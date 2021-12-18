«В Москве у всех по 2 машины, там особенный менталитет. Поэтому москвичей в России не любят». Огненные истории Задорова – американцы в шоке

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции Sports.ru: вы находитесь в блоге Hockey Books, который полностью перевел две огненных автобиографии – Фила Эспозито и Шона Эйври, очень умную книгу про хоккейную аналитику, книгу о молодежном хоккее с кучей интересных историй, а еще периодически выкладывает расшифровки самого крутого хоккейного подкаста. Поддержите авторов плюсами, подписками и комментариями, чтобы крутые переводы чаще появлялись на Трибуне и в вашей ленте.

Сижу я, значит, наслаждаюсь единственной паузой в сезоне. Никого не трогаю, болею себе спокойно – вы, кстати, замечали, что перед выходными/отпуском вечно заболеваешь? И тут пишет мне Игорь Еронко. Дескать, там к чиклетсам Задоров пришел. Лень слушать, давай не затягивай с переводом.

Я прокашлялся, залился сиропом и сел за перевод. Латыш умеет потешить мое самолюбие.

К тому же тут была любопытная для переводчика задача. Ведь надо было перевести с английского слова... российского защитника. Извращение какое-то.

Интервью же прошло по классике и даже больше. Никита не стеснялся подтрунивать над ведущими, поэтому хулиганства было хоть отбавляй.

Небольшие фрагменты этого разговора уже всплывали в разных пабликах и новостных лентах, где неизменно собирали кучу гневных комментариев – интересно, увидим ли мы это в полноформатной версии.

Напоминаю, если вам нужны автобиографии Шона Эйври и Фила Эспозито в формате EPUB, а также другие книжки (всего их 6 штук), напишите мне здесь – в личку на Sports.ru.

Если хочется помочь проекту материально, то внизу есть номер карты.

Дальше – слово Полу «Бизу» Биссоннетту, Райану «Уиту» Уитни и РА (Rear Admiral или Контр-Адмирал – это прозвище Брайана Макгонагала, со-ведущего подкаста). Впереди километры букв. Читайте на свой страх и риск.

РА: Ну что же, пора представить нашего сегодняшнего гостя. На драфте 2013 года «Баффало» выбрал его в первом раунде. Теперь этот защитник выступает за «Калгари», это уже его десятый сезон в НХЛ и второй в составе «огоньков». Он также считается одним из главных модников лиги. И если я не ошибаюсь, он первый российский игрок в гостях у Spittin’ Chiclets. Итак, я приветствую на нашем подкасте Никиту Задорова. Как дела, дружище?

Задоров: Все супер. Спасибо, что позвали, парни.

РА: Мы и сами рады. Значит, ты сейчас в Монреале, да?

Задоров: Да. Дэррил дал нам выходной, так что я тоже рад.

Биз: ЧТОООО?! Быть такого не может! От него же не дождешься выходных! Или это не так?

Задоров: После того, как мы сыграли два матча за два дня, у нас был довольно плотный график, но потом все вернулось в привычное русло. Сегодня вот тренировка была по желанию.

Биз: Иными словами, Дэррил стал давать слабину – я правильно тебя понял? Это мы и вынесем в заголовок.

(Уит смеется)

Задоров: (улыбается) Я этого не говорил.

Биз: У нас тут вообще подкаст про «Бостон» (ирония; РА и Уит родом из Бостона – прим. пер.) Я тебе пару раз польстил в сети, назвав «Большим Зи». Уж не помню почему – силовые ты там мощные проводил или еще что. Бог ты мой, что там после этого началось! Народ на меня просто накинулся! Будто «Большим Зи» может быть только Здено Хара, блин!

Задоров: Да я в общем-то тут согласен с болельщиками. Есть только один Большой Зи. Тот самый – настоящий. Ну если хочешь, можешь называть меня просто «Зи».

Уит: Съел, Биз?

Биз: РА на этих словах себе на колени блеванул. Его же хлебом не корми, дай с игроками «Бостона» в десны подолбиться.

Задоров: Большим Зи меня можно будет называть разве что где-то матчей через 600 и после двух «Норрис Трофи».

Биз: Справедливо. Но Дэррил вот говорит, что ты сейчас лучший защитник в его команде. Так что тебе все это вполне по плечу.

Задоров: Ну, будем надеяться. Посмотрим.

Уит: У вас на днях был тяжелейший матч – вас откровенно засудили. И Дэррил не скрывал этого после игры. Вы приехали в гости к «Торонто», а там балом правят полосатые. И это чистая правда! Вот он и сказал все как есть. Впрочем, отличный матч получился. Досадно, правда, наверное, что вам удалений семь нарисовали?

Задоров: Все так, тут уж ничего не попишешь.

(Уит смеется)

Вы же сами там играли, так что должны быть в курсе. Бывают такие игры, что тут скажешь. Субботний вечер, трансляция Hockey Night In Canada… Это накладывает определенное давление. Проморгали пару удалений тут, проморгали пару удалений там… Бывает. В целом же, думаю, лига проделала хорошую работу в плане судейства. Не без шероховатостей порой, конечно, но что поделать. У нас же нет VAR, как в футболе. Никто не просматривает каждый момент со всех возможных ракурсов. Люди ошибаются. И судьи не исключение.

Биз: Идеальный ответ, если не хочешь схлопотать штраф. А вот в раздевалке у вас все иначе было наверняка: «ДА ПОШЛИ ЭТИ МУДИЛЫ #####! Вечно в этом Торонто в одну сторону свистят! А раз мы проиграли, то хрен нам, а не выходной. Вместо этого нам теперь Дэррил с кислой рожей напихает по полной программе при разборе видео!». Я похоже описал атмосферу у вас в раздевалке?

Задоров: (улыбается) Нуууу… Похоже. Вполне даже. Правда, Дэррил понимал, что играли-то мы хорошо. Просто пропустили три шайбы в меньшинстве. Досадно, конечно, было. У них отличное большинство, много талантливых ребят на розыгрыш выходят. Очень хотелось бы как-нибудь против «Торонто» в плей-офф сыграть.

Биз: Блин, а прикинь «Калгари» с «Торонто» в финале встретятся? И это ведь вполне может произойти!

Уит: Да ну брось. Они первый раунд пройти не могут. Так что о чем ты вообще. Этому никогда не бывать.

Биз: Ладно, хватит уже про «Торонто». Извини, Зи. Хотя если серьезно, то Марнер, Мэттьюс и Нюландер сейчас всех просто в клочья рвут. Каково это – раз за разом выходить на лед против подобных суперзвезд новой волны, которым на все до #####, которые постоянно создают опасные моменты? Какая там результативная серия у Марнера уже? 22 матча? 23?

Задоров: Первое, на что я вчера обратил внимание еще в самом начале – это как они друг другу в углах помогают постоянно, и как они на пятак резко выскакивают. Это создает большие проблемы для защитников в целом – особенно при нашей системе. Потому что наши защитники активно прессингуют соперника в углах, стараясь задушить атаку на корню. Но их первые два звена прекрасно с этим справлялись – они сохраняли контроль над шайбой и создавали моменты за счет быстрых комбинаций. Мне кажется, для нас это был самый сложный матч в сезоне – именно в плане борьбы за шайбу в своей зоне.

Уит: Мы любим возвращаться к самым истокам. Это будет особенно интересно в твоем случае – ведь тебе наверняка есть чем поделиться и про детство, и про молодежный хоккей. Но пока что мне хотелось бы задать тебе еще пару вопросов про нынешние времена. У меня сложилось впечатление, что, поиграв до этого в трех других командах, ты, наконец-то, обрел дом в Калгари. Тебя и в прошлом году хвалил тренер, о чем уже сказал Биз, и в этом. Как так получилось, что в Калгари ты по-настоящему раскрылся? Ведь, на мой взгляд, прошлый сезон стал для тебя лучшим в карьере. Согласен?

Задоров: По-моему, я просто повзрослел.

Уит: Согласен.

Задоров: Некоторым людям нужно время, чтобы понять, чего они хотят от этой жизни, как надо готовиться к матчам, как тренироваться летом… Это приходит не сразу. К тому же для защитников, как мне кажется, не существует какой-то конкретной даты или количества игр, которые надо провести, чтобы стать железным игроком основы и начать играть в НХЛ на стабильном уровне. В моем случае на это ушло определенное время. Теперь же я доволен своей игрой.

Да и вообще у нас в «Калгари» подобралась отличная команда. У нас потрясающий коллектив – уверен, вы со многими ребятами знакомы лично. Играть у Дэррила… Да, иногда это тяжело. Но, мне кажется, это прям мой стиль. Скромным у него не место. Понятно, что раз на раз не приходится, всякое бывает. Но главное, что при нем у нас здоровая конкуренция каждый день.

Биз: Вам приходится успокаивать новичков? «Садись, сейчас мы тебе все объясним. Понимаем, что ты разное про Дэррила слышал, так вот – он реально чокнутый».

(Уит смеется)

Биз: «В общем, мы тебя предупредили. Так что не удивляйся на первом собрании».

Задоров: (улыбается) По-моему, у нас даже еще не все это до конца поняли.

(Биз смеется)

Те же Юби и Наз пришли к нам из других команд, где они работали с другими тренерами. Так что им наверняка потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть (смеется). Вы и без меня, наверное, уже наслышались историй по этому поводу. Так что оставлю это при себе, чтобы никого не подставлять.

Биз: Правильно, не надо. У всех свои методы. Но одно тут ясно как день. Если ты до этого работал с тренером, который настроен к игрокам лояльно, то у Дэррила тебе потом будет непросто. По крайней мере, у многих будут проблемы. А ты ведь до этого в «Колорадо» играл. Ты застал там Беднара?

Задоров: Застал. Но до Беднара у меня был Патрик Руа.

Биз: Мама дорогая. Уит: Какой кошмар.

РА: Ох, е-мое.

Задоров: Да уж… Пэтти… Как бы это сказать… Видите, я даже слов найти не могу.

Биз: (смеется) И этим все сказано!

РА: Это был самый жесткий тренер в твоей жизни?

Задоров: Однозначно. Причем с приличным отрывом. Мне вот сразу пара историй на ум пришла. Для молодого игрока это было что-то с чем-то. Например, отправили меня как-то в АХЛ. Сказали, что на десять игр. А в итоге получилось 50.

(все смеются)

Классика. Но вот где-то в середине сезона меня подняли. Перед игрой он сказал зайти к нему в кабинет. Захожу, и он мне говорит: «Значит так. Вот твой шанс. Ошибешься – спустим обратно».

Уит: Ну начинается…

Задоров: Я так-то вполне уверенный в себе парень. Видимо, поэтому он подумал, что со мной сработает такая техника. Замотивирует меня еще больше или уж не знаю что. В общем, вот такие у него методики. Не думаю, что он так со всеми разговаривает, но со мной было именно так.

Биз: Че по пицце у тебя тогда было (Pizza на хоккейном сленге значит плохой пас через центр, ведущий к простой потере – прим. пер.)?

Задоров: Да я даже и не помню, если честно. Помню только, что у меня это в голове засело. Так что я наверняка там распродажу в бакалейной лавке устроил (смеется).

Биз: Еще бы! У тебя всю игру на плече сидел чувак и приговаривал: «А вот и пицца подъехала!».

Уит: А я, кстати, помню эту тему. Ты провел полноценный сезон в «Баффало», а на следующий год почти не вылезал из фарм-клуба. Тебе сказали, мол, да не парься, сгоняешь на десять матчей и вернешься, а в итоге ты туда месяца на четыре загремел.

Задоров: Для Пэтти тот сезон стал последним. Несколько игроков, с которыми он хотел работать, тогда покинули команду. Меня же выменяли на О’Райлли, потому решили дать шанс сразу («Баффало» получил в результате обмена нападающих Райана О’Райлли и Джеми Макгинна, отправив в «Колорадо» помимо Задорова Михаила Григоренко, Джей-Ти Комфера и право выбора во втором раунде на драфте 2015 года – прим. пер.). Вот только в психологическом плане, мне кажется, я оказался не готов.

С «Баффало» же мне просто повезло – там была откровенно плохая команда. Поэтому я сразу стал играть помногу и в итоге провел 60 матчей в своем первом сезоне (имеется ввиду первый полноценный сезон, то есть 2014/15 – прим. пер.). В «Колорадо» же ситуация в команде была получше. В том числе и по подбору защитников. Так что у меня не получилось вписаться в состав сразу. А на следующий год все стало уже совсем по-другому. Началась перестройка, пришел Джаред…

РА: Плюс пришлось забыть про всякие сласти в раздевалке, да? Иначе можно было по башке от Нэйт-Догга получить (Нэйтана Маккиннона – прим. пер.)

Задоров: Ну, это началось уже, по-моему, после того сезона, когда мы набрали очков… 46, что ли (48 в сезоне 2016/17 – прим. пер.)? Мы тогда лишились всех шансов на выход в плей-офф еще числа 15 октября. В буквальном смысле.

(Уит смеется)

Задоров: Это была худшая команда в истории хоккея. По крайней мере, в истории НХЛ.

Уит: Ну не знаю, старик, я бы не столь уверен. Пока ты в молодежке играл, я такие сезоны в «Эдмонтоне» видывал, что тебе и не снилось. Вот уж срань, так срань была.

Биз: Да ну не гони. Ты тот их сезон-то вообще помнишь?

Задоров: Мы же, вроде, худший результат со времен «Атланты» выдали тогда.

Биз: Вот-вот.

Уит: Да ладно?

Задоров: Мы матчей 50 проиграли. Или даже 55. Там что-то жуткое прям было. Проверьте, конечно, потом меня. Это сезон-2015/16 (мы проверили – это, как уже отмечено выше, было в сезоне 2016/17, «Колорадо» набрал 48 очков – антирекорд со времен дебютного сезона «Атланты» – забросив при этом меньше всех, а пропустив больше всех в лиге – прим. пер.).

После этого Нэйт и взялся менять культуру внутри команды. И на следующий год мы вышли в плей-офф. Там, кстати, круто получилось. Все решалось в 82-м матче. Мы играли против «Сент-Луиса» – победитель выходил в плей-офф. Это был самый важный матч регулярного чемпионата в истории «Колорадо». Едва ли не самая безумная игра, в которой мне только доводилось принимать участие. Круто было.

Биз: Нихера ж себе. А прикинь, вы бы в том сезоне в плей-офф не вышли? Он бы вообще на базу всех посадил, как в России.

Задоров: (качает головой) Любите вы, конечно, эту тему.

Биз: Да не, дело не в этом. Мы любим поболтать о разных культурах, как они устроены и все такое. Лично я вот не думаю, что мне бы понравилось ночевать на базе перед матчем. Уит, у тебя такое было?

Уит: Неа. У нас такого не было.

Биз: Ну ок.

Задоров: Ну вообще это до сих пор существует. Это до сих пор практикуется прям во многих командах. Но ты-то в «Сочи» играл – это же фарм-клуб. Так что тут обсуждать-то.

Уит: Я играл в российском Сан-Диего! Именно так называют Сочи!

Задоров: (смеется) Ну-ну.

(все смеются)

Сан-Диего – один из лучших городов в США, нашел с чем сравнивать.

Биз: А это ведь ты же и предал огласке историю про запрет на перекус в раздевалке, разве не так? Ты же об этом журналистам рассказал?

Задоров: Да, я уже был на подобном подкасте, только на российском (имеется ввиду подкаст Черкас Атлант – прим. пер.) Там я это и сказал. И как только меня обменяли в «Калгари» – вы же знаете этих чокнутых канадских болельщиков – весь мой подкаст тут же перевели на английский.

(РА смеется)

В общем, там я и рассказал про Нэйта. Ну вы же и сами его прекрасно знаете. У вас и выпуски с ним были, и в гольф вы вместе играете… Так что не мне вам рассказывать какой он напористый.

Уит: И не говори.

Биз: Да он меня, #####, сэндбэггером назвал! Сам он сэндбэггер! (с этой историей можно ознакомиться в переводе недавнего подкаста Маккиннона – прим. пер.)

Задоров: Я, кстати, только тот выпуск и смотрел. Смешно получилось. Я прям от души поржал. И ты реально сэндбэггер. Я таких жутких ударов, как у тебя, в жизни не видел, но при этом ты реально хорошо играл.

(РА смеется)

Биз: Так погоди. Ты же сам себе противоречишь. Какой же я тогда сэндбэггер? Давай так. Первые девять лунок в партии против Маккиннона и Кросби – это, возможно, вообще лучший гольф моей жизни. Уит, не молчи.

Уит: Клал один за другим, так и было. И все он правильно сказал. Выглядело это ужасно, но при этом ты каким-то образом забивал все подряд.

Задоров: Вот-вот.

Биз: Я так и в НХЛ всю жизнь играл, братан. Все для победы.

РА: Никита, ты вот обмолвился про обмен из «Колорадо» в «Калгари» (наверное, все-таки в «Чикаго»? – прим. пер.). Тебе сделали квалификационное предложение, а через два дня обменяли. Тебя это огорчило? Ведь у «Колорадо» тогда только-только дела пошли в гору. Или ты подозревал, что тебя обменяют?

Биз: Да его с едой во рту поймали просто – вот и обменяли!

Задоров: Я думаю, тут дело было, скорее, во мне. Джо [Сакика] прям просили меня обменять. Я тогда считал, что заслуживаю в команде роль побольше. Так меня отправили в «Чикаго». И этот обмен сработал лучше не придумаешь (смеется).

Биз: (смеется) А, роль тебе побольше подавай? Ну на, держи.

Задоров: Да уж. Все ошибаются, что уж тут говорить.

Биз: Думаешь у тебя год не задался, да? Ну так отправляйся в «Чикаго».

Задоров: А там, кстати, не все так плохо было. Мы поначалу даже в плей-офф выходили.

Биз: Неплохо.

Задоров: (улыбается) Мы обыграли «Детройт» восемь раз. Но это было в начале сезона. А потом у нас пошли матчи против «Тампы», «Флориды» и «Каролины». Тогда-то мы и посыпались, потому что у нас в составе много молодежи играло («Детройт» и впрямь сильно пострадал от «Чикаго» в том усеченном сезоне, но «ястребы» выиграли шесть матчей из восьми, а не все восемь, причем два из них пришлись на конец регулярки, а вот финиш у «Блэкхокс» и впрямь получился тяжелый – всего две победы в 11 матчах, шесть из которых пришлись против заявленной тройки лидеров и еще два против финалиста того сезона «Далласа» – прим. пер.).

РА: У тебя много друзей в «Колорадо» осталось? Поздравил их с победой в кубке?

Задоров: Конечно. Я со многими на связи, особенно из костяка команды – с Гэйбом [Ландескугом], И-Джеем [Эриком Джонсоном], Комфом [Комфером], Нэйтом, Микко [Рантаненом], Назом… Мы много времени вместе проводили, когда я там играл.

В «пузыре» вообще было прям весело. Правда, я, скорее всего, единственный игрок в лиге, кто так считает.

(РА смеется)

Уит: А что тебе там так понравилось?

Задоров: Я теперь тот отель на дух не выношу. Мы жили в JW Marriott в Эдмонтоне. Я теперь когда туда приезжаю, у меня прям реально флешбэки начинаются.

Биз: Надо думать.

Задоров: А так вообще весело было. Вот ты вспомнил про базу – это прям реально похоже. У нас сборы перед сезоном длились по 3-4 недели. И мне это прям напомнило те времена. Или как на чемпионате мире, когда все время проводишь вместе с пацанами. Короче, весело было.

Биз: Вот только кровати на базе не такие уютные, как в JW Marriott, верно?

Задоров: (иронично) Да уж. Базу даже сравнить не с чем. Там даже матраса нет – спишь на бетонном полу, а под голову камень подкладываешь.

Биз: А ты участвовал в этих конкурсах на скоростное распитие спиртного, где народ просто в муку убирался? Нам просто какую только жесть не рассказывали о том, что творилось в Торонто!

Задоров: Так в Торонто реально какая-то жесть была. По крайней мере, судя по тому, что мне рассказывали. Даже не буду озвучивать эти истории. А эти конкурсы на скоростное распитие проходили вроде в другом отеле. Как он там называется? Sutton Place?

Уит: Это где у них кондиционер не работал, и температура в номере под 40 градусов была.

Задоров: Ага, и так дня четыре.

Биз: Какой кошмар. То есть там было два режима – «Остров Любви» и «Игра на выживание».

Задоров: И не говори.

(РА смеется)

У нас вот таких проблем не было. Ну разве что с едой. Не знаю, в общем. Но мы же туда не просто так ездили. Мы рассчитывали добраться до кубка, но нам откровенно не повезло с травмами. У нас человек десять вылетело. А в седьмом матче против «Далласа» играл третий вратарь. Тяжело побеждать, когда столько травм.

РА: Никита, как и Нэйт-Догг, ты играл на детском турнире в Квебеке. Это была твоя первая поездка в Северную Америку? (имеет в виду едва ли не самый раскрученный международный турнир в возрастной группе до 13 лет – прим. пер.).

Задоров: Да нет… Хм, Квебек… Это в каком возрасте? В 12 лет же?

РА: Да.

Уит: U13 это, по-моему (напомним, что в свое время Райан выиграл этот турнир, чем очень гордится – прим. пер.)

Задоров: Ну тогда, да – одна из первых поездок, получается. И это было что-то с чем-то. Я такого никогда не видел. Мы там играли против швейцарцев и сборной Лос-Анджелеса – мощной команды по моему году (вместе с Задоровым на том турнире выступали в числе прочего Сергей Толчинский, Максим Мамин, Николай Голдобин, Энтони Дюклер, Джонатан Друэн, Тони ДеАнджело, Давид Кэмпф, Алекс Так, Тайлер Мотт, Фредерик Готье и Ник Петан – прим. пер.).

На матчах аншлаг – 17 тысяч человек! А нам по 12 лет. Никогда такого не видел.

(Уит улыбается)

Да и вообще весь турнир получился сумасшедшим. Расскажу вам одну историю – вам должно такое зайти. Летим всей командой. А в России же как? Все молодежные команды находятся в системе клубов КХЛ. Так вот я в детстве выступал за ЦСКА – или Red Army, как вы его называете.

Так вот все расходы клуб берет на себя, а трех-четырех родителей, сопровождающих команду, обычно просят по возможности помогать тренерам и детям. И вот среди них мой отец. А вместе с ним летят помощник главного тренера, мама одного парня и отец другого. В России родители – олдскульные. Поэтому обычно они идут в магазин беспошлинной торговли, берут там пару бутылок виски в дорогу, а потом открывают их прямо на борту.

Так делать нельзя, конечно, поэтому обычно пакеты запечатывают. Так вот мой отец открыл виски, и они пили весь 10-часовой перелет. Ну или сколько там лететь от Лондона до Монреаля. А наш багаж, как выяснилось, не загрузили в самолет в Хитроу. Поэтому прилетели мы без вещей. И только мы сели, как в самолет зашла канадская полиция – прям в военной форме. Мы смотрим на них и думаем еще, мол, что случилось? А они на отца моего наручники надевают!

Биз: Да ладно?

Задоров: А вместе с ним наручники надели на одного из наших тренеров и на маму игрока. Обвинения предъявили следующие. Моему отцу – распитие виски, запрещенного на борту. Тренеру – домогательство стюардессы.

Биз: Да ну что за чушь…

Задоров: Мама же игрока провинилась тем, что у нее кресло назад не откидывалось нормально, она его сломала, упала вместе с ним на сидевшего сзади мужика, а тот разорался.

(Биз и Уит смеются)

В общем, их всех задержали в аэропорту. Мой отец провел там два дня.

Уит: ТАК ДОЛГО?

Биз: Нихера ж себе…

Задоров: А мы отправились из Монреаля в Квебек (расстояние между городами около 250км – прим. пер.). В итоге его отпустили, но внесли в черный список. Багаж же так и не прилетел. Точнее прилетело всего десять баулов. Поэтому на первый матч у нас вышло всего десять игроков.

Биз: Уф…

Уит: У тебя батя прям русская версия Волка с Уолл-Стрит. Помните, когда он в Швейцарию летел и проснулся, привязанным к креслу?

(все смеются)

Задоров: С таблетками-то? Не-не-не-не, такого не было. Уит: (продолжает угорать) DA SVIDANYA!

Биз: Еще виски!

(все смеются)

Задоров: Я москвич, так что у меня отец отличается от тех, кто родился где-то еще в России. Там живут другие люди.

Биз: А что Москва вообще за город?

Уит: СУМАСШЕДШИЙ ГОРОД!

Биз: Про это я слышал, да. Что там с ума сойти можно. Это как если бы у Вегаса, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка был общий ребенок?

Уит: Майами еще.

Биз: А потом этот ребенок закинулся кучей экстази, тестостерона, гормонами роста и уж не знаю чем там еще.

Уит: И пока ты не ответил, Зи, сразу вопрос вдогонку. Тебе же, наверное, смешно, когда тут люди жалуются на пробки, да? Ведь в Москве худшие пробки на планете?

Задоров: Что ты имеешь ввиду? Я помню, что когда меня родители забирали после тренировки, мы три часа домой добирались, хотя там ехать-то 15 км.

Уит: Вот! Я же говорил!

Биз: ОХ-РЕ-НЕТЬ.

Уит: Да я, бывало, милю ехал несколько часов!

Задоров: Так там живет 30 млн человек (официально в два с лишним раза меньше – прим. пер.). Да и дороги там совсем другие. В США же все блоками построено – по квадратам. Так проще регулировать поток. А в Москве все дороги ведут в центр. Что тупо. Прям реально тупо.

Биз: (смеется) Зато выглядит круто! Когда к городу подлетаешь – сверху круто выглядит.

Задоров: Проблема в том, что в Москве у всех по две машины. Московский менталитет – особенный. Поэтому в России никто не любит москвичей. А москвичи не любят тех, кто из России – так что это в обе стороны работает. Потому что человек зарабатывает, ну, допустим, 60 тысяч в год – так он из них 40 на машину спустит. Люди в буквально смысле слова тратят последние деньги на машину. Они готовы снимать хибару, но зато ездить на роскошной BMW.

Уит: В общем, это 30 миллионов рэперов.

Биз: (смеется, обращается к Уиту) Вот ты дебил, конечно. (обращаясь к Задорову) Расскажи о своем детстве. Что привело тебя в хоккей?

Задоров: У нас очень длинные новогодние праздники. Вы вот Рождество отмечаете, а мы – новогоднюю ночь. Потом еще у нас православное Рождество 7 января. А затем еще 13 января – Старый Новый Год. Потому что по старому календарю… Короче, не знаю как объяснить. Я к тому, что у нас уйма выходных. Только и остается, что водку пить.

(Биз смеется)

Уит: На меня прям воспоминания нахлынули.

Задоров: Так вот батя, видимо, накидался как-то нехило с друзьями и с утра им было не по себе. И они пошли на хоккейную коробку, потому что там прохладно. Там меня поставили на лед. Так и начался мой хоккейный путь.

Биз: (улыбается) Да ну хорош прикалываться.

Уит: А что, я реально знаю людей, которые с бодуна голову в морозилку суют. Так что почему бы и нет. Может, батя Зи реально так его на каток решил сводить.

Задоров: Мы еще жили в старой советской квартире (на Ленинском Проспекте, а в 7 лет семья Никиты переехала в Химки – прим. пер.). Там был очень узкий коридор между комнатами. Поэтому я в детстве там всегда головой об стены бился. И тогда крестный купил мне хоккейный шлем. И я ходил по квартире в шлеме.

(все смеются)

Только не говорите теперь, что я тупой.

Биз: (смеется) Забавно, забавно… Прикинь, ты с катка выходишь, а там твой батя с друзьями голову в сугроб сует рядом с ледозаливочной машиной, пытаясь спастись от похмелья? Жесть!

Задоров: Первые два месяца тренер со мной вообще не разговаривал. Батя еще никак не мог понять почему. Подходит к нему в итоге и спрашивает, мол, почему вы с моим сыном не разговариваете и ничему его не учите? А тренер на него смотрит и говорит: «Так у него же и так уже есть тренер». После этой истории отец молчал на всех тренировках. Доверился тренеру.

Уит: А, то есть до этого он с советами постоянно лез?

Задоров: Да вы просто не представляете себе родителей в России. Я тут слышал, как народ жаловался на родителей в Торонто. Ну-ну. Это вы просто наших не видели. Это же что-то с чем-то! Там же войны натуральные ведутся. Прям до драки дело доходит! Люди с стволами на игры приходят, судей то и дело бьют – ужас, одним словом.

Биз: Про это, походу, стоит снять документалку. Потому что про Торонто и округу действительно много историй ходит, ты правильно заметил. Мы дружим с ребятами, которые ведут подкаст Rink Shrink. И вот они там постоянно дают родителям советы по этикету, по общению с тренерами, которые тратят на их детей уйму времени. Но ты, получается, говоришь, что в России эта тема вообще на принципиально другом уровне? Прям бесконечные махачи на трибуне?

Задоров: Ну вот если к вам заглянет как-нибудь Панарин или еще какие-нибудь ребята из маленьких городов, задайте им этот вопрос. У них наверняка куча историй про подобную дичь (качает головой).

Биз: А ты сам можешь нам рассказать какую-нибудь дичь из личного опыта?

Задоров: (после паузы) Ну вот есть один тренер. Он с Кучеровым работал. С Кучеровым, с Гусевым и еще, может быть, помните, защитник был такой в «Торонто» – Игорь Ожиганов? В общем, хороший тренер. Он их воспитывал с шести лет. Так вот он клюшки о голову детям ломал. В буквальном смысле. И хватал их грубо.

Со мной вот парень играл. Нам лет по семь было. Отрабатываем борьбу за шайбу в углу 1-на-1... (после паузы) Потому что у нас так принято (смеется).

Уит: (смеется) В семь лет!

Биз: А в угол вбита цепь, на которой тигр сидит. И тренер за всем этим наблюдает.

Задоров: Так вот парень проиграл борьбу за шайбу, и тренер подзывает его пальцем к скамейке. Потом хватает его прям за маску и выдергивает со льда через бортик. Потом отвел его в темную раздевалку и отмудохал.

Биз: Перебор.

Уит: Охренеть.

Задоров: Ну и еще одну историю расскажу. Мы стали отрабатывать розыгрыш большинства, когда нам было по 10-11 лет. С одним защитником! Я уже это где-то рассказывал – меня на лавку сажали, если я шайбу в зону вбрасывал. Я не шучу. До 16 лет так было, пока я в Северную Америку не переехал.

Уит: Так вот почему Малкин на меня так смотрел, когда я шайбу в зону вбрасывал. Мол, ты че, ######## [с ума сошел]?

Задоров: Во-во. Совсем другой подход. Когда нам было по 6-7 лет, мы тренировались каждый день. Тут-то все иначе. Тут тренируешься раза три в неделю, а на выходных играешь. И то без счета, и без времени. А у нас все серьезно – судьи и все такое.

Уит: Большинство тут в таком возрасте точно не ставят. Это безумие какое-то. Я вот что хотел спросить. Когда я играл в России, то заметил, что там система схожа с европейским футболом. Ну то есть как ты и сказал – есть вот ЦСКА, а под основной командой идут молодежная, детская и так далее. В каком возрасте проходит отбор в команду 6- и 7-летних? В каком возрасте дети поступают в эту – назовем ее так – «академию»?

Задоров: У меня рядом с домом располагалась школа «Белые Медведи». Там набор с шести лет был. Я пришел, когда мне было семь. Я вообще не умел кататься, а все ребята уже спиной назад могли. Пришлось догонять. Первые два года мы, в целом, занимались катанием и владением клюшкой. Всей пятеркой за шайбой катались – ну вы в курсе. Дети, одним словом.

С девяти лет у нас уже начались игры. Нашего тренера пригласили в ЦСКА, и он взял с собой 11 человек.

Уит: Ого.

Задоров: Соответственно, некоторых ребят там пришлось отцепить. И что забавно, одним из них стал [Иван] Барбашев. То есть человек в НХЛ играет, а когда нам по девять лет было, он не прошел в состав и его отцепили. Вообще из того состава, который набирали, когда нам по шесть лет было, пять человек добрались до НХЛ.

Уит: Это кто?

Задоров: Я. Толчинский – он за «Каролину» сыграл. [Валентин] Зыков – его поймали на чем-то. То ли на добавках каких-то, то ли еще что. Потом [Максим] Мамин. И кто же еще… А! Голдобин! За «Сан-Хосе».

Биз: Точно, за «Даллас» (мимо, Биз – прим. пер.)

Задоров: Так что, да, пять человек минимум один матч в НХЛ провели. Мы с шести лет вместе играли. Даже не верится в это. И с шести до 16 – то есть десять лет – я работал всего с одним тренером (как бы сказал Олег Протасов, этим тренером был Альберт Эйнштейн, но речь, конечно же, про Сергея Суяркова – прим. пер.).

РА: Сколько тебе было лет, когда ты так вымахал? Я даже не знаю точно какой у тебя рост.

Задоров: Я прям буквально за одно лето вымахал сантиметров на 20.

Биз: Надавил на газ!

Уит: И как тебе потом игралось на следующий сезон? Плохо? Неуклюжим стал?

Задоров: Да я жирным был. Даже еще когда в «Лондон» приехал. На меня Дэйл Хантер смотрит и говорит: «Это что еще за ##### (дурак)? Мы кого вообще задрафтовали #####?!» (если не считать короткого вояжа в «Вашингтон» в сезоне-2011/12, то Дэйл Хантер с начала века является бессменным главным тренером, генеральным менеджером и владельцем «Лондон Найтс» – прим. пер.).

(все смеются)

Меня заставляли потом жир сгонять. Мне же в школу уже не надо было, потому что я в России ее закончил. Помните, эти утренние тренировки еще называли «Клуб С Утра Пораньше»?

Биз: Еще бы.

Задоров: Всем же на занятия надо к часу дня. Так вот каждое утро в восемь часов мы с Дэйлом крутили педали на велотренажере и смотрели хайлайты НХЛ. И все это в полной тишине. Я серьезно (смеется). Неловко прям было. Просто 30 минут крутим педали в метре друг от друга – и все в тишине. Крутим педали, смотрим хайлайты.

Я тут, кстати, как раз рассказывал Назу, что Дэйл в нем души не чаял. И в то же время он его иногда бесил. Ну потому что молодой Наз, весь такой из себя будущий игрок «Торонто», вдруг как попробует кого-нибудь обвести на синей – а в итоге потеря и гол. Кто там до Рэнди [Карлайла] «Торонто» тренировал?

Уит: Уилсон.

Задоров: Точно! Так вот ему Наз, кажется, не очень нравился, потому что он постоянно его в фарм спускал. И Дэйл это очень близко к сердцу воспринимал. То и дело орал на телек – типа, че за #####? (смеется)

РА: А почему вы не разговаривали? Ты его побаивался или все дело в языковом барьере?

Задоров: Скорее языковой барьер. Я же вообще ничего не мог сказать, когда только приехал. У нас был английский в школе, но выражать свои мысли все равно потом непросто. Но у нас в команде не было русских, так что пришлось учить язык. Ребята мне здорово помогли – Макс Доми, [Бо] Хорват, [Джош] Андерсон, [Крис] Тирни. У нас дружная команда была. Всегда вместе время проводили. Так и начинаешь потихоньку разговаривать. Потом выпьешь – и разговор поживее идет.

(Уит смеется)

Уит: Практически все говорят, что им было тяжело адаптироваться. Приезжаешь в другую страну, в команде, как ты и сказал, никого из русских... Тебе тоже пришлось непросто? И как ты учил английский? В основном просто телек смотрел? Многие просто говорят, что телек здорово помогает.

Задоров: Да я бы не сказал.

Уит: Не твоя история? Ну ладно.

Задоров: В основном через общение. Просто сидишь в комнате и слушаешь. И так по 4-5 часов в день. Плюс я с преподавателем занимался. Она приходила – и мы просто общались, а не так, что она меня учила писать и читать. Просто разговаривали о жизни. Так я постепенно и обвыкся. Английский же простой язык. Для начала достаточно буквально 500 слов – и ты уже можешь объясниться. Это прям вообще не проблема.

А что касается переезда… Я об этом мечтал. Годом ранее я играл в МХЛ и смотрел хайлайты OHL, где из русских уже играли [Наиль] Якупов, [Алекс] Гальченюк, [Александр] Хохлачев… Я мечтал о переезде. Даже перестраиваться толком не пришлось, по-моему. Мне это далось легко.

Биз: Получается, у нас одинаковый словарный запас с тобой был.

РА: Что тебя больше всего шокировало здесь в культурном плане после переезда?

Задоров: Да разное. Так сразу и не скажешь. Ну вот, например, в молодежке хватает сальных приколов. Все же это знают. Прям вся раздевалка этим духом пропитана.

(Биз смеется)

В душе вся эта тема… Ну, типа, когда чуваки друг друга по заднице хлопают.

(У Биза истерика)

А я-то из России приехал, не привык к такому. Или могут сказать, мол, да я твою мамку ####. В России за такое и убить могут. Там сначала даже не поверили бы, что кто-то вообще мог такое сказать. А тут чувак сидит и смеется. Это как вообще? Или вот в душ никто не ходит в шлепках. Отвратительно.

Уит: А ведь верно. Я в Сочи тоже без шлепок ходил. И русские смотрели на меня так, будто у меня две головы. Один парень прям кричал: «Ты куда пошел босиком?!». А я стою и не понимаю, вообще в чем проблема. Биз, отвечаю, меня там считали самым омерзительным человеком на свете. Забавно, что об этом речь зашла.

Задоров: Я вот играл с Наилем Якуповым. Слушайте, он реально классный парень – не знаю, чем он там [Девану] Дубнику не угодил. Вам, кстати, стоит позвать Наиля на подкаст.

Биз: Так я и не против.

Уит: Мне он всегда казался дружелюбным парнем.

Биз: Во-во. Я с ним на Biosteel общался. Вообще никаких проблем не было (Biosteel – один из самых раскрученных летних лагерей, в котором принимают участие многие ведущие игроки НХЛ и юниоры – прим. пер.).

Задоров: Он красавчик. По-другому и не скажешь. Он бы вам зашел. У него наверняка уйма классных баек про «Эдмонтон» и не только. Прям как вы любите. Знаете эту тему, когда снимаешь костюм и кладешь носки в один ботинок, а трусы – в другой? У вас же так принято. Так вот он это прям ненавидел. Просто на дух не переносил. Он ходил и снимал всю эту ##### (ерунду). Целый ворох наснимал – на книжку хватит!

(все смеются)

Биз: Ну теперь понятно, почему он в Россию вернулся. Чуваки зашли в его iСloud, нашли там все эти фотки и такие: «Эммм… кажется, у этого парня не все дома».

Уит: Прикинь, Биз, что бы он подумал, если бы увидел белые пятна у меня на труханах?

(все смеются)

Биз: ВОТ ЭТО БЕКОН!

(все смеются)

Биз: Так погоди. Давай вернемся к этой теме. А что такого мерзкого в том, чтобы запихивать носки в ботинки? Ты тоже так считаешь?

Задоров: Нет, я так не считаю. Но я и живу здесь уже десять лет.

Уит: Чувак, да ты уже американизировался.

Задоров: Так и есть.

Биз: Я просто реально не врубаю. Ты же потом майку поддевочную надеваешь и все такое, хотя ее простирнули разок в общем чане. А тут – чистые носки в ботинках. Что тут плохого-то?

Задоров: Да, носки-то свежие. Так что мне это непонятно.

Биз: Вот я и говорю.

Задоров: Да и трусы же ты не наружу выворачиваешь. Так что все нормально.

Биз: Я рад, что ты на нашей стороне.

Задоров: Определенно. Я с ним спорил на эту тему постоянно (смеется).

РА: Давай про «Баффало» поговорим. Ты попал в команду в сезоне-2013/14. Сыграл семь матчей, после чего тебя отправили обратно в «Лондон». Обидно было вернуться в молодежку или ты считаешь, что это было верное решение для твоего развития?

Задоров: Так генерального менеджера и главного тренера уволили в тот же день (Дарси Регира и Рона Ролстона, соответственно – прим. пер.).

(РА смеется)

Уит: Ну они там, конечно, цирк устроили.

Задоров: Генеральный менеджер, выбравший меня на драфте… Как его звали-то?

(все задумались)

Задоров: Дарси Регир, не?

Биз: Вполне вероятно. Он потом еще в «Аризоне» работал.

Задоров: А тренером был Рон Ролстон. Он только из студенческой лиги пришел. Ему дали десять матчей и уволили. Потом Пэта Лафонтена назначили президентом (хоккейных операций – прим. пер.), а тренером стал Тед Нолан. Я так понимаю, они решили сделать ставку на опытных ребят до конца сезона. Поэтому меня в молодежку отправили, а [Расмуса] Ристолайнена – в АХЛ. Григоренко тоже в молодежку спустили.

Да и потом моя команда в том году принимала Мемориальный кубок (главный трофей CHL, за который ежегодно в мае соревнуются победители QMJHL, WHL и OHL, а также команда-хозяйка, попадающая на турнир автоматически; хозяева традиционно серьезно усиливаются перед Мемориальным кубком – прим. пер.). Так что, мне кажется, это было правильное решение.

РА: Какие складывались твои отношения с Тедом Ноланом?

Задоров: Прекрасно. Мы до сих пор иногда списываемся. Классный мужик. Обожаю его. Невероятный человек. Мне редко доводилось встречать столь приятных в общении людей. Он хороший тренер-мотиватор. Я думаю, он мог бы стать очень сильным тренером, если бы ему подобрали достойных помощников. У нас просто тогда не было сильного штаба, поэтому приходилось непросто.

Про сам же «Баффало» как клуб я не могу сказать ничего плохого. Все было отлично. Руководство, включая владельца клуба Терри Пегулу, прекрасно ко всем относились. Денег не жалели. Все было на высшем уровне. Сотрудники клуба знали свое дело. Надеюсь, со временем у них все наладится.

Биз: То есть если не брать в расчет бесконечную свистопляску, то у тебя в «Баффало» все было хорошо?

Задоров: Однозначно. Мне нравилось в Баффало. Знаю, что все говорят, что это говно, а не город. Но вот выдался тебе выходной, сел в машину – и через полтора часа ты уже в Торонто. Туда здорово на шоппинг гонять (иронично, что жители Торонто, наоборот, предпочитают ездить на шоппинг в Баффало, поскольку цены в США в среднем ниже, чем в Канаде – прим. пер.).

(Биз смеется)

Биз: Вот это реклама, Зи!

РА: (смеется) Отличный пиар!

Биз: Да нормальный город. Надо просто из него в другую страну уехать – и все отлично.

(все смеются)

Биз: Мда. Прилетит нам за эту фигню.

Уит: Да ладно тебе, весело.

Задоров: Да ну что вы в самом деле. Есть места и похуже. Кто вот, например, сказал, что Коламбус входит в топ-5 городов в лиге?

Уит: (показывает на экран, имея ввиду продюсера подкаста Майка Гринелли) ОН! ЭТО ВСЕ ОН! ОН СПЕЦИАЛЬНО КАМЕРУ ВЫКЛЮЧИЛ!

Биз: Стыдно в глаза людям смотреть!

Задоров: Ему Коламбус, что ли, занес?

Биз: Так и было.

Гринелли: (ненадолго появляется в кадре) В целом, да.

Уит: Он на зарплате в их Министерстве туризма.

РА: И в конгрессе!

Гринелли: Достаточно всего 15 рюмок Pink Whitney. После них – любой город становится лучшим городом в стране (Pink Whitney – фирменная водка Spittin’ Chiclets со вкусом арбузного сока – прим. пер.).

Задоров: Худший твит в истории. Илону Маску стоит забанить тебя #####.

(истерика)

Биз: Нормально Зи по каждому из нас проходится. ###, надо аккуратней быть. Я вот что еще хотел спросить. Думаю, твоей визитной карточкой является силовая борьба. У тебя это врожденное? Ты всегда хотел так играть? Или в какой-то момент тебе сказали, мол, если хочешь добиться успеха и играть в НХЛ, тебе придется крушить всех направо и налево?

Задоров: Да мне всегда нравилось так играть. Забавно, кстати, что в Северной Америке силовая борьба запрещена... до скольки там? До 14?

Уит: Там правила поменяли не так давно. До 13, что ли, нельзя.

Биз: До 20.

Уит: Да, только начиная с НХЛ теперь можно (закатывает глаза).

Задоров: Правительство провинции Онтарио хотело ввести запрет на силовые приемы в OHL. Вот это ######.

Биз: Да уж.

Задоров: Меня бы через 2-3 игры уже выгнали из лиги.

(Биз смеется)

Так вот в России с шести лет уже можно в силовую играть. Поэтому я уже в семь лет всех разбрасывал, отвечаю. Мне это так сильно нравилось… (смеется) Да мне до сих пор это нравится. Биз: С шести лет! С ума сойти. Чуваки прям из утробы вылезают уже в шлеме Cooper и крагах #####.

(РА смеется)

Задоров: Можно разбежаться, врезаться сзади в кого-нибудь и получить за это всего две минуты. Ничего страшного.

Биз: Как бык на арене. Слушай, а у меня тут статистика заготовлена. В одном матче сезона-2016/17 ты провел аж 15 силовых (только это было в сезоне-2017/18 – прим. пер.).

Задоров: С «Лос-Анджелесом» – 1:7 тогда проиграли. Весь матч за шайбой, #####, бегали. Вот и пришлось втыкаться.

Биз: С меня взятки гладки – я своего держал!

Задоров: И знаешь, что забавно? Я тогда играл с полным разрывом суставной губы в плечевом суставе.

Биз: Да ну хорош брехать.

Задоров: В том сезоне я занял первое место в лиге по силовым приемам и при этом последние 30 матчей играл с полным разрывом суставной губы в плечевом суставе.

Уит: Там, кстати, сложный процесс восстановления.

Биз: Охренеть.

Задоров: На мне еще повязка эта была. Ну, знаете, которая руку не дает поднять. Я вот с этой ###### [ерундой] и играл. Иногда снимал, но у меня тогда плечо начинало вылетать. Поэтому надевал обратно.

Биз: ###, братан, ну и жесть.

(все поморщились)

РА: Давай еще к «Баффало» вернемся на секундочку. Тебя же там как-то отстранили от состава, из-за того, что когда ты возвращался из отпуска во время перерыва на Матч звезд, тебя ссадили с рейса?

Задоров: А я смотрю, вы подготовились (смеется).

(РА смеется)

Биз: Так он и порвал плечо.

Задоров: Дети, вот вам мой урок…

Уит: (смеется) Дети, вот вам мой урок…

Задоров: (смеется) Дети, вот вам мой урок… Не, ну, это ###### на самом деле был. Я в жизни так не стрессовал.

РА: Могу себе представить.

Задоров: В общем, поехали мы с женой в Доминикану. Мы должны были вернуться где-то в шесть вечера. Утром – тренировка, а после нее команда улетала в Калгари. Приезжаем из отеля в аэропорт – там очередь на сдачу багажа человек 300. Мы смотрим и не понимаем, что вообще происходит. Ну, это же Доминикана – там вечно какая-то ##### [ерунда].

Мы летели United… Или American… Да, кажется, American Airlines. Подходим к стойке регистрации одними из последних. Мне дают посадочный – без указания места. Я их спрашиваю: «А место-то у меня какое?». Мне говорят, мол, вам при посадке скажут. Ну, ок.

А мимо ребята из «Рейнджерс» проходят – Райан Макдона, [Майкл] Дель Зотто… Мы летим одним рейсом. Ну, думаю, все норм. Раз они летят, то и я тут не останусь. А я голодный был ужас. До окончания посадки еще где-то полчаса. Говорю жене, мол, давай заскочим в «Бургер Кинг». Зашли, я съел бургер, возвращаемся обратно. До окончания посадки еще минут десять. И они мне говорят: «Ой, простите, мы продали слишком много билетов на рейс, мест больше нет».

(Уит саркастически ухмыляется)

Биз: (ошарашенно) Ух, е-мое.

Задоров: И добавляет, мол, мы посадим вас на следующий рейс. Ну, говорю, хорошо, а когда следующий рейс? «Завтра». Вы че, говорю, ######### [c ума сошли]? Мне сегодня кровь из носу надо. Меня в команде ждут, вы чего?!

Выясняется, что это был последний рейс в тот день – в три часа дня. И следующий рейс только утром. А рядом со мной абсолютно синий мужик. Сел на пол и ревет: «Пустите меня домой!». Весь в слезах, сам в говно. Ну, думаю, и что теперь делать? «Мы дадим вам тысячу долларов», – говорят. Я давай на них орать на своем ломанном английском.

(Уит смеется)

В общем, они сняли нам номер. Вернулись в отель. Надо же генерального менеджера предупредить. Звоню Тиму Мюррею (который сменил Дарси Регира – прим. пер.). Он меня минут 20 ######## [ругал]. АХ ТЫ ###### [дурак]! ТЫ ЧТО УСТРОИЛ?! Говорю ему: «Тим, ###, ну реально, что я тут могу сделать?».

Звоню потом Теду Нолану, так, мол, и так. И он такой: «Ну, бывает, давай, увидимся».

(все смеются)

Короче, в Калгари они улетели без меня. Мы вернулись, и я сразу побежал на стыковочный – сначала в Чикаго, а оттуда в Калгари. Добрался до места – меня на две игры вывели из состава. Пришлось перед командой извиняться и все такое. Ошибка новичка, что тут скажешь. Нельзя брать билеты впритык. Надо всегда день в запасе оставлять.

Уит: Именно.

Задоров: А где-то через три недели мы играли с «Рейнджерс». Будильник сработал в 8:30. Собрание в 9:45. Ехать минут 15. Я выключил будильник, дай, думаю, еще пять минут поваляюсь – ну вы знаете эту тему.

Уит: Причем потом вообще этого не помнишь.

Задоров: Меня вырубило в итоге на час, #####. Просыпаюсь – 9:37. Собрание в 45. Ехать десять минут. Ну, думаю, ######. Естественно, на собрание я не успел. Позвонил администратору. Со всех ног залетаю на арену – пытаюсь успеть на утреннюю раскатку. Смотрю по сторонам, ищу поддевочную майку и остальное. Никак найти не могу.

Уит: (саркастически) Ну понятно все.

Задоров: Захожу в душ, а там все луже лежит. Сырое насквозь #####. Ветеранам явно вся эта история не понравилась. Ну, думаю, приехали. Короче, надеваю всю форму прям на голое тело. На мне ни трусов, ничего (смеется).

Выхожу на лед. Подкатывается ко мне Тед Нолан и говорит: «Че за дела?». Да вот, говорю, виноват, опоздал, но готов тренироваться. Не, говорит, снимай-ка все это ##### и ступай в зал.

Биз: Ох.

Задоров: Там меня загнали на тренажер Airdyne и заставили сдавать 35 спринтов.

Уит: Ты шутишь?

Биз: Охренеть.

Задоров: (смеется) Я чуть не помер.

Уит: (смеется) Вот это сезон!

Задоров: Я чуть не надорвался. У меня прям в глазах потемнело. Ко мне потом экипировщик – точнее, врач – подходит и говорит: «Ты что, позвонить мне не мог? Я бы им сказал, что ты заболел, или что у тебя машину занесло – снег же на дворе. Мог бы просто позвонить – мы бы тебя прикрыли». Вот такие золотые люди в клубе работали – на них всегда можно было положиться. А так, да, мне несколько месяцев откровенно не везло.

РА: И как тебе Доминикана?

(все смеются)

Задоров: А, #####! Я же там еще и траванулся!

(истерика)

Биз: Вишенка на торте! Все собрал!

Уит: Ты где отдыхал-то? В Sandals Resort, что ли? Где все включено?

(Биз смеется)

Уит: Потом еще в «Бургер Кинг» в аэропорту зашел.

Задоров: Не-не, в Hard Rock! Я там играл в покер и реально каждые десять минут в сортир из-за стола бегал.

(истерика)

Биз: Очуметь. Слушай, а мы ведь еще не поговорили про твою любовь к моде. Это всегда твоя тема была? Просто мы заметили, что в последнее время ты прям расширил свой гардероб. Сейчас за этим удобно следить – перед каждым матчем куча фотографий, как вы к раздевалке идете.

Задоров: Да, мне нравится модно одеваться. Мы же лицо игры. Не зря же ведь говорят, что кто выглядит хорошо, тот и играет хорошо. Здорово одеться с иголочки, когда и костюм сидит как надо, и галстук. У меня вот потрясающий портной. Я одеваюсь в Icon Suit. Он попросил при случае прорекламировать его (улыбается).

Биз: Да без проблем.

Задоров: (смеется) В общем, если вам нужен костюм, то он живет в Денвере. Классный мужик. Его зовут Дмитрий, мы дружим. Он тут недавно ребятам из «Коламбуса» костюмы подогнал, да и нашей команде тоже. Так что буду и дальше с ним работать.

Уит: Биз, а помнишь чувака в Монреале, у которого все костюмы покупали?

Биз: Помню-помню.

Задоров: /видимо, произносит имя портного, но все полностью запикано/

Уит: ОН ЧТО, ДО СИХ ПОР ЭТИМ ЗАНИМАЕТСЯ?!

Задоров: (смеется) Ну вы даете! У нас в «Колорадо» физиотерапевт с ним работал. Если найдет ему клиента, то получает за это бесплатный костюм. Так он, #####, ко всем в раздевалке приставал, типа, тебе костюм не нужен случайно? Как этого портного зовут-то, я забыл?

Уит: /видимо, произносит имя портного, но все полностью запикано/

Биз: У него все брюки получаются, как штаны MC Hammer (чей главный хит Can’t Touch This – прим. пер.)

Уит: Точно!

Задоров: Я как-то раз пиджак его увидел – так он выше брюк на полметра был! Куда это вообще? Ты что, слепой? Жесть вообще.

Уит: Я у него одевался в начале карьеры в НХЛ. Так он из меня Пэнни Хардэуя сделал! (бывший игрок НБА и до недавнего времени главный тренер «Мемфиса» – прим. пер.).

(все смеются)

Уит: Рукава разной длины, а я заплатил $1700! Смотришь на себя и не понимаешь – что на мне надето вообще?!

Биз: А мне он брюки пошил такие, что расстояние от шова-развилки до яиц было где-то сантиметров 30. Выглядело это, #####, реально как штаны MC Hammer’a. Еще этот пиджак ###### [чертов] с 10 пуговицами.

Уит: Как-как ты говоришь твоего кента зовут? Дмитрий?

Задоров: Да. А компания – Icon Suit.

Уит: Понял. Ну что ж, заценим.

Биз: Слушай, а у вас ветераны стебут молодежь по этой теме? Дают оценки вашим костюмам, когда вы в раздевалку заходите перед игрой?

Задоров: Ну… есть такое, да. Хотя у нас все стильно одеваются. Луч у нас самый возрастной игрок, но ему тоже нравится одеться с иголочки. Ковбойские шляпы, водолазки – ему это прям вкатывает. Он любит стиль 90-х, любит выглядеть опасно… Одно слово – серб. Они любят эту ##### [ерунду]. У них менталитет похож на наш – на русский.

(Уит смеется)

А вообще в каждой команде по-разному к этому относятся. В «Колорадо» у нас многие стильно одевались. В «Чикаго» же к этому иное отношение. Там ребята в спортивных костюмах ходили, потому что такое правило в команде было. В каких-то командах вообще дурдом творится. Не буду называть имен, но вы и сами видели чувака, который приходит на матчи в штанах от пижамы, #####, и панамке. По мне так это стыдоба. А ведь меня еще с ним сравнивают!

(Биз смеется во весь голос)

Биз: Зи, можешь сделать мне одолжение? Давай мы от имени Spittin’ Chiclets подарим костюм Дэррилу, а ты поможешь нам выбрать ткань? Загляни к нему завтра в кабинет и скажи, мол, тут пацаны со Spittin’ Chiclets хотят тебе костюм подарить. И положи на стол каталог.

Задоров: Ну…

(У Биза истерика)

Задоров: (смеется) Пожалуй, я все же пас.

Уит: А чем ты занимаешься в межсезонье? В Москве время проводишь? Я тут тебя в соцсетях нашел – у тебя же жена из России, да?

Задоров: Не, я в Южную Флориду летаю. Дом там сейчас строю. Собираюсь там базироваться.

Уит: Ого! Ништяк! У Малкина, по-моему, тоже дом где-то в Майами. Получается, там вообще хватает русских?

Задоров: (улыбается) Так он на острове Фишер. Это немного другое (остров Фишер расположен недалеко от центра Майами, его население составляет меньше 500 человек, и там самый высокий доход на душу населения в США – прим. пер.).

Уит: (смеется) Да уж. Это остров на 100 миллионов долларов.

Задоров: Именно. Это остров миллиардеров. Только они там и живут.

Уит: А так вообще там много русских?

Задоров: Сейчас да. Особенно из-за нестабильной обстановки в России. Многие не стали ездить домой, чтобы их не забрали в армию. Потому что у многих вообще нет военного билета. Я-то уже давно с этим разобрался. Но сейчас многих в армию загребают, так что многие испугались и не стали возвращаться. Поэтому русских там этим летом определенно хватало.

РА: Давай к моде вернемся на секундочку. Ты уже в детстве проявлял к ней интерес или это пришло к тебе после того, как ты добился успеха в хоккее?

Биз: Ага, ходил в трениках от Gucci – как у русских это принято.

РА: (смеется) В паленых.

Задоров: Вот вы меня все спрашиваете про моду, а я на самом деле не такой уж и модник. Я же не Мэттьюc, который для GQ снимался. Я просто люблю хорошие костюмы. Мне просто хочется хорошо выглядеть по приезду на арену. А в обычной жизни я одеваюсь, как все. Белая или черная майка, Nike, Lululemon – ничего особенного. Я же не зависаю в интернете в поиске одежды. Да, я знаю бренды, но бегать за ними считаю глупостью. У меня жена и двое детей – ну вы чего. Буду я еще деньги на всякую ##### [ерунду] тратить, которую поносил да выбросил.

Уит: Именно поэтому я и одеваюсь ##### [плохо]. У меня жена и двое детей. Мне не надо никого впечатлять.

Задоров: Но ты еще и американец. У вас к этому другое отношение.

(все смеются)

Биз: Нормально он мочит.

Уит: И живу я в бочке!

РА: В последнее время шляпы в моде, по-моему. Причем любые. В том числе ковбойские. Такое ощущение, что они прям вошли в моду за последние пару лет.

Задоров: Соглашусь. Причем многим они реально идут. Пи-Кей [Суббан], кажется, первым стал их носить пару лет назад.

РА: Да-да.

Задоров: Ну а мы и вовсе в Калгари живем. Это ковбойский край. Здорово иногда приехать на субботний матч в ковбойской шляпе.

Уит: Ты вот упомянул Луча, который кучу раз к нам приходил на подкаст. Мне с ним доводилось пару раз в Бостоне кататься. Классный парень. Здорово играть с ним в одной команде. Тебе уже доводилось видеть, как он пиво залпом пьет? Это же что-то с чем-то! Он бокал зубами держит!

Задоров: Так и есть. Да уж, это он умеет. Я видел, как он и вино залпом пил. Налил в бокал целую бутылку – и залпанул (смеется). У нас вообще веселая команда. На каждой вечеринке – на том же Хэллоуине – обязательно проходит конкурс на скоростное распитие пива. Умеем отдыхать. Только давайте без имен – не хочу никого подставлять.

Уит: Да не вопрос.

Биз: Да, конечно. Вы как-то в этом году на старте сезона немного забуксовали по сравнению с прошлым годом. Поделись своим мнением о ходе сезона. Думаешь, новички привыкли уже немного к системе и философии Саттера? Потому что с ребятами, которые были в команде в том году, это, кажется, сработало. С прошлого сезона, конечно, много ребят осталось, но пришли и крутые новички.

Задоров: Согласен. Мне кажется, у нас прилично времени ушло на раскачку. Я считаю, что в прошлом году наши вратари жгли напалмом. А в этом году у нас сначала не все получалось в обороне – мы много пропускали и позволяли соперникам создавать много опасных моментов. В этом большая вина защитников. Плюс, как ты и сказал, пришло много новичков, и им требуется время на адаптацию к системе Дэррила. Мне самому в том году потребовалось матчей 40, чтобы понять, чего он от меня хочет и как у него надо играть с физической и психологической точек зрения.

Но сейчас мы уже набираем потихоньку ход. Я верю в нашу команду. Надеюсь, что у нас получится прибавлять от матча к матчу.

РА: В этом году ты играл в том числе с Маккензи Уигером. Сколько у вас времени ушло на притирку?

Задоров: Если честно, с ним очень легко играть. Он потрясающий игрок.

РА: Понял.

Задоров: Может быть, это вообще лучший партнер в моей жизни. Играть с ним легко и одно удовольствие. Всегда знаешь, как он поступит и действуешь исходя из этого. Просто играешь, отталкиваясь от его действий. У него в арсенале уйма способов обострить игру. Невероятный игрок. Я рад, что мы его себе выменяли.

Биз: Отлично посидели. Спасибо, что уделил нам время! Ты сейчас в Монреале, тебе скоро на ужин с пацанами идти, а ты их даже не предупредил, что придешь к нам на подкаст. Круто получилось. Братан, слушай, может быть, был какой-то вопрос, на который ты рассчитывал, а мы его так и не задали? Нам вообще дико вкатывают байки русских! Не хочу тебя подставлять, но все же…

Задоров: Ты мне когда написал, я стал у ребят про вас расспрашивать.

(все смеются)

Биз: Даже так!

Задоров: Хенни знаком с Уитом (Ноа Хэнифин, уроженец Бостона – прим. пер.). И Марки знаком с Уитом (Якуб Маркстрем – прим. пер.). Так вот Марки мне пару забавных историй про Уита рассказал. Ты же с ним в «Сан-Антонио» пересекался в конце карьеры.

Уит: (улыбается) Классный чувак!

Задоров: Вот он рассказывал, что ты перед закрытием трансферного окна всерьез рассчитывал, что тебя обменяют в команду, претендующую на кубок.

Уит: ##### [ничего] ПОДОБНОГО!!!

(истерика)

Уит: ВСЕ ОН ВРЕТ, #####! СЕЙЧАС Я РАССКАЖУ КАК БЫЛО ДЕЛО!!!

Биз: Пожалуйста, не перебивай нашего гостя.

(истерика)

Задоров: Марки сказал, что вы с ним играли в гольф, и на седьмой лунке его обменяли (в «Ванкувер» – прим. пер.). Он поехал собираться, а ты остался играть в гольф подавленным, потому что тебя никуда не обменяли.

Уит: Да я ему просто сказал, мол, было б неплохо, если бы меня обменяли – ведь тогда будет шанс зацепиться за НХЛ. Так-то я понимал, что уже не буду играть в Северной Америке. А в гольф мы с ним постоянно играли. Марки прям хорош. И вот когда мы с ним тогда играли, у него вдруг зазвонил телефон. Меня, говорит, обменяли. А я такой: «ДА ТВОЮ ЖЕ МАТЬ!»

(все смеются)

Уит: А потом он меня бросил там одного.

Биз: И ты что, доигрывал раунд в одиночестве?

Уит: Да. Бухал и плакал.

Задоров: Он мне еще рассказал как ты на «Индиану Колтс» (команда NFL – прим. пер.) поставил.

Уит: …чего?

Биз: На «Индиану Колтс»?

Задоров: Да.

Уит: Ох, да я столько раз на ставках проигрывал. Даже не помню этот конкретный случай. Уверен, я там влетел по-крупному.

Задоров: Ты поставил на «Индиану» и всю игру был сам не свой, потому что они проигрывали.

Уит: А! Точно! Вот как дело было. Я зарядил какую-то кучу денег на «Колтс» – что-то порядка $7500. Это в Сан-Антонио было. У нас игра в пять что ли начиналась. Выходим на первый период – «Колтс» ведут. Заканчивается первый период, возвращаемся в раздевалку – они упустили преимущество и безнадежно горят. И я такой: «## ТВОЮ МАТЬ!»

(все смеются)

Уит: А мы вели после первого периода. Как команда-то наша называлась? «Рэмпэдж»? Да какая ##### разница! Все на меня смотрят, мол, что случилось? Что случилось, что случилось… «Колтс» проиграли!

Биз: Потом вышел на лед, потерял шайбу, дал шанс сопернику отыграться, и все пошло кувырком.

Задоров: ###### [охренеть], конечно. Беситься так прямо во время игры.

Уит: Ты его лучше про Тома Роу спроси – был у нас такой чокнутый тренер (тот самый, который до этого возглавлял «Локомотив» – прим. пер.). Меня не поставили на игру. Я уже рассказывал эту историю на подкасте, но ты при случае напомни Марки. В общем, я вышел на раскатку, а после нее побрился. И вот проходит какое-то время. Закончился первый период. И тут мне звонит Том Роу и просто орет в трубку: «А НУ-КА ЖИВО ВЕРНУЛСЯ И ВЫМЫЛ РАКОВИНУ! ОНА ВСЯ В ТВОИХ ВОЛОСАХ!». Я еще тогда подумал, типа, что ж, здесь тебе не НХЛ – здесь надо раковину после себя мыть.

(Задоров смеется)

Биз: А вот я, Уит, между прочим, всегда за собой волосы смываю.

РА: Так погоди. А в НХЛ после бритья никто волосы не смывает, что ли? Просто оставляют все как есть в раковине?

Биз: Почаще бы в фарм спускался – ничему бы не удивлялся.

Уит: ДА ВСЕ Я СМЫЛ! Я, вроде, сполоснул. Ну, может быть, не все смыл. Бывает такое, что вода уходит и оставляет слои из волос? Может быть, там как раз этот случай был.

РА: А, ну да, бывает такое.

Уит: Уж чего я точно не ожидал, так это то, что меня вызовут раковину мыть, после того, как не включили в состав на игру в фарм-клубе!

Задоров: Причем это требовал главный тренер.

(все смеются)

РА: Никит, я понимаю, что ты в последнее время в твиттер редко заходишь, но раньше ты забавные вещи там писал. Над ESPN подтрунивал и все такое. Тебя там как-то спросили, типа, если бы про тебя сняли кино, то каких актеров ты хотел бы там увидеть? И ты ответил – Леонардо ДиКаприо, Морган Фриман и Клинт Иствуд. То есть ты фанат американского кино?

Задоров: Да. Я раньше часто кино смотрел. Когда грянул ковид, мне кажется, все переключились на сериалы. Они сейчас как-то популярнее. А так, да, я много фильмов пересмотрел.

РА: Какие фильмы, вышедшие за последние лет пять, тебе понравились больше всего? (РА известный киноман – прим. пер.)

Задоров: За последние пять лет не берусь сказать. Мой любимый фильм – это «Большой Куш».

РА: Гая Ричи любишь, получается, интересно.

Биз: Ого, ему лет-то уже сколько.

Уит: Я вообще не понимаю, что они там говорят.

Задоров: Так этим он и прекрасен! Брэд Питт там здорово сыграл цыгана или как они правильно называются? Не знаю. В общем, это прям мой любимый фильм.

Уит: Братан, огромнейшее тебе спасибо. Отлично время провели. Первый русский игрок в истории подкаста! Продолжай в том же духе. Ты здорово смотришься в «Калгари». Да и команда у вас сейчас, кажется, начинает набирать ход. Спасибо, что заглянул к нам!

Задоров: Спасибо, что позвали!

Биз: А на РА тебе компромата не подкинули случаем?

Задоров: Нет.

РА: Ну и хорошо.

Биз: Просто ты сказал, что разнюхал про нас всякого разного, прежде чем на подкаст придти.

Задоров: Да там не было ничего такого. По-моему, ты, #####, прекрасно сам себя закапываешь постоянно.

(все смеются)

Биз: Кажется, теперь он по всем нам прошелся. Пора заканчивать интервью.

Задоров: Ну ты же из-за нас волос лишился (Биз проиграл спор Уиту, поставив на «Калгари» в серии против «Эдмонтона» – прим. пер.).

Биз: Это правда.

РА: Так и было.

Задоров: Вот я и не стал тебя щемить. Да и вообще я тобой горжусь. Ведь после этого ты продолжил за нас топить.

Биз: Братан, да я по полной за вас топлю. Я думаю, вы возьмете кубок в этом сезоне. Начали неважно, но вы еще раскочегаритесь. А «Эдмонтон» – я вообще не уверен, что в плей-офф попадет. Поэтому мы и хотели тебя позвать. К нам еще потом, вроде, Тайсон Бэрри должен заглянуть. Может быть, в один выпуск вас поставим. Мы хотим подкинуть дровишек в Битву Альберты! А то в этом году у вас как-то все тихо пока.

Задоров: Тайс – мой кореш. Классный чувак.

Биз: Четкий.

Уит: Ну все, давай.

Биз: Спасибо тебе огромное, Зи!

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Номер карты – 4274 3200 3863 2371

Фото: REUTERS/Matt Krohn, John E. Sokolowski, Candice Ward, Kyle Ross; AFP/MATHIEU BELANGER; globallookpress.com/Jeff Mcintosh, Markus Mainka, Norbert Eisele-Hein, HC Colorado Avalanche; РИА Новости/Максим Блинов, Григорий Соколов, Алексей Мальгавко; Gettyimages.ru/Claus Andersen, Claus Andersen, Mark Felix