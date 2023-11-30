Ice Dream
Блог

Почему «Россия 25» так называется, если 15 игроков из ее состава старше 25 лет?

ФХР ФХР
КХЛ КХЛ
СКА СКА
сборная России U25
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Сборная России по хоккею с шайбой Сборная России по хоккею с шайбой
Владислав Третьяк Владислав Третьяк
Алексей Жамнов Алексей Жамнов
Кубок Первого канала Кубок Первого канала
Хоккей Хоккей

Роман Ротенберг, главный тренер сборной с названием «Россия 25», объявил список игроков на Кубок Первого канала (14-17 декабря, Санкт-Петербург). Что это вообще за сборная? Почему не U25 (до 25 лет), а просто 25? Связана ли цифра в названии с реальным возрастом игроков? И главное: почему в заявке оказалось так мало молодежи?

Давайте разбираться.

«Россия 25» возникла на основе России U25 – проекта с четкой позицией по возрасту

2 августа 2022 года на сайте ФХР появилась новость о создании сборной России U25. Что по игрокам: «В нее войдут хоккеисты до 25 лет, выступающие в России». Первым турниром для России U25 стал «Лига Ставок Sochi Hockey Open-2022». Владимир Филатов – ее главный тренер. ФХР утверждала, что в будущем команда проведет турне с клубами КХЛ.

Сейчас те матчи есть у ФХР в календаре «России 25», но та сборная была другой. На соревновании в Сочи она заняла четвертое место. Победила «Авангард» (4:3) и «Сочи» (6:1), а остальные матчи проиграла. Следующим турниром с ее участием планировался Кубок Первого канала-2022. На него сборная готовилась уже в обновленном варианте и с другими смыслами.

В сентябре 2022-го Владислав Третьяк разъяснял: «Будет и еще одна сборная, которую болельщики уже видели в Сочи – команда молодых звезд нашей страны. Мы дали ей имя «Россия 25». Проясняем: осенью 2022 года на основе России U25 сделали другую команду – «Россия 25». Так понадобилось, чтобы не привязывать критерии к верхней границе возраста.

Тогда же Третьяк объявил имя нового главного тренера – им стал Роман Ротенберг. Его идея: если у Ротенберга получается развитие молодежи в СКА, он справится с этим и на национальном уровне. «Россия 25» до Кубка Первого канала так и не доехала, а сам турнир в итоге сократился до трех команд. Все внимание в тот момент перенесли на основную команду России.

Кубок Первого канала Россия проиграла, а весной уже «Россия 25» поехала в тур по городам. Сыграла в Челябинске, Туле, Красноярске. Параллельно команда обрела и новые цели: вместо развития игроков ФХР тогда ждала от «России 25» побед над Беларусью и Казахстаном. Ярче всех высказывался тот же Третьяк: «Вы хотите проиграть, как Кубок Первого канала?»

После турне Ротенберг рассказывал: «Нас очень порадовала реакция и интерес к сборной – общий охват аудитории «России 25» достиг 130 миллионов человек, 7,5 миллиона смотрели трансляции. Ощущалось, что игры команды волнуют людей больше, чем встречи чемпионата мира, и только ради эмоций, которые мы получили в этом турне, стоило собирать сборную после трудного сезона».

У сборной новые ориентиры, а цифра в названии «России 25» – средний показатель

«Россия 25» с того времени уже не отличается от основной сборной. На восприятие влияет только ее название. В обновленной концепции оно и правда не учитывает верхнюю границу возраста для привлечения игроков. Ротенберг давно показывал бренд RU25 со смыслом, что он руководит сборной молодых звезд. Сам воспринимал историю без привязки к возрасту.  

Объяснение по цифре 25 появилось весной. Третьяк дал его, когда сборная под руководством Ротенберга еще настраивалась на серию игр с Беларусью и матч против Казахстана: «Россия 25» – наша команда, средний возраст которой 25 лет. На майское турне против Беларуси мы планируем вызвать сильный состав, собранный из звезд, ярко проявивших себя в КХЛ».

Подбор состава проходил по похожей системе, что и сейчас. Там Ротенберг привлекал 19 игроков СКА. Среди них – возрастные: Педан (тогда – 29 лет), Солянников (28) и те же Серебряков (тогда – 27), Зыков (28), Порядин (27), Джиошвили (27). Роман соглашался с Третьяком: 25 – средний возраст, но жесткого ограничения и правда не существует. Попасть может любой.

Вот состав на новый турнир:

На Кубке Первого канала-2023 за его «Россию 25» сыграют 15 игроков из СКА. Почти половина игроков старше 25 лет. Все ли из них так ярко себя проявили, чтобы попасть в такую команду?

Запутанное название «России 25» смущает не только журналистов и болельщиков. Не нравится формат подбора игроков и главному тренеру «Спартака» Алексею Жамнову. Он тренировал главную сборную России до создания «России 25», но отошел от сотрудничества с ФХР, и теперь работает главным в «Спартаке». Сейчас Жамнов идет против подхода Ротенберга.

Он говорил: «У меня свое мнение по поводу сборной до 25 лет. Не знаю, кто с ним согласится. В моем понимании есть команды до 18, 20, 25 лет, то есть ограничения по возрасту. Но когда есть игроки 26-27 лет, мы не знаем, для чего это делается. Понятно, что мы хотим посмотреть молодежь, наши перспективы перед следующей Олимпиадой.

Если есть сборная до 25 лет, то и игроки должны быть до 25 лет».

Весной появление «России 25» казалось экспериментом для привлечения внимания. Россия совсем не участвует в международных турнирах – пропустила и чемпионат мира. Поэтому в его даты тогда и состоялось то турне по городам. Внимание зрителей вдохновило Романа и руководство хоккея. Жизнь «России 25» выросла из локальной истории во что-то большее.

ФХР пишет, что средний возраст «России 25» на Кубке Первого канала – 24 года. Формально в заявленные рамки уложились.

На Кубке Первого канала сыграет сборная «Звезды и ВХЛ» – это могло повлиять на состав «России 25»

● Теперь «Россия 25» заменяет настоящую сборную на полноценном турнире – та не играет с Кубка Первого канала-2022. У России больше нет постоянного тренера, поэтому выбирается временный. Этим объяснялось единогласное голосование за Ротенберга перед Кубком Первого канала. Борис Михайлов объяснял: «[Тренер] нужен не на постоянной основе, а на турнир, который проходит. Сейчас это турнир Первого канала».

● Параллельно с новостями о составе на самом Кубке Первого канала случилась замена: вместо Китая там сыграет команда «Звезды и ВХЛ». Ее основу составили игроки из ВХЛ: многие из них никогда не выступали на уровне взрослой сборной. Зато туда же действительно попали таланты из КХЛ, которые пригодились бы Ротенбергу: Никита Гребенкин («Металлург»), Матвей Мичков, Марат Хуснутдинов (оба – «Сочи»).

● Кажется, в других обстоятельствах те же Мичков и Хуснутдинов могли бы стать частью «России 25». Мичков мелькал в расширенном составе «России 25», который Ротенберг показывал за две недели до заявки. Марат Хуснутдинов был капитаном этой команды на серию весенних товарищеских матчей. Возможно, сейчас ему помешал обмен из СКА в «Сочи» на легионера Рендулича. Акцент в составе по-прежнему делается на игроков СКА.

● Принцип вызова игроков в «Россию 25» кажется странным – даже учитывая позицию Ротенберга и наличие еще одной сборной на турнире. Артемий Плешков заявлен в тройке вратарей. Он ярко начал регулярку-2023/24: 9 матчей, 3 сухих, 6 побед. Переход Серебрякова из «Адмирала» сказался на его перспективах. Последний раз Плешков выходил в КХЛ 31 октября, когда в его день рождения СКА проиграл «Ак Барсу» (2:3).

● На месте Плешкова в «России 25» идеально смотрелся бы вратарь Сергей Иванов. Весной 19-летний голкипер в список Ротенберга попадал. Сейчас он по-прежнему принадлежит СКА, но весь сезон-2023/24 проведет в аренде в «Адмирале». Там у Иванова уже была серия ярких матчей с «Авангардом» и «Амуром»: за 3 игры он в сумме отбил 139 бросков. КХЛ признавала его лучшим вратарем и лучшим новичком 11-й недели.

● Обе сборные проигнорировали заигравших талантов из «Локомотива». В заявках отсутствуют Ярослав Лихачев, Дмитрий Симашев, Даниил Бут. Лихачев набрал в этой регулярке 16 очков (8+8) и закрепился в «Локомотиве» после аренды в «Амуре». Защитник Симашев стабильно играет по 15 минут за матч, а на драфте НХЛ-2023 ушел выше Мичкова. 18-летний Бут осенью забил 7 голов – в том числе и победный «Спартаку» (2:1).

● Из-за травмы Ивана Морозова на Кубке Первого канала не будет ведущей тройки из «Спартака». В Матче звезд КХЛ его заменит Максим Летунов из «Торпедо». Это лучший бомбардир клуба (37 матчей, 34 очка, 16+18), но Ротенберг не позвал Летунова в «Россию 25». Максим провел большую часть жизни в Америке – правда, весной признавался: «Цель – поиграть за сборную России». Пока она вынужденно откладывается.

● Мы поняли, что граница возраста не важна при вызове в сборную Ротенберга. Тогда как объяснить отсутствие в заявке на Кубок Первого канала Владимира Ткачева из «Авангарда»? Он борется с Николаем Голдобиным в списке бомбардиров КХЛ – набрал 50 очков за 35 матчей. Прямо сейчас результативная серия Ткачева уже 13 матчей. Такая звезда «России 25» при любых обстоятельствах точно бы пригодилась.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев, Владимир Федоренко; t.me/rusicehockey

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Цифра вроде как-то связана с IQ главного тренера.
+40
0
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очевидно, Ротенберг вдохновлялся ютуб-каналом Россия-23, но в знак уважения Владимиру решили не плагиатить. С ВГТРК терки тоже не нужны были, поэтому Россия 25
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Артём Никулин
Очевидно, Ротенберг вдохновлялся ютуб-каналом Россия-23, но в знак уважения Владимиру решили не плагиатить. С ВГТРК терки тоже не нужны были, поэтому Россия 25
Чертовски умно!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
я с Ленинграда .... как же он достал ...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
" Чувствую, что опускаюсь всё ниже и ниже" (С)
Докатились : уже на К1К сборная ВХЛ играет... Итог разрушающей деятельности Майкла Оливера, отчего то подумавшего, что он разбирается в хоккее."Рукалицо"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
- Сколько я показываю пальцев, Уинстон?

- Четыре.

- А если партия говорит, что их не четыре, а пять,- тогда

сколько?..

Оруэлл, "1984"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
просто адское позорище. Грешно такое желать , но болезнь надо лечить даже если больно. Я хочу чтоб сборная адски провалила какой то турнир (когда допустят и Р. Ротенберг повезет сборную) , чтобы он понял что лучше пусть занимается чем то другим
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Просто у Ротенберга любимая песня «Конь» группы Любэ! В этом всё дело!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бардаков с 2+2 и -5 точно заслужил вызова в ЭТО ахаха
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лучше спросите, почему Ротан называется тренером...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Может цифра "25" символична для семейства на букву "Р"? Получили доступ к гос.кормушке 25 лет назад, например))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Посмотреть бы полуфиналы Россия-U25 против России-U30, Россия -U35 против России U20
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
25 - это его будущий срок.

Так что всё в порядке. Готовится к честному четвертачку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это количество их постоянных зрителей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ротенберг явно заслужил дать интервью России 23. главный ч..р должен выступить на широкую массу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я понял, редакторы спортса специально ставят на главную эту рожу - для кликбейта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На фото Рома похож на петуха из курятника, отсюда и все остальные недоразумения...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Столько настрочить, чтобы объяснить. что "тренера" по блату нельзя назначать в сборную страны. а с приставкой 25 можно и не такого, там в одном городке всякого хватает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Потому что назвать Россия РР было бы уж слишком прямолинейно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Потому что Ромачке так хочется. Захотят назвать Россия666 - назовут и никто не пикнет в знак протеста. Будут соловьями заливаться, что так правильно. Кто девушку ужинает, тот еé и танцует.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да потому что может, и ничего ему за это не будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ебздрогыч
Да потому что может, и ничего ему за это не будет
он фин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Mr.sgi87
он фин
*финн
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий