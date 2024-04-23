Ротенберг вызвал в «Россию 25» много неизвестных игроков. Кто туда попал?

Смотрим окончательную заявку.

«Россия 25» начала подготовку к майскому турне – в 2024 году в его рамках состоятся пять матчей. Команда Ротенберга сыграет с Беларусью (четыре раза) и Казахстаном. Игры пройдут в Астане (мини-соревнование), Омске, Туле и Минске. Мы разбирали расширенный состав «России 25», а теперь появилась финальная заявка. В ней выделяются несколько неожиданных фамилий.

Большинство игроков «России 25» привычно представляют СКА (17), но теперь в сборную позвали и хоккеистов из ВХЛ. Ниже – удивительные люди из состава «России 25».

Евгений Волохин, вратарь

«Югра» готовит для взрослого хоккея сразу двух талантливых вратарей. Волохин – основной голкипер «Мамонтов Югры» из МХЛ. В 19 лет он сыграл в регулярке-2023/24 31 матч, выиграл 22 встречи и записал пять сухарей. Позже были еще семь игр в плей-офф. Волохину 19 лет – и это его второй стабильный сезон. В «Россию 25» Евгения явно зовут для тренировок и набора опыта.

За место первого номера в сборной поборются сразу три вратаря из СКА. Никита Серебряков – главный по статусу. С ним конкурируют Артемий Плешков (рекордсмен по сэйвам за один матч ) и Сергей Иванов (провел успешный год в аренде в «Адмирале»). Из достижений самого Волохина пока выделяется выход на драфт НХЛ-2023, где под 144-м номером он попал в «Монреаль».

Егор Заврагин, вратарь

Заврагин засветился на профессиональном уровне еще два года назад, когда в 16 лет отыграл дебютный сезон в МХЛ. За это время Заврагин прогрессировал и успешно конкурировал в «Югре» уже в ВХЛ. В регулярке-2023/24 он выдал там три сухих матча. На драфте НХЛ-2023 Заврагина в третьем раунде забрала «Филадельфия», куда Егор попал под 87-м номером (выше Волохина).

Возможностей оказаться в системе клуба НХЛ мало – весной в «Филадельфию» уехали Иван Федотов (из ЦСКА) и Алексей Колосов (из минского «Динамо»). Контракт Егора с «Югрой» завершается, поэтому открываются варианты в России. Журналист «СЭ» Михаил Зислис писал , что на 18-летнего Заврагина прямо сейчас претендует СКА. Смотрины как раз пройдут в «России 25»?

Арсений Коромыслов, защитник

В сезоне-2023/24 Коромыслов проиграл конкуренцию в основе СКА. Ротенберг привлек его лишь на одну встречу в регулярке («Спартак», 0:3) и однажды выпустил в плей-офф («Автомобилист», 1:3). Уровень МХЛ Арсений давно перерос, поэтому для «СКА-1946» считается настоящей звездой. Там в плей-офф-2023/24 защитник Коромыслов сыграл 10 матчей и набрал в них 7 (1+6) очков.

Год назад статус 20-летнего Арсения высоко оценивался и в КХЛ: в регулярке-2022/23 у него было целых 29 матчей. Зимой 2023-го Коромыслов играл против «России 25» на Кубке Первого канала, когда попадал в команду «Звезды и ВХЛ». Ротенберг по-прежнему видит его перспективу, хотя действие трехстороннего контракта Коромыслова в СКА завершается 30 апреля 2024 года.

Иван Выдренков, защитник

Выдренкову вообще всего 19 лет – в таком возрасте полноценно пробиться в основу СКА не так просто. Например, туда не проходит талантливый Иван Демидов (идет одним из фаворитов драфта НХЛ). Выдренков все равно кажется одним из любимых игроков Ротенберга. После драки с Александром Волковым из минского «Динамо» он заслужил от тренера СКА сравнение с Рокки .

Сейчас Выдренков помогает «СКА-1946» в финале Кубка Харламова. Там его используют во второй паре. С его перспективами в СКА все сложно: даже травма капитана Никишина не обеспечила Выдренкову место в составе в серии с «Автомобилистом» (1-4). Есть шанс доказать перспективу через матчи «России 25». Двусторонний контракт Ивана в СКА давно продлен до апреля 2025-го.

Егор Брютов, защитник

Брютов – один из талантов в системе ЦСКА. Три года он появлялся в КХЛ, но только в сезоне-2023/24 пришел к лучшему показателю по количеству матчей в регулярке (8). Отметился и шайбой в ворота «Торпедо» (2:1). Тренер Федоров подключал Брютова к составу и на серию плей-офф с «Локомотивом» (1-4). Там обошлось без очков, а в пятой игре Егор словил минус в полезность.

Чаще Брютов выходит в матчах ВХЛ. Он признался, что о попадании в «Россию 25» узнал из соцсетей: «Был удивлен, это стало для меня неожиданностью». Егор не считает, что провел хороший сезон. Повлияли результаты ЦСКА и «Звезды» с ранним вылетом из плей-офф. Зато в регулярке ВХЛ Брютов вышел на личный рекорд по очкам: набрал 16 (3+13) за 36 встреч.

Федор Крощинский, защитник

В 22 года Крощинский накопил серьезный опыт на уровне КХЛ – сыграл уже 116 матчей за «Сочи». В основном он запоминался драками. В матче сезона-2022/23 Федор ярко обменивался ударами с Матвеем Гуськовым. Тогда еще главный тренер ЦСКА Сергей Федоров позже делился впечатлениями: «Матвей практически провел 12-раундовый бой». Крощинский выглядел мощнее.

Он часто дрался еще в молодежке. Вспоминал о том времени: «Люблю, так сказать, повоевать. Сломали нос. Ну, мы с пацаном закусились – я ему лобную кость проломил, а он мне нос сломал». Ноябрь 2023-го – новая драка Крощинского. Вместе с Энди Андреоффом из «Сибири» они устроили красивый бой. В юности Крощинский занимался боксом – наработал полезные навыки.

Дмитрий Бучельников, нападающий

Бучельников – пример игрока, который съездил в аренду без перспектив на место в основе СКА. Осенью Дмитрий стал частью сделки с «Адмиралом» по переходу вратаря Никиты Серебрякова. Вместе с Сергеем Ивановым (голкипер) он попал во Владивосток на один сезон. Там Бучельников вряд ли останется: инсайдеры отправляют его в «Витязь». Возможно, это снова будет аренда.

Болельщики «Адмирала» просили Ротенберга, чтобы он оставил Бучельникова еще на год. Клуб не прошел в плей-офф, но 20-летний нападающий набрал 29 очков (13+16) в регулярке. Это его первый полноценный сезон на уровне КХЛ – до этого было всего 10 матчей (1+1) в СКА. Тренер Тамбиев продвигал мысль: еще пара таких игроков – можно даже отказываться от легионеров.

Андрей Чивилев, нападающий

Реальность 2024 года: в сборную России (пусть и «России 25») попадает хоккеист, отыгравший 30 матчей за сезон. Почти половину из них Чивилев провел в «Нефтехимике» (13), а затем перешел в СКА. Если в регулярке Ротенберг хотя бы регулярно подключал Андрея к играм основы (15), то в плей-офф он попал в заявку лишь на две встречи. И в одной из них появился всего на минуту.

Вызов Чивилева в «Россию 25» удивляет всех, кто не следит за игрой сборной при Ротенберге. Надо учитывать, что он вызывал Андрея еще из «Нефтехимика». Кажется, и для СКА его рассмотрели там, хотя Ротенберг выделял и роль «Нефтехимика»: «Нижнекамск – суровый город, здесь все ребята такие – с характером». Почему же характер Андрея почти не проявился в СКА?

Артур Тянулин, нападающий

Три года назад Тянулин дебютировал в КХЛ в составе «Торпедо», но вот уже два сезона подряд выделяется в составе «Сочи». Команда постоянно валится в зимней части сезона и даже не борется за место в плей-офф, но Тянулин показывает приличные цифры. В регулярке-2023/24 Артур собрал показатель полезности -21. Зато по очкам вышло неплохо – 45 (17+28) за 63 встречи.

В этом Тянулину помогли партнеры. Он выходил в тройке с Маратом Хуснутдиновым (уже уехал в «Миннесоту») и Матвеем Мичковым (принадлежит СКА). Связка Тянулин – Мичков давала результат против любых соперников. Символично, что лучшую игру в регулярке Тянулин выдал против СКА (5:4). В той встрече он отметился тремя ассистами – Ротенбергу явно запомнился.

Владислав Барулин, нападающий

«Амур» наконец-то пробился в плей-офф и навязал борьбу «Металлургу» (2-4) в первом раунде. Владислав Барулин стал четвертым бомбардиром Хабаровска в регулярке (17+14 за 62 игры) и добавил к этому 3 (1+2) очка в розыгрыше Кубка Гагарина. Барулину уже 27 лет – такого результативного сезона у него никогда не было. В апреле он продлил контракт еще на год.

В сезоне-2023/24 Барулин поменял позицию и стал центральным нападающим. Повлияла травма Алекса Бродхерста, которая выбила того почти на весь сезон. Тренер «Амура» Мартемьянов рассказывал, что перевод Барулина в центр нападения – вынужденное решение. Он же объяснял: Владислав быстро прогрессировал из-за доверия. В среднем он играл в КХЛ по 16 минут за матч.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; ska.ru ; hcsochi.ru ; fhr.ru ; ugra-hc..ru