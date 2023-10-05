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«Лада» набирает очки в 12 матчах подряд, хотя только-только вернулась в КХЛ. Как это возможно?

Лада Лада
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
СКА СКА
Олег Браташ Олег Браташ
Анастасия Мыскина Анастасия Мыскина
Владислав Подъяпольский Владислав Подъяпольский
Никита Серебряков Никита Серебряков
Никита Аноховский
Владислав Курбатов Владислав Курбатов
Трой Джозефс
Скотт Космачук
Остап Сафин
Никита А. Попугаев Никита А. Попугаев
Андрей Алтыбармакян Андрей Алтыбармакян
Георгий Солянников Георгий Солянников
Хоккей Хоккей

Разбираемся.

Прошел месяц со старта сезона КХЛ – и уже много сенсаций. На Западе в топ-5 «Торпедо», «Сочи» и «Спартак», а еще бодается с лидерами «Северсталь». На Востоке мощно стартовала «Лада», которая сейчас идет второй – впереди только «Магнитка». Такой серии в КХЛ у Тольятти не было никогда.

У «Лады» были проблемы с финансированием. Люди выходили на митинги, обращались за помощью к Путину и Медведеву

Весной мы уже писали про возвращение «Лады» в КХЛ. Но кратко напомним:

● Новости о том, что «Лада» планирует вернуться, шли с сентября прошлого года. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявлял: «В Тольятти хоккей – спорт номер один. И я считаю, наша команда должна стремиться к тому, чтобы играть в КХЛ. Не говорил этого заранее и не могу сегодня этого обещать, я привык отвечать за свои слова, но я сделаю все, чтобы в следующем сезоне «Лада» играла в КХЛ». В октябре 2022-го президент РФ Владимир Путин поручил Министерству спорта представить предложения на эту тему. 

● Финансирует «Ладу» «АвтоВаз». Бюджет команды – более миллиарда рублей, плюс часть из этих средств выделил регион, который, кстати, дал дополнительные средства для подготовки домашней арены к стандартам КХЛ.

● У «Лады» были проблемы с финансированием еще со времен суперлиги: в сезоне-2005/06 бюджет команды был урезан по ходу сезона, а клуб покинуло сразу 15 ведущих игроков. Сезон доигрывали хоккеисты из академии.

● В сезоне-2009/10 «АвтоВаз», который неизменно спонсировал команду, оказался в убытке, и сократил финансирование. Игрокам и персоналу не выплачивали зарплату – прошли забастовки. Болельщикам и местным журналистам пришлось обращаться в администрацию президента, к премьер-министру и даже писать открытое письмо президенту – тогда Дмитрию Медведеву.

● В 2014-м «Лада» снова вернулась в КХЛ – но через три года вопрос о финансировании стоял вновь. В мае 2018-го «Р-Спорт» сообщил, что руководство клуба не полностью погасило долги перед тренерами, которые работали в клубе в сезоне-2016/17. «Чемпионат» добавлял, что клуб не рассчитался с игроками и контрагентами – набежало 140 млн рублей. Около 1000 болельщиков митинговали: не помогло – команда покинула КХЛ.

Спустя 5 лет «Лада» вернулась и обновилась: еще в апреле объявила о назначении Олега Браташа главным тренером, сообщила о сотрудничестве со СКА и изменила визуальный стиль команды, представив альтернативный логотип клуба и нового талисмана – филина.

В руководстве тоже грядут перемены: в начале сентября стало известно, что президентом «Лады» будет бывшая теннисистка Анастасия Мыскина, у которой с Самарской областью особенные отношения. Правда, официального объявления до сих пор нет.

«Лада» удачно сформировала состав. Новички в порядке

В апреле главный тренер Олег Браташ говорил: «Пока полного понимания того, каким будет состав, нет. Есть отдельные кандидатуры, которые выскакивали в предложениях.

Нужно понять, в первую очередь, кто будет конкурентоспособен на новом уровне из того состава, который играл. Усиление необходимо, в том числе, если будет возможность, и достойными иностранцами».

И усиления последовали: летом приехали канадцы Трой Джозефс и Скотт Космачук, чех Остап Сафин получил российское гражданство. А еще тольяттинцев пополнило девять игроков СКА. Выделяются из этого списка защитник Георгий Солянников (25 игр, 2 очка) и нападающие Никита Попугаев (26 игр, 4 очка), Андрей Алтыбармакян, который в прошлом сезоне также успел поиграть в другом фарме СКА клубе – «Сочи» (48 игр, 18 очков). 

Новички удачно влились в коллектив, а легионеры ведут команду за собой.

Подъяпольский тащит – хотя еще летом был не нужен Ротенбергу 

В результате обмена на денежную компенсацию в Тольятти приехал вратарь Владислав Подъяпольский.

Он начинал предсезонку в СКА, и, кажется, изначально Роман Ротенберг на него рассчитывал, но после 1:5 от «Авангарда» на турнире в Сочи все резко изменилось. «Десять дней назад состоялся разговор с Романом Борисовичем [Ротенбергом]. Он сообщил, что будет обмен. Куда именно – на тот момент было непонятно.

Тогда я улетел в Питер и занимался отдельно от команды. Не сидел на месте, слава Богу. Была возможность тренироваться», – рассказывал в конце августа Подъяпольский об обмене.

Ротенберг не расстроился уходу вратаря: «У нас много изменений в составе. Мы благодарим Владу за работу. Он сделал все возможное, помог нам в плей‑офф в прошлом сезоне.

Мы желаем ему удачи в дальнейшей карьере. Есть конкуренция, нужно ее выигрывать», – подытожил главный тренер СКА. 

В «Ладе» Владислав будто переродился – уже один из лидеров. Именно он – одна из причин такого взлета. Статистика по сравнению с прошлым сезоном впечатляет.

Такого мощного старта у Подъяпольского еще не было. Сейчас он второй по отраженным броскам в лиге – выше только бывший одноклубник Артемий Плешков из СКА.

У «Лады» все же проблемы с составом: СКА забрал одного из нападающих + много травмированных. Но набирают очки уже 12 матчей подряд

У «Лады» есть проблема: нет гарантий, что СКА в один прекрасный день не решит забрать кого-нибудь из Тольятти. Например, недавно между клубами прошел обмен – и петербургский клуб выменял нападающего Никиту Аноховского на Владислава Курбатова. Аноховский в Петербурге,  конечно же, не задержался, в итоге став частью обмена Никиты Серебрякова из «Адмирала» в СКА

Переход Аноховского даже не обговаривался с главным тренером заранее: «К сожалению, только перед игрой мы узнали, что один из трех наших центральных нападающих – Аноховский – уже обменян. Из-за чего у нас были большие сомнения. Я хочу поблагодарить Никиту за то, что он, зная, что уже уходит, честно отработал на команду. За это благодарность и поклон!» – рассказывал Браташ после матча с «Салаватом Юлаевым».

Сейчас у «Лады» проблемы с составом: из-за ухода Аноховского тольяттинцы фактически остались с тремя центральными нападающими. Новичок Курбатов почти всю карьеру играл в ВХЛ за СКА-Неву, а последний раз вообще выходил на лед КХЛ еще в сезоне-2020/21. Плюс у тольяттинцев четверо травмированных, но даже это не мешает команде набирать очки 11 матчей подряд. 

 
P.S. Пока мы писали этот текст, «Лада» набрала очки в двенадцатом матче подряд – уступила «Адмиралу» во Владивостоке, но в овертайме. А это все-таки одно очко.
 
Фото: t.me/hc_lada

2 комментария

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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
За Ладу я, конечно, рад, но Ротенберг, получается, имеет где-то 5 отличных составов в распоряжении и всё никак :)
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