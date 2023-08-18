Уже заходил в КХЛ после паузы.

В августе Илья Ковальчук отвечал на вопрос о возможном возвращении в «Спартак». Его комментарий публиковал «Матч ТВ»: «Посмотрим. Ничего не будем загадывать, тем более сейчас в «Спартак» пришел хороший тренер, набрали сильных ребят, тренируются». Там же он сказал, что личный цикл подготовки длится около четырех недель. Из этого получился сюжет с продолжением.

Как все развивалось:

1. Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отреагировал в интервью ТАСС: «Мы ждем, если вернется – поговорим, без проблем. Он же сказал, что ему четыре недели надо. Такой вариант возможен, почему нет? Все будет от него зависеть».

2. Сам Ковальчук рассказал для «СЭ», что у него пока хватает дел и без игровой карьеры. Он доволен проведенной работой в роли генменеджера сборной России, а сейчас постоянно занимается с детьми. Еще Илья проговорил: «Надо жить сегодняшним днем».

3. Затем Ковальчук сказал уже в большом интервью «Матч ТВ», что отдельно пересекался с Жамновым: «Мы в пятницу виделись, общались. Желаю «Спартаку» удачи в этом сезоне. А о своем возвращении загадывать не буду – посмотрим».

Главное для понимания: Ковальчук профессионально нигде не играл с 2021 года. В сезоне-2020/21 он пришел в «Авангард», с которым сходу взял Кубок Гагарина. Дальше расторг контракт и уехал из Омска якобы ради клуба НХЛ или «Спартака», но вместо этого в итоге ушел на должность генменеджера сборной. Именно Ковальчук помогал с составом на Олимпиаду-2022.

Как Ковальчук связан со «Спартаком»: начинал там карьеру и дружит с главным тренером

Юный Ковальчук играл за «Спартак» во втором дивизионе. Там он забросил дебютную шайбу на взрослом уровне уже в 16 лет. Когда «Спартак» все-таки вернулся в Суперлигу, Илья укатил в «Атланту». Перед этим Ковальчук стал первым российским игроком, выбранным под первым номером на драфте НХЛ. Старт в «Спартаке» прямо повлиял на его статус в Америке.

Интересно, что в длительной карьере Ковальчука позже возникали несколько российских клубов. В 2004-м он во время локаута приезжал в «Ак Барс», затем провел несколько сезонов в СКА, а последней командой стал «Авангард». У «Спартака» не хватало денег на его контракт. В то время Жамнов работал там генменеджером и все подтверждал.

Сейчас «Спартак» может увидеть больше смысла в подписании Ковальчука. По именам у клуба подбирается крепкий состав для борьбы дальше первого раунда плей-офф. Летом «Спартак» арендовал у «Вегаса» Ивана Морозова, забрал лидера «Нефтехимика» Павла Порядина и подписал Николая Голдобина. Ковальчук в таких обстоятельствах точно поможет в раздевалке.

Илья близок с Жамновым. Они плотно сотрудничали в сборной России, когда команда готовилась к Олимпиаде. Сам Жамнов пришел на двухлетний контракт в «Спартак» весной 2023-го. Уже в первых интервью он подтверждал: постоянно на связи с Ковальчуком и обсуждает с ним возвращение в клуб в любой роли. Тогда же сразу осекся: любые заявления надо ждать только от Ильи. Все зависит от его желания и физической готовности.

Весенние слухи сначала отправляли Ковальчука в «Спартак» даже тренером – в помощь к Жамнову. Илья ничего не опровергал, но предлагал для Алексея другие связки с тренерами олимпийской сборной: Федорова, Кудашова, Гончара. Двое из них самостоятельно возглавляют московские топ-клубы, а Гончар с января отвечает за защитников в «Ванкувере».

Что Ковальчук показал перед паузой: до зимы ждал предложений из НХЛ, а потом взял Кубок Гагарина

В последние годы Ковальчук всегда смотрел в сторону НХЛ. Например, в сезоне-2019/20 он поиграл за три команды – «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон». После этого полгода искал новые варианты, но работу в лиге так и не получил. В декабре 2020-го приехал в Россию и подписал контракт с «Авангардом». Там Илья воссоединился с тренером Бобом Хартли.

Ковальчук сразу получил в «Авангарде» капитанскую повязку. Хартли еще и отмечал: Илья оказался полностью подготовленным к уровню КХЛ. Помогла репутация трудяги на тренировках, которую он сохранял всю карьеру. Ковальчук еще и забил за «Авангард» в первом же матче, а затем держал уровень по очкам все игры регулярки и почти полную серию плей-офф с «Автомобилистом».

Очковый темп Ковальчука с момента его прихода сохранялся примерно 20 матчей. Дальше – лишь три отдельных всплеска результативности. Ковальчук провел без очков 17 игр в Кубке Гагарина из 24, а в финале вообще ничем не отметился.

«Авангард» изначально звал Ковальчука не только из-за игровых навыков. Вот часть объяснения от руководства сразу после подписания контракта с Ковальчуком: «Мы рассчитываем на него не только на льду, но и в раздевалке. Нам нужен лидер, который может повести за собой, показать пример своими действиями на площадке, перевернуть ход матча, взбодрить команду».

С такой задачей Ковальчук точно справился. Хартли уже через полмесяца после перехода Ковальчука отмечал, что тот стал лидером команды вне льда. Вместе с Емелиным они фактически разделили капитанские обязанности и влияли авторитетом на остальных.

Когда Ковальчук расторгал контракт с «Авангардом», он воспользовался джентельменским соглашением. Клуб и игрок сразу договорились, что при желании Илья легко уйдет из команды ради НХЛ. К концу сезона ему едва исполнилось 38, но в Америке им так никто и не заинтересовался.

Возвращаться в «Авангард» еще раз Ковальчук уже не захотел.

Чем вообще занимается Ковальчук и готов ли он к возобновлению карьеры в 40 лет

Ковальчук пробовал себя в разных играх, ежегодно проводил хоккейный турнир в Твери, участвовал в благотворительных матчах и работал в сборной. Это примерно все занятия Ильи за последние два года. Ковальчук сразу сказал, что не закрывает возможность для возвращения в хоккей. Он отмечал Федорова и Буре, которые официально не объявляли о завершении карьеры.

Его позиция почти не менялась, но к 2023 году Ковальчук вроде бы смирился с жизнью без хоккея:

2021-й: «Я еще не говорил, что завершил карьеру»;

2022-й: «Пока я отдыхаю. Карьеру игрока не заканчивал»;

2023-й: «Закончил ли я? Неофициально, но я думаю, что все прекрасно понимают».

Потом возникли разговоры о «Спартаке» – Ковальчук реагировал на них уже по-другому. Тут надо учитывать его физический спад. Еще в момент прихода в «Авангард» эксперты отмечали, что Ковальчук сильно сдал в скорости. Тогда у него еще оставался бросок, но прошло уже два года. Реальное игровое состояние Ковальчука сейчас неизвестно.

Любому другому игроку было бы тяжело вернуться в хоккей после двухлетнего простоя, но у Ковальчука все проще. Бывший партнер Ильи по «Нью-Джерси» Зак Паризе называл его маньяком тренировок. В период игры за СКА Ковальчук вообще первым появлялся на командных занятиях, а уходил самым последним.

Ковальчук усилит «Спартак» в любом статусе. Александр Овечкин совсем недавно пересекался с ним на прощальном матче Зарипова и уверял, что переход Ильи будет важным для молодежи и добавит команде уверенности. Даже если тот не покажет ярких цифр.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Алексей Мальгавко, Григорий Сысоев