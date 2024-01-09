СКА сделал канадца русским. Объясняем, что это дает клубу в условиях лимита

Лайпсик получил гражданство.

Владимир Путин предоставил канадскому игроку Брендану Лайпсику российское гражданство. Лайпсик – нападающий СКА. Он перешел в клуб перед началом сезона-2023/24, а до этого выступал в КХЛ за «Металлург» и ЦСКА. В 2023 году гражданство РФ уже получали защитники Бреннан Менелл («Динамо») и Кэмерон Ли («Амур»). Массовым это явление все-таки не стало.

Лайпсик останется легионером в сезоне-2023/24, но в будущем его гражданство поможет СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в личном телеграм-канале отдельно поздравил Лайпсика с получением гражданства РФ. Эта же цитата Ротенберга опубликована и на клубном сайте. Ключевые слова: «По регламенту до конца нынешнего сезона Лайпсик еще будет считаться легионером , но это и неважно. Главнее то, что мы получили еще одного гражданина России!»

Ротенберг прав, ведь гражданство Лайпсика не дает СКА привилегий в сезоне-2023/24. Клубы подают заявку на сезон в августе. Чтобы игрок не попадал под лимит, ему важно сменить и спортивное гражданство. Сделать это можно только перед следующим турниром. У Лайпсика в этом плане все проще, потому что он не заигран за сборную Канады на взрослых соревнованиях.

Сейчас в составе СКА формально есть сразу четыре иностранца: Юхан Маттссон, Алекс Гальченюк, Брендан Лайпсик и Борна Рендулич. Клуб регулярно проводит ротацию и учитывает, что в заявку на матч КХЛ могут попасть лишь трое из них. Вопрос стал актуальным уже ближе к 2024 году: до этого Маттссон вылетал из-за травмы осенью, а тот же Лайпсик вообще пропустил почти три месяца.

Брендан слабо влияет на игру СКА в регулярке-2023/24: 14 матчей, 2 гола, 2 ассиста, -2 полезность. В среднем он проводит на льду по 12 минут. Лучшим матчем для Лайпсика в составе СКА стала сентябрьская игра против «Лады» (3:0), где он забросил шайбу и сделал ассист. 6 сентября у Брендана была передача с «Торпедо» (3:4). 25 декабря он забил «Динамо» (3:2) – после травмы.

Предыдущий опыт Лайпсика в КХЛ показал, что он точно способен на большее.

СКА подписывал Брендана на потенциальную роль лидера. Оправдать ее он сможет уже в новом статусе. Пока же Лайпсик запомнился совместным скандалом с Ротенбергом. В сентябрьской игре СКА и «Сибири» (1:2) они спорили из-за возможного нарушения – оба получили удаления и оставили СКА в меньшинстве. «Сибирь» реализовала то двойное преимущество и победила.

Контракт Лайпсика в СКА действует до весны 2025 года. «СЭ» , что его зарплата составляет 50 миллионов рублей в год. Американец Алекс Гальченюк тоже имеет похожее соглашение с клубом на сезон-2024/25, но его зарплата вырастет в два раза (до 100 миллионов). Рендулич и Маттссон никакими документами не защищены – с их перспективами в Санкт-Петербурге все сложнее.

Хорват Рендулич начинал регулярку-2023/24 в «Сочи». Там он играл в среднем по 16 минут, шел с показателем 15 очков за 16 игр и на старте сезона удерживал команду в зоне плей-офф. В СКА у Рендулича снизилось игровое время (13 минут) и пропал аномально высокий темп набора очков. Сейчас у него 8+10 за 32 игры. Борна еще при переходе в «Сочи» подписывался лишь на один год.

До весны 2024-го в СКА останется и вратарь Юхан Маттссон. Изначально он переходил в клуб на роль первого номера, но травма все испортила. В регулярке-2023/24 Маттссон сыграл 10 матчей, где пропустил 21 гол и победил всего пять раз. Серебряков, Мойсевич, Плешков – его конкуренты. Весной в клуб вернется и Сергей Иванов, которые играет в «Адмирале» на правах аренды.

Гражданство Лайпсика открывает для СКА дополнительную легионерскую вакансию на сезон-2024/25. Учитывая сложности клуба с потолком зарплат еще летом 2023-го (подробно – тут ), дальше все окажется хуже. Поэтому новая российская позиция Лайпсика выглядит со стороны СКА вкладом в будущее. Пусть Ротенберг и сам Брендан отрицают связь гражданства и лимита.

Мнение Лайпсика: «Я живу в России, чувствую себя частью российской культуры, которую принимаю – мне все нравится». Ротенберг рассказывал, что инициатива по получению гражданства шла от самого Брендана. Клуб в такой истории ему помогал, но итоговое решение затянулось. Перед сезоном Ротенберг продвигал, что Лайпсик все равно необходим СКА в любом статусе.

«Динамо» больше остальных получило от натурализации, а КХЛ думает о возвращении прежнего лимита

Защитник Бреннан Менелл с 11 августа не считается легионером в КХЛ. Он может играть за сборную России, хотя Ротенберг в «Россию 25» Менелла еще не звал. Игрок «Динамо» много говорит о впечатлениях от российской культуры. На Матче звезд КХЛ Бреннан вообще исполнял буллит в косоворотке и сапогах, но в его случае особенно важно практическое значение гражданства.

Менелл играет в Москве второй сезон, а до этого год выступал в КХЛ за минское «Динамо». Даже в статусе легионера Менелл считался важным для Кудашова: в регулярке-2022/23 набрал 24 очка и +11 полезность. Тогда Бреннан проводил на льду по 18 минут. В текущем сезоне его игровое время увеличилось до 20 минут, а «Динамо» выпускает рядом с Менеллом трех настоящих легионеров.

Канадцы Уил, О’Делл и Пакетт входят в шестерку лучших бомбардиров клуба (сам Менелл – там же). Если Уил и Пакетт гарантированно провели бы в «Динамо» старт сезона, то возвращение О’Делла подвисало как раз из-за процедуры получения гражданства у Менелла. Эрик открыто говорил : «Я ожидал развязки ситуации, параллельно мы вели контрактные переговоры».

«Динамо» – идеальный пример клуба КХЛ, который действительно заработал что-то серьезное от натурализации игрока (пусть и всего одного). Команда борется за лидерство на Западе, а параллельно удерживает реализацию большинства на уровне 30%. Таких цифр и близко нет ни у одного клуба в КХЛ. Те самые Менелл и О’Делл помогают «Динамо» именно при игре спецбригад.

Кэмерон Ли из «Амура» получил гражданство РФ позднее Менелла. В его случае клуб при любых раскладах не почувствовал бы сложностей с выбором состава. Легионер «Амура» Бродхерст из-за травм и болезней еще почти не играл в регулярке-2023/24 (4 матча, 2+2). Вратарь Калниньш вообще проиграл конкуренцию. Теперь из-за травмы на полтора месяца вылетел и сам Ли.

Запутанная ситуация изначально возникла в «Ладе». Летом туда приехал чех Остап Сафин, который сразу попал в публичный скандал из-за паспортов. Главное: он сменил спортивное гражданство (подробно – в интервью Sports.ru ). «Лада» сразу объявила, что Сафин не легионер. Теперь клуб использует рядом с ним трех других ярких иностранцев – Джозефса, Космачука и Росандича.

Если лимит останется прежним, в регулярке-2024/25 СКА наверняка заявит трех легионеров вместе с Лайпсиком. Зато КХЛ добавляет интриг обсуждением лимита. Президент лиги Алексей Морозов публично выступал в декабре: «Инициируем голосование в лиге, и после этого будем выходить на ФХР и Минспорта». Позиция КХЛ: пять легионеров – это оптимальный вариант.

На момент того обсуждения в лиге числились 58 иностранцев. Роман Ротенберг считает, что и с текущим лимитом дела КХЛ складываются нормально: «Я считаю, что у нас все хорошо. Наши молодые ребята должны играть». При этом Ротенберг видит того же Лайпсика и хоккеистом сборной России: «Возможно, [Брендан] еще поможет нашей сборной добиться значимых побед».

Фото: РИА Новости /Сергей Гунеев; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; ska.ru