29 комментариев

Пока котируется в первой пятерке.

В конце июня состоится драфт НХЛ-2023. В России будут следить за ним особенно пристально: нападающий СКА Матвей Мичков претендует на то, чтобы уйти очень высоко.

Но за пару недель до драфта неожиданно начали всплывать не особо приятные истории с его участием – например, о том, как хоккеист избегал встреч с представителями клубов НХЛ.

Мичков уже показывал характер: дрался с партнером на тренировке и материл судью в КХЛ

За океаном тему поднял известный инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts: «Вы пытаетесь организовать с Мичковым встречу, а он просто не заинтересован». По ходу прошлого сезона представители клубов НХЛ прилетали в Россию и вылавливали Матвея после матчей, но и там он соглашался лишь на короткие беседы с ними. Такое отношение может заметно повлиять на драфте.

Версию Фридмана подтверждает и история Андрея Николишина – не только скаута «Вашингтона», но и президента Федерации хоккея Москвы. Он лично договаривался с Мичковым – и впечатления остались не самые приятные. «Могу показать переписку, когда я хотел с ним встретиться и, будучи скаутом, задать несколько вопросов, сделать интервью, как он отвечает. Я такого неуважения в жизни не видел к другим людям», – рассказывал бывший игрок НХЛ «Скользкому льду».

Вообще клубы постоянно общаются с потенциальными новичками перед драфтом – такие интервью стоят на потоке: игрок может переговорить за один день со множеством людей. Причем вопросы бывают максимально разнообразные, зачастую вообще неожиданные. Канадец Мэттью Вуд, который выходит на один драфт с Мичковым, рассказывал: «Был странный вопрос: «Что бы вы хотели, чтобы люди сказали на ваших похоронах?».

Возможно, именно таких разговоров Матвей и избегает. Хотя прежде он признавался в интервью, что всегда сосредоточен лишь на игре и спокойно относится к любым новостям о себе.

При этом нередко сам дает публичные поводы для негатива: в одном из матчей нахамил судье после своего удаления, которое соперник реализовал. Получил новое – за неспортивное поведение, и «Сочи» еще раз пропустил в меньшинстве. Из ответа арбитру в медиа без решеток можно дать только: «Как хочу, так с тобой и разговариваю».

В 2021-м возник другой показательный момент с его участием: два самых перспективных игрока поколения – Мичков и Мирошниченко – подрались на тренировке юниорской сборной России. Конфликт вскоре был улажен. Но проблемы с уважением к партнерами возникали у него и позже – даже в СКА.

«Для меня он по мастерству – первый или второй [на драфте], – подытожил Николишин. – Но по характеру, по отношению к партнерам по команде, тренерскому штабу, к менеджменту, болельщикам – человек сейчас упал очень низко в глазах всех скаутов, всех менеджеров».

В 2023 году Мичков закрылся в том числе на фоне трагедии: весной он пережил смерть отца. Андрей Мичков играл важную роль в карьере сына: везде с ним ездил и даже получал работу в некоторых командах, где выступал Матвей. Хоккеист при этом называл папу личным тренером.

Интервью – действительно важная часть драфта, но, возможно, у Матвея есть тактика

На рассказ Фридмана о выборочном отношении Мичкова к скаутам можно посмотреть и с другой стороны. Не исключено, что нападающий заранее определился с потенциальным списком команд, куда хотел бы попасть. Есть версия, что он делает все, чтобы неинтересные ему клубы сами отказались от него на драфте.

В мае Мичков разговаривал с «Матч ТВ» и сначала уверял, что у него нет мыслей о команде, которая его выберет. Но в ответе на прямой вопрос, признался, что было бы классно оказаться в «Вашингтоне». Любопытно, что в это межсезонье туда как раз уехал Иван Мирошниченко – год назад «Кэпиталс» выбрали его под общим 20-м номером. Но таких разговоров вокруг Ивана не было – он не отказывался от интервью.

The Athletic подробно разъяснял значение встреч юниоров и скаутов – все это часть большой и серьезной процедуры драфт-комбайна НХЛ. Цель клубов – выяснить перспективы спортсмена и спрогнозировать, каким игроком и человеком он будет через несколько лет. Одновременно важно произвести впечатление на самого хоккеиста, чтобы он сразу хорошо воспринимал команду. Например, в 2023 году многие беспокоятся из-за реакции Бедарда, который уже сейчас считается игроком, равным по потенциалу Макдэвиду.

Многие хоккеисты считают разговоры перед драфтом важнее любых фитнес-тестов – а это еще одна часть процесса выбора. Интервью действительно влияет на конкретный выбор Причем с разных сторон.

В 2017-м скауты клуба задавали всем хоккеистам вопрос о том, против кого им сложнее всего игралось в сезоне. Более десяти человек назвали фамилию Эрика Бреннстрема – это побудило «Вегас» забрать шведа 15-м в первом раунде драфта.

Шейн Райт на драфте НХЛ-2022 попал в «Сиэтл» под четвертым номером, хотя котировался на уровне первого. Аналитик Крис Питерс позже говорил, что интервью повлияли на его падение – его ответы не понравились клубам.

Мичков не поехал на драфт-комбайн-2023 – примет участие только в самой церемонии. Именно поэтому тот факт, что он не особо охотно общался с конкретными клубами прежде, понижает его рейтинги – и исправить это уже времени не будет.

Мичков уже не конкурирует с Бедардом – дело не только в общении со скаутами

Два года назад Коннор Бедард и Матвей Мичков реально рассматривались на место первого номера драфта НХЛ-2023. Перспективы обоих выглядели примерно одинаково, но за это время расклад изменился. 17-летний канадец выиграл юниорский и два молодежных чемпионата мира, выбив кучу личных наград, и продолжил разрывать Западную хоккейную лигу. Только в этом сезоне он выдал 143 очка за 57 матчей в регулярке и добавил к ним 20 в плей-офф.

Мичков же перемещался по вертикали российского хоккея – сверкал в МХЛ, ВХЛ и КХЛ. В таких условиях и при отсутствии нормальных международных матчей России он пока не может конкурировать с Бедардом. К тому же Коннор сразу будет доступен «Чикаго» в случае первого выбора на драфте, а у Матвея – действующий контракт в КХЛ, что тоже отпугнет некоторые клубы на драфте.

Нападающий и правда не спешит в НХЛ – его контракт со СКА действует до завершения сезона-2025/26, и Матвей подписывал его сразу на пять лет. «Если продолжить также играть, то, я думаю, там не посмотрят, какой срок твоего контракта. Все равно выберут так высоко, как ты заслуживаешь. Ну, а если не выберут, то ничего страшного. Особо не расстроюсь», – объяснял тогда «Известиям».

Канал Sportsnet опубликовал свой рейтинг игроков перед драфтом, где Мичков идет пятым. Он считается лучшим российским проспектом, но уже проигрывает по ожиданиям не только Бедарду. Sportsnet все же подчеркивает, что интервью перед драфтом остаются важной частью процедуры. Некоторые клубы даже обращаются к специалистам и проводят тесты на характер.

У Кори Пронмана из The Athletic изначально была оптимистичная версия: Мичков уйдет на драфте третьим. Позже прояснился порядок выбора по клубам – тогда Пронман посоветовался со скаутами и подкорректировал мнение. Он считает, что Матвей попадет в «Сан-Хосе», который будет выбирать четвертым – позиции улучшил Уилл Смит, который развивается в американской программе USNTDP.

Скаутское бюро НХЛ еще в апреле составило финальную версию рейтинга европейцев перед новым драфтом. В нем Мичков уверенно стоит на втором месте – вслед за Лео Карлссоном. Глобально других конкурентов из Европы у Матвея не прослеживается.

Интересным выглядит попадание в пятерку защитника Райнбахера – на этой позиции он сейчас котируется лучшим.

То, что Мичков еще на три года минимум останется в России, выглядит основным препятствием для его высокой позиции на драфте – об этом уверенно говорят скауты НХЛ. Кроме того, к Мичкову очень много мелких придирок, хотя по таланту он по-прежнему стоит на одном уровне с Бедардом, а в некоторых подборках даже его опережает.

Во многом потому, что Мичков уже адаптировался на взрослом уровне: в сезоне-2022/23 его отдали в аренду в «Сочи», где нападающий набрал 20 очков за 27 матчей. Параллельно Матвей играет и в сборной. После сезона он был одним из молодых талантов в команде России 25, которая играла с Беларусью и съездила на турнир в Казахстан.

К слову, эти новые реалии существования сборной определили и перспективы Мичкова – его конкуренты на драфте подняли акции как раз на международном уровне. Адам Фантилли съездил на взрослый чемпионат мира, где в составе слабейшей за много лет сборной Канады все равно взял золотую медаль и забил в полуфинале.

Швед Лео Карлссон тоже был одним из заметных игроков своей сборной – она сенсационно вылетела от Латвии (1:3), но нападающий забросил три шайбы и сделал два ассиста. Скауты отмечали, что выступление Лео на турнире закрепило его перспективы перед драфтом. А партнеры по сборной отмечали, что Карлссон отыграл там на уровне опытного хоккеиста.

Уилл Смит – открытие этой весны. На апрельском чемпионате мира U18 он набрал 20 очков (9+11) и стал самым ценным игроком турнира. Все это форвард сотворил за семь матчей, но показатели по результативности не должны удивлять. В программе USNTDP он только за этот сезон сыграл 59 матчей за США U18 и выбил 126 очков. Уилл забросил 51 шайбу и отдал 75 результативных пасов.

Фантилли, Карлссон и Смит будут основными конкурентами Мичкова на драфте НХЛ-2023. Его возможный выбор в первой тройке в любом случае станет успехом. Последним таким игроком из России остается Андрей Свечников, которого в 2018-м выбрала вторым «Каролина».

Фото: ФХР; vk.com/hcsochi