов – в том числе и победный «Спартаку» (2:1).

● Из-за травмы Ивана Морозова на Кубке Первого канала не будет ведущей тройки из «Спартака». В Матче звезд КХЛ его заменит Максим Летунов из «Торпедо». Это лучший бомбардир клуба (37 матчей, 34 очка, 16+18), но Ротенберг не позвал Летунова в «Россию 25». Максим провел большую часть жизни в Америке – правда, весной признавался: «Цель – поиграть за сборную России». Пока она вынужденно откладывается.

● Мы поняли, что граница возраста не важна при вызове в сборную Ротенберга. Тогда как объяснить отсутствие в заявке на Кубок Первого канала Владимира Ткачева из «Авангарда»? Он борется с Николаем Голдобиным в списке бомбардиров КХЛ – набрал 50 очков за 35 матчей. Прямо сейчас результативная серия Ткачева уже 13 матчей. Такая звезда «России 25» при любых обстоятельствах точно бы пригодилась.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев, Владимир Федоренко; t.me/rusicehockey