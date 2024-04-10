Трибуна
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«Гончар то приедет на 2 недели, то уедет на 2. Подкалываем его». Лучший снайпер «Ванкувера» – о прорывном сезоне клуба

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Брок Босер – у Уитни и Биссоннетта.

От редакции Sports.ru: вы находитесь в блоге Hockey Books, который перевел две огненных автобиографии – Фила Эспозито и Шона Эйври, умную книгу про хоккейную аналитику, издание о молодежном хоккее, а еще периодически выкладывает расшифровки хоккейного подкаста. Поддержите авторов плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные переводы чаще появлялись в вашей ленте.

Интервью с действующими игроками у «чиклетсов» порой выходят пресноватыми, но, мне кажется, они выполняют важную роль – а именно дают хорошее общее понимание о пути, который проделал герой.

Так и в случае с Броком Босером. «Ванкувер» – в топ-2 Запада, а про лидеров «Кэнакс» на русском толком и почитать нечего. Ну ничего, тут много интересного. Про особый тренажерный зал в Северной Дакоте мне особо понравилось.

Напоминаю: если вам нужны автобиографии Шона Эйври и Фила Эспозито в формате EPUB, а также другие книжки – напишите мне здесь, в личку на Sports.ru. Для этого надо сначала добавить меня в друзья. Всего книжек на данный момент семь. Помимо старины Шона и Фила это:

• «Пока горят огни» про молодежный хоккей в Канаде (мой личный фаворит) • «Хоккейная аналитика» • «Гретцки на Лемье. История Кубка Канады’87» • Автобиография Тео Флери (мой первый перевод – по нынешним меркам кривоватый, но кто-то его сохранил) • сюрприз (приятный)

Если хочется помочь проекту материально – внизу есть номер карты. Донаты, скажу честно, мотивируют как ничто другое. Самые ценные рубли в жизни, правда. Я как представлю, что кому-то не лень все это читать, а потом еще куда-то лезть номер карты вбивать – так сразу тепло становится. И хочется перевести весь интернет к чертовой матери :)

Ну и подписывайтесь на телегу – @diehockey – я там, бывает, нет-нет да что-нибудь не про Норильск пишу.

Дальше – слово Полу «Бизу» Биссоннетту, Райану «Уиту» Уитни и РА (Rear Admiral или Контр-Адмирал – это прозвище Брайана Макгонагала, соведущего подкаста). Иногда голос подает и продюсер Майк Гринелл. Впереди километры букв. Читайте на свой страх и риск.

РА: У нас в гостях Брок Фессер… Ой

(все смеются)

Биз: Так и оставим, РА. Брок Фессер так Брок Фессер. Погнали!

РА: Представляем нашего сегодняшнего гостя. В 2015 году этого 26-летнего нападающего из Миннесоты задрафтовал под 23-м общим номером «Ванкувер». В 2018-м он попал в символическую сборную лиги, составленную из новичков. В своем первом же Матче звезд он был признан самым ценным игроком. Он выступает за «Кэнакс» уже восьмой сезон. Он уже установил личный рекорд, забросив 30 шайб – а до конца сезона еще 33 матча (сейчас уже 40 голов и 3 игры до конца регулярки – Sports)

Приветствуем на подкасте Spittin’ Chiclets Брока Босера! Поздравляем тебя с приглашением на Матч звезд!

Босер: Спасибо, что позвали.

Биз: А ты думал, где твой кент [Майкл] Бубле пончики достал? (показывает на РА) Вот у него и надыбал! (в силу российского законодательства мы вынуждены заменить слово, которое использовал Биз, на что-то другое. Например, «пончики» – прим. пер.)

Босер: А я думал, у тебя.

(все смеются)

Биз: Я тоже люблю пончики. 

Уит: Вот это новость!

Биз: Не уверен, правда, что я бы стал закидываться перед конкурсной программой Матча звезд.

Арми: Я почему-то уверен как раз в обратном.

Биз: Ну даже не знаю…

(все смеются)

Уит: Мне кажется, ты перед эфирами на TNT всегда закидываешься. 

Биз: Я первый раз закинулся пончиками на Боннару (ежегодный фестиваль музыки и искусства в США – прим. пер.). Они шоколадные были. Мне их дали [Скотти] Апшолл и [Джоффри] Лупул. Сказали много не есть. Я так и сделал. Прошло минут 45 – и вообще ##### [ничего] не почувствовал. «Ну, – думаю, – ##### [пофиг]». Захавал все целиком. И тут кто-то из них ко мне подходит и говорит, мол, там человечка надо угостить, дай пончики. «Да я, – говорю, – что-то ничего не чувствовал. Так что съел все, что было». И он так на меня смотрит: «Нууу, для первого раза это, пожалуй, перебор...». И тут у меня чувство тревоги как ######### [усилилось]. И пончики накрыли. Тушите свет. Забрался в палатку – и тупо смотрел там в стену часа два.

Арми: Это примерно как играть в Ванкувере, когда дела идут неважно, верно?

Босер: Да уж. Аминь.

(все смеются)

Арми: Ой-ой-ой, простите нас, болельщики «Ванкувера». 

Биз: Не самый простой город, но в этом-то году играть там наверняка сплошное удовольствие? У вас же сейчас прям прет.

Босер: Да вообще. Самый веселый сезон за 7-8 лет, что я в команде. Наконец-то игра пошла. Мы много лет говорили о том, что нам по силам выйти в плей-офф. И вот, наконец, мы стали играть в такой хоккей. Это круто.

Уит: Когда в прошлом году пришел Ток (Рик Токкет – прим. пер.), команда его приняла на ура – здорово было за этим наблюдать со стороны. Мне кажется, что, учитывая, как и как долго он играл, его уважают автоматически.

Босер: Безусловно. Думаю, все понимали, что он за человек. Разве что, может быть, не догадывались, какое внимание он уделяет мелочам. А для него это очень важно. Он с первого же дня обозначил, что у нашей игры должен быть определенный стандарт. У нас как раз такого тогда не было, не от чего отталкиваться. И тут пришел он и сказал, что нам надо установить определенный стандарт. В конце прошлого сезона он лично переговорил со всеми ребятами, которые оставались в команде. Пожелал нам хорошо провести лето, а затем вернуться к работе и установить определенный стандарт. Думаю, мы с этим справились. У нас сложились прекрасные отношения и с Током, и со всем тренерским штабом. 

Арми: У вас как-то быстро все круто изменилось. Понятное дело, что Ток внес свой вклад, но ведь и игроки должны поверить в предложенную систему. Про вас ходит много слухов. Про тебя в частности.

Биз: Парни со слухами снова в деле (Rumour Boys стало уже мемом подкаста – прим. пер.)

Уит: Это всегда весело. Мы половину сами придумали!

(все смеются)

Арми: В общем, я к тому, что про вас ходило много слухов. Тренеры должны были предоставить вам игровую модель, а вы должны были в нее поверить. Тут ведь от команды многое зависит, верно?

Босер: Конечно. Все должны приложить усилия. Все приехали еще за 2-3 недели до начала сборов. Работали с тренером по мастерству, катались вместе... Это важно. Плюс тут еще и [Куинн] Хьюз стал капитаном и начал прилично так подгонять всех. Он и в двусторонки сразу стал нас собирать, и отдачи требовать. Это здорово. Думаю, раньше у нас такого не было. Сейчас каждый верит в нашу игровую модель и готов внести свой вклад. У нас отличный коллектив. Пока что все идет хорошо.

Биз: Ты вот говоришь, что не знал про трепетное отношение Тока к деталям. Я ведь с ним на TNT работал, и мы вместе смотрели хоккей. Я видел, как он качал головой после каждой пропущенной шайбы – потому что он видел ошибку обороны, а не мастерство нападающего. Приведи конкретные примеры того, что он подкрутил, чтобы улучшить вашу игру. Особенно в плане обороны.

Босер: Мне кажется, для него один из ключевых моментов – то, как ты подкатываешься под соперника. Он часто об этом говорит. С какой стороны надо подкатиться и так далее. Вообще не надо думать сначала про шайбу. Сначала сковываешь движения соперника, а потом уже отбираешь шайбу. Ну и другие советы дает. Плюс он выходит на лед раньше всех. Он реально всегда первый на льду. Берет #####... Ой, простите за мой французский…

(все смеются)

Биз: Даже не переживай.

Босер: В общем, берет прям горсть жвачек, кладет в карман – и на лед. Раньше всех.

Уит: И все такие, типа «надо поторапливаться, надо поторапливаться»!

Босер: Во-во. Он работает индивидуально абсолютно со всеми. Ему плевать, где ты там в составе. Бывает, хватает то одного, то другого – и вместе с ними выполняет дополнительные упражнения перед тренировкой. Это круто. 

Биз: Я с ним как раз это обсуждал. Я, конечно, стараюсь его особо не донимать, потому что понимаю, что ему хватает стресса на работе – надо и с прессой общаться, и команду тренировать, чтобы она хорошо играла… Но он мне как-то говорил, что он старается как минимум с парой ребят в день переговорить лично о том, о сем. Пусть даже это всего 5-10 минут. Насколько это важно для команды? У вас был какой-то разговор в начале сезона? Обсуждали твою игру? Или, может быть, просто про жизнь пообщались?

Босер: После одной из первых его игр пообщались. Он пришел просто прям незадолго до какой-то игры. И вот после нее мы пообщались. По-моему, он просто хочет познакомиться со всеми поближе. Он сказал, что толком ничего про меня не знает. Он кент с Тревисом Грином – нашим бывшим тренером, так что Гринер какие-то данные ему передал. В общем, он постоянно на льду с кем-то общается. Мне кажется, любому лестно такое внимание. Все считают, что у них контакт с Током на личном уровне. Это не лишнее.

Биз: Равно как и то, кого он привел в команду: Фути (Адам Фут – прим. пер.), [Майк] Йео, [Сергей] Гончар, Седины… Какой вклад все эти легенды вносят в команду одним своим присутствием? Это помогает вам сформировать культуру победителей?

Босер: Неимоверно. Все здорово нам помогают. Гонч постоянно приедет на пару недель, а потом уедет на пару недель. Мы его постоянно ########### [подкалываем] на эту тему.

(все смеются)

С Фути тоже здорово работать. Они вдвоем плотно занимаются нашими защитниками. В каждом перерыве общаются с ними. Не знаю уж, о чем именно. Наверное, о каких-то мелочах. Они просто шепчутся – так что не знаю, что они там конкретно говорят. Может быть, нападающих во всех бедах корят.

(все смеются)

Арми: Да так есть. От этих гадов другого и не ждешь!

Босер: В общем, если хочешь над чем-то поработать перед тренировкой или после – у тебя богатый выбор. Бери любого – и вперед.

Биз: Хм, с кем бы из членов Зала славы мне поработать сегодня?

Босер: (смеется) Во-во. Здорово же!

Уит: А Майк Йео за большинство отвечает?

Босер: Нет, этим занимается Ток.

Уит: Вот как? Ого!

Босер: Ток работает с первой спецбригадой, а Седины – со второй.

Арми: Круто.

Уит: Просто большинство у вас в этом году чумовое. У вас шайба ходит с бешеной скоростью, вы постоянно меняетесь местами, находите свободное пространство на пятаке… На сборах этому уделялось какое-то особое внимание? Было такое: мол, давайте раскачаем большинство? У вас ведь пять человек в составе, которые должны набирать нехило.

Босер: Как минимум, у нас есть сыгранная четверка – я, Миллзи, Пит и Хагги (то есть Джей Ти Миллер, Элиас Петтерссон и Куинн Хьюз – прим. пер.). Мне кажется, мы здорово вместе играем. Плюс с нами еще Кузя был. Не знаю пока, как будет выглядеть без него наше большинство. А так Ток делает упор на движение. Если возникает статика – кто-то должен сменить позицию, а остальные уже отталкиваются от этого. В этом плане все хорошо. У нас недавно был небольшой спад, но дела снова пошли в гору.

Уит: Несмотря на все ожидания от сезона и то, что Ток призывал вас установить определенный стандарт… Пока сезон не начался – все равно остаются сомнения. И тут в первом матче сезона вы выносите мой «Эдмонтон» в одну калитку («Кэнакс» победили 8:1прим. пер.)

(Босер смеется)

Важная победа. А затем вы играете с ними еще раз – и снова победа. Наверняка подумали тогда, мол, поверили в систему – и она дает результат. Это упрощает дело.

Биз: Сколько ты тогда забил? Три или четыре?

Босер: (улыбается) Четыре.

Уит: Всего-то?

Босер: (показывает кавычки и улыбается) Четыре.

(все смеются)

Украл одну у Миллзи, но никто не заметил. 

Биз: В свое время и я парочку украл: «Ребят, по-моему, она от моей клюшки залетела!»

(все смеются)

Босер: А так… Думаю, нам было важно увидеть, что мы не зря работали в поте лица и не зря мы собрались пораньше. По-моему, сборы прошли на ура. Серьезные нагрузки были. По-моему, на предсезонке у нас с победами было откровенно не очень. 

Уит: Правда?

Босер: Да. Так что подходили к сезону с мыслями, что пора бы уже собраться. Так что та первая победа и последовавшая за ней вторая имели огромное значение для нашей команды – тем более, сезон мы начинали, кажется, с шестиматчевого выезда («Кэнакс» открыли сезон дома, а следующие пять матчей провели на выезде – прим. пер.). Но тот матч получился классным.

Биз: А в чем секрет твоего личного успеха? Почему ты так резво начал сезон? Все лето упорно тренировался? Порой ведь снайперы входят в ритм и там уже дальше все от психологического настроя зависит.

Босер: Определенно. Думаю, у меня с этим как раз все хорошо было. Летом я был предельно мотивирован и нацелен на то, чтобы вернуться на свой уровень – в том числе и любви к хоккею. В том году, наверное, у меня бывали определенные проблемы с этим. Иногда трудно было найти мотивацию, чтобы пойти на каток. Тяжело было настроиться на рабочий лад из-за разных мыслей. А теперь выбросил все это из головы.

Я так Патрику Альвину (генеральному менеджеру «Ванкувера» – прим. пер.) и сказал. Мы встретились после окончания прошлого сезона, и я сказал ему, что снова чувствую себя хорошо и у меня нет проблем с мотивацией, и что снова люблю хоккей. Поэтому мне и хотелось остаться в команде. Потом съездил домой, хорошо потренировался летом – и пока что сезон идет хорошо.

Биз: Мы от многих про это слышали. Даже Маккиннон рассказывал, что работает с тренером-психологом, если можно так выразиться. Ты обращался к кому-нибудь за пределами льда, чтобы вернуться в правильное психологическое состояние?

Босер: Да. Я работаю с тренером-психологом или лайф-коучем, так скажем, уже где-то полтора года. Весь прошлый сезон работал. И он мне тогда здорово помог.

Уит: Мгновенных результатов тут не бывает. Только где-то через год понимаешь: «Ага, кажется, я чувствую себя в своей тарелке».

Босер: Именно. Тут скорее про работу с мелочами на длинной дистанции. Стараешься потихоньку вернуться в правильное состояние. Я потерял отца, поэтому приходится прорабатывать сейчас этот момент. Тренер мне в этом здорово помогает.

Арми: Пройдя через это, я могу только догадываться какие же ######## [офигенные] эмоции тебе приносит этот сезон…

Босер: (смеется) Это точно.

Арми: Ты выбрался из непростой ситуации с помощью близких – семьи, одноклубников наверняка… И после этого тебя нашла награда. Ну как нашла… Понятное дело, что ты ######## [офигенный] игрок. Но все равно… Пережив такое, текущий сезон – это ведь просто сказка какая-то.

Босер: Я всегда верил, что смогу забивать в этой лиге помногу. Пусть даже в последние года три-четыре где-то дела шли не очень. В глубине души я все равно в это верил. И вот, наконец, мне удалось выбить 30 и немного заткнуть ванкуверскую прессу (улыбается).

Арми: Дружище, так у тебя вообще лучший сезон в карьере.

Уит: Уже! А сейчас лишь февраль.

Биз: Пресса у вас и впрямь может накидать негатива, но вы так резво стартанули, что мы даже и не следили за ней толком. Верно, РА?

РА: Полностью согласен. Я хотел спросить про Куинна. Ты когда-нибудь доводилось играть с защитником, хотя бы близким к нему по уровню? Или на каждой тренировке изумленно качаешь головой, глядя на него?

Биз: Вы его «Хагги» зовете?

Босер: Да. 

Биз: А почему?

Босер: Ну… просто так-то так повелось.

Арми: Ну Хьюз-Хагг…

Уит: Там HUG в начале.

Арми: Биз, короче, у хоккеистов так принято, если что…

(Босер смеется)

Биз: Сидят прикалываются надо мной. Все? Вы угомонились, #####? Я же не полную ерунду спросил, верно? Или как?!

Арми: Верно, верно. 

Биз: А, ну тогда извините.

РА: Биз, я тоже не сразу понял. 

Босер: В общем, не думаю, что я когда-либо играл с защем уровня Куинна. Он порой такое вытворяет во время матча – это что-то с чем-то. Эти его резкие улитки или спинорамы на своей синей, когда он последний… Смотришь и думаешь: «Ты чего творишь?». А у него – раз! – и получилось. Ушел от соперника, улетел 2-в-1 или 4-в-3, а там отдал или забил. «Ну, – думаешь, – ладно, пусть будет». 

Арми: Прям как в видеоигре.

Босер: Да просто с ума сойти. Или, например, получает он шайбу в средней, а на него катит соперник – резкая улитка и до свидания.

Уит: Его уже не догнать.

Босер: Во-во.

Арми: А как он финтами на пятую точку людей сажает на синей? Или зажали его в углу – думаешь: «Ну все уже». А он два раза коньками оттолкнулся и вылез!

Босер: Иногда он, конечно, немного перебарщивает с этим, за что мы ему пихаем, но ничего страшного.

Уит: Я бы хотел вернуться к самому началу. Ты родился в Миннесоте. Любовь к хоккею пришла к тебе сразу? Не знаю, сразу у тебя игра пошла или нет. В общем, сразу ли у тебя появилась страсть к хоккею?

Босер: Да. Я даже и не помню, когда впервые взял в руки клюшку. У меня двоюродный брат за студенческую команду играл в Висконсине. Я часто в детстве ездил к нему на матчи с семьей. 

Уит: Брал с него пример?

Босер: Безусловно. Топил за Висконсин. Даже поступать туда собирался всерьез, но потом передумал.

Уит: Это когда тебе мешок с подарками из Северной Дакоты прислали. Наверняка прям армейскую сумку у двери положили. Забавно, что ты даже не рассматривал остаться в Миннесоте, хотя сам оттуда родом. Первый выбор – Висконсин, а затем – Северная Дакота. К «сусликам» ни ногой? («Суслики» – прозвище студенческих спортивных команд Миннесоты. Сам штат называют «штатом сусликов» – это отсылка к политической карикатуре середины XIX века. Карикатура высмеивала государственную субсидию местным богачам на строительство железной дороги. Сторонники этой субсидии были изображены в виде сусликов с человеческими головами. Забавно, что до этой истории Миннесота считалась бобриным штатом – прим. пер.).

Босер: Ну так у меня же брат за Висконсин играл. Так что я ненавидел «сусликов».

Уит: (улыбается) Круто! 

Босер: Я тут два раза на экскурсию ходил перед поступлением. Думал: «Мало ли, может, понравится?!». Но не судьба.

Уит: Два раза ходил? И все равно ни в какую?

Босер: Не-а.

Арми: (смеется) Поеду лучше в Фарго…

Босер: Гранд-Форкс.

Арми: А, точно. Гранд-Форкс же. Так даже лучше! 

Биз: То есть ты туда сходил и понял, что это не твое?

Босер: Миннесота-то? Ну… Если честно, я ездил на экскурсию в 10-м классе. Приехал туда – меня никто не встретил. Сижу на парковке, звоню им: «Вы где?». А они мне говорят: «Ой, давайте перенесем все».

Все хором: Ой-ой-ой.

Босер: Так что там все с самого начала не задалось.

Уит: Все понятно, до свидания.

Босер: Так себе ситуация, в общем.

Биз: Нихера себе.

Арми: Что у вас за рекрутер вообще?

Босер: Но были и другие факторы. У них еще лед олимпийского размера был, например. По-моему, они только-только перешли на другой формат.

Арми: Так и есть.

Уит: Огромный каток был, да.

Босер: Мне же хотелось играть там, где я смогу развиваться и подготовиться к НХЛ.

Арми: К настоящему хоккею.

Биз: Да и катание у тебя не главный козырь. 

Босер: (смеется) Ни в коем случае. Определенно нет.

(все смеются)

Биз: У нас тут как раз кто-то из гостей рассказывал историю, как вуз ему говорит: «Мы хотим видеть в команде тебя и еще одного парня – захвати его по дороге вместе с семьей и приезжайте вместе». И у него на это шесть часов ушло. Приехали и ему говорят: «В общем, ты нам не нужен, но спасибо, что подбросил ребят».

Уит: Так это же /неразборчиво/ рассказывал.

Биз: А, точно.

Уит: Причем они из Сиэтла ехали. Так и так – «приезжай, возьмем тебя на стипендию, все дела, захвати только с собой еще двух ребят». Приехали – этих двоих взяли на полную стипендию, а ему сказали, мол, извини, но в пролете.

Биз: Он не разрешил нам уточнять, что именно это был за вуз. Но сама ситуация просто жесть. По крайней мере, у тебя было не так.

Босер: Мда уж. Ну и ну.

Уит: В Миннесоте проводится школьный чемпионат штата. Крутая штука. Мы часто его упоминали. В Миннесоте же все играют за сборную города. В других штатах больше разъездов и вообще все иначе. Ну, по крайне мере, в Массачусетсе. Мы хотим как-нибудь сгонять на этот турнир.

Босер: Оно того стоит.

Уит: А ты дошел там до…

(Босер качает головой)

Уит: Ааа, то есть до финальной стадии не доходил?

Босер: Ни разу. Мы все время выходили на Идайну (городок в Миннесоте с населением около 50 тысяч человек – прим. пер.), а они всегда были в полном порядке (оттуда родом, например, Андерс Ли и Кэйси Миттлстадт – прим. пер.).

Арми: Идайна… Наслышан про этот город. Он постоянно в новостях мелькает. Крутая там команда, да?

Босер: Очень.

Арми: Я смотрю, ты с тех времен прическу и не менял. На хоккейном причесоне так и гоняешь, да? (Армстронг имеет в виду, что у американских школьников считается понтом отращивать длинные волосы – прим. пер.)

Босер: (смеется) Даже не знаю. Мне просто короткая стрижка не идет – вот и хожу с длинными волосами.

Биз: И вот ты поехал в Северную Дакоту. Уверен, что у вас там и с катками полный порядок был и вообще все отлично с организацией – на игры летали на самолете, ездили на ######## [офигенном] автобусе… Можно сказать, что попробовал НХЛ на вкус пораньше.

Босер: Там дело было так. Я находился в Ватерлоо, когда отказался от предложения Висконсина. Начал прорабатывать варианты с другими вузами. И Дэйв Хекстол… не знаю вообще, можно мне это рассказывать или нет… В общем, он прилетел в Ватерлоо, и мы беседовали минут 45, типа, в «Старбаксе». А потом он улетел обратно в Гранд-Форкс.

Уит: И ты такой: «Этот чувак хочет видеть меня в команде».

Босер: Именно. «Ну, – думаю, – клево». Съездил туда в первый раз. Приехал на День Благодарения – у них как раз домашняя серия была. Каток битком – и при этом на трибунах ни одного студента. И я такой: «Это как вообще?»

Уит: А, ну правильно! Все же разъехались по домам на праздники.

Босер: Во-во.

Арми: Там прям обожают хоккей. 

Босер: А я понятия не имел про «Ральф» («Ральф Энгельстад Арена» – название катка, который построил одноименный выпускник местного вуза, владелец сети казино в Лас-Вегасе – прим. пер.). Понятия не имел, на что подписался. Прилетаю в малюсенький аэропорт, а меня там встречает помощник главного тренера… Куда я вообще попал?

Арми: И ни одного охотника вокруг…

Биз: И тебя везут, по сути, в Тадж-Махал. «Я что, в Лас-Вегас какой-то прилетел?»

Босер: «Реально, что тут вообще происходит?» Ну и в итоге мне там все зашло.

Уит: Извини, что перебиваю, Биз. Почему ты в итоге отказался от предложения Висконсина, сначала приняв его? А, ну у них же там проблемы тогда были…

Босер: Именно. Не хочу их обидеть. Я мечтал там играть, но они тогда совсем редко побеждали. Ситуация выглядела так себе. Там тренерская чехарда была и все такое. Не самое подходящее время.

Биз: Хэкстол со стороны выглядит жестким. Может быть, в «Филадельфии» у него дела шли и не очень, но в «Сиэтле» его, по-моему, просто обожают.

Босер: Так вот я с Хэком-то в итоге и не работал. Он меня позвал, а сам потом перешел в профессиональный хоккей – как раз с «Филадельфией» подписался, вроде. А его место занял Брэд Пэрри.

Биз: Что он такого сказал тебе за 45 минут, что ты решил поехать в Северную Дакоту?

Босер: Он просто выразил искренний интерес. Ему было интересно узнать меня поближе. Поговорили про хоккей, про то, где он видел меня в команде, про то, как я могу развиться как игрок с их инфраструктурой… Рассказывал про классный зал, что можно выходить на лед когда угодно… Пришел, включил свет – и можешь кататься сколько угодно. Еще он ездил в гости к моим родителям и произвел на них хорошее впечатление…

Уит: Отдельно ездил?

Босер: Да, когда меня там не было.

Арми: А это же еще прям хоккейный универ, верно? Если вы не знаете, что это за город, то там реально толком больше нечем заняться, как ты и сказал.

(Босер смеется) 

Я его проезжал уйму раз по дороге домой. Но ты-то поехал туда за хоккеем. А для хоккея там созданы все условия.

Босер: По полной программе.

Уит: Не запаниковал, когда Хэкстол ушел в профессиональный хоккей? Не было такого: «Я так-то приходил играть у него... Так что теперь даже не знаю…». Или ты уже все решил?

Босер: Уже и так все решил. Я принял такое решение в том числе и потому, что меня устраивал весь тренерский штаб. У меня со всеми сложились хорошие отношения. Они все по очереди приезжали в Ватерлоо меня просматривать. Так что я знал и Брэда Перри, и Дэйна Джексона… Я подумал, что главным станет кто-то из них – и меня это устраивало.

Арми: А меня, кстати, приглашали в Северную Дакоту – письмо от них приходило.

Уит: Да ты же даже читать тогда не умел. 

Арми: Правда приходило. Вот только я потом узнал, что они вообще всех приглашали.

(все смеются) 

Уит: И Биз такой: «А мне не приходило почему-то…».

Арми: Да ты просто далеко жил. Их интересовали только пацаны из Саскачевана!

Биз: Да я даже ЕГЭ не сдавал. РА, что там у тебя?

(Босер смеется)

РА: Там же есть еще какой-то «высокогорный зал» в Северной Дакоте, да?

Босер: Да, но я его ни разу не видел, потому что пару лет там не был. Но вроде как они сделали специальный зал с велотренажерами, весами и так далее. И перед выездами на матчи с университетом Денвера и колледжем Колорадо команда работает там, чтобы привыкнуть к высокогорью.

Уит: Чтобы тебя не размазали в первом периоде, как в матчах против «Эвеланш», где все задыхаться начинают.

Арми: Бес этот зал в глаза не видел, но при этом заплатил за него.

(все смеются)

Босер: Не-не-не. За это заплатил Ральф.

Биз: У него водится баблишко. 

Арми: Пацанам же письма эти приходят… Помнишь, Орп (Брукс Орпик – прим. пер.) рассказывал? Типа, вузы пишут: «Привет, закинь нам денег?» Ну, в качестве донатов.

Уит: Да-да-да.

Арми: У тебя было такое?

Босер: Было. Звонили пару раз.

(все смеются)

Уит: Они тебе еще лет 50 названивать будут.

Босер: (улыбается) Самое поганое, что звонит мне один из бывших партнеров по команде. Причем это едва ли не мой главный кент из чемпионского состава (Босер выиграл титул NCAA в 2016 году – прим. пер.)

Арми: «Здорова! Не хочешь в гольф поиграть? Кстати, у тебя случаем не найдется косарей 20?»

(все смеются)

Босер: (смеется) Он бы предпочел, чтобы мы их спустили на гольф.

Биз: Так вы чемпионский титул взяли?

Босер: Да, в первый же год.

Биз: Да это же ########## [офигительно]!

Уит: Меня одно удивило. Не знаю, была у тебя такая возможность или нет… Но вот ты выиграл титул, порвал лигу, наколотив 27 голов на первом же курсе… Не думал тогда перейти на профессиональный уровень?

Босер: Да не особо, если честно.

Уит: Вот как? 

Босер: Джим Беннинг и его помощник приезжали на Финал четырех (решающие встречи чемпионата NCAA, Беннинг на тот момент был генеральным менеджером «Ванкувера» – прим. пер.) и даже вроде сходили на ужин с моими родителями. И там разговор шел в таком ключе, что я остаюсь на следующий год. 

Уит: Ясно.

Босер: То есть их устраивал такой вариант, да и меня тоже устраивало остаться на второй сезон. На первом-то курсе, понятное дело, на все в розовых очках смотришь. А вот второй сезон уже посложнее. Сменились партнеры… Думаю, я тогда-то больше всего и вырос как игрок. 

Уит: Трудности пошли на пользу.

Босер: Безусловно. 

Биз: С кем ты играл в тройке на первом курсе?

Босер: Ником Шмалцем и Дрэйком Каджулой (вместе с Броком они и составили топ-3 лучших бомбардиров команды. В том же сезоне Босер ездил и на МЧМ, где выиграл бронзу – прим. пер.).

Биз: У Шмальци бросок ###### (очень хороший). 

Босер: Он в полном порядке.

Биз: Просто офигенном.

Босер: Да, он хорош.

Биз: Здорово наблюдать за их связкой с Келсом (Клейтоном Келлером – прим. пер.)

Босер: Ага.

Биз: Они прям нашли взаимопонимание. 

Уит: Я до сих пор не могу поверить, что от него отказались в «Чикаго».

Биз: И не говори. 

Уит: Таких игроков менять нельзя. Уж точно не в нынешней НХЛ. С его-то катанием…

Босер: Его серьезно недооценивают.

Биз: Ну сам обмен-то равномерным получился так-то. Правда, в «Чикаго» и Строума уже нет (в 2018 году «ястребы» отправили Шмалца в «Аризону» в обмен на Брендана Перлини и Дилана Строума – прим. пер.). Строум-то тоже стал классным игроком. Мне кажется, что он играет хорошо… для «Вашингтона».

Уит: И то правда.

РА: Брок, а из национальной программы на тебя кто-нибудь выходил? (NTDP – программа развития молодых игроков США. По сути, юниорская и молодежная сборные – прим. пер.

Босер: Да. Меня приглашали вроде на «сборы 40» (названные по количеству вызванных игроков – прим. пер.). (улыбается) Только это накладывалось на наш семейный отпуск во Флориде – а я тогда еще ни разу не был во Флориде, да и вообще хотел играть за школу. В общем, я понимал, что все равно не поеду туда, так что отказался. Но они приглашали меня в команду и после «сборов 40». Было непросто отказаться, конечно…

Уит: Ого! То есть ты прям отказался? Это не так-то просто.

Босер: Да, но… Ну я же миннесотский парень, верно? Как мне не играть за школу?

Уит: Верно. 

Арми: Да, это отличная альтернатива. Уровень-то там приличный.

Босер: Очень приличный. Плюс играешь с друзьями. Я понимал, что после 11-го класса уйду из команды – меня потом снова позвали в сборную. Но я так подумал… Там уже есть готовый состав, сыгранные тройки и так далее… Так что, вероятно, будет тяжело туда вклиниться. И тут меня выменял «Ватерлоо» (в рамках USHL – прим. пер.) – а это всего в трех часах от дома… Решил, что так будет лучше.

Арми: #######! [офигенно] 

Уит: Взрослое решение.

Арми: Мне нравится, что есть и такой вариант. Помните, мы с [Адамом] Фантилли разговаривали? Он рассказывал про свой путь в НХЛ. Он сам из Онтарио, но поехал играть в USHL. Выбрал такой вариант. Хотя, казалось бы, кто в здравом уме откажется выступать в GTHL? В общем, есть множество вариантов для развития. Так что ты молодец. Выбрал вариант, который был тебе по душе. Играл с друзьями, играл в удовольствие, помногу владел шайбой, имел четкое место в составе… Это важно.

Биз: Ты вообще не переживал по поводу того, что в сборной ты, может быть, получил бы, скажем так, развитие получше? Или на тот момент дружба для тебя была важнее?

Босер: У меня было два друга. Первый – это Томми Новак, который сейчас в «Нэшвилле». Он по школе просто разрывал. «Ватерлоо» выменял и его тоже. Мы с ним, можно сказать, всю жизнь в одной тройке играли. Так что это сыграло свою роль. А мой лучший друг был родом из Бернсвилла – и он в «Ватерлоо» перешел на год раньше. Они, по-моему, даже в финал вышли. Он много хорошего рассказал про команду, и я решил, что это отличный вариант (судя по всему, речь про Тайлера Шихи, который сейчас выступает в Германии за «Штраубинг» – прим. пер.)

Уит: А ты же сразу после второго курсе зацепил пару матчей за «Ванкувер», верно?

Босер: Верно.

Уит: Так что попробовал лигу на вкус еще перед первыми сборами. Кто-то из опытных игроков помогал тебе на первых порах? Кто-то помог обвыкнуться?

Босер: Думаю, Крис Танев.

Уит: Хо-хо!

Босер: Он прям машина.

Арми: Его все обожают.

Босер: Он в топ-5 красавцев в лиге железно.

Биз: Мне еще рассказывали, что он что-то нереальное творит в зале. Видимо, трудолюбие у него на высшем уровне.

Босер: Он настоящий профессионал. Причем во всем. Он нам – мне, Пити и Хагги – был словно батя, когда играл за «Ванкувер». Всегда на ужин нас звал и так далее. Если команда пошла в бар – он идет со всеми и сидит до упора. А утром – он первый в зале.

Уит: Профессионал. 

Босер: По нему даже и не скажешь, что он гулял накануне.

Биз: Современный Челиос! 

(все смеются)

Мне, кстати, рассказывали про него пару историй вполне в духе Челиоса. Вот кого точно можно встретить в том «высокогорном зале». Расскажи о том, как проводишь свободное время. Чем занимаешься летом дома? Тусишь с друзьями на катере? Или просто чилишь? Просто со стороны кажется, что ты предпочитаешь спокойный отдых.

Босер: Так и есть. У меня дом на берегу озера…

Арми: Какого озера? Какое там сам клевое озеро вообще?

Уит: Миннетонка, верно?

Арми: Да погоди ты.

Босер: Тонка ничего, но я не там живу.

Арми: А так вообще это лучшее место? Там полно хоккеистов.

Босер: Ну… если вам нравятся большие катера… и мериться, у кого катер больше…

Арми: (смеется) Ну понятно.

Биз: Это так писюнами меряются на озере Миннетонка?

Арми: Покажи-ка нам свой катер, Брок! 

(все смеются)

Биз: Через год его встречаем, а у него, #####, яхта!

Арми: В натуре!

Биз: Как у нефтяного магната!

Арми: Начнет всем друзьям писать: «Я вам летом свой катер покажу – вы обалдеете!»

Биз: Он как у дубайского принца!

(все смеются)

Босер: Я знаю пару ребят, которые живут на Тонке. Джей-Ви-Ар, например (Джеймс ван Римсдайк – прим. пер.). Ой, наверное, лучше без имен. В общем, ребята из НХЛ. Но это просто не для меня.

Биз: То есть ты на озере поменьше живешь?

Босер: Минутах в 20-30 на юг от Тонки. Там поспокойней. Да и, сказать по правде, я сейчас уже не столь часто на озере бываю, как раньше. Если выдается свободное время, я лучше в гольф поиграю.

Биз: То есть ты по этой теме, значит.

Арми: Но все равно ведь встанешь утром, выйдешь на крылечко с кофе… Эх, #####, жизнь хороша…

Босер: (улыбается) Ну да, вполне. Не жалуюсь.

Арми: Это моя мечта! 

Биз: Со стороны еще кажется, что ты слушаешь кантри.

Босер: Ну… не часто. Мне больше The Lumineers нравятся. 

Биз: Тайсон Бэрри с ними дружит.

Босер: Знаю-знаю. 

Биз: Вы знакомы с Тайсоном Бэрри?

Босер: Мне Люк Шенн рассказал.

Биз: Ну вот. Они прям реально по кентам. Подружились, когда он за «Колорадо» играл. Они там как раз живут на постоянке. Слушай, ну круто. Отдыхаешь, значит, летом дома, чилишь, в гольф играешь… У нас есть проект Sandbagger.

Босер: Знаю.

Биз: Ты как вообще играешь? Хорошо?

Босер: Тем летом у меня гандикап был, вроде, 2.8 (то есть очень хорошо – прим. пер.).

Уит: С кем обычно играешь?

Босер: Наверное, с Никки Шмалцем.

Уит: А он же в порядке, да?

Босер: Ага.

Уит: Нам просто нужен кто-то вроде тебя (показывает на Биза). И кто-то вроде меня. А вы с Шмалцем нас разнесете в пух и прах. 

Биз: Да уж, он в порядке.

Босер: Полном.

Биз: Как и его брат.

Босер: (смеется) Джордо плохо играет в гольф, ты чего.

Биз: Как это? Да он хорош! У него и партнер классный, мы играли где-то вместе…

Уит: То есть не он классный партнер, а У НЕГО классный партнер.

Босер: Я люблю Джордо, но если ты считаешь, что он хорошо играет, ты, видимо, совсем говно. 

(истерика) 

Арми: А ты сказал предварительно «без обид»? Если сказал, то так можно говорить.

Биз: Накинем про тебя слушков на дедлайне.

(все смеются)

«Ванкувер» выставил Босера на продажу!»

(все смеются) 

РА: Кстати, об обменах. В вашу команду только что пришел Элиас Линдхольм. Понимаю, что никто не рад уходу партнера по команде, но все же в командном чате, наверное, обрадовались этому обмену?

Биз: Вы же теперь реально претендуете на кубок!

Босер: (улыбается) Мы пока себе этим голову не забиваем.

Биз: Ясно. Не теряете концентрацию.

Босер: Типа. Нам сейчас скорее важнее продолжать играть в том же духе. Не хочется все растерять после перерыва [на Матч звезд]. По-моему, в ноябре мы то выигрывали, то проигрывали, то выигрывали, то проигрывали… Было тяжело. А потом нашли свой ритм. Так что сейчас, думаю, основная задача в том, чтобы поддерживать этот уровень.

Отвечая же на твой вопрос, РА… Мы часто играли против Линди много лет. Против него всегда тяжело играть. Он и забить может, и вообще ответственно относится к своим обязанностям на любом участке площадки. Думаю, он серьезно поможет нашей команде.

РА: Он же играл с Пити в одной тройке в сборной Швеции?

Босер: Я честно не в курсе (смеется). Отличный вопрос! Было бы неплохо. Надеюсь, это правда (ответим же за Брока. Да, играли. На чемпионате мира 2019 года. Вместе с ними в тройке выступал Габриэль Ландескуг – прим. пер.)

Арми: РА это в интернете прочитал, так что это правда.

(все смеются)

Биз: Я еще пару вопросов хочу задать про «Ванкувер». Мне кажется, вы серьезно усилили в этом году глубину состава. [Илья] Михеев забросил больше десяти уже в начале сезона, как и [Нильс] Хегландер, как и Дакота Джошуа… Думаю, это стало важным фактором и повлияло на ваши результаты. Чей прогресс по сравнению с прошлым сезоном удивил тебя больше всего?

Босер: Хороший вопрос, на самом деле. Выбор-то большой. Формально ведь у нас в четвертом звене играют Хогс и [Сэм] Лафферти. Оба забросили уже больше десяти шайб и вообще в полном порядке.

Уит: Хегландер еще и мастеровитый.

Босер: Да он прям хорош.

Уит: Думаю, через пару лет он будет уже не в четвертом.

Босер: Ну вот поэтому я и сказал, что он «формально» в четвертом звене. Он очень здорово действует в зоне атаки. У него и скорость есть, и прет он, как танк.

Уит: Он же сносит все на своем пути.

Биз: Он в этом сезоне как-то в Турбо из «Сиэтла» воткнулся – тот как под поезд попал (речь про Брэндона Танева – прим. пер.)

Босер: Я и говорю. Он очень мощный.

Уит: Словно из кирпичей сложен.

Босер: Да и взять наше третье звено опять же – [Теодор] Блюгерс, [Дакота] Джошуа, [Конор] Гарланд… Джош, кажется, уже обновил личный рекорд по голам. Гарли снова набрал ход, а Тедди вроде проводит свой лучший сезон в плане результативности. Мне кажется, они здорово сыгрались. 

Уит: Каков Джей-Ти в ярости? Просто порой смотришь на него и думаешь: «Ну все, у него колпак отъехал». У нас приятель есть, Паша, так он постоянно про его язык тела говорит, будто он терапевт какой-то. Но иногда реально смотришь на него и думаешь: «Блин, Джей-Ти, остынь».

Арми: Он быстро закипает.

Босер: Ну… По-моему, это даже хорошо. Об этом уже не первый год говорят, но он стал значительно лучше в этом плане. 

Уит: А, то есть, ты заметил небольшие перемены?

Босер: Конечно. Он серьезно изменился. Мы же близко общаемся и играем вместо много. Просто он очень переживает за результат. Он серьезно нацелен на победу и очень эмоционален. Но это хорошо. В последнее время у него все хорошо в этом плане. Мне кажется, в этом сезоне он здорово показал молодым ребятам, что такое быть лидером. Он охотно идет на контакт, постоянно что-то подсказывает. И это хорошо. Не знаю чего Паша к нему придрался…

Арми: Да он хейтер.

Биз: Напихай ему! Пошел он #####!

Уит: Ему кто уже только об этом ни говорил…

Биз: Он его еще «торгашом на большинстве» называет (Power play merchant – уничижительный термин, относящийся к игрокам, которые набирают очки преимущественно на большинстве – прим. пер.

Босер: Ну я бы так не сказал (смеется). Мне кажется, что я 5-на-5 только благодаря Миллзи и забиваю. Я считаю, что по игре в зоне атаки он один из лучших в лиги.

Уит: У него тяжело отобрать шайбу. 

Босер: Он хорош. Шайбу у него действительно трудно отобрать.

Уит: Ваша команда поливает всех помоями со скамейки? Есть такое, что пихаете всем подряд? Хегландер, например, выглядит так, будто ему нравится лезть под кожу. Или у вас строго деловая команда?

Босер: Да у нас, вроде, никто особо никому не пихает… (улыбается) Ну разве что Гарли.

Уит: То есть Гарли по этой теме?

Босер: Ну не знаю. Он поостыл в этом плане.

Биз: А ты помнишь, как Маккиннон шлемом в него запустил?

Босер: (смеется) Помню.

Биз: Он определенно может залезть под кожу.

Босер: Ну вот он подуспокоился в этом плане. А так, конечно, у нас если кто и может пихнуть, то это Джошуа, Гарли и Миллзи.

Биз: Я еще про Тэтчера Демко хотел поговорить. Он был у нас на подкасте. Рассказал невероятную историю, как ему в Ютике пистолет к голове приставили и ограбили. Он тебе об этом рассказывал?

Босер: Мда. Слышал-слышал.

Биз: С виду он нормальный парень. Впрочем, обычно вратари немного ####### [странные]. 

(Босер смеется)

В общем, он классный парень. Во многом благодаря ему вы сейчас так высоко и забрались.

Босер: Да, он в полном порядке. Причем уже несколько лет как. Команда могла играть не очень, но он нас всегда выручал. Теперь же, когда здорово играет вся команда и в частности костяк обороны, мы видим, насколько он действительно может быть хорош.

Арми: Что скажешь насчет «Лотерейной тройки»? (так называют тройку Босер – Петтерссон – Миллер. Все дело в игровых номерах 6-40-9. Lotto 649 – одна из самых популярных лотерей в Канаде – прим. пер.) В глубине души ты же согласен, что это офигенное название?

(Босер смеется)

Сейчас прикольные названия уже и не встретишь. Вообще! А жаль. Это прикольная тема. Вы ведь в таком сочетания провели часть текущего сезона? Вроде иногда и в прошлом сезоне вы вместе выходили, верно? Может быть, разок?

Босер: Разве что действительно разок.

Арми: Но стоит вам набрать ход, то «Лотерейную тройку» не остановить.

Босер: У нас поперло в начале сезона – когда вот на выезд ездили в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Вернулись домой, игра как-то разладилась – и нашу тройку снова разбили. А так вообще нас с Миллзи поставили вместе, когда он только пришел в «Ванкувер». Это еще при Трэвисе Грине было. Мы с ним почти весь сезон вместе провели и вроде неплохо смотрелись.

Арми: Я как раз работал на матче «Питтсбурга», когда вы на том выезде были. Вы ни одной смены не проиграли. Пити, вроде, набрал четыре очка, а они по три. У кого-то дубль, у кого-то еще что-то… Короче, просто порвали. Настоящее безумие. «Лотерейная тройка»!

Биз: Как ты ухаживаешь за волосами?

(Босер смеется)

Болельщиц «Ванкувера» это очень интересует. Постоянно твои фотки постят. Ты ведь похож на этого чувака из «Шрека». Как там его?

Босер: Принц Чарминг?

Биз: Во-во. 

Арми: Ты посмотри на него! Ему это льстит!

Биз: Судя по выражению лица, ему и впрямь нравится это сравнение. Ну так как ты ухаживаешь за волосами-то? Феном пользуешься?

Босер: Да я ничего такого не делаю.

Арми: Сами так растут? 

Босер: У меня девушка есть, мы уже несколько лет вместе. Да и потом – я постоянно в шапке хожу. Так что мне, в целом, плевать на прическу (смеется).

Биз: У тебя есть девушка? 

Босер: Да.

Биз: И вы уже несколько вместе? О колечке не задумывался? 

РА: Ну и вопросики, Биз.

Босер: Оно идет как идет, Биз.

Биз: Понял. 

Уит: Сейчас начнет спрашивать его про шансы на победу в кубке.

Арми: (смеется) К хоккейным клише вернется.

Биз: Ну у нас часть программы в духе TMZ, поэтому надо вворачивать вопросы про личную жизнь (популярное «желтое» издание – прим. пер.)

Босер: У тебя-то есть девушка?

Биз: Я вновь свободный агент.

Босер: Ого.

Уит: Так, ладно. Это может продолжаться вечно.

(Босер смеется)

Биз: Я тут, кстати, недавно скачал себе эту приложуху Raya.

Босер: Знаю-знаю. Думаю, все там бывали.

Биз: Это просто ЧУ-МА.

Уит: Я не бывал. Меня туда и не пустят.

Биз: Ко мне там РА пару дней назад в друзья постучался. Походу, тоже решил вернуться в игру.

(все смеются)

РА: Да я, #####, даже не представляю, как работают все эти сервисы знакомств.

Уит: «Привет! Любишь кино?».

РА: «Смотрела «В поисках утраченного ковчега»?». К вам же еще в команду пришел Никита Задоров. Здоровый защитник. Он поди знатный приколист? Он приходил к нам на подкаст – это было что-то с чем-то.

Босер: (смеется) Да, он в порядке.

Биз: Костюмы носить любит.

Босер: Они с Миллзи и Гарли друг друга по кругу постоянно подкалывают. Забавно за ними наблюдать.

РА: Говнюк, русский и Джей Ти Миллер пихают друг другу… 

Босер: Во-во. И это здорово. У нас весело в раздевалке.

РА: Ну и пару слов про Матч звезд. Не вздумай пить из воду из бутылки [Майкла] Бубле.

(Босер смеется)

РА: На Матче звезд будет пять игроков «Ванкувера». Вы уже обсуждали кто с кем будет играть? Или будь что будет, просто повеселитесь?

Босер: Куинн вроде заготовил какие-то сочетания. Через пару часов узнаем, поделится он ими с нами или нет. 

Уит: А Бубле вместе с командой время проводит?

Босер: Не знаю. Я даже не знаю, будет он на скамейке или нет.

РА: Будет кричать со скамейки типа: «Разбирайте игроков! Каждый с каждым!»

Уит: А вы в Ванкувере, случаем, не пересекались? (Бубле родом из пригорода Ванкувера – прим. пер.)

Босер: Ну бывало, да.

Уит: Мы делали с ним интервью. Он без ума от «Кэнакс». 

Босер: Это да. Он вроде на гастролях был. Чуть ли не пару лет. Так что мы толком не виделись. Но гастроли подошли к концу – и в этом году мы пару раз пересеклись.

Уит: Ну что ж. У меня больше нет вопросов. Здорово, что вы так выстрелили в этом сезоне. К сожалению, во втором раунде вам придется играть с «Эдмонтоном»…

Босер: (смеешься) А ты снова за них топишь что ли?

Уит: Я и не переставал. Просто перестал про них постить. 

Босер: Лжец.

Биз: Я люблю задавать гостям такой вопрос: «Ты хочешь спросить о чем-нибудь нас?»

Босер: Не думаю.

Уит: «Можно я пойду?». 

Босер: Я уже задал свой вопрос, к тому же.

Арми: И это был хороший вопрос.

Биз: Что ж, тогда я завалю #####.

Уит: С нами был Брок Босер!

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Номер карты – 2202 2036 2909 2554 

Фото: AP/Ross D. Franklin, Larry MacDougal, Gene J. Puskar, Jay LaPrete, Chris O’Meara, DARRYL DYCK, Matt Slocum

logoБрок Босер
logoВанкувер
logoРайан Уитни
logoПол Биссоннетт
logoМиннесота
logoБрэндон Танев
logoКрис Танев
logoЭлиас Петтерссон
logoДжей Ти Миллер
logoНильс Хегландер
logoРик Токкет
logoНикита Задоров
logoНик Шмалц
logoДрэйк Каджула
logoДэйв Хэкстол
logoКуинн Хьюз
logoСергей Гончар
logoАдам Фут
logoТэтчер Демко
logoДжордан Шмалц