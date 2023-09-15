Хлопнули даже «Куньлунь».

Запад на старте сезона удивляет: СКА теряет очки и идет вне зоны плей-офф, ЦСКА и «Локомотив» даже не в топ-5. А тут еще «Торпедо» с «Куньлунем» в лидерах.

Но если от нижегородцев такое хоть как-то можно было ожидать, то китайский клуб реально удивил в сентябре.

До этого «Куньлунь» проиграл лишь «Ак Барсу» (1:5) и «Локомотиву» (1:2), причем оба раза в гостях. Теперь сюда добавилось поражение и в Нижнем, где разрывал Максим Летунов:

● в начале третьего периода оказался один на пятаке и спокойно подставил клюшку;

● в концовке третьего снова оказался проворнее всех перед воротами (4:2);

● расстрелял ворота «Кунльлуня» и в следующей смене – соперник к этому времени окончательно рассыпался.

Для каждого из игроков «Торпедо» заготовлена песня на случай их голов в домашних матчах. У Летунова это «Mamma Mia» шведской группы ABBA. В одной из прошлых команд ее использовал ее партнер – и Максим подсмотрел, как хорошо заходит мелодия болельщикам. Сегодня она звучала как никогда часто.

Зашла она и главному тренеру «Торпедо»: «Это фантастическая группа. Я очень люблю ее, хорошо знаю солиста группы. Когда звучит «Mamma Mia», то она возвращает в 80-е, когда эта песня звучала в каждом окне нашей большой страны».

Но Летунов был заметен не только у чужих ворот: нападающий постоянно удалялся и в итоге заработал 10 минут штрафа (подножка, подножка, блокировка и удар головой на 2+2) – больше всех в команде. Последнее удаление он отсидел на 56:09 – и меньше чем через минуту забил вторую. Хотя в других командах его наверняка усадили бы еще до очередного штрафа.

Продолжили феерить и Василий Атанасов (1+1) с Николаем Коваленко (0+2), который в этой регулярке пока вообще не уходил без очков.

Но именно Максим стал лучшим игроком в матче. В раздевалке ему вручили шлем викинга и, кажется, вообще все кепки с арены.

Для Летунова это второй сезон – не только за «Торпедо», а в России вообще. В 15 лет нападающий уехал вместе с родителями в США – и в итоге поднялся с американских школьных лиг до НХЛ. Но закрепиться в «Сан-Хосе» не получилось, а «Каролина» и «Рейнджерс» не вызвали в основу.

В «Торпедо» Максим приехал с отличным бэкграундом и стал одним из лидеров команды. В матче против «Адмирала» во вторник вообще примерил капитанскую нашивку – и забил первый гол в сезоне. Это метод Ларионова. И, как видно, он работает.

«Торпедо» просто мощь: выиграли все пять матчей. Это лучший старт клуба в КХЛ

Магия команды Игоря Ларионова завораживает – да, только 5 матчей из 68 в сезоне, но соперники-то солидные.

В матчах с минским «Динамо» и «Куньлунем» нижегородцы врубали дополнительные скорости и совершали камбэки. Когда что-то не клеится или идет не так, команда не сыпется, а забирает победы на классе.

«Какой матч из победных понравился больше всего? Думаю, что такие матчи еще впереди.

В прошлом году я помню матч в Мытищах, когда мы выиграли у «Куньлуня» 5:0. Тогда я сказал, что это была игра близкая, к совершенству. То, что хочется видеть. Когда каждое движение, каждое действие игрока – это как музыка Моцарта и другие классические произведения, это шедевр. Конечно, это может быть, высокопарные слова. Но когда ты получаешь от этого удовольствие, как тренер, как человек, который прошел большую школу, видел много ярких побед, видел фантастические моменты… Это дает тебе возможности понимать, что все только начинается», – объяснял Игорь Ларионов после матча.

Не совсем ясно, когда закончится бензин, но если брать дистанцию в пять матчей, то это лучший старт в клубной истории.

«Торпедо» идет на рекорд по победным сериям: в прошлом сезоне было шесть

Сейчас «Торпедо» заслуженно лидирует на Западе. Это единственная команда без поражений. Но 5 побед – не уникальная ситуация: в прошлом сезоне нижегородцы выигрывали и шесть раз подряд – причем дважды!

Только повторить это будет непросто: уже в субботу банде Ларионова предстоит тяжелый выезд в Казань к «Ак Барсу», который уступил «Салавату» в первом Зеленом дерби сезона (2:3).

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Фото: vk.com/torpedonn