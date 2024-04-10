«Гончар то приедет на 2 недели, то уедет на 2. Подкалываем его». Лучший снайпер «Ванкувера» – о прорывном сезоне клуба

Брок Босер – у Уитни и Биссоннетта.

От редакции Sports.ru: вы находитесь в блоге Hockey Books, который перевел две огненных автобиографии – Фила Эспозито и Шона Эйври, умную книгу про хоккейную аналитику, издание о молодежном хоккее, а еще периодически выкладывает расшифровки хоккейного подкаста. Поддержите авторов плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные переводы чаще появлялись в вашей ленте.

Интервью с действующими игроками у «чиклетсов» порой выходят пресноватыми, но, мне кажется, они выполняют важную роль – а именно дают хорошее общее понимание о пути, который проделал герой.

Так и в случае с Броком Босером. «Ванкувер» – в топ-2 Запада, а про лидеров «Кэнакс» на русском толком и почитать нечего. Ну ничего, тут много интересного. Про особый тренажерный зал в Северной Дакоте мне особо понравилось.

Напоминаю: если вам нужны автобиографии Шона Эйври и Фила Эспозито в формате EPUB, а также другие книжки – напишите мне здесь, в личку на Sports.ru. Для этого надо сначала добавить меня в друзья. Всего книжек на данный момент семь. Помимо старины Шона и Фила это:

• «Пока горят огни» про молодежный хоккей в Канаде (мой личный фаворит) • «Хоккейная аналитика» • «Гретцки на Лемье. История Кубка Канады’87» • Автобиография Тео Флери (мой первый перевод – по нынешним меркам кривоватый, но кто-то его сохранил) • сюрприз (приятный)

Если хочется помочь проекту материально – внизу есть номер карты. Донаты, скажу честно, мотивируют как ничто другое. Самые ценные рубли в жизни, правда. Я как представлю, что кому-то не лень все это читать, а потом еще куда-то лезть номер карты вбивать – так сразу тепло становится. И хочется перевести весь интернет к чертовой матери :)

Ну и подписывайтесь на телегу – @diehockey – я там, бывает, нет-нет да что-нибудь не про Норильск пишу.

Дальше – слово Полу «Бизу» Биссоннетту, Райану «Уиту» Уитни и РА (Rear Admiral или Контр-Адмирал – это прозвище Брайана Макгонагала, соведущего подкаста). Иногда голос подает и продюсер Майк Гринелл. Впереди километры букв. Читайте на свой страх и риск.

РА: У нас в гостях Брок Фессер… Ой

(все смеются)

Биз: Так и оставим, РА. Брок Фессер так Брок Фессер. Погнали!

РА: Представляем нашего сегодняшнего гостя. В 2015 году этого 26-летнего нападающего из Миннесоты задрафтовал под 23-м общим номером «Ванкувер». В 2018-м он попал в символическую сборную лиги, составленную из новичков. В своем первом же Матче звезд он был признан самым ценным игроком. Он выступает за «Кэнакс» уже восьмой сезон. Он уже установил личный рекорд, забросив 30 шайб – а до конца сезона еще 33 матча (сейчас уже 40 голов и 3 игры до конца регулярки – Sports ).

Приветствуем на подкасте Spittin’ Chiclets Брока Босера! Поздравляем тебя с приглашением на Матч звезд!

Босер: Спасибо, что позвали.

Биз: А ты думал, где твой кент [Майкл] Бубле пончики достал? (показывает на РА) Вот у него и надыбал! (в силу российского законодательства мы вынуждены заменить слово, которое использовал Биз, на что-то другое. Например, «пончики» – прим. пер. )

Босер: А я думал, у тебя.

(все смеются)

Биз: Я тоже люблю пончики.

Уит: Вот это новость!

Биз: Не уверен, правда, что я бы стал закидываться перед конкурсной программой Матча звезд.

Арми: Я почему-то уверен как раз в обратном.

Биз: Ну даже не знаю…

(все смеются)

Уит: Мне кажется, ты перед эфирами на TNT всегда закидываешься.

Биз: Я первый раз закинулся пончиками на Боннару (ежегодный фестиваль музыки и искусства в США – прим. пер. ). Они шоколадные были. Мне их дали [Скотти] Апшолл и [Джоффри] Лупул. Сказали много не есть. Я так и сделал. Прошло минут 45 – и вообще ##### [ничего] не почувствовал. «Ну, – думаю, – ##### [пофиг]». Захавал все целиком. И тут кто-то из них ко мне подходит и говорит, мол, там человечка надо угостить, дай пончики. «Да я, – говорю, – что-то ничего не чувствовал. Так что съел все, что было». И он так на меня смотрит: «Нууу, для первого раза это, пожалуй, перебор...». И тут у меня чувство тревоги как ######### [усилилось]. И пончики накрыли. Тушите свет. Забрался в палатку – и тупо смотрел там в стену часа два.

Арми: Это примерно как играть в Ванкувере, когда дела идут неважно, верно?

Босер: Да уж. Аминь.

(все смеются)

Арми: Ой-ой-ой, простите нас, болельщики «Ванкувера».

Биз: Не самый простой город, но в этом-то году играть там наверняка сплошное удовольствие? У вас же сейчас прям прет.

Босер: Да вообще. Самый веселый сезон за 7-8 лет, что я в команде. Наконец-то игра пошла. Мы много лет говорили о том, что нам по силам выйти в плей-офф. И вот, наконец, мы стали играть в такой хоккей. Это круто.

Уит: Когда в прошлом году пришел Ток (Рик Токкет – прим. пер. ), команда его приняла на ура – здорово было за этим наблюдать со стороны. Мне кажется, что, учитывая, как и как долго он играл, его уважают автоматически.

Босер: Безусловно. Думаю, все понимали, что он за человек. Разве что, может быть, не догадывались, какое внимание он уделяет мелочам. А для него это очень важно. Он с первого же дня обозначил, что у нашей игры должен быть определенный стандарт. У нас как раз такого тогда не было, не от чего отталкиваться. И тут пришел он и сказал, что нам надо установить определенный стандарт. В конце прошлого сезона он лично переговорил со всеми ребятами, которые оставались в команде. Пожелал нам хорошо провести лето, а затем вернуться к работе и установить определенный стандарт. Думаю, мы с этим справились. У нас сложились прекрасные отношения и с Током, и со всем тренерским штабом.

Арми: У вас как-то быстро все круто изменилось. Понятное дело, что Ток внес свой вклад, но ведь и игроки должны поверить в предложенную систему. Про вас ходит много слухов. Про тебя в частности.

Биз: Парни со слухами снова в деле (Rumour Boys стало уже мемом подкаста – прим. пер. )

Уит: Это всегда весело. Мы половину сами придумали!

(все смеются)

Арми: В общем, я к тому, что про вас ходило много слухов. Тренеры должны были предоставить вам игровую модель, а вы должны были в нее поверить. Тут ведь от команды многое зависит, верно?

Босер: Конечно. Все должны приложить усилия. Все приехали еще за 2-3 недели до начала сборов. Работали с тренером по мастерству, катались вместе... Это важно. Плюс тут еще и [Куинн] Хьюз стал капитаном и начал прилично так подгонять всех. Он и в двусторонки сразу стал нас собирать, и отдачи требовать. Это здорово. Думаю, раньше у нас такого не было. Сейчас каждый верит в нашу игровую модель и готов внести свой вклад. У нас отличный коллектив. Пока что все идет хорошо.

Биз: Ты вот говоришь, что не знал про трепетное отношение Тока к деталям. Я ведь с ним на TNT работал, и мы вместе смотрели хоккей. Я видел, как он качал головой после каждой пропущенной шайбы – потому что он видел ошибку обороны, а не мастерство нападающего. Приведи конкретные примеры того, что он подкрутил, чтобы улучшить вашу игру. Особенно в плане обороны.

Босер: Мне кажется, для него один из ключевых моментов – то, как ты подкатываешься под соперника. Он часто об этом говорит. С какой стороны надо подкатиться и так далее. Вообще не надо думать сначала про шайбу. Сначала сковываешь движения соперника, а потом уже отбираешь шайбу. Ну и другие советы дает. Плюс он выходит на лед раньше всех. Он реально всегда первый на льду. Берет #####... Ой, простите за мой французский…

(все смеются)

Биз: Даже не переживай.

Босер: В общем, берет прям горсть жвачек, кладет в карман – и на лед. Раньше всех.

Уит: И все такие, типа «надо поторапливаться, надо поторапливаться»!

Босер: Во-во. Он работает индивидуально абсолютно со всеми. Ему плевать, где ты там в составе. Бывает, хватает то одного, то другого – и вместе с ними выполняет дополнительные упражнения перед тренировкой. Это круто.

Биз: Я с ним как раз это обсуждал. Я, конечно, стараюсь его особо не донимать, потому что понимаю, что ему хватает стресса на работе – надо и с прессой общаться, и команду тренировать, чтобы она хорошо играла… Но он мне как-то говорил, что он старается как минимум с парой ребят в день переговорить лично о том, о сем. Пусть даже это всего 5-10 минут. Насколько это важно для команды? У вас был какой-то разговор в начале сезона? Обсуждали твою игру? Или, может быть, просто про жизнь пообщались?

Босер: После одной из первых его игр пообщались. Он пришел просто прям незадолго до какой-то игры. И вот после нее мы пообщались. По-моему, он просто хочет познакомиться со всеми поближе. Он сказал, что толком ничего про меня не знает. Он кент с Тревисом Грином – нашим бывшим тренером, так что Гринер какие-то данные ему передал. В общем, он постоянно на льду с кем-то общается. Мне кажется, любому лестно такое внимание. Все считают, что у них контакт с Током на личном уровне. Это не лишнее.

Биз: Равно как и то, кого он привел в команду: Фути (Адам Фут – прим. пер. ), [Майк] Йео, [Сергей] Гончар, Седины… Какой вклад все эти легенды вносят в команду одним своим присутствием? Это помогает вам сформировать культуру победителей?

Босер: Неимоверно. Все здорово нам помогают. Гонч постоянно приедет на пару недель, а потом уедет на пару недель. Мы его постоянно ########### [подкалываем] на эту тему.

(все смеются)

С Фути тоже здорово работать. Они вдвоем плотно занимаются нашими защитниками. В каждом перерыве общаются с ними. Не знаю уж, о чем именно. Наверное, о каких-то мелочах. Они просто шепчутся – так что не знаю, что они там конкретно говорят. Может быть, нападающих во всех бедах корят.

(все смеются)

Арми: Да так есть. От этих гадов другого и не ждешь!

Босер: В общем, если хочешь над чем-то поработать перед тренировкой или после – у тебя богатый выбор. Бери любого – и вперед.

Биз: Хм, с кем бы из членов Зала славы мне поработать сегодня?

Босер: (смеется) Во-во. Здорово же!

Уит: А Майк Йео за большинство отвечает?

Босер: Нет, этим занимается Ток.

Уит: Вот как? Ого!

Босер: Ток работает с первой спецбригадой, а Седины – со второй.

Арми: Круто.

Уит: Просто большинство у вас в этом году чумовое. У вас шайба ходит с бешеной скоростью, вы постоянно меняетесь местами, находите свободное пространство на пятаке… На сборах этому уделялось какое-то особое внимание? Было такое: мол, давайте раскачаем большинство? У вас ведь пять человек в составе, которые должны набирать нехило.

Босер: Как минимум, у нас есть сыгранная четверка – я, Миллзи, Пит и Хагги (то есть Джей Ти Миллер, Элиас Петтерссон и Куинн Хьюз – прим. пер. ). Мне кажется, мы здорово вместе играем. Плюс с нами еще Кузя был. Не знаю пока, как будет выглядеть без него наше большинство. А так Ток делает упор на движение. Если возникает статика – кто-то должен сменить позицию, а остальные уже отталкиваются от этого. В этом плане все хорошо. У нас недавно был небольшой спад, но дела снова пошли в гору.

Уит: Несмотря на все ожидания от сезона и то, что Ток призывал вас установить определенный стандарт… Пока сезон не начался – все равно остаются сомнения. И тут в первом матче сезона вы выносите мой «Эдмонтон» в одну калитку («Кэнакс» победили 8:1 – прим. пер. )…

(Босер смеется)

Важная победа. А затем вы играете с ними еще раз – и снова победа. Наверняка подумали тогда, мол, поверили в систему – и она дает результат. Это упрощает дело.

Биз: Сколько ты тогда забил? Три или четыре?

Босер: (улыбается) Четыре.

Уит: Всего-то?

Босер: (показывает кавычки и улыбается) Четыре.

(все смеются)

Украл одну у Миллзи, но никто не заметил.

Биз: В свое время и я парочку украл: «Ребят, по-моему, она от моей клюшки залетела!»

(все смеются)

Босер: А так… Думаю, нам было важно увидеть, что мы не зря работали в поте лица и не зря мы собрались пораньше. По-моему, сборы прошли на ура. Серьезные нагрузки были. По-моему, на предсезонке у нас с победами было откровенно не очень.

Уит: Правда?

Босер: Да. Так что подходили к сезону с мыслями, что пора бы уже собраться. Так что та первая победа и последовавшая за ней вторая имели огромное значение для нашей команды – тем более, сезон мы начинали, кажется, с шестиматчевого выезда («Кэнакс» открыли сезон дома, а следующие пять матчей провели на выезде – прим. пер. ). Но тот матч получился классным.

Биз: А в чем секрет твоего личного успеха? Почему ты так резво начал сезон? Все лето упорно тренировался? Порой ведь снайперы входят в ритм и там уже дальше все от психологического настроя зависит.

Босер: Определенно. Думаю, у меня с этим как раз все хорошо было. Летом я был предельно мотивирован и нацелен на то, чтобы вернуться на свой уровень – в том числе и любви к хоккею. В том году, наверное, у меня бывали определенные проблемы с этим. Иногда трудно было найти мотивацию, чтобы пойти на каток. Тяжело было настроиться на рабочий лад из-за разных мыслей. А теперь выбросил все это из головы.

Я так Патрику Альвину (генеральному менеджеру «Ванкувера» – прим. пер. ) и сказал. Мы встретились после окончания прошлого сезона, и я сказал ему, что снова чувствую себя хорошо и у меня нет проблем с мотивацией, и что снова люблю хоккей. Поэтому мне и хотелось остаться в команде. Потом съездил домой, хорошо потренировался летом – и пока что сезон идет хорошо.

Биз: Мы от многих про это слышали. Даже Маккиннон рассказывал, что работает с тренером-психологом, если можно так выразиться. Ты обращался к кому-нибудь за пределами льда, чтобы вернуться в правильное психологическое состояние?

Босер: Да. Я работаю с тренером-психологом или лайф-коучем, так скажем, уже где-то полтора года. Весь прошлый сезон работал. И он мне тогда здорово помог.

Уит: Мгновенных результатов тут не бывает. Только где-то через год понимаешь: «Ага, кажется, я чувствую себя в своей тарелке».

Босер: Именно. Тут скорее про работу с мелочами на длинной дистанции. Стараешься потихоньку вернуться в правильное состояние. Я потерял отца, поэтому приходится прорабатывать сейчас этот момент. Тренер мне в этом здорово помогает.

Арми: Пройдя через это, я могу только догадываться какие же ######## [офигенные] эмоции тебе приносит этот сезон…

Босер: (смеется) Это точно.

Арми: Ты выбрался из непростой ситуации с помощью близких – семьи, одноклубников наверняка… И после этого тебя нашла награда. Ну как нашла… Понятное дело, что ты ######## [офигенный] игрок. Но все равно… Пережив такое, текущий сезон – это ведь просто сказка какая-то.

Босер: Я всегда верил, что смогу забивать в этой лиге помногу. Пусть даже в последние года три-четыре где-то дела шли не очень. В глубине души я все равно в это верил. И вот, наконец, мне удалось выбить 30 и немного заткнуть ванкуверскую прессу (улыбается).

Арми: Дружище, так у тебя вообще лучший сезон в карьере.

Уит: Уже! А сейчас лишь февраль.

Биз: Пресса у вас и впрямь может накидать негатива, но вы так резво стартанули, что мы даже и не следили за ней толком. Верно, РА?

РА: Полностью согласен. Я хотел спросить про Куинна. Ты когда-нибудь доводилось играть с защитником, хотя бы близким к нему по уровню? Или на каждой тренировке изумленно качаешь головой, глядя на него?

Биз: Вы его «Хагги» зовете?

Босер: Да.

Биз: А почему?

Босер: Ну… просто так-то так повелось.

Арми: Ну Хьюз-Хагг…

Уит: Там HUG в начале.

Арми: Биз, короче, у хоккеистов так принято, если что…

(Босер смеется)

Биз: Сидят прикалываются надо мной. Все? Вы угомонились, #####? Я же не полную ерунду спросил, верно? Или как?!

Арми: Верно, верно.

Биз: А, ну тогда извините.

РА: Биз, я тоже не сразу понял.

Босер: В общем, не думаю, что я когда-либо играл с защем уровня Куинна. Он порой такое вытворяет во время матча – это что-то с чем-то. Эти его резкие улитки или спинорамы на своей синей, когда он последний… Смотришь и думаешь: «Ты чего творишь?». А у него – раз! – и получилось. Ушел от соперника, улетел 2-в-1 или 4-в-3, а там отдал или забил. «Ну, – думаешь, – ладно, пусть будет».

Арми: Прям как в видеоигре.

Босер: Да просто с ума сойти. Или, например, получает он шайбу в средней, а на него катит соперник – резкая улитка и до свидания.

Уит: Его уже не догнать.

Босер: Во-во.

Арми: А как он финтами на пятую точку людей сажает на синей? Или зажали его в углу – думаешь: «Ну все уже». А он два раза коньками оттолкнулся и вылез!

Босер: Иногда он, конечно, немного перебарщивает с этим, за что мы ему пихаем, но ничего страшного.

Уит: Я бы хотел вернуться к самому началу. Ты родился в Миннесоте. Любовь к хоккею пришла к тебе сразу? Не знаю, сразу у тебя игра пошла или нет. В общем, сразу ли у тебя появилась страсть к хоккею?

Босер: Да. Я даже и не помню, когда впервые взял в руки клюшку. У меня двоюродный брат за студенческую команду играл в Висконсине. Я часто в детстве ездил к нему на матчи с семьей.

Уит: Брал с него пример?

Босер: Безусловно. Топил за Висконсин. Даже поступать туда собирался всерьез, но потом передумал.

Уит: Это когда тебе мешок с подарками из Северной Дакоты прислали. Наверняка прям армейскую сумку у двери положили. Забавно, что ты даже не рассматривал остаться в Миннесоте, хотя сам оттуда родом. Первый выбор – Висконсин, а затем – Северная Дакота. К «сусликам» ни ногой? («Суслики» – прозвище студенческих спортивных команд Миннесоты. Сам штат называют «штатом сусликов» – это отсылка к политической карикатуре середины XIX века . Карикатура высмеивала государственную субсидию местным богачам на строительство железной дороги. Сторонники этой субсидии были изображены в виде сусликов с человеческими головами. Забавно, что до этой истории Миннесота считалась бобриным штатом – прим. пер. ).

Босер: Ну так у меня же брат за Висконсин играл. Так что я ненавидел «сусликов».

Уит: (улыбается) Круто!

Босер: Я тут два раза на экскурсию ходил перед поступлением. Думал: «Мало ли, может, понравится?!». Но не судьба.

Уит: Два раза ходил? И все равно ни в какую?

Босер: Не-а.

Арми: (смеется) Поеду лучше в Фарго…

Босер: Гранд-Форкс.

Арми: А, точно. Гранд-Форкс же. Так даже лучше!

Биз: То есть ты туда сходил и понял, что это не твое?

Босер: Миннесота-то? Ну… Если честно, я ездил на экскурсию в 10-м классе. Приехал туда – меня никто не встретил. Сижу на парковке, звоню им: «Вы где?». А они мне говорят: «Ой, давайте перенесем все».

Все хором: Ой-ой-ой.

Босер: Так что там все с самого начала не задалось.

Уит: Все понятно, до свидания.

Босер: Так себе ситуация, в общем.

Биз: Нихера себе.

Арми: Что у вас за рекрутер вообще?

Босер: Но были и другие факторы. У них еще лед олимпийского размера был, например. По-моему, они только-только перешли на другой формат.

Арми: Так и есть.

Уит: Огромный каток был, да.

Босер: Мне же хотелось играть там, где я смогу развиваться и подготовиться к НХЛ.

Арми: К настоящему хоккею.

Биз: Да и катание у тебя не главный козырь.

Босер: (смеется) Ни в коем случае. Определенно нет.

(все смеются)

Биз: У нас тут как раз кто-то из гостей рассказывал историю, как вуз ему говорит: «Мы хотим видеть в команде тебя и еще одного парня – захвати его по дороге вместе с семьей и приезжайте вместе». И у него на это шесть часов ушло. Приехали и ему говорят: «В общем, ты нам не нужен, но спасибо, что подбросил ребят».

Уит: Так это же /неразборчиво/ рассказывал.

Биз: А, точно.

Уит: Причем они из Сиэтла ехали. Так и так – «приезжай, возьмем тебя на стипендию, все дела, захвати только с собой еще двух ребят». Приехали – этих двоих взяли на полную стипендию, а ему сказали, мол, извини, но в пролете.

Биз: Он не разрешил нам уточнять, что именно это был за вуз. Но сама ситуация просто жесть. По крайней мере, у тебя было не так.

Босер: Мда уж. Ну и ну.

Уит: В Миннесоте проводится школьный чемпионат штата. Крутая штука. Мы часто его упоминали. В Миннесоте же все играют за сборную города. В других штатах больше разъездов и вообще все иначе. Ну, по крайне мере, в Массачусетсе. Мы хотим как-нибудь сгонять на этот турнир.

Босер: Оно того стоит.

Уит: А ты дошел там до…

(Босер качает головой)

Уит: Ааа, то есть до финальной стадии не доходил?

Босер: Ни разу. Мы все время выходили на Идайну (городок в Миннесоте с населением около 50 тысяч человек – прим. пер. ), а они всегда были в полном порядке (оттуда родом, например, Андерс Ли и Кэйси Миттлстадт – прим. пер. ).

Арми: Идайна… Наслышан про этот город. Он постоянно в новостях мелькает. Крутая там команда, да?

Босер: Очень.

Арми: Я смотрю, ты с тех времен прическу и не менял. На хоккейном причесоне так и гоняешь, да? (Армстронг имеет в виду, что у американских школьников считается понтом отращивать длинные волосы – прим. пер. )

Босер: (смеется) Даже не знаю. Мне просто короткая стрижка не идет – вот и хожу с длинными волосами.

Биз: И вот ты поехал в Северную Дакоту. Уверен, что у вас там и с катками полный порядок был и вообще все отлично с организацией – на игры летали на самолете, ездили на ######## [офигенном] автобусе… Можно сказать, что попробовал НХЛ на вкус пораньше.

Босер: Там дело было так. Я находился в Ватерлоо, когда отказался от предложения Висконсина. Начал прорабатывать варианты с другими вузами. И Дэйв Хекстол… не знаю вообще, можно мне это рассказывать или нет… В общем, он прилетел в Ватерлоо, и мы беседовали минут 45, типа, в «Старбаксе». А потом он улетел обратно в Гранд-Форкс.

Уит: И ты такой: «Этот чувак хочет видеть меня в команде».

Босер: Именно. «Ну, – думаю, – клево». Съездил туда в первый раз. Приехал на День Благодарения – у них как раз домашняя серия была. Каток битком – и при этом на трибунах ни одного студента. И я такой: «Это как вообще?»

Уит: А, ну правильно! Все же разъехались по домам на праздники.

Босер: Во-во.

Арми: Там прям обожают хоккей.

Босер: А я понятия не имел про «Ральф» («Ральф Энгельстад Арена» – название катка, который построил одноименный выпускник местного вуза, владелец сети казино в Лас-Вегасе – прим. пер. ). Понятия не имел, на что подписался. Прилетаю в малюсенький аэропорт, а меня там встречает помощник главного тренера… Куда я вообще попал?

Арми: И ни одного охотника вокруг…

Биз: И тебя везут, по сути, в Тадж-Махал. «Я что, в Лас-Вегас какой-то прилетел?»

Босер: «Реально, что тут вообще происходит?» Ну и в итоге мне там все зашло.

Уит: Извини, что перебиваю, Биз. Почему ты в итоге отказался от предложения Висконсина, сначала приняв его? А, ну у них же там проблемы тогда были…

Босер: Именно. Не хочу их обидеть. Я мечтал там играть, но они тогда совсем редко побеждали. Ситуация выглядела так себе. Там тренерская чехарда была и все такое. Не самое подходящее время.

Биз: Хэкстол со стороны выглядит жестким. Может быть, в «Филадельфии» у него дела шли и не очень, но в «Сиэтле» его, по-моему, просто обожают.

Босер: Так вот я с Хэком-то в итоге и не работал. Он меня позвал, а сам потом перешел в профессиональный хоккей – как раз с «Филадельфией» подписался, вроде. А его место занял Брэд Пэрри.

Биз: Что он такого сказал тебе за 45 минут, что ты решил поехать в Северную Дакоту?

Босер: Он просто выразил искренний интерес. Ему было интересно узнать меня поближе. Поговорили про хоккей, про то, где он видел меня в команде, про то, как я могу развиться как игрок с их инфраструктурой… Рассказывал про классный зал, что можно выходить на лед когда угодно… Пришел, включил свет – и можешь кататься сколько угодно. Еще он ездил в гости к моим родителям и произвел на них хорошее впечатление…

Уит: Отдельно ездил?

Босер: Да, когда меня там не было.

Арми: А это же еще прям хоккейный универ, верно? Если вы не знаете, что это за город, то там реально толком больше нечем заняться, как ты и сказал.

(Босер смеется)

Я его проезжал уйму раз по дороге домой. Но ты-то поехал туда за хоккеем. А для хоккея там созданы все условия.

Босер: По полной программе.

Уит: Не запаниковал, когда Хэкстол ушел в профессиональный хоккей? Не было такого: «Я так-то приходил играть у него... Так что теперь даже не знаю…». Или ты уже все решил?

Босер: Уже и так все решил. Я принял такое решение в том числе и потому, что меня устраивал весь тренерский штаб. У меня со всеми сложились хорошие отношения. Они все по очереди приезжали в Ватерлоо меня просматривать. Так что я знал и Брэда Перри, и Дэйна Джексона… Я подумал, что главным станет кто-то из них – и меня это устраивало.

Арми: А меня, кстати, приглашали в Северную Дакоту – письмо от них приходило.

Уит: Да ты же даже читать тогда не умел.

Арми: Правда приходило. Вот только я потом узнал, что они вообще всех приглашали.

(все смеются)

Уит: И Биз такой: «А мне не приходило почему-то…».

Арми: Да ты просто далеко жил. Их интересовали только пацаны из Саскачевана!

Биз: Да я даже ЕГЭ не сдавал. РА, что там у тебя?

(Босер смеется)

РА: Там же есть еще какой-то «высокогорный зал» в Северной Дакоте, да?

Босер: Да, но я его ни разу не видел, потому что пару лет там не был. Но вроде как они сделали специальный зал с велотренажерами, весами и так далее. И перед выездами на матчи с университетом Денвера и колледжем Колорадо команда работает там, чтобы привыкнуть к высокогорью.

Уит: Чтобы тебя не размазали в первом периоде, как в матчах против «Эвеланш», где все задыхаться начинают.

Арми: Бес этот зал в глаза не видел, но при этом заплатил за него.

(все смеются)

Босер: Не-не-не. За это заплатил Ральф.

Биз: У него водится баблишко.

Арми: Пацанам же письма эти приходят… Помнишь, Орп (Брукс Орпик – прим. пер.) рассказывал? Типа, вузы пишут: «Привет, закинь нам денег?» Ну, в качестве донатов.

Уит: Да-да-да.

Арми: У тебя было такое?

Босер: Было. Звонили пару раз.

(все смеются)

Уит: Они тебе еще лет 50 названивать будут.

Босер: (улыбается) Самое поганое, что звонит мне один из бывших партнеров по команде. Причем это едва ли не мой главный кент из чемпионского состава (Босер выиграл титул NCAA в 2016 году – прим. пер. )

Арми: «Здорова! Не хочешь в гольф поиграть? Кстати, у тебя случаем не найдется косарей 20?»

(все смеются)

Босер: (смеется) Он бы предпочел, чтобы мы их спустили на гольф.

Биз: Так вы чемпионский титул взяли?

Босер: Да, в первый же год.

Биз: Да это же ########## [офигительно]!

Уит: Меня одно удивило. Не знаю, была у тебя такая возможность или нет… Но вот ты выиграл титул, порвал лигу, наколотив 27 голов на первом же курсе… Не думал тогда перейти на профессиональный уровень?

Босер: Да не особо, если честно.

Уит: Вот как?

Босер: Джим Беннинг и его помощник приезжали на Финал четырех (решающие встречи чемпионата NCAA, Беннинг на тот момент был генеральным менеджером «Ванкувера» – прим. пер. ) и даже вроде сходили на ужин с моими родителями. И там разговор шел в таком ключе, что я остаюсь на следующий год.

Уит: Ясно.

Босер: То есть их устраивал такой вариант, да и меня тоже устраивало остаться на второй сезон. На первом-то курсе, понятное дело, на все в розовых очках смотришь. А вот второй сезон уже посложнее. Сменились партнеры… Думаю, я тогда-то больше всего и вырос как игрок.

Уит: Трудности пошли на пользу.

Босер: Безусловно.

Биз: С кем ты играл в тройке на первом курсе?

Босер: Ником Шмалцем и Дрэйком Каджулой (вместе с Броком они и составили топ-3 лучших бомбардиров команды. В том же сезоне Босер ездил и на МЧМ, где выиграл бронзу – прим. пер. ).

Биз: У Шмальци бросок ###### (очень хороший).

Босер: Он в полном порядке.

Биз: Просто офигенном.

Босер: Да, он хорош.

Биз: Здорово наблюдать за их связкой с Келсом (Клейтоном Келлером – прим. пер. )

Босер: Ага.

Биз: Они прям нашли взаимопонимание.

Уит: Я до сих пор не могу поверить, что от него отказались в «Чикаго».

Биз: И не говори.

Уит: Таких игроков менять нельзя. Уж точно не в нынешней НХЛ. С его-то катанием…

Босер: Его серьезно недооценивают.

Биз: Ну сам обмен-то равномерным получился так-то. Правда, в «Чикаго» и Строума уже нет (в 2018 году «ястребы» отправили Шмалца в «Аризону» в обмен на Брендана Перлини и Дилана Строума – прим. пер. ). Строум-то тоже стал классным игроком. Мне кажется, что он играет хорошо… для «Вашингтона».

Уит: И то правда.

РА: Брок, а из национальной программы на тебя кто-нибудь выходил? (NTDP – программа развития молодых игроков США. По сути, юниорская и молодежная сборные – прим. пер. )

Босер: Да. Меня приглашали вроде на «сборы 40» (названные по количеству вызванных игроков – прим. пер. ). (улыбается) Только это накладывалось на наш семейный отпуск во Флориде – а я тогда еще ни разу не был во Флориде, да и вообще хотел играть за школу. В общем, я понимал, что все равно не поеду туда, так что отказался. Но они приглашали меня в команду и после «сборов 40». Было непросто отказаться, конечно…

Уит: Ого! То есть ты прям отказался? Это не так-то просто.

Босер: Да, но… Ну я же миннесотский парень, верно? Как мне не играть за школу?

Уит: Верно.

Арми: Да, это отличная альтернатива. Уровень-то там приличный.

Босер: Очень приличный. Плюс играешь с друзьями. Я понимал, что после 11-го класса уйду из команды – меня потом снова позвали в сборную. Но я так подумал… Там уже есть готовый состав, сыгранные тройки и так далее… Так что, вероятно, будет тяжело туда вклиниться. И тут меня выменял «Ватерлоо» (в рамках USHL – прим. пер. ) – а это всего в трех часах от дома… Решил, что так будет лучше.

Арми: #######! [офигенно]

Уит: Взрослое решение.

Арми: Мне нравится, что есть и такой вариант. Помните, мы с [Адамом] Фантилли разговаривали? Он рассказывал про свой путь в НХЛ. Он сам из Онтарио, но поехал играть в USHL. Выбрал такой вариант. Хотя, казалось бы, кто в здравом уме откажется выступать в GTHL? В общем, есть множество вариантов для развития. Так что ты молодец. Выбрал вариант, который был тебе по душе. Играл с друзьями, играл в удовольствие, помногу владел шайбой, имел четкое место в составе… Это важно.

Биз: Ты вообще не переживал по поводу того, что в сборной ты, может быть, получил бы, скажем так, развитие получше? Или на тот момент дружба для тебя была важнее?

Босер: У меня было два друга. Первый – это Томми Новак, который сейчас в «Нэшвилле». Он по школе просто разрывал. «Ватерлоо» выменял и его тоже. Мы с ним, можно сказать, всю жизнь в одной тройке играли. Так что это сыграло свою роль. А мой лучший друг был родом из Бернсвилла – и он в «Ватерлоо» перешел на год раньше. Они, по-моему, даже в финал вышли. Он много хорошего рассказал про команду, и я решил, что это отличный вариант (судя по всему, речь про Тайлера Шихи, который сейчас выступает в Германии за «Штраубинг» – прим. пер. )

Уит: А ты же сразу после второго курсе зацепил пару матчей за «Ванкувер», верно?

Босер: Верно.

Уит: Так что попробовал лигу на вкус еще перед первыми сборами. Кто-то из опытных игроков помогал тебе на первых порах? Кто-то помог обвыкнуться?

Босер: Думаю, Крис Танев.

Уит: Хо-хо!

Босер: Он прям машина.

Арми: Его все обожают.

Босер: Он в топ-5 красавцев в лиге железно.

Биз: Мне еще рассказывали, что он что-то нереальное творит в зале. Видимо, трудолюбие у него на высшем уровне.

Босер: Он настоящий профессионал. Причем во всем. Он нам – мне, Пити и Хагги – был словно батя, когда играл за «Ванкувер». Всегда на ужин нас звал и так далее. Если команда пошла в бар – он идет со всеми и сидит до упора. А утром – он первый в зале.

Уит: Профессионал.

Босер: По нему даже и не скажешь, что он гулял накануне.

Биз: Современный Челиос!

(все смеются)

Мне, кстати, рассказывали про него пару историй вполне в духе Челиоса. Вот кого точно можно встретить в том «высокогорном зале». Расскажи о том, как проводишь свободное время. Чем занимаешься летом дома? Тусишь с друзьями на катере? Или просто чилишь? Просто со стороны кажется, что ты предпочитаешь спокойный отдых.

Босер: Так и есть. У меня дом на берегу озера…

Арми: Какого озера? Какое там сам клевое озеро вообще?

Уит: Миннетонка, верно?

Арми: Да погоди ты.

Босер: Тонка ничего, но я не там живу.

Арми: А так вообще это лучшее место? Там полно хоккеистов.

Босер: Ну… если вам нравятся большие катера… и мериться, у кого катер больше…

Арми: (смеется) Ну понятно.

Биз: Это так писюнами меряются на озере Миннетонка?

Арми: Покажи-ка нам свой катер, Брок!

(все смеются)

Биз: Через год его встречаем, а у него, #####, яхта!

Арми: В натуре!

Биз: Как у нефтяного магната!

Арми: Начнет всем друзьям писать: «Я вам летом свой катер покажу – вы обалдеете!»

Биз: Он как у дубайского принца!

(все смеются)

Босер: Я знаю пару ребят, которые живут на Тонке. Джей-Ви-Ар, например (Джеймс ван Римсдайк – прим. пер. ). Ой, наверное, лучше без имен. В общем, ребята из НХЛ. Но это просто не для меня.

Биз: То есть ты на озере поменьше живешь?

Босер: Минутах в 20-30 на юг от Тонки. Там поспокойней. Да и, сказать по правде, я сейчас уже не столь часто на озере бываю, как раньше. Если выдается свободное время, я лучше в гольф поиграю.

Биз: То есть ты по этой теме, значит.

Арми: Но все равно ведь встанешь утром, выйдешь на крылечко с кофе… Эх, #####, жизнь хороша…

Босер: (улыбается) Ну да, вполне. Не жалуюсь.

Арми: Это моя мечта!

Биз: Со стороны еще кажется, что ты слушаешь кантри.

Босер: Ну… не часто. Мне больше The Lumineers нравятся.

Биз: Тайсон Бэрри с ними дружит.

Босер: Знаю-знаю.

Биз: Вы знакомы с Тайсоном Бэрри?

Босер: Мне Люк Шенн рассказал.

Биз: Ну вот. Они прям реально по кентам. Подружились, когда он за «Колорадо» играл. Они там как раз живут на постоянке. Слушай, ну круто. Отдыхаешь, значит, летом дома, чилишь, в гольф играешь… У нас есть проект Sandbagger.

Босер: Знаю.

Биз: Ты как вообще играешь? Хорошо?

Босер: Тем летом у меня гандикап был, вроде, 2.8 (то есть очень хорошо – прим. пер. ).

Уит: С кем обычно играешь?

Босер: Наверное, с Никки Шмалцем.

Уит: А он же в порядке, да?

Босер: Ага.

Уит: Нам просто нужен кто-то вроде тебя (показывает на Биза). И кто-то вроде меня. А вы с Шмалцем нас разнесете в пух и прах.

Биз: Да уж, он в порядке.

Босер: Полном.

Биз: Как и его брат.

Босер: (смеется) Джордо плохо играет в гольф, ты чего.

Биз: Как это? Да он хорош! У него и партнер классный, мы играли где-то вместе…

Уит: То есть не он классный партнер, а У НЕГО классный партнер.

Босер: Я люблю Джордо, но если ты считаешь, что он хорошо играет, ты, видимо, совсем говно.

(истерика)

Арми: А ты сказал предварительно «без обид»? Если сказал, то так можно говорить.

Биз: Накинем про тебя слушков на дедлайне.

(все смеются)

«Ванкувер» выставил Босера на продажу!»

(все смеются)

РА: Кстати, об обменах. В вашу команду только что пришел Элиас Линдхольм. Понимаю, что никто не рад уходу партнера по команде, но все же в командном чате, наверное, обрадовались этому обмену?

Биз: Вы же теперь реально претендуете на кубок!

Босер: (улыбается) Мы пока себе этим голову не забиваем.

Биз: Ясно. Не теряете концентрацию.

Босер: Типа. Нам сейчас скорее важнее продолжать играть в том же духе. Не хочется все растерять после перерыва [на Матч звезд]. По-моему, в ноябре мы то выигрывали, то проигрывали, то выигрывали, то проигрывали… Было тяжело. А потом нашли свой ритм. Так что сейчас, думаю, основная задача в том, чтобы поддерживать этот уровень.

Отвечая же на твой вопрос, РА… Мы часто играли против Линди много лет. Против него всегда тяжело играть. Он и забить может, и вообще ответственно относится к своим обязанностям на любом участке площадки. Думаю, он серьезно поможет нашей команде.

РА: Он же играл с Пити в одной тройке в сборной Швеции?

Босер: Я честно не в курсе (смеется). Отличный вопрос! Было бы неплохо. Надеюсь, это правда (ответим же за Брока. Да, играли. На чемпионате мира 2019 года. Вместе с ними в тройке выступал Габриэль Ландескуг – прим. пер. )

Арми: РА это в интернете прочитал, так что это правда.

(все смеются)

Биз: Я еще пару вопросов хочу задать про «Ванкувер». Мне кажется, вы серьезно усилили в этом году глубину состава. [Илья] Михеев забросил больше десяти уже в начале сезона, как и [Нильс] Хегландер, как и Дакота Джошуа… Думаю, это стало важным фактором и повлияло на ваши результаты. Чей прогресс по сравнению с прошлым сезоном удивил тебя больше всего?

Босер: Хороший вопрос, на самом деле. Выбор-то большой. Формально ведь у нас в четвертом звене играют Хогс и [Сэм] Лафферти. Оба забросили уже больше десяти шайб и вообще в полном порядке.

Уит: Хегландер еще и мастеровитый.

Босер: Да он прям хорош.

Уит: Думаю, через пару лет он будет уже не в четвертом.

Босер: Ну вот поэтому я и сказал, что он «формально» в четвертом звене. Он очень здорово действует в зоне атаки. У него и скорость есть, и прет он, как танк.

Уит: Он же сносит все на своем пути.

Биз: Он в этом сезоне как-то в Турбо из «Сиэтла» воткнулся – тот как под поезд попал (речь про Брэндона Танева – прим. пер. )

Босер: Я и говорю. Он очень мощный.

Уит: Словно из кирпичей сложен.

Босер: Да и взять наше третье звено опять же – [Теодор] Блюгерс, [Дакота] Джошуа, [Конор] Гарланд… Джош, кажется, уже обновил личный рекорд по голам. Гарли снова набрал ход, а Тедди вроде проводит свой лучший сезон в плане результативности. Мне кажется, они здорово сыгрались.

Уит: Каков Джей-Ти в ярости? Просто порой смотришь на него и думаешь: «Ну все, у него колпак отъехал». У нас приятель есть, Паша, так он постоянно про его язык тела говорит, будто он терапевт какой-то. Но иногда реально смотришь на него и думаешь: «Блин, Джей-Ти, остынь».

Арми: Он быстро закипает.

Босер: Ну… По-моему, это даже хорошо. Об этом уже не первый год говорят, но он стал значительно лучше в этом плане.

Уит: А, то есть, ты заметил небольшие перемены?

Босер: Конечно. Он серьезно изменился. Мы же близко общаемся и играем вместо много. Просто он очень переживает за результат. Он серьезно нацелен на победу и очень эмоционален. Но это хорошо. В последнее время у него все хорошо в этом плане. Мне кажется, в этом сезоне он здорово показал молодым ребятам, что такое быть лидером. Он охотно идет на контакт, постоянно что-то подсказывает. И это хорошо. Не знаю чего Паша к нему придрался…

Арми: Да он хейтер.

Биз: Напихай ему! Пошел он #####!

Уит: Ему кто уже только об этом ни говорил…

Биз: Он его еще «торгашом на большинстве» называет (Power play merchant – уничижительный термин, относящийся к игрокам, которые набирают очки преимущественно на большинстве – прим. пер. )

Босер: Ну я бы так не сказал (смеется). Мне кажется, что я 5-на-5 только благодаря Миллзи и забиваю. Я считаю, что по игре в зоне атаки он один из лучших в лиги.

Уит: У него тяжело отобрать шайбу.

Босер: Он хорош. Шайбу у него действительно трудно отобрать.

Уит: Ваша команда поливает всех помоями со скамейки? Есть такое, что пихаете всем подряд? Хегландер, например, выглядит так, будто ему нравится лезть под кожу. Или у вас строго деловая команда?

Босер: Да у нас, вроде, никто особо никому не пихает… (улыбается) Ну разве что Гарли.

Уит: То есть Гарли по этой теме?

Босер: Ну не знаю. Он поостыл в этом плане.

Биз: А ты помнишь, как Маккиннон шлемом в него запустил?

Босер: (смеется) Помню.

Биз: Он определенно может залезть под кожу.

Босер: Ну вот он подуспокоился в этом плане. А так, конечно, у нас если кто и может пихнуть, то это Джошуа, Гарли и Миллзи.

Биз: Я еще про Тэтчера Демко хотел поговорить. Он был у нас на подкасте. Рассказал невероятную историю, как ему в Ютике пистолет к голове приставили и ограбили. Он тебе об этом рассказывал?

Босер: Мда. Слышал-слышал.

Биз: С виду он нормальный парень. Впрочем, обычно вратари немного ####### [странные].

(Босер смеется)

В общем, он классный парень. Во многом благодаря ему вы сейчас так высоко и забрались.

Босер: Да, он в полном порядке. Причем уже несколько лет как. Команда могла играть не очень, но он нас всегда выручал. Теперь же, когда здорово играет вся команда и в частности костяк обороны, мы видим, насколько он действительно может быть хорош.

Арми: Что скажешь насчет «Лотерейной тройки»? (так называют тройку Босер – Петтерссон – Миллер. Все дело в игровых номерах 6-40-9. Lotto 649 – одна из самых популярных лотерей в Канаде – прим. пер. ) В глубине души ты же согласен, что это офигенное название?

(Босер смеется)

Сейчас прикольные названия уже и не встретишь. Вообще! А жаль. Это прикольная тема. Вы ведь в таком сочетания провели часть текущего сезона? Вроде иногда и в прошлом сезоне вы вместе выходили, верно? Может быть, разок?

Босер: Разве что действительно разок.

Арми: Но стоит вам набрать ход, то «Лотерейную тройку» не остановить.

Босер: У нас поперло в начале сезона – когда вот на выезд ездили в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Вернулись домой, игра как-то разладилась – и нашу тройку снова разбили. А так вообще нас с Миллзи поставили вместе, когда он только пришел в «Ванкувер». Это еще при Трэвисе Грине было. Мы с ним почти весь сезон вместе провели и вроде неплохо смотрелись.

Арми: Я как раз работал на матче «Питтсбурга», когда вы на том выезде были. Вы ни одной смены не проиграли. Пити, вроде, набрал четыре очка, а они по три. У кого-то дубль, у кого-то еще что-то… Короче, просто порвали. Настоящее безумие. «Лотерейная тройка»!

Биз: Как ты ухаживаешь за волосами?

(Босер смеется)

Болельщиц «Ванкувера» это очень интересует. Постоянно твои фотки постят. Ты ведь похож на этого чувака из «Шрека». Как там его?

Босер: Принц Чарминг?

Биз: Во-во.

Арми: Ты посмотри на него! Ему это льстит!

Биз: Судя по выражению лица, ему и впрямь нравится это сравнение. Ну так как ты ухаживаешь за волосами-то? Феном пользуешься?

Босер: Да я ничего такого не делаю.

Арми: Сами так растут?

Босер: У меня девушка есть, мы уже несколько лет вместе. Да и потом – я постоянно в шапке хожу. Так что мне, в целом, плевать на прическу (смеется).

Биз: У тебя есть девушка?

Босер: Да.

Биз: И вы уже несколько вместе? О колечке не задумывался?

РА: Ну и вопросики, Биз.

Босер: Оно идет как идет, Биз.

Биз: Понял.

Уит: Сейчас начнет спрашивать его про шансы на победу в кубке.

Арми: (смеется) К хоккейным клише вернется.

Биз: Ну у нас часть программы в духе TMZ, поэтому надо вворачивать вопросы про личную жизнь (популярное «желтое» издание – прим. пер. )

Босер: У тебя-то есть девушка?

Биз: Я вновь свободный агент.

Босер: Ого.

Уит: Так, ладно. Это может продолжаться вечно.

(Босер смеется)

Биз: Я тут, кстати, недавно скачал себе эту приложуху Raya.

Босер: Знаю-знаю. Думаю, все там бывали.

Биз: Это просто ЧУ-МА.

Уит: Я не бывал. Меня туда и не пустят.

Биз: Ко мне там РА пару дней назад в друзья постучался. Походу, тоже решил вернуться в игру.

(все смеются)

РА: Да я, #####, даже не представляю, как работают все эти сервисы знакомств.

Уит: «Привет! Любишь кино?».

РА: «Смотрела «В поисках утраченного ковчега»?». К вам же еще в команду пришел Никита Задоров. Здоровый защитник. Он поди знатный приколист? Он приходил к нам на подкаст – это было что-то с чем-то.

Босер: (смеется) Да, он в порядке.

Биз: Костюмы носить любит.

Босер: Они с Миллзи и Гарли друг друга по кругу постоянно подкалывают. Забавно за ними наблюдать.

РА: Говнюк, русский и Джей Ти Миллер пихают друг другу…

Босер: Во-во. И это здорово. У нас весело в раздевалке.

РА: Ну и пару слов про Матч звезд. Не вздумай пить из воду из бутылки [Майкла] Бубле.

(Босер смеется)

РА: На Матче звезд будет пять игроков «Ванкувера». Вы уже обсуждали кто с кем будет играть? Или будь что будет, просто повеселитесь?

Босер: Куинн вроде заготовил какие-то сочетания. Через пару часов узнаем, поделится он ими с нами или нет.

Уит: А Бубле вместе с командой время проводит?

Босер: Не знаю. Я даже не знаю, будет он на скамейке или нет.

РА: Будет кричать со скамейки типа: «Разбирайте игроков! Каждый с каждым!»

Уит: А вы в Ванкувере, случаем, не пересекались? (Бубле родом из пригорода Ванкувера – прим. пер. )

Босер: Ну бывало, да.

Уит: Мы делали с ним интервью. Он без ума от «Кэнакс».

Босер: Это да. Он вроде на гастролях был. Чуть ли не пару лет. Так что мы толком не виделись. Но гастроли подошли к концу – и в этом году мы пару раз пересеклись.

Уит: Ну что ж. У меня больше нет вопросов. Здорово, что вы так выстрелили в этом сезоне. К сожалению, во втором раунде вам придется играть с «Эдмонтоном»…

Босер: (смеешься) А ты снова за них топишь что ли?

Уит: Я и не переставал. Просто перестал про них постить.

Босер: Лжец.

Биз: Я люблю задавать гостям такой вопрос: «Ты хочешь спросить о чем-нибудь нас?»

Босер: Не думаю.

Уит: «Можно я пойду?».

Босер: Я уже задал свой вопрос, к тому же.

Арми: И это был хороший вопрос.

Биз: Что ж, тогда я завалю #####.

Уит: С нами был Брок Босер!

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Номер карты – 2202 2036 2909 2554

Фото: AP /Ross D. Franklin, Larry MacDougal, Gene J. Puskar, Jay LaPrete, Chris O’Meara, DARRYL DYCK, Matt Slocum