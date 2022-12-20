«Никогда не забуду, как он в углу Кутюра размотал. Просто раздел его». Звезда «Виннипега» обожает Дацюка

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Вы находитесь в блоге Hockey Books, который полностью перевел две огненных автобиографии – Фила Эспозито и Шона Эйври, очень умную книгу про хоккейную аналитику, книгу о молодежном хоккее с кучей интересных историй, а еще периодически выкладывает расшифровки самого крутого хоккейного подкаста. Поддержите авторов плюсами, подписками и комментариями, чтобы крутые переводы чаще появлялись на Трибуне и в вашей ленте. Кто там жаловался на многабукаф? Этот пост для вас. »Виннипег» в этом году, конечно, что-то с чем-то. Вот уж действительно кто бы мог подумать. В то же время Кайл Коннор – все тот же. Наверное, самая тихая суперзвезда лиги. И это понятно в частности по этому интервью. Откровенно говоря, у чиклетсов обычно куда забористее выходит, но Коннор прям скромняга.

Весь разговор сидел со своей простодушной мидвестернской улыбкой, будто искренне не понимая всей шумихи вокруг себя. Прям чувствуется, как Биз из него клещами слова тащит и палит из всех орудий – да только все по воробьям. Зато смеху... ой, то есть, шуточек тут хватает. Да и вообще, часто ли мы с вами говорим про «Виннипег»? То-то же.

Напоминаю, если вам нужны автобиографии Шона Эйври и Фила Эспозито в формате EPUB, а также другие книжки (всего их 6 штук), напишите мне здесь – в личку на Sports.ru.

Если хочется помочь проекту материально, то внизу есть номер карты (а еще говорят на самом сайте как-то можно донатить, но я не вникал).

Дальше – слово Полу «Бизу» Биссоннетту, Райану «Уиту» Уитни и РА (Rear Admiral или Контр-Адмирал – это прозвище Брайана Макгонагала, со-ведущего подкаста). Впереди километры букв. Читайте на свой страх и риск.

РА: Ну что же, давайте поприветствуем нашего сегодняшнего гостя. На драфте 2015 года этого забивного левого крайнего под 17-м общим номером выбрал «Виннипег». Он отыграл один сезон за Университет Мичигана и был номинирован на «Хоби Бэйкер» (приз лучшему игроку сезона в NCAA – прим. пер.). В своем дебютном сезоне в НХЛ он занял четвертое место в голосовании на «Колдер Трофи» (выше были Мэтью Барзэл, Брок Босер и Клейтон Келлер), а в прошлом году взял «Леди Бинг Трофи» (приз джентльмену года – Sports.ru). Он проводит свой седьмой сезон в составе «Виннипега», идущего на первом месте (на момент записи – Sports.ru).

Спасибо, что заглянул на подкаст Spittin’ Chiclets, Кайл Коннор. Как дела, дружище?

Коннор: Все отлично. Спасибо, что позвали!

РА: Да мы только рады.

Биз: ###### (офигеть)! Сам Кайл Коннор!

Уит: Вот так удача, Биз!

Биз: Да не то слово!

Уит: Чувак из «Виннипега»! Да еще и американец!

Коннор: Не часто наши у вас бывают, да?

Уит: (смеется) Да нам постоянно предъявляют, что мы про вас редко говорим. «Виннипег» же лихо в этом году сезон начал.

Коннор: Ну да, нормально так.

Биз: И ВСЕ?! ЭТО ВСЕ, ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ?! «НУ ДА, НОРМАЛЬНО ТАК»?! Братан, давай-ка просыпайся! Мы тебе все на блюдечке принесли! Давай-ка нормально отвечай! Во всех красках, как говорится! Что у вас там в раздевалке творится? Щеглами, поди, все ходят?

Коннор: Да все отлично. Боунс, понятное дело, сильно помог (главный тренер «Джетс» Рик Боунесс – прим. пер.). Он красавчик. Потрясающий тренер. И мужик классный. За таких хочется биться. Он из тех тренеров, которых любят игроки. Он со всеми общается на равных. Он ставит интересы команды превыше всего.

В общем, он сумел нас сплотить, и мы поперли. Разве что поначалу нам, может быть, где-то не хватало немного стабильности. А так в этом году у нас прям есть общая цель.

Биз: Вы прям так его и называете – «Боунс»? Прям так тренера и называете? «Боунс»? (прозвище образовано по стандартной схеме, но звучит так, что его можно интерпретировать и как «Кости», и как «Трахарь» – прим. пер.)

Коннор: (смеется) Ага. Боунс.

Биз: Как ему удалось создать такую дружескую атмосферу? Он вас в бар водил на сборах? ########### (напились) там с ним в муку? Было такое сплочение? За счет этого так и рванули в начале сезона?

Коннор: У нас сборы в Бэнффе проходили в конце предсезонки (живописный городок и одноименный национальный парк c альпийскими пейзажами в Скалистых Горах недалеко от Калгари – прим. пер.). Порыбачили там. Круто было. Всей командой ловили на блесну. Пару раз в бар сходили, сплотились с пацанами.

(Биз смеется)

Коннор: Ничего особенного так-то. А что касается Боунса… Он очень сильно отличается от Пола Мориса. Сравнивать мне особо не с чем, потому что я в НХЛ только с ними работал. Он практически не покидает пределы раздевалки. Приходишь на тренировку – а он уже там. Сидит, общается со всеми. Привет, как дела? Что нового? Как жизнь вообще? Это подкупает. Обычно тренеры вроде как стараются держать дистанцию. А он прям в гущу лезет. За такого тренера хочется выходить и биться.

Уит: Нормально на блесну ловишь?

Коннор: (смеется) Ну ниче так. Лучше чем многие. Я люблю рыбачить.

Уит: А, то есть ты летом и сам по себе рыбачишь?

Коннор: Ага.

Биз: Так он же родом из городка Шелби Таун в штате Мичиган (население около 80 тысяч – прим. пер.). Он наверняка из рыболовного магазина там не вылезает.

(Коннор смеется)

Биз: Ты же вообще любишь всю эту походную романтику, да? Рыбалка, палатка, все дела? На земле поспать и все такое?

Коннор: Ну не на земле, а так да. В Йеллоустоун вот ездил летом (огромный национальный парк, располагающийся сразу в трех штатах: Монтане, Вайоминге и Айдахо – прим. пер.). Круто было. В целом, да, это прям моя тема – охота, рыбалка… Люблю это дело.

РА: В пресной или соленой воде больше любишь рыбачить?

Коннор: В пресной. Мичиган же все-таки далеко от океана. Я в детстве часто на озере рыбачил.

Уит: Да он так и живет в своем Мичигане. На игры только летает, вот и все.

Биз: Так он контракт на 50 мультов подписал. Так что ему теперь на все ##### (пофиг).

РА: Это точно.

Биз: Замутил себе в Мичигане пруд с соленой водой на задним дворике. Ловит там всякую экзотику.

Уит: А Боунс следит за тем, чтобы рыба не заканчивалась. Они на этой теме и скорешились с ним летом.

(все смеются)

Биз: Ну и, конечно же, ты большой поклонник кантри. В этом сезоне все игроки «Виннипега» сами выбирали индивидуальную песню, которая включается после заброшенной шайбы. И ты единственный выбрал кантри. Если не ошибаюсь, ты выбрал Люка Коумбса?

Коннор: (смеется) Ага. Обожаю Люка Коумбса. Заждался, если честно, этого решения. Давно пора было разрешить всем выбрать свою песню под заброшенную шайбу. Мне это прям по душе. Прям как в бейсболе – там у всех есть своя песня. Круто, что теперь и у нас. Короче, обожаю Люка Коумбса. Даже на концерт его ходил года 2-3 назад. Там прям круто было. Да и вообще я обожаю кантри. Вот и сделал выбор в его пользу.

Уит: Мне кажется, сейчас в кантри нет никого круче Люка Коумбса и [Криса] Стэйплтона.

Коннор: Согласен. Я на Стэйплтона тем летом ходил. Тоже круто было.

Биз: А как в раздевалке к этому относятся? Надо ждать пока все уйдут в зал? Просто сейчас мало кто уже кантри в раздевалке врубает.

Коннор: (улыбается) Ну это ты зря. У нас в команде таких ребят хватает. Но всему свое время. Понятное дело, что перед играми мы на разогрев Стэйплтона не ставим. А вот на тренировке иногда почему бы и нет. В общем, у нас хватает ребят, которым вкатывает кантри.

Биз: РА, как ты думаешь, какую песню выбрал Нэйт Шмидт?

(РА задумался)

Биз: На всех свадьбах играет. Mambo №5!

РА: Ничесе.

Уит: Эт че, прям его любимая песня?!

Биз: Не пихали ему за это в раздевалке? Почему он выбрал эту песню?

Коннор: Ну раз вы знаете Нэйта, то понимаете, что это вполне в его духе. Прям вполне. Он же добродушный парень. Постоянно в раздевалке что-то рассказывает, пританцовывает… Такой уж у него характер. И это здорово. Всем нравится.

Биз: Круто.

Уит: (что-то гуглит) А он забивал вообще в этом сезоне? Просто с такой песней можно и без голов остаться. А, вот, вижу. Две шайбы у него (подкаст вышел 29 ноября – прим. пер.)

Коннор: Ага.

Биз: А сколько из них дома?

Коннор: Одна точно (5 ноября в матче с «Чикаго» – прим. пер.).

Биз: Значит болельщики уже это слышали. Это как-то прибавило красок? Я в том смысле, что болельщики, может быть, специально этого ждали? Какая песня удостаивается наибольшей овации?

Коннор: Фух… Ну, наверное, Сэма Ганье. На его голах Mr. Brightside играет.

Уит: Ее удобно подпевать.

Коннор: Он забросил победную шайбу в первом домашнем матче сезона. Там где-то минута до конца оставалась. Вся скамейка в восторге была.

РА: Как ко всему этому отнеслись ребята постарше? Не закатывали глаза? Просто игроки ведь долгое время не соглашались на это, поскольку не хотели лишнего внимания. Никто не возражал?

Биз: Так Уилера поэтому и лишили капитанства. Потому что он был против.

(все смеются)

Биз: Я серьезно! Вы что, правда не в курсе?

Уит: Заупрямился!

Биз: Именно. И ему говорят, ну что ж, раз так, то – оп! – и ты больше не капитан.

Коннор: (улыбается) Да не, у нас все нормально к этому отнеслись.

РА: Отличный переход, кстати, Биз. Я как раз хотел про Боунса спросить. Он пришел в команду летом и фактически еще перед сборами перераспределил лидерские роли. Как к этому отнеслись в команде? Почему столь серьезные изменения пошли вам только во благо?

Коннор: Это определенно застало всех врасплох. Я лично точно такого не ожидал. Но, думаю, мы правильно к этому отнеслись. Думаю, ключевой момент здесь в том, что мы должны были прибавить в командных действиях. И я определенно могу сказать, что с тех пор, как я пришел в лигу, у нас сейчас едва ли не самая сплоченная команда. Наверное, это один из плюсов «Виннипега» – здесь приходится полагаться на своих партнеров. Мы часто ходим вместе на ужин как на выезде, так и дома. В городе заняться особо нечем – вот мы и собираемся постоянно вместе. Это сближает.

РА: Как Боунс вообще объяснил свое решение команде?

Коннор: Да просто сказал нам в раздевалке, что он так решил. Вот и все, в принципе. Ну сказал еще пару слов. Для всех это определенно стало шоком.

Биз: Вас раздражал внешний шум по этому поводу? Многие же догадки разные строили касательно этой ситуации. Можно сказать, что это стало для вас лишним стимулом? Может быть, в том числе из-за этого вы и начали столь резво?

Коннор: Пожалуй. Вокруг любой команды поднимается шумиха. В прессе постоянно что-то мутят. Все время какую-то историю пытаются раскрутить. Но для нас главное – это то, что происходит в раздевалке. Мы уже сталкивались с подобным в прошлом. Все-таки Виннипег – довольно большой рынок. Здесь обожают хоккей.

Мы это никак не контролируем. Если появляется какая-то проблема, то мы обсуждаем ее в раздевалке и думаем, как ее решить.

Уит: С тех пор, как ты попал в «Джетс», [Коннор] Хеллибак невероятно хорош. Однако в прошлом году, за исключением разве что тебя, игра не шла у всей команды. И теперь он снова на коне. Что изменилось? Его отношение к делу? Что-то изменилось в его жизни за пределами площадки? Просто на льду к нему сейчас вообще никаких вопросов нет.

Коннор: Да вообще ничего не изменилось.

Уит: Любопытно.

Коннор: Просто бывает такое, что сезон не задается. Может быть, это как раз тот случай. Да и потом он не так уж плохо играл в том году – просто у него очень высокие стандарты. Мы же все лето вместе провели. Много катались вместе. Он вкалывает каждое лето, не сачкует. Наверное, лучше у него самого спросить, менял он что-то этим летом в своей подготовке или нет. Мне лично кажется, что он вкалывает не меньше остальных в команде. Он хочет быть лучшим. Он понимает, что ему это по плечу.

Думаю, ему также помогла новая система, по которой мы сейчас играем. Благодаря ей у наших ворот стало возникать меньше опасных моментов.

Уит: И вот еще про кого хочу спросить – про Нила Пионка. Уже несколько матчей за ним наблюдаю. Его не то чтобы на сдачу дали при обмене [Джейкоба] Трубы в «Рейнджерс»… Там с Пионком драфтпик в первом раунде еще шел. И он здорово смотрелся все это время. Но в этом году он, наверное, вышел даже на более высокий уровень. Ты что-нибудь вообще про него знал до обмена? Понимаю, что это уже давненько было. Просто он реально выделяется в этом сезоне.

Коннор: Что интересно, мы с Нилом играли вместе на одном турнире в городке Киндерсли… В Саскачеване, что ли? Где-то там, в общем. Кубок Вызова Junior A. Мы туда поехали c ребятами из USHL (и взяли золото, в то время как сборная России с Кириллом Капризовым, Денисом Гурьяновым и Ильей Самсоновым довольствовалась бронзой – прим. пер.). Так что я с ним неплохо был знаком. Мы ведь и друг против друга играли, когда я за «Янгстаун» выступал. Я знал, что он талантливый защитник. Можете найти его хайлайты времен «Рейнджерс», там все понятно.

Уит: Согласен.

Коннор: Он очень мастеровитый игрок. В этом никто не сомневался. Он здорово проявил себя в начале сезона. Их пара с [Джошем] Моррисси играет выше всяких похвал. Мы серьезно на них полагаемся.

Уит: Моррисси на данный момент и вовсе лидер команды по очкам. И в обороне при этом отлично играет.

Биз: Он, кстати, не выеживается по этому поводу? Не ходит по раздевалке на понтах?

Коннор: Кто? Моррисси?

Биз: Да. Нет такого, что он понтуется, типа, в команде столько мастеров, а у меня первое место по очкам?

Коннор: (смеется) Ну не прям так, конечно, но да.

(все смеются)

Коннор: Ему сейчас все по кайфу. Отпускает саркастические ремарки. У него потрясающее чувство юмора. Классный парень. И играет сейчас очень хорошо.

Биз: Что-то я только сомневаюсь, что он так долго протянет, Уит.

Уит: Так у него уже 14 «яблок» и всего один гол (аpple на сленге значит «голевая передача»; разговор состоялся в середине ноября и с тех пор Моррисси нисколько не сбавил оборотов – прим. пер.). Я примерно так же в «Эдмонтоне» в свое время начинал. Ты уж прости, что я стрелки на себя перевожу, Кайл…

(Биз смеется)

Уит: Просто я резво начал, никак не мог забить, а потом получил травму. Ну да ладно. Ты вот USHL упомянул. Мы вот с тобой никогда не встречались. Ты едва не выиграл «Хоби Бэйкер», будучи первокурсником в Университете Мичигана. Неужели до этого тебе ни разу не предлагали перейти в NTDP? (талантливой американской молодежи предлагают войти в программу развития. Сборная U18 выступает как раз в лиге USHL. Кайл же выступал в этой лиге, но не в составе сборной – прим. пер.)

Коннор: Мне предлагали после первого сезона в «Янгстауне».

Уит: Ого. И ты остался верен «Янгстауну» и провел там три полноценных сезона.

Коннор: Да там просто ситуация так сложилась… Я здорово прибавил в дебютном сезоне. Я был доволен возможностями, которые мне там предлагали. Плюс я ведь родился в конце 96-го. Поэтому после первого года в NTDP мне пришлось бы либо возвращаться назад в USHL, либо по ускоренной программе в вуз поступать. В общем, мороки было бы много. А так меня все устраивало. Ко мне очень хорошо относились в клубе. Я решил, что так будет лучше для моего развития.

РА: Когда пришло время выбирать вуз, ты нацеливался исключительно на Университет Мичигана? Ты ведь там местный.

Коннор: Однозначно. Исключительно Мичиган. К тому же его представители вышли на меня одними из первых. Так что я даже ни с кем не общался после этого. До этого со мной связались вроде только из университета Майами (Огайо) и еще два-три вуза. Так что даже думать было не о чем.

РА: Вариант перехода в канадские юниорские лиги даже не рассматривал?

Коннор: Нет. Меня там еще и на драфте выбрали в позднем раунде, как и всех, кто собирается потом в студенческих лигах играть. В 14-м, что ли. Так что я даже не рассматривал этот вариант.

Уит: А как ты выбрал 81-й номер, под которым сейчас носишься? Тебе его когда-то выдали на сборах, и ты решил его не менять? Или ты с детства под ним играл?

(Биз имитирует звуки голубя)

Коннор: Да я просто в универе под 18-м играл. А в «Виннипеге» он был занят Брайаном Литтлом, когда я пришел.

Уит: А, то есть ты просто цифры местами поменял.

Коннор: Я как-то постеснялся Брайана просить, чтобы он отдал мне свой номер. Вот и поменял цифры местами.

Биз: Когда набрался уверенности для того, чтобы начать щеголять в федоре? Мне тут просто попалась твоя фотография, где ты в ней. У нас РА обожает федоры.

РА: Не-не-не. Мне больше нравятся шляпы с круглой плоской тульей и загнутыми кверху полями (по-английски всего три слова «pork pie hat» – прим. пер.).

Биз: Ну ок, как скажешь.

Коннор: Ну мне же надо что-то с моими волосами делать. Так что у меня не такой большой выбор – либо вязаная шапка, либо шляпа.

Биз: Не думал себе косички заплести? Заплел бы себе косички и выходил бы на разминку без ведра (так на сленге называют шлем – прим. пер.). Во народ в Виннипеге ##### (удивился) бы! И на виске себе бы еще набил татуху «КАЙЛ».

Уит: Точно! Как этот рэпер! Как его? Ну ты понял. Гриллз, что ли, его зовут.

(Биз смеется)

Уит: А, не! Рифф-Рэфф!

Биз: Точняк! Покрасил бы косички еще. На одном виске у тебя красовалась бы реклама [нашей водки] Pink Whitney, а на другом виске – КАЙЛ КОННОР ##### (нафиг).

Коннор: Круто.

РА: Давай поговорим про драфт 2015 года. Про него уже столько всего сказано. Какие у тебя были надежды и ожидания перед ним? Там ведь целый ворох вариантов развития событий был.

Коннор: Мы хорошо пообщались с «Флоридой». Они, вроде, 11-ми выбирали. Я был уверен, что окажусь именно там. Просто исходя из всех интервью, разговоров с представителями клубов и результатов преддрафтовых тестов (тот самый «комбайн» – прим. пер.). В итоге они выбрали не меня (а Лоусона Крауза – прим. пер.). Судя по всему, интервью с «Бостоном» прошло неважно – они ни одного из своих трех пиков на меня не потратили (причем «мишки» выбирали три раза подряд – прим. пер.).

РА: (смеется) Ноль из трех!

Биз: Мдауш.

Уит: А, так это на том драфте было?!

Биз: Забыл, что ли? Провафлились! (среди участников того драфта первым до отметки в 200 заброшенных шайб добрался Коннор Макдэвид, а вторым как раз Кайл Коннор – прим. пер.).

Коннор: «Айлендерс» не взяли меня под 16-м. Ну а потом «Виннипег» взял под 17-м.

Биз: Тебе вообще нравится ощущать себя в каком-то смысле в центре хоккейной вселенной? Там ведь зимой, в общем-то, больше нечем заняться. Вам это нравится или, наоборот, давит? Вы ведь даже за кофе не можете нормально сходить – сразу болельщики набросятся.

Коннор: Ха, да это наоборот круто! Мне нравится тут играть. Тут обожают хоккей. Нам не терпится поскорее вернуться в плей-офф. Будем надеяться, что в этом году все получится, и мы снова увидим уайтауты (на время плей-офф домашняя арена «Джетс» становится ослепительно белой – прим. пер.).

Я как вспомню плей-офф 2018 года… Таких болельщиков больше нигде нет. Играть для них одно удовольствие. У меня мурашки от одной только мысли об этом, как мы снова выходим на лед, и нас приветствуют наши болельщики. Весь город живет игрой, на улицах не протолкнуться. Здесь обожают хоккей. И это круто.

Уит: Ты вот сказал, что под твоим номером играл Брайан Литтл, когда ты только пришел в команду. Кто тебя взял под крыло в дебютном сезоне? С кем ты ходил на ужин на выезде? Понимаю, что большую часть того сезона ты провел в фарме. Но все-таки кто рассказывал тебе о том, как все устроено в профессиональном хоккее?

Коннор: Да все опытные ребята понемногу помогали. Шайфли, Уилс, Хеллибак – с ним у нас вообще очень близкие отношения, часто на ужин вместе ходим – Лоури, который уже давно в команде, он классный чувак… Все они здорово мне помогли. Учили меня жизни в профессиональном хоккее – он серьезно отличается от студенческого. Как ты правильно сказал, мне и в фарме какое-то время пришлось провести, чтобы привыкнуть к этому уровню.

Уит: Тебя это удивило? Просто не так часто видишь ребят, отыгравших всего один год в студенческой лиге, которым затем сразу удается закрепиться в НХЛ. Я так понимаю, это пошло тебе на пользу?

Коннор: Для меня все сложилось наилучшим образом. Я начал сезон в НХЛ, сыграл первые 20 матчей и набрал очков пять. Но я редко выходил на лед, так что обрадовался, когда меня спустили. (смеется) Ну то есть это я сейчас говорю «обрадовался». Но суть в том, что я был молод и хотел играть, а меня в основном держали на лавке. Играл по 5-6 минут за матч. Молодежь из-за этого очень переживает. Нынешняя молодежь не исключение. Молодым надо играть и привыкать к новому уровню.

В общем, меня спустили. Там тоже сначала пришлось нелегко. У меня ушло довольно много времени на раскачку. Сезон заканчивал в фарме. Да и следующий тоже там начал – первые четыре матча в фарме провел.

Уит: Вот это наверняка досадно было.

Коннор: Безусловно. Я здорово провел вторую половину сезона в «Манитобе», а потому приехал на сборы полным надежд. Никогда не знаешь, когда тебе выпадет шанс. Так что надо всегда быть готовым. Мне повезло – из-за травмы в составе освободилось место, и меня тут же подняли. Я даже не ожидал. Ведь когда тебя спускают, то совершенно не ожидаешь, что тебя так быстро поднимут обратно.

Биз: Ты мельком упомянул Пола Мориса. Ты вот говоришь, что Боунс прекрасно со всеми общается. Морис тоже выглядит вдумчивым тренером, которого любят игроки. Они похожи? Какое влияние он оказал на твою карьеру?

Коннор: Огромное. В каком-то смысле они, конечно, похожи, но разница все же велика. Морис умел замотивировать. После его речей перед игрой хотелось об стенку в лепешку расшибиться.

Уит: Любопытно.

Коннор: Да. Он феноменальный мотиватор. Он прекрасно владеет языком. Я многому у него научился. Но вообще они с Боунсом довольно разные тренеры в плане философии. Морис гораздо меньше с нами общался. Уж точно не каждый день.

Биз: Расшибиться об стену в лепешку как после речи Аль Пачино в фильме «Каждое Воскресенье»?

Уит: ВРЕМЯ РУССКИХ ВЫШЛО! (не дословная, но все же отсылка к речи Херба Брукса в фильме «Чудо На Льду» – прим. пер.)

Коннор: Да, он силен в этом плане. Причем ладно я – у меня не так много тренеров в НХЛ было. Но и ребята постарше так считают, а им есть с чем сравнивать. Они тоже говорят, что в плане умения замотивировать и завести ребят речью перед игрой, ему нет равных.

Уит: Меня в том сезоне удивило вот что. Ну ладно тренеров увольняют посреди сезона – к этому мы привыкли. А вот чтобы тренер вот сам взял и уволился – нечасто такое увидишь. Морис же сказал, что игрокам нужен другой голос. Не только в хоккее, но вообще в профессиональном спорте сплошь и рядом бывает такое, что тренер не может достучаться до команды. Но вы ведь все равно наверняка были в шоке, когда он вот так просто взял и уволился? Он ведь сам принял это решение, верно?

Коннор: Да, верно. Думаю, мы все были в шоке. Мы до этого проиграли пару матчей… (смеется) Он нас тогда каааак нагрузил челноками. Мы ведь до этого всей командой челноки вообще не бегали. А тут он нам прям очень длинную тренировку устроил.

И тут он приходит в день игры на утреннюю раскатку – в костюме. И мы все переглядываемся, типа, что происходит? И тогда он объявил нам о своем решении. Сказал, что покидает команду. Все же видели его пресс-конференцию. Он там все подробно объяснил. А так, да, думаю, абсолютно для всех в команде это стало шоком. Я сильно удивлюсь, если кто-то скажет иначе.

РА: Команда в целом приняла его доводы или были те, кто посчитал, что он вас бросил?

Коннор: Да нет, тут все вроде понятно. Он вроде сказал, что на какое-то время утратил любовь к хоккею. Тяжелая ситуация, что тут скажешь. Тут только посочувствовать можно. Никому такого не пожелаешь. Нельзя же человека силком на работу тащить.

Биз: Мне кажется, люди вообще не до конца понимают работу тренера. Это ведь не только подготовка к матчам, но и поддержание хороших отношений внутри коллектива, например. Все хотят играть побольше. Надо помогать ребятам прибавить, чтобы потом выпускать их почаще. Это же ###### (кошмар). Рано или поздно все из рук начнет сыпаться.

Коннор: Да уж. Мне даже представить трудно, насколько это тяжелая работа. Это же постоянный стресс. Причем и у помощников тоже. Сколько времени уходит только на то, чтобы видео нарезать!

Биз: Уйма!

Коннор: Они на катке проводят в разы больше времени, чем все мы вместе взятые. Это тяжелая работа. Если не ошибаюсь, только [Джон] Купер из «Тампы» проработал в клубе дольше, чем он. А он там много-много лет провел (Купер работает в «Лайтнинг» уже 11-й сезон, Морис уволился после девяти – прим. пер.). Так что, может быть, как ты и сказал, нам просто нужен был другой голос.

Биз: Я не хочу никого обидеть, но вот выходишь ты на улицу зимой в Виннипеге… Ох! Это же тоже выматывает со временем. Солнца толком не видишь. Не хочу показаться мудаком, но это разве не ######?

Уит: Братан, так он сидит у лунки рыбачит, ему все в кайф.

Коннор: (смеется) Да мне как-то все равно. Но я понимаю о чем ты, Биз.

Биз: Я и говорю – это давит. Может, тебя «Флорида» поэтому и не стала драфтовать? Подумали такие, блин, да ну его. Будет тут еще мучиться со своей чувствительной кожей – одна морока.

Коннор: (смеется) Видимо, да.

Уит: Прыгаем с темы на тему, ну да ладно. Я хочу назад немного вернуться. Мы вот говорили про твой фантастический дебютный сезон за Мичиган. И после него ты поехал на чемпионат мира, где выступала куча игроков из НХЛ. А как ты умудрился не попасть на МЧМ? Там что-то произошло в районе Рождества, о чем я не в курсе?

Коннор: Ну, это лучше кого-нибудь другого спросить.

Уит: ТЫ ЧЕ, ПРОСТО В СОСТАВ НЕ ПРОШЕЛ?!

Коннор: (смеется) Ага. Меня даже на сборы не позвали. Уж не знаю почему.

Уит: ##### (ничего) СЕБЕ! Так погоди… Вот, наверное, и аукнулось то, что ты не поехал в Энн Арбор (городок в Мичигане, где базируются юниорские и молодежные сборные США в рамках NTDP – прим. пер.). Человек идет на первом месте по очкам в NCAA в дебютном сезоне, номинируется на «Хоби Бэйкер» – и не попадает в состав на МЧМ! Я даже и не вспомню сразу, кого еще так прокатили.

Коннор: Ну… Видимо, на то были какие-то причины.

Биз: Признавайся, чью ты женушку отжарил?

Коннор: (смеется) Не знаю. Но в конце сезона меня все-таки позвали на чемпионат мира.

Биз: Охренеть, конечно.

Уит: Это наверняка первый случай в истории! Пацана не берут на МЧМ, но потом он едет на чемпионат мира. Биз: Может быть, он сына скаута сборной по детям избил или что-нибудь в таком духе… С ума сойти, конечно.

РА: Хочу спросить про одного твоего бывшего одноклубника – Биг Баффа (Дастина Бафлина – прим. пер.). Как мимо него пройти? Ты отыграл с ним три сезона. Можешь поделиться какими-то историями о нем? И что ты вообще скажешь про Биг Баффа?

Коннор: (улыбается) Обожаю его. Классный парень. Его невозможно не заметить на льду. Правда, историй наготове у меня про него нет. Но на льду он был невероятно хорош. Порой просто доминировал на протяжении всего матча. Помню серию с «Вегасом» в 2018-м – он там просто двух соперников из кучи-малы выдернул. Он кого угодно на лопатки мог уложить. С ним приходилось считаться. Мы с ним на зимнюю рыбалку постоянно гоняли. У нас вообще в команде многие этим увлекались. В общем, классный парень. Чудаковатый, любит посмеяться, постоянно разыгрывал кого-нибудь. Клевый чувак. Скучаю по нему.

РА: Не слышно про него ничего? А то он как-то пропал после того, как карьеру завершил.

Коннор: Неа. Ну он же из Миннесоты. Наверняка просто домой уехал и наслаждается там жизнью.

Биз: По чиллу, короче. Ты вот вырос в Мичигане. Я слышал, что в детстве твоим любимым игроком был Павел Дацюк. Часто доводилось видеть с трибуны? Что тебе больше всего нравилось в его игре?

Коннор: Его изобретательность. Я очень много матчей с ним смотрел в детстве. Мне нравилось, как он обращался с шайбой, как он умел ее отобрать… У меня про него, кстати, классная история есть.

В том году, когда я после дебюта в NCAA поехал на чемпионат мира (то есть в 2016-м – прим. пер.), мы ведь играли друг против друга. Он уже тогда в России играл. Так что я играл против него в первый и последний раз. И он выдал классическую смену Дацюка. Отобрал шайбу у кого-то из наших защитников недалеко от ворот, сделал не глядя передачу за спиной – подставление, гол (было чуть-чуть не так – Дацюк отобрал, отдал, Мозякин забил – Sports.ru). Он еще очень здорово без шайбы играл. Отборы у него потрясающие были. Ну и руки просто золотые.

Биз: Самое страшное – это когда ты видишь, что кто-то из ваших устал, а он только на смену выходит.

Уит: Пиши пропало.

Биз: Доставайте швабру – придется убираться.

Уит: Он словно большая белая акула – видишь как к тебе приближается этот плавник и звучит тревожная музыка.

Коннор: Да уж. Никогда не забуду как он тогда [Логана] Кутюра в углу размотал. Просто раздел его.

Уит: А, когда он ему голеностоп вывернул?

Коннор: Ага. И вот он подобное в каждом матче выдавал. Меня это особенно цепляло. Я его хайлайты мог сутки напролет смотреть лет до 18.

Уит: Не знаю, смогут наши слушатели найти это в YouTube или нет, но его лучший отбор был в матче против «Нэшвилла» на «Джо Луисе». Он подкатывается к защитнику сзади из-за ворот. Защитник только голову поднимает, а он ему сразу снизу клюшку – оп! – и поднимает. Через 0,2 секунды шайба в воротах. Вратарь вообще не понял, что произошло. А Дацюк смеется. В этом он был настоящий мастер (пфф, подержи мое пиво, Уит – прим. пер.).

Уит: К нам тут, кстати, совсем недавно приходил Мариан Госса (когда-нибудь у меня и до него дойдут руки – прим. пер.). Так вот он рассказывал, что при любой возможности старался играть против Дацюка и учиться у него. Вот это, конечно, было круто услышать. Что не только молодые ребята учились у Дацюка, но и члены Зала Славы.

Биз: Как ты проводишь лето? По хоккейному хардкору? Постоянно оттачиваешь свои навыки? Какой у тебя график тренировок?

Коннор: В общем-то, да. Понятное дело, что я беру небольшой отпуск – где-то примерно на месяц. Отдыхаю ото льда. Потом где-то месяц просто в зал хожу. Затем уже начинаю кататься. А потом набираю обороты, и начинается хардкор. У нас довольно приличная группа в Мигичане собирается.

РА: Давай вернемся на минутку к Хеллибаку. Если он в составе, то к нему в этот день лучше вообще не подходить? У него ведь есть этот прикол, что он глазами туда-сюда бегает, сидя на скамейке.

Коннор: (смеется) Да нет. Он на разминке в футбол немного играет. Пожалуй, он вообще самый не суеверный вратарь. Без закидонов. Классный парень.

Биз: Ты нас ни о чем не хочешь спросить?

Уит: …че?

Биз: Ты нас ни о чем не хочешь спросить?

Коннор: Не, по нулям.

Биз: А, ну ладно. Просто уточнил. Давайте дальше, парни.

Уит: (смеется) Ну ты, блин, даешь. Прикинь, он бы ответил, типа, ага, я тут вам 45 вопросов заготовил. Отлично!

Биз: Да просто мы общаемся с человеком, который в прошлом сезоне набрал 93 очка в НХЛ. Вполне вероятно, что ты самый недооцененный игрок в лиге. Это наверняка связано с тем, что играешь за «Виннипег». Там же, по-моему, права на домашние матчи принадлежат TSN и поэтому вас по Sportsnet не показывают. Но, ## твою мать, братан, 93 очка! Это же ######!

Коннор: Ну да. Надеюсь, буду продолжать в том же духе. В том сезоне для меня все удачно сложилось. Я стараюсь прибавлять от года к году. Посмотрим, как выйдет на этот раз. Пока идем неплохо. Надеюсь, будем прибавлять всей командой.

Биз: Ох…

РА: Давай вернемся на минутку к студенческой лиге. Когда ты понял, что не останешься на второй курс? Ты изначально планировал провести там всего год? Или принял решение по ходу сезона?

Коннор: Ну в сезон-то я точно заходил без таких мыслей. Мало ли как все сложится. Просто все как-то так вышло. Посмотрел, кто из ребят покидает лигу. У нас тогда очень хорошая команда была. Я играл в тройке с Джей-Ти Комфером и Тайлером Моттом. Они оба ушли. [Зак] Веренски тоже ушел после сезона.

Так что с точки зрения развития это был логичный шаг. Мы ведь всего два матча в неделю играли – на выходных. Уровень тренировок обязательно упал бы. Поэтому я решил, что и мое время пришло (стоит отметить, что Коннор выбил 35+36 в 38 матчах за студенческую команду – прим. пер.).

Биз: А деньги тогда уже платили?

Коннор: (смеется) Нет, конечно же.

Уит: Да все бабки наверняка на Веренски ушли.

Биз: Думаешь?

(все смеются)

Коннор: Это сейчас студенты неплохо зарабатывают (долгое время американские студенты не получали ни копейки от NCAA, которая сумела превратить студенческий спорт в довольно прибыльную индустрию. Игроков заманивали в основном стипендиями, в разном размере покрывавшими траты на дорогое образование, и прочими нерегламентированными подарками. С 1 июля 2022 года студенты отсудили право на заработки, несвязанные напрямую с их спортивными успехами – то есть на рекламе, продаже прав на свои изображения и прочее – прим. пер.)

Биз: Они теперь, поди, даже больше баскетболистов зарабатывают. Там ведь ого-го команда сейчас. Гринелли, может, ты хочешь что-нибудь спросить у нашего гостя? (Майк Гринелли, продюсер проекта – прим. пер.)

Гринелли: Да. Я вот фанат студенческой команды Университета Мичиган по американскому футболу. Ты ходил на какие-нибудь их важные матчи? Может быть, общался с кем-то из игроков? Что вообще скажешь о времени, проведенном в университете, который знаменит студенческим футболом?

Коннор: Круто было. Правда, в мое время там команда не такая мощная была, как сейчас. (улыбается) При мне они никак не могли Университет Огайо обыграть. Я ходил на матч против Мичиган Стэйт (главный соперник Университета Мичиган, не перепутайте – прим. пер.). Тот самый, где осечка на панте была. Никто не любит вспоминать ту игру (в простой ситуации Университет Мичиган допустил ошибку на последних секундах и драматично проиграл – прим. пер.).

Гринелли: Ох…

Коннор: Ага. Но это вот, наверное, главная игра, на которой я был. Я пришел только на первый тайм, потом у нас командный ужин был или что-то в таком духе. Так что второй тайм я уже с ребятами по телеку досматривал. Никогда не забуду ту игру.

Ну и еще пару раз ходили. У них же сезон чуть раньше начинается. А так у нас графики совпадают. Мы играем по субботам, и они играют по субботам. Вот и получается, что есть время сходить всего на пару матчей. Весь город с ума сходит, когда играет футбольная команда. Население раза в три увеличивается.

Уит: Кто вас там трениривал? Все еще Ред Беренсон?

Коннор: Ага.

Уит: Олдскульный тип, да? (Беренсон закончил вуз в начале 60-х, выступал в НХЛ до конца 70-х, возглавил сборную родного университета в 1984-м и проработал на этой должности до 2017-го, после чего вышел на пенсию. В декабре 2022-го ему исполнилось 83 года – прим. пер.)

Коннор: Это точно. Классный мужик. Он тоже умеет ввернуть нужное словцо. И он до сих пор обожает хоккей – это мне в нем больше всего нравится. Выходил на раскатку вместе с нами, просил ему пас отдать, а потом клал одну за другой с неудобки. Да еще как клал! И ведь ему лет 75 было уже тогда.

Уит: Так он в какие годы играл-то? Он же клюшкой без загиба играл еще – Northland. Как Кросби в дебютном сезоне.

Коннор: Ага.

Гринелли: На твой взгляд, Университет Мичиган – это лучшее место для развития? Если бы тебе надо было дать совет юным игрокам, ты бы туда их отправил? Плюс там ведь «Йост Арена». Уит, ты постоянно ведь говоришь, какая она офигенная (именно там выступает студенческая команда, вместимость 6,637 – прим. пер.)

Уит: Да ну че ты ##### (ерунду) спрашиваешь? Бостонский Университет круче всех! (защищает свою альма-матер – прим. пер.). Что, ты думаешь, он тебе ответит? Что Мичиган Стэйт лучше?

РА: (смеется) Мичиган Тек! (перечисляют конкурентов – прим. пер.)

Уит: Да понятное дело, что Университет Мичиган – зашибись. «Йост Арена» – красотища. Там свет еще так падает… Я, конечно, всем сердцем за Бостонский Университет… В общем, давайте так. Если поставить вопрос ребром – Мичиган Стэйт или Мичиган – для меня ответ очевиден.

Биз: Ты вот сказал, что Шмидт пританцовывает в раздевалке. А кто у вас главный весельчак?

Коннор: Он точно один из главных. Моррисси, наверное, такой… шутник под прикрытием. Он умеет что-нибудь незаметно ввернуть. Молчит-молчит, а потом как отмочит. Шмитти же рубаха-парень. Хочешь поболтать и посмеяться – понятно к кому обращаться.

Биз: Кто у вас хуже всех одевается?

(РА смеется)

Коннор: (смеется) Хуже всех? Наеду на Хеллибака. Мы, конечно, по кентам, но ему надо что-то решать по прикиду.

Биз: Плохие костюмы носит? Или все вместе?

Уит: А что ты хотел от вратаря?

Коннор: Все из вышеперечисленного.

Уит: Последний вопрос от меня. Я всегда его всем задаю. Ты даже в 10, 11, 12 лет все лето только хоккеем занимался? Или другие виды спорта тоже были?

Коннор: Да не, я ушел в головой с хоккей лишь где-то… классе в девятом, наверное. Мне лет 14 было.

Уит: Круто.

Коннор: Я играл в бейсбол, футбол… В баскетбол играл в старших классах. У меня все друзья во все подряд играли, вот и я вместе с ними. Ну а когда переехал в Янгстаун, то там уже, да, только хоккеем занимался.

Уит: То есть баул с формой закидывал в чулан на лето. Это правильный урок для наших слушателей.

РА: Кайл, как ты убиваешь время в дороге? Играешь в карты в самолете? Или смотришь Netflix? Коннор: В карты играю. Поужинаю – и за стол. Зависит, конечно, от того, куда мы летим. Бывает, сериал какой-нибудь гляну.

Биз: На серьезные деньги играете? У вас там есть ребята с большими контрактами.

(РА смеется)

Коннор: (смеется) Да не, по мелочи. Играем в sharps (откровенно говоря, я не картежник, но и гугл не знает такую игру – по крайней мере, под таким названием – но, судя по дальнейшему описанию, это просто одно из названий игры, более известной как «фаро», отдаленно напоминающей покер – прим. пер.).

Биз: Тьфу ты господи… Одно очко – один доллар? Или по пятерке?

Коннор: По пятерке.

Биз: Ааа, ну тогда тема! Ништяк! И че, чирик, если сгорел? Вы с одним кругом играете или двумя?

Коннор: Да у нас нет такого. Просто пятерка за очко.

Уит: Биз, да его там разматывают по полной программе. Он только сидит да чеки всем выписывает.

Биз: У них там не забалуешь.

(Уит смеется)

Биз: Задам еще один вопрос про Шайфли. Он много работал один-на-один с Адамом Оутсом? Тебе вообще доводилось работать с Оутсом один-на-один? Подсмотрел у него что-нибудь?

Коннор: Нет. А вот Шайфли с ним действительно плотно работает. И еще пара наших ребят. Они вроде бы всем довольны. Мне просто это как-то не надо. Я вообще толком не работал с тренерами по развитию индивидуальных навыков. Мне это, скорее, только навредит – перегруз будет. А вот Шайфли это, наоборот, подходит. Он вообще усиленно в себя вкладывается. Первым выходит на тренировку, последним уходит.

РА: Я вот смотрю на твою статистику в этом сезоне. У тебя 2+10 (c тех пор, конечно же, все подравнялось и выросло – прим. пер.). Выходит, ты теперь не снайпер, а плеймейкер?

Биз: Ничесе РА наехал!

Уит: Он 47 в том сезоне положил!

Биз: Криворучкой обозвал!

РА: Да вы чего? Я всего лишь сказал, что он здорово раздает передачи.

Биз: Ага, мягкие ручонки, все дела. Впиши это себе в график тренировок, братан.

Уит: Скажи Моррисси, что он ###### (задолбал), пусть пасуется почаще.

Коннор: Да просто как-то так пока получается. Моменты-то у меня есть. Все так говорят, конечно. Но у меня процент реализации бросков пока, наверное, где-то 2-3. А так у меня всю карьеру 14-15 было. С голами в начале сезона не задалось, в общем. Но обычно со временем это подравнивается.

Уит: У Дебринката такая же ситуация. Она на днях пару положил. Так что процент реализации обязательно улучшится. Спасибо, что заглянул к нам! Биз, ты еще что-то хочешь спросить? А так поздравляю с мощным началом сезона!

Биз: Сейчас ты познаешь, что такое магия Spittin’ Chiclets. После нас все в гору идут! Ща у тебя прям попрет. Потом спасибо скажешь. У нас в гостях был сам КАЙЛ, МАТЬ ТВОЮ, КОННОР! Поздравляю тебя, братан. Будем надеяться, что не в последний раз общаемся. Особенно если вы далеко зайдете в плей-офф и устроите уайтаут в Виннипеге.

Коннор: Не вопрос. Спасибо, что позвали!

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Номер карты – 4274 3200 3863 2371

Фото: eastnews.ru/Jeff Roberson, John Woods, Claus Andersen, Gene J. Puskar; Gettyimages.ru/Anna Sergeeva, Doug Pensinger; twitter.com/NHLJets