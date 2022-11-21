Неймар, которого вы не знали: советуется с пастором, боится змей, пытался устроить в клубы друзей

Мечта детства – купить фабрику печенья.

Неймар – лидер и главная звезда Бразилии, хотя в первом туре чемпионата мира получил травму. Тренер Бразилии Тите критикует тех людей, которые работают с Неймаром, и продвигает тезис: «Он не проблема, а решение». Сам Неймар настраивается на, возможно, последние в карьере матчи чемпионата мира. И заодно – на вечный рекорд Пеле по голам за сборную, до которого осталась всего пара шагов.

Именно Тите нашел подход к Неймару, которого ему часто не хватало в других местах. Неймар – суперзвезда чуть ли не с юности. И примерно столько же он состоит из противоречий: странное окружение, сложный характер, неуплата налогов, слезы и симуляции.

За набором шаблонных тегов мы часто теряем много других историй, которые добавляют персонажу Неймара глубины и сложности. Этот текст раскроет Неймара по-новому.

Что сформировало Неймара: знакомство с тренером на пляже и футзал

Неймар вырос в обычном бедном районе: играл в футбол у гаражей и рядом со свалкой, но оставался счастливым. Первый тренер Неймара Бетиньо приметил его на пляже в обычной дворовой игре. Бетиньо стал опекать Неймара: ограждал от критики родителей других детей и защищал от проблем. Позже семья Неймара благодарила Бетиньо и отмечала его роль в становлении.

Отец Неймара считает, что успешные игроки не должны терять повседневное ощущение счастья. Игру на результат надо совмещать с удовольствием, даже если в обычной жизни радости не так много – и это еще одна отсылка к сложному детству: семья на всем экономила, поэтому иногда Неймар не сразу получал желаемое. Просил у мамы печенье, а та обещала только после зарплаты отца. Он рассказывал о своем ответе маме: «Я куплю фабрику по производству печенья. Тогда буду есть, когда захочу». Семья вспоминает этот случай и плачет.

Неймара часто критикуют за падения при любом контакте, но это пошло из первого опыта в футболе. Его учили всегда вставать и играть дальше – это приводило к травмам. В футболе Неймар брал пример с отца, которого считал очень старательным (тот играл на молодежном уровне, но бросил футбол из-за травм).

На манеру игры самого Неймара повлиял футзал. Там он научился быстро принимать решения и обыгрывать на ограниченном пространстве.

Первые трофеи Неймара – тоже из футзала. Он занял третье место в футзальном турнире с командой «Португеза» и забил 23 гола. Зал и большое поле Неймар совмещал вплоть до 14 лет. Потом пришлось выбирать, но приемы из футзала Неймар использовал даже в «Барселоне». Вдохновлялся бразильским игроком Фалькао, с которым близко сдружился.

Неймар ходит в баптистскую церковь и отбивается от обвинения в изнасиловании

Неймар часто опирается на религию. В 2004-м он пришел в баптистскую церковь Пениэль и познакомился с пастором Ньютоном Лобато. С того момента тот постоянно дает Неймару жизненные советы и обсуждает с ним правильное поведение. Во время игры Неймара за «Сантос» они виделись особенно часто. Сейчас Неймар часто переписывается с ним из Парижа по вотсапу.

Вместе с Неймаром в церковь ходит вся семья. Пастор Лобато в какой-то степени стал ее частью. В случае Неймара молитвы часто связаны с важными матчами, но религия – основа для всего. Например, Неймар почти не показывает сына Дэви Луку, но постоянно говорит о нем так: «Для меня это лучший подарок, который дал мне Бог».

Другая сторона частной жизни Неймара: бывшая модель Наджила Триндаде обвиняла его в изнасиловании. Отголоски этого громкого дела до сих пор мелькают вокруг образа Неймара внутри Бразилии, хотя в Европе о нем уже забывают. Ничего не подтвердилось: Триндаде постоянно путалась в фактах, а Неймар оправдался обычными фактами о презервативе и взаимном желании.

Похожие обвинения чуть позже повлияли на партнерство Nike и Неймара. Девушка из компании рассказала: в 2016 году Неймар принуждал ее заняться оральным сексом в номере отеля. Nike начала расследование этого случая через три года – и разорвала контракт с Неймаром. Ее объяснение: он не сотрудничал с расследователями. Ответ Неймара: меня предали, оклеветали, не дали защититься.

Неймар почти перешел в «Вест Хэм», а потом неудачно продвигал в топ-клубы близкого друга

Летом 2010 года «Вест Хэм» обратился в «Сантос» с предложением на 12 миллионов фунтов (почти 14 млн евро). Через три года «Барселона» отдала за Неймара 88 миллионов евро. «Сантос» отказал «Вест Хэму» и сослался на пункт в контракте: клуб тогда мог отпустить его после выплаты фиксированной суммы – 28,4 миллиона фунтов. «Вест Хэм» не заплатил.

Через восемь лет «Вест Хэм» снова выходил на Неймара. Фелипе Андерсон даже разговаривал с ним о возможном переходе – мимо. Еще до «Барселоны» Неймар чуть не переехал в Лондон, но уже в «Челси». Кажется, он сам этого хотел: «Я разговаривал с Рамиресом и Давидом Луисом, и они говорят, что Англия – очень хорошая страна, а Лондон – прекрасное место для жизни».

В числе любимых игроков в мировом футболе Неймар называл Лукаса Лиму. Характеристика от Неймара: «Это искусный плеймейкер в «Сантосе» и мой друг». Позже Неймар много раз высказывался о футбольном интеллекте Лимы и хотел, чтобы тот играл вместе с ним в топ-клубе. Даже открыто говорил через медиа, что мечтает о его переходе в «Барселону» (когда сам был там).

Карьера 32-летнего Лимы сложилась не так ярко. За все время он стоил максимум 12 миллионов евро и выступал только в Бразилии. Лима признавался, что подражает Неймару в футбольных вещах. Но главное – влияние семьи Неймара на его жизнь. Она помогла Лиме в трудное время, поэтому тот сильно сблизился с его отцом.

В жизни Неймара еще важен Алан Патрик – это футболист и очередной друг. Неймар играл вместе с Патриком на старте карьеры в «Сантосе», но в 2011 году тот уехал в «Шахтер» за 4 миллиона евро. Их взаимоотношения в бразильской прессе трактовались по-разному. Первая версия: именно Неймар выдавил Патрика из клуба. Вторая: Патрик пробился в основу только за счет Неймара.

Проблемы между ними не подтверждались хотя бы со стороны Патрика. Позже он открыто защищал Неймара, когда фанаты критиковали его образ. Такая риторика очень похожа и на его интервью из 2010-го – с похожими тезисами в пользу Неймара. Патрик принадлежал «Шахтеру» до 2022 года, трижды уезжал в аренду в Бразилию, а теперь играет за «Интернасьонал».

Больше деталей: звонит отцу перед каждым матчем, боится змей и покрывается мурашками перед Майклом Джорданом

• Вы помните, что Неймар постоянно меняет прически. В «Барселоне» он обращался к каталонскому стилисту Тенорио – и тот отвечал за все его лучшие образы.

В бесконечном количестве причесок затерялась одна интересная: в детстве Неймар скопировал знаменитый образ Роналдо из 2002 года. У его мамы сохранилась фотография такой стрижки Неймара: «Прическа Роналдо была хороша». Но в открытом доступе нет такого фото Неймара.

• Одержимость прическами становилась поводом для критики Неймара. Даже Пеле считал, что внешний вид волнует его больше качества игры. Неймар не отрицал, но признавался: редко фотографируется – не считает себя красивым. С этим согласны не все. Бренд Diesel вообще позвал Неймара для участия в создании мужских духов, потому что его образом восхищаются люди.

• Страх Неймара – змеи. Об этом узнали партнеры из «ПСЖ» и подложили в шкафчик резиновую змею. Неймар испугался, но отнесся с юмором. Паредес тогда смеялся: «Вот что ты получаешь, если раскрываешь свои страхи». Сам Неймар позже говорил о партнерах: «Они уже выяснили, что я боюсь змей. Узнали и разыграли меня. Так что я думаю, что теперь они знают обо мне все».

• В свободное время Неймар играет в баскетбол. При любой возможности приезжает на матчи НБА и знаком со многими звездами лиги. Он называл кумиром Майкла Джордана: «Вдохновляюсь им и теми вещами, через которые он прошел». Неймар и Джордан уже несколько раз виделись. Потом Неймар вспоминал их знакомство и рассказывал, что при виде Джордана его даже затрясло.

• Давняя любовь Неймара – киносъемки. Объяснял: «Я просто экстраверт». Он снялся в фильме «Три икса: Мировое господство», сериале «Бумажный дом» и куче документалок и рекламных роликов про футбол. Актерство – одно из возможных направлений на будущее после завершения основной карьеры.

• У Неймара уже началась и музыкальная карьера. В 2016 году он даже записал первую песню и назвал новый проект Neymusico. Позже вышло видео, где Неймар поет трек Yo necesito. Рядом с Неймаром сидел его друг – в какой-то момент он засмеялся. Позже Неймар рассказывал о любви к музыке в любых ее проявлениях. Он иногда поет после матчей в клубном автобусе «ПСЖ».

• Лейла входит в число лучших креативщиков Британии. Она организует и ведет мероприятия. На своем сайте Лейла рассказывала, что провела спортивный вечер Red Bull вместе с Неймаром. Его вертолет еще кружил над стадионом за 20 минут до начала трансляции. У Лейлы было десять секунд на все объяснения – Неймар не подвел и идеально отработал в качестве ведущего.

• Ритуал Неймара перед каждым матчем – звонок отцу. Эти разговоры помогают Неймару лучше настраиваться. Близость с отцом по-разному влияла на его карьеру. Например, во время перехода из «Барселоны» в «ПСЖ» Неймар не послушал отца (тот советовал остаться). Но глобально их взаимоотношения для Неймара – все. Неймар даже включил отца в собственную мобильную игру.

• Мы много раз видели эмоции Неймара, но один раз они привели к слезам других людей. Неймар возвращался домой на медицинском вертолете из расположения сборной Бразилии. Он вышел на связь по спутниковой связи и рассказал детали о травме на ЧМ-2014. Говорил о своих мыслях и восстановлении. Телеведущая и студийные зрители расплакались в прямом эфире.

• Бэтмен – любимый супергерой Неймара. Позже это повлияло на бизнес: в феврале 2022-го выходила специальная серия бутс от Puma в честь премьеры фильма. Неймар специально играл в них в матче «ПСЖ» – «Сент-Этьен». Перед этим он сходил на показ «Бэтмена» в кинотеатр – сидел там вместе с актером Робертом Паттинсоном и режиссером Мэттом Ривзом. Еще Неймар сделал себе татуировку с Бэтменом.

Фото: REUTERS/Matthew Childs; Gettyimages.ru/Miguel Schincariol / Stringer , Chris Trotman / Stringer; globallookpress.com/Ayrton Vignola/ZUMAPRESS.com; East News/JOSEP LAGO / AFP; instagram.com/neymarjr