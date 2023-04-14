8 комментариев

Как это было.

В четверг президент КХЛ Алексей Морозов официально объявил: тольяттинская «Лада» примет участие в следующем сезоне. Решение о возвращении клуба приняли на заседании совета директоров лиги.

Тольятти не было здесь целых пять лет – Sports.ru решил вспомнить, как «Лада» шла к долгожданному камбэку. Уже второму в своей истории.

Губернатор обещал вернуть клуб в КХЛ – и сдержал слово

Слухи о том, что «Лада» планируется вернуться, пошли еще в прошлом году. До конкретики не доходило, но в сентябре 2022-го губернатор Самарской области Дмитрий Азаров публично заявил:

«В Тольятти хоккей – спорт номер один. И я считаю, что наша команда должна стремиться к тому, чтобы играть в Континентальной хоккейной лиге. Не говорил этого заранее и не могу сегодня этого обещать, я привык отвечать за свои слова, но я сделаю все, чтобы в следующем сезоне тольяттинская «Лада» играла в КХЛ. Все, что зависит от меня, предприму для этого».

Азаров не соврал – процесс возвращения тольяттинского клуба в лигу набрал такие темпы, что это дошло даже до президента. В октябре прошлого года Владимир Путин поручил министерству спорта предоставить предложения на эту тему.

Вскоре намерения «Лады» подтвердил и президент лиги Алексей Морозов. Конечно же, основным вопросом были финансы – главная проблема тольяттинцев во времена их игры в КХЛ. Кажется, сейчас все будет иначе – клуб еще в январе заверил, что с деньгами все хорошо.

«Финансовые гарантии были нами отправлены. Весь пакет содержит в себе документы, подтверждающие структуру клуба согласно регламенту. Это первая команда, детско-спортивная школа, существующая у нас на 10 возрастов. Также это документы о наличии у нас соответствующего спортсооружения, мы предоставили договор на прошлый сезон и согласие арены на продление этого договора на следующий сезон.

Гарантии предусматривают, что бюджет соответствует финансовым требованиям. Эти финансовые средства у нас есть на три сезона, а не на один. Мы также предоставили информацию относительно продажи билетов и маркетинговой составляющей, весь пакет получился из порядка 17 позиций», – рассказывал ТАСС генеральный директор клуба Александр Чеботарев.

Финансировать «Ладу» уже привычно будет «АвтоВАЗ». Бюджет команды составит более миллиарда рублей, часть из них выделит регион, который, кстати, уже дал средства и на то, чтобы подготовить домашнюю арену к стандартам КХЛ.

В этом году уже ни у кого не оставалось сомнений, что дело идет к возвращению. Новый главным тренером «Лады», вероятно, станет воспитанник тольяттинского хоккея Вячеслав Буцаев, который вывел «Витязь» в плей-офф-2023.

«Ладе» хватит средств, чтобы подписать игроков в пределах пола зарплат и выше. Мы работали по дорожной карте, и клуб сейчас полностью соответствует требованиям КХЛ», – в интервью «Матч ТВ» Алексей Морозов был настроен оптимистично.

Путина уже беспокоили из-за «Лады», а болельщики выходили на митинг

А вот в прошлой жизни «Лады» не было и сезона, когда она не испытывала проблем с финансированием. Причем началось это еще во времена суперлиги.

В сезоне-2005/06 случился первый удар: в разгар чемпионата бюджет команды был урезан, а клуб покинуло 15 ведущих игроков. Спасли «Ладу» отлаженная система и блестящая хоккейная академия: доукомплектовали команду воспитанниками, а по ходу своего кризиса неожиданно взяли Континентальный кубок.

Сезон-2009/10 мог стать последним в истории клуба. «АвтоВАЗ», который неизменно спонсировал команду, оказался в убытке еще по итогам 2008-го, а дальше вообще переживал непростую ситуацию на рынке. Предприятие решило сократить финансирование клуба. В итоге «Лада» перестала выплачивать зарплату персоналу и игрокам, просто нечем было – и все это в самом начале сезона!

Клубу и болельщикам пришлось обращаться за помощью в администрацию президента и к премьер-министру.

«Мы отправили официальное письмо в администрацию президента России. И знаем, что оно дошло до адресата. На встрече с представителем президента я сообщил всю информацию о нашей критической ситуации. Сейчас ждем результата. Очень надеемся на помощь – говорил генеральный директор клуба Александр Чеботарев «Советскому спорту».

Казалось, решение проблемы найдено – в виде гарантийного письма о финансировании от ГК «Ростехнологии». Но это была лишь разовая акция – дальше клуб снова тонул в долгах. КХЛ оказывала финансовую поддержку «Ладе», но радикально это не изменило ситуацию. А позже лига и вовсе отстранила генерального директора Александра Чеботарева от работы в клубе.

В «Ладе» начались забастовки персонала из-за многочисленных долгов по зарплате. Около тысячи болельщиков, которым была небезразлична судьба команды, выходили на акции протеста. И на одном из митингов даже была принята резолюция, которая, впрочем, ни на что не повлияла.

Спасать клуб подключились местные журналисты, написавшие открытое письмо Дмитрию Медведеву, президенту России на тот момент. Ситуацию пообещал взять в свои руки и Виталий Мутко, министр спорта, но до конкретных действий не дошло.

Вице-президент КХЛ Владимир Шалаев по поводу ситуации с «Ладой» высказывался крайне эмоционально: «Накипело. Мне представляется неправильным насильно заставлять полюбить хоккей руководителей и представителей бизнеса Самарской области. Кто только не помогал клубу и правительство РФ, и КХЛ. Все, что могли, мы сделали. Мы уверены, в Самарской области хоккей никому не нужен. Не только «Лада», но и клуб ЦСК ВВС стоит на грани закрытия. Ну, вот так к спорту относятся в этой области».

Несмотря на ажиотаж, спасти «Ладу» не удалось: с сезона-2010/11 клуб начал играть в ВХЛ, а вернуться в КХЛ смог только в 2014-м. Но те же проблемы, чтобы были в 2010 году, продолжали преследовать клуб.

В 2017-м вопрос о финансировании «Лады» остро встал вновь, и тогда же появились слухи о возможном исключении тольяттинского клуба из КХЛ. Хотя генеральный директор команды Владимир Вдовин сохранял оптимизм: «Мы настроены позитивно, все должно быть хорошо. Есть к нам вопросы. Основной – наличие бюджетного финансирования».

В мае 2018-го «Р-Спорт» сообщил, что руководство клуба не полностью погасило долги перед тренерским штабом, который работал с командой в сезоне-2016/17. А «Чемпионат» добавил, что «Лада» еще не рассчиталась с игроками и контрагентами – суммарно набежало 140 млн рублей.

В том же году болельщики вновь вышли на протест против исключения родного клуба из КХЛ. Люди собирались у «Волгаря», домашней арены «Лады» до 2013 года – пришло около 1000 человек.

«Болельщики «Лады» собрались на митинг с целью показать руководству Самарской области и КХЛ, что хоккейный клуб для тольяттинцев не пустой звук, и его судьба очень важна для нас. Мы не считаем, что принятое лигой решение правильное, хотя понимаем, почему оно было принято. Мы хотим, чтобы все причастные к этому краху тольяттинского хоккея ответственные лица не просто уволились, но и понесли справедливое наказание по своим заслугам. Кроме того, мы рассчитываем услышать от представителей области или нового руководства, какие конкретные шаги будут предприняты для возвращения «Лады» в КХЛ», – рассказывал представитель болельщиков Влад Сердобольский.

Но, как и восемь лет назад, ситуация ничего не изменила. В 2018-м клуб, из которого вышло немало суперзвезд нашего хоккея, снова покинул КХЛ.

Как «Лада» жила после исключения из КХЛ

После исключения из КХЛ «Лада» казалась одной из команд, которая может если не выиграть Высшую лигу, то хотя бы добраться до финала. Но на деле получилось иначе.

Лучшим достижением «Лады» стал четвертьфинал в прошлом году. В остальных сезонах команда либо вылетала в первом раунде, либо вовсе не выходила в плей-офф (как в сезоне-2020/21).

Почти сразу же после исключения из КХЛ руководство «Лады» и тренерский штаб были отправлены в отставку. Тогда клуб потерял огромное количество денег – и чтобы хоть как-то поддерживать финансирование, «Лада» продала «Авангарду» «звезду» команды Дениса Зернова. Благодаря этим средствам тольяттинцы смогли провести предсезонную подготовку-2018/19, частично закупить экипировку и отправить детей из ДЮСШ в Сочи для подготовки к новому сезону. По сути, команда создавалась с нуля, причем в кратчайшие сроки. В мае, когда уже большинство команд уже сформированы, «Лада» только начинала вести переговоры с хоккеистами.

В сезоне-2019/20 клуб наступил на те же грабли. Прямо по ходу сезона – в середине января 2020 года – был уволен весь тренерский штаб во главе с Александром Титовым. И это за 11 игр до старта плей-офф! Дошло до того, что командой оставшуюся часть сезона, руководил спортивный директор клуба Владимир Кречин. Команда снова ожидаемо провалилась в плей-офф, не показав качественного хоккея. Удивительно, но в том сезоне клуб был одним из лидеров по посещаемости.

В сезоне-2020/21 команда ставила амбициозные цели – и приглашение Александра Баркова казалось подтверждением этого. Но череда травм и коронавирус, который сильно ударил по команде, не могли не сказаться на игре – и на результатах. Уже в ноябре Барков сложил с себя полномочия главного тренера, но остался в качестве ассистента Анатолия Емелина – легенды «Лады», который пришел на помощь команде (второй раз за 3 сезона). Но вывести клуб в плей-офф не удалось – и «Ладу» снова ждали изменения.

В сезон-2021/22 «Ладу» повел новый главный тренер Валерий Белов. Еще в клуб вернулся тот самый Александр Чеботарев. Рокировка в смене руководства и на тренерском мостике сработала: тольяттинцы смогли выйти в плей-офф, но старые проблемы никуда не делись. По ходу сезона у «Лады» обнаружился финансовый дефицит – там под вопросом было и само окончание регулярки для команды. Из-за задолженностей клуб был вынужден продать ЦСКА права на свою суперзвезду Дениса Гурьянова в обмен на денежную компенсацию, чтобы хоть как-то доиграть сезон. Клуб спасся – и не просто доиграл чемпионат, но и вышел в четвертьфинал.

Уже по ходу этого сезона шли разговоры о том, что «Лада» вернется в КХЛ – и такая ситуация не могла не сказаться на команде. По ходу чемпионата у тольяттинцев, кажется, уже не было особого желания играть на полную и претендовать на что-то большее, чтобы напоследок хлопнуть дверью. «Лада» вылетела уже на стадии 1/8 и не то чтобы кто-то расстроился или собирался делать выводы. Кажется, уже всеми мыслями клуб был в КХЛ.

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев, Григорий Сысоев, Юрий Стрелец, Алексей Даничев, Алексей Куденко, Владимир Песня; hclada.ru