25 лет великой драке «Детройта» и «Колорадо»: бились даже Ларионов и Форсберг

Ненависть, ненависть, ненависть.

От редакции. Впервые этот текст опубликован в июне 2020-го. Но 25-я годовщина легендарного ледового побоища – отличный повод вспомнить, как «Детройт» мстил «Колорадо».

До 1995 года «Детройт» и «Квебек» играли в разных конференциях и относительно редко пересекались – да и «Нордикс» на рубеже десятилетий были слишком слабы, чтобы из их матчей с уже богатым «Детройтом» получалось какое-то зрелище. В 1995-м «Квебек», самая результативная команда укороченного локаутного сезона, переехал со своего маленького рынка в Колорадо, где предприняли вторую попытку создать команду НХЛ.

«Колорадо» – «Детройт» открывали регулярку-1995/96 – и «лавины» выиграли первый матч с новым брендом. Им не помешало даже отсутствие Патрика Руа – тогда герой Монреаля даже не представлял, что через несколько месяцев опозорится в матче с «Ред Уингс», публично потребует обмена и моментально его получит. Потом «Детройт» выиграл 62 матча в регулярке, в том числе три у «Эвеланш», один из которых 7:0 – но ни одной драки там не было.

Все изменилось в плей-офф. Крис Дрэйпер в The Players Tribune вспоминал о финале Запада-1996: «Мы ненавидели их, а они нас. Я редко использую слово «ненависть», но только оно здесь подходит. Вся серия была кровавой баней». Именно хит Клода Лемье на Дрэйпере, который закончился несколькими переломами, стал поворотным моментом вражды.

Через секунду после того, как Клод Лемье ударил Криса Дрэйпера

«Я помню, как наш тренер по физподготовке Джон Уортон перемахнул через бортик. Его лицо казалось размытым, но на нем застыл ужас. Я никогда не забуду его взгляда. Он быстро закрыл лицо полотенцем, чтобы не было видно, каким было мое повреждение. Последнее, что я помню – Джон и Кит Примо помогают мне встать и провожают до раздевалки. Потом я отключился.

Когда я окончательно очнулся, то не чувствовал боли – меня накачали обезболивающими. Я попытался вернуться на лед, но врач спросил у меня: «Крис, что ты делаешь?». Он показал мне зеркало. Правая часть лица как будто обвалилась – были сломаны глазница, нос, скула и челюсть.

И это была еще не худшая новость. Когда я спросил «какой счет?», врач ответил мне: «4:1, «Колорадо».

«Детройт» проиграл серию. Лемье получил дисквалификацию лишь на два матча и стал врагом Детройта № 1. Дино Сиссарелли потом сказал: «Не могу поверить, что пожал руку этому засранцу».

Игроков и фанатов сильнее возмутил даже не сам хит, а реакция Лемье на него. Никаких извинений. Никаких сожалений. Клод даже не интересовался, как себя чувствует игрок, который по его милости несколько недель питался исключительно через трубочку.

«Лемье мог ему шею сломать. Ладно, они были лучше, выиграли заслуженно, но такое поведение – это просто дерьмо», – продолжал Сисарелли.

«Детройт» в новом сезоне стал слабее по составу и проиграл «лавинам» три раза – Лемье не было в первых двух играх, но веселье началось и без него: за пять секунд до конца первой игры подрались Мартин Лапойнт и Адам Дэдмарш. Третий раз «Детройт» и «Колорадо» встретились 16 марта – за 10 дней до игры, которая станет легендарной. В первом периоде команды набрали 66 минут штрафа, а Лапойнт снова дрался – на этот раз с Форсбергом.

А что Лемье и Дрэйпер, которые тогда встретились впервые после плей-офф? В концовке первого периода между ними произошла стычка у ворот – Дрэйпер сшиб с обидчика шлем, когда тот повернулся спиной.

Клод говорил журналистам: «Я ему сказал: «Если ты хочешь разобраться, давай сделаем это сейчас!». Но ничего не произошло. Он ничего не сказал. Кажется, он и не собирался ничего делать».

В Денвере над «Детройтом» уже в открытую издевались. Колумнист Denver Post Марк Кишла истекал ядом: «Самый ненавидимый игрок в Детройте ушел со льда с ухмылкой – он сохранил свою голову на плечах. 289 дней, наполненных злобой, Детройт и его команда ожидали страшной мести – и что же они смогли получить? Маленькую царапинку на носу Лемье. В Детройте так ненавидят Лемье, что можно услышать скрип зубов. Но команда не может его атаковать, не может причинить ему боль, не может его запугать.

Давайте признаемся – rivalry между «Колорадо» и «Детройтом» существует только в мечтах Города моторов. Они не могут найти средство для победы над «лавинами». За год «крылья» поменяли состав, чтобы команда смогла противостоять Лемье и его физической силе. И что они показали сегодня? Ни-че-го.

В финале-1995 Лемье поставил крест на династии «Детройта» до того, как она даже началась. В 1996-м он отобрал чемпионство, которое уже казалось гарантированным. Боумэн не может переиграть его, а Дрэйпер не может ему наподдать».

В Детройте сурово молчали. За день до исторического матча журналист Detroit News пошел на тренировку, чтобы взять протокольный комментарий и говорил там с тафгаем Дарреном Маккарти. Первой мыслью журналиста, которого тоже не устраивала мягкотелость команды против Лемье, было: «Да заткнись ты уже и сделай что-то на льду!». Но Маккарти в разговоре сказал важную вещь: «Клод давно играет – он бы ожидал наших действий. Лучше всего отомстить тогда, когда он этого не ожидает. Внезапность – наш козырь».

Перед матчем журналисты из Детройта ответили коллегам с запада: в Detroit News появилась колонка с заголовком «Время мести», где автор Боб Войновски изгалялся: «Говорят, «Колорадо» привезет с собой маленького наглого подносчика полотенец – Клаудию (sic!) Лемье. Лемье – это заноза в заднице, более грязный Билл Лэймбир (один из самых ненавидимых игроков в истории НБА – Sports.ru), если такое вообще возможно. Он может запугать, но его запугивание – это стиль автоугонщика. Никогда нельзя точно узнать, когда он нападет, но это будет со спины во время внезапной драки».

Хотя Маккарти и говорил про внезапность, игроки позже вспоминали, что ощущение «что-то будет» витало в воздухе – оно было и в раздевалках, и на предматчевой раскатке. Приехал даже глава департамента безопасности игроков НХЛ. Самую яркую деталь описал Крис Дрэйпер: «Оператор снимал то, как я направляюсь с парковки арены в раздевалку. Так всегда снимали Айзермана или Федорова, но меня – никогда. В этот момент я понял: «ОК, поехали».

Первая драка в игре случилась уже через пять минут, но Брент Северин и Джейми Пушор лишь лениво попихались. Еще через пять минут последовала довольно хаотичная стычка между игроками. Ад начался в конце первого периода – и, как известно, спровоцировали его технари – Ларионов и Форсберг.

Швед потом говорил в интервью Павлу Лысенкову и Дарье Мироновой: «Мы с невестой ходили в ресторан Игоря Ларионова, и я рассказал, как мы начинали бороться на льду. Потом мы смотрим – вся пятерка уже дерется, даже вратари, и мы такие: «Блин, это с нас началось, что ли?». Только мы с Игорем не дрались – стояли в стороне. Лемье потом на меня разозлился: «Зачем ты это начал?».

Именно Лемье пришлось тяжелее всего – он лежал на льду в позе черепашки, пока его месил Маккарти. Тафгай описал свои чувства в мемуарах, переведенных блогом «Хоккейный уголок»: «Если вы хотите знать, с какой силой я бил Клода Лемье, то могу сказать, что больше никогда в жизни я не испытывал подобной ярости. Я много раз пытался сжать кулак с той же силой, что и в тот вечер, но безуспешно. Пусть на моем счету за всю карьеру набралось около 200 боев, но никогда я не был свирепее, не был страшнее, чем в тот вечер.

Я не унимался. Я хотел сделать ему больно. Я махал кулаками, пытался ударить его головой об лед. Я подтащил его к борту, чтобы Крис Дрэйпер мог получше разглядеть все происходящее».

Параллельно дрались Патрик Руа и Майк Вернон. Сами участники событий отзываются о драке довольно скупо, так что расскажем неизвестную байку: перед той самой игрой с «Детройтом» в 1995-м, после которой Патрика обменяли в Денвер, перед матчем он общался с... Верноном. Руа жаловался человеку, против которого играл в финале-1986, что его достало давление фанов и прессы. Вернон сказал, что Руа должен требовать обмена, и привел свой пример – его обменяли в «Детройт», и там все было хорошо.

Вернон вспоминал: «Патрик пропустил девять голов, его заменили, и он пошел прямо к президенту клуба – я подумал: «О нет!». После матча я говорил с Патриком – он был подавлен и хотел завершить карьеру. Я сказал ему: «Нет, ты не можешь просто так уйти! Это как если бы Гретцки завязал с хоккеем посреди карьеры».

Возможно, если бы того разговора не случилось, Вернону не пришлось бы и драться – Руа бы закончил карьеру, а «Колорадо» с условным Стефаном Фисе в воротах проиграл «Детройту» в плей-офф. Но получилось так, как получилось.

Самый дикий момент вечера – Брендан Шенахан влетает в Патрика Руа прямо в воздухе. На Олимпиаде-1998 вратарь сказал партнеру по сборной, что в стычке повредил плечо, которое после той игры уже не было таким, как раньше. Шенахан говорит: «Я уважал Руа и симпатизировал ему, но в тот момент я подумал только одно: «отлично!».

После этого тестостеронового выброса страсти не улеглись. Во втором периоде были еще драки: почти сразу после вбрасывания Шенахан и Адам Фут сцепились снова (в первый раз им помешал это сделать полет Руа. Единственными удаленными до конца игры оказались два защитника – Аарон Уорд и Брент Северин, которые в начале второго периода устроили себе вторую драку.

Уорд потом говорил: «Я оказался в неловком положении, потому что до этого дрался лишь раз в колледже. Брент же явно готовился к продолжению – он оставил налокотники и наплечники в раздевалке. Когда Уорд стянул со своего оппонента джерси, Северин остался в одном нагруднике, а после пары панчей, к удовольствию девушек в первом ряду, и вовсе голым по пояс. Даже в таком виде Брент доставил проблемы своему гораздо менее опытному сопернику.

После этого в игре состоялись еще две драки: Маккарти сцепился с Дэдмаршем (в своих мемуарах он называет это просто: «потолкался»), а Пушор с Уве Круппом. В третьем периоде инцидентов уже не было, но «Детройт» в нем отыгрался с 3:5. Победную шайбу в овертайме забросил Маккарти – и потом он говорил: «Если бы мы выиграли битву, но проиграли войну, то это не возымело бы должного эффекта на команду. Мы должны были доказать себе, что можем побить их не только на кулаках, но и в игре».

Но с сиреной конфликт, конечно, не закончился. Тренер «Колорадо» Марк Кроуфорд, который во время игры явно хотел перелезть через стекло и устроить махач, в подтрибунке заехал локтем Уорду, пытался прорваться в судейскую, а на пресс-конференции не выбирал выражений: «Детройт» мог показать нам это на нашей арене, но не сделал этого. У этой команды нет сердца. Они показали свое истинное лицо сегодня. Каждый в этой команде – ссыкло. С удовольствием жду встречи с ними в плей-офф».

Лучше бы Кроуфорд этого не говорил: «лавины» проиграли 2-4 финал конференции «Детройту», который после мочилова на домашней арене воспрял духом.

«Я в жизни никогда не дрался, и этой ситуацией тоже не горжусь. Но иногда нужно за себя постоять. Было здорово, что мы с этим разобрались и сбросили камень с шеи перед плей-офф. Мы показали всем, кто был на игре и кто смотрел ее по телевизору, что «Детройт» просто так не сломить», – говорил Игорь Ларионов для книги «Русская пятерка».

Как ни странно, это был даже не самый грубый матч «Детройта» и «Колорадо» – в одном третьем периоде пятой игры финала Запада команды набрали 204 минуты штрафа на двоих (больше, чем за все три с овертаймом 26 марта). Но значимость той игры измеряется не минутами – впереди были драки Руа с другими вратарями, взаимные разгромы и так далее...

В классическую эпоху противостояния (1996-2002) «Колорадо» выиграл три серии с «Детройтом» из пяти – но соотношение кубков у команд обратное.

Фото: REUTERS/REBECCA COOK, CARY HOROWITZ, JOHN HILLERY, Robb Williamson; Gettyimages.ru/Al Bello /Allsport