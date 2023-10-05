«Лада» набирает очки в 12 матчах подряд, хотя только-только вернулась в КХЛ. Как это возможно?

Разбираемся.

Прошел месяц со старта сезона КХЛ – и уже много сенсаций. На Западе в топ-5 «Торпедо», «Сочи» и «Спартак», а еще бодается с лидерами «Северсталь». На Востоке мощно стартовала «Лада», которая сейчас идет второй – впереди только «Магнитка». Такой серии в КХЛ у Тольятти не было никогда.

У «Лады» были проблемы с финансированием. Люди выходили на митинги, обращались за помощью к Путину и Медведеву

Весной мы уже писали про возвращение «Лады» в КХЛ. Но кратко напомним:

● Новости о том, что «Лада» планирует вернуться, шли с сентября прошлого года. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявлял: «В Тольятти хоккей – спорт номер один. И я считаю, наша команда должна стремиться к тому, чтобы играть в КХЛ. Не говорил этого заранее и не могу сегодня этого обещать, я привык отвечать за свои слова, но я сделаю все, чтобы в следующем сезоне «Лада» играла в КХЛ». В октябре 2022-го президент РФ Владимир Путин поручил Министерству спорта представить предложения на эту тему.

● Финансирует «Ладу» «АвтоВаз». Бюджет команды – более миллиарда рублей, плюс часть из этих средств выделил регион, который, кстати, дал дополнительные средства для подготовки домашней арены к стандартам КХЛ.

● У «Лады» были проблемы с финансированием еще со времен суперлиги: в сезоне-2005/06 бюджет команды был урезан по ходу сезона, а клуб покинуло сразу 15 ведущих игроков. Сезон доигрывали хоккеисты из академии.

● В сезоне-2009/10 «АвтоВаз», который неизменно спонсировал команду, оказался в убытке, и сократил финансирование. Игрокам и персоналу не выплачивали зарплату – прошли забастовки. Болельщикам и местным журналистам пришлось обращаться в администрацию президента, к премьер-министру и даже писать открытое письмо президенту – тогда Дмитрию Медведеву.

● В 2014-м «Лада» снова вернулась в КХЛ – но через три года вопрос о финансировании стоял вновь. В мае 2018-го «Р-Спорт» сообщил, что руководство клуба не полностью погасило долги перед тренерами, которые работали в клубе в сезоне-2016/17. «Чемпионат» добавлял, что клуб не рассчитался с игроками и контрагентами – набежало 140 млн рублей. Около 1000 болельщиков митинговали: не помогло – команда покинула КХЛ.

Спустя 5 лет «Лада» вернулась и обновилась: еще в апреле объявила о назначении Олега Браташа главным тренером, сообщила о сотрудничестве со СКА и изменила визуальный стиль команды, представив альтернативный логотип клуба и нового талисмана – филина.

В руководстве тоже грядут перемены: в начале сентября стало известно, что президентом «Лады» будет бывшая теннисистка Анастасия Мыскина, у которой с Самарской областью особенные отношения. Правда, официального объявления до сих пор нет.

«Лада» удачно сформировала состав. Новички в порядке

В апреле главный тренер Олег Браташ говорил: «Пока полного понимания того, каким будет состав, нет. Есть отдельные кандидатуры, которые выскакивали в предложениях.

Нужно понять, в первую очередь, кто будет конкурентоспособен на новом уровне из того состава, который играл. Усиление необходимо, в том числе, если будет возможность, и достойными иностранцами».

И усиления последовали: летом приехали канадцы Трой Джозефс и Скотт Космачук, чех Остап Сафин получил российское гражданство. А еще тольяттинцев пополнило девять игроков СКА. Выделяются из этого списка защитник Георгий Солянников (25 игр, 2 очка) и нападающие Никита Попугаев (26 игр, 4 очка), Андрей Алтыбармакян, который в прошлом сезоне также успел поиграть в другом фарме СКА клубе – «Сочи» (48 игр, 18 очков).

Новички удачно влились в коллектив, а легионеры ведут команду за собой.

Подъяпольский тащит – хотя еще летом был не нужен Ротенбергу

В результате обмена на денежную компенсацию в Тольятти приехал вратарь Владислав Подъяпольский.

Он начинал предсезонку в СКА, и, кажется, изначально Роман Ротенберг на него рассчитывал, но после 1:5 от «Авангарда» на турнире в Сочи все резко изменилось. «Десять дней назад состоялся разговор с Романом Борисовичем [Ротенбергом]. Он сообщил, что будет обмен. Куда именно – на тот момент было непонятно.

Тогда я улетел в Питер и занимался отдельно от команды. Не сидел на месте, слава Богу. Была возможность тренироваться», – рассказывал в конце августа Подъяпольский об обмене.

Ротенберг не расстроился уходу вратаря: «У нас много изменений в составе. Мы благодарим Владу за работу. Он сделал все возможное, помог нам в плей‑офф в прошлом сезоне.

Мы желаем ему удачи в дальнейшей карьере. Есть конкуренция, нужно ее выигрывать», – подытожил главный тренер СКА.

В «Ладе» Владислав будто переродился – уже один из лидеров. Именно он – одна из причин такого взлета. Статистика по сравнению с прошлым сезоном впечатляет.

Такого мощного старта у Подъяпольского еще не было. Сейчас он второй по отраженным броскам в лиге – выше только бывший одноклубник Артемий Плешков из СКА.

У «Лады» все же проблемы с составом: СКА забрал одного из нападающих + много травмированных. Но набирают очки уже 12 матчей подряд

У «Лады» есть проблема: нет гарантий, что СКА в один прекрасный день не решит забрать кого-нибудь из Тольятти. Например, недавно между клубами прошел обмен – и петербургский клуб выменял нападающего Никиту Аноховского на Владислава Курбатова. Аноховский в Петербурге, конечно же, не задержался, в итоге став частью обмена Никиты Серебрякова из «Адмирала» в СКА.

Переход Аноховского даже не обговаривался с главным тренером заранее: «К сожалению, только перед игрой мы узнали, что один из трех наших центральных нападающих – Аноховский – уже обменян. Из-за чего у нас были большие сомнения. Я хочу поблагодарить Никиту за то, что он, зная, что уже уходит, честно отработал на команду. За это благодарность и поклон!» – рассказывал Браташ после матча с «Салаватом Юлаевым».

Сейчас у «Лады» проблемы с составом: из-за ухода Аноховского тольяттинцы фактически остались с тремя центральными нападающими. Новичок Курбатов почти всю карьеру играл в ВХЛ за СКА-Неву, а последний раз вообще выходил на лед КХЛ еще в сезоне-2020/21. Плюс у тольяттинцев четверо травмированных, но даже это не мешает команде набирать очки 11 матчей подряд.

P.S. Пока мы писали этот текст, «Лада» набрала очки в двенадцатом матче подряд – уступила «Адмиралу» во Владивостоке, но в овертайме. А это все-таки одно очко.