«Авангард» забрал вратаря у «Сочи», но отдал трех талантов в СКА. Почему так вышло?

Неожиданно сложный обмен.

Одна из самых ярких сделок межсезонья КХЛ получилась непредсказуемой. В результате обмена в Омск из «Сочи» перешел вратарь Михаил Бердин – он наверняка приходит на роль основного голкипера. Контракт с Бердиным рассчитан на два года. В обратном направлении отправился нападающий Денис Венгрыжановский, который заключил двусторонний контракт на один сезон.

Чтобы обмен получился равноправным, самому «Сочи» понадобился новый качественный вратарь. «Авангард» его не предоставил (Никита Подлягин на эту роль не подходил), но тут вмешался СКА. Клуб отдал туда в аренду голкипера Сергея Иванова. При этом СКА не забыл и о личной выгоде.

Из «Авангарда» в СКА в обмен на денежную компенсацию перешли тот самый вратарь Подлягин и защитник Тимур Кол. Петербургский клуб также получил права на молодого нападающего Егора Привалова.

Кто же выиграл от такой сделки?

«Авангард» все-таки подписал вратаря, которого хотел еще в прошлом сезоне

«Авангард» начинал сезон-2023/24 с Василием Демченко в качестве первого номера. Вскоре он отправился в «Адмирал» в обмен на Павла Хомченко, с которым Омск в итоге провел весь плей-офф. На удивление Хомченко с ролью основного вратаря справился вполне успешно: 12 игр на вылет, 7 побед, 93,5% отраженных бросков. Такая статистика Павла «Авангарду» не помогла – клуб вылетел от «Локомотива» (3-4).

Вратарский вопрос по-прежнему оставался открытым. «Авангард» решил его при помощи взаимодействия с «Сочи». Именно из-за желания Омска получить Михаила Бердина вся эта сделка стала возможной. Интересно, что менеджмент «Авангарда» еще в прошлом году предпринимал попытки переманить Бердина. Тогда ничего не вышло.

Бердин – спорная кандидатура для роли основного голкипера топ-клуба. Вратарь не прижился все в том же СКА, где в сезоне-2020/21 провел лишь 14 игр. После этого Бердин на два сезона отправился в «Сочи». На позиции основного вратаря он закрепился только в прошедшей регулярке-2023/24: провел 50 матчей, выдал 16 побед и отразил в сумме 91,2% бросков.

На попадание в плей-офф «Сочи» не претендовал. За три сезона в КХЛ у Бердина до сих пор нет ни одного сыгранного матча в розыгрыше Кубка Гагарина. Возможно, теперь будет.

В игровом плане Бердину не хватает стабильности. Да, в прошедшем сезоне Михаил отметился сразу тремя голевыми передачами, две из которых случились за один матч против «Витязя» (4:3). Такая результативность за одну игру сделала Бердина восьмым вратарем лиги с такими показателями наряду с Игорем Шестеркиным и Сергеем Бобровским.

Вот только иногда Бердин теряет уверенность по ходу игры. Например, в том же матче вратарь зачем-то сильно вытянул клюшку и в итоге получил удаление за подножку на нападающем «Витязя» Дереке Бараке. Из таких противоречивых фактов складывается вся карьера Бердина.

Случались у Михаила и моменты поярче. Все в том же сезоне-2023/24 в игре против «Куньлуня» (2:4) он подрался с нападающим Девином Броссо. Подобное происходило и в сезоне-2020/21, когда Бердин толкнул Александра Шарова за воротами и получил штраф за блокировку.

Главное: «Авангард» добавил в состав яркую личность, но в игровом плане все зависит только от самого Бердина. Умения у него есть.

СКА неожиданно забрал трех талантов «Авангарда», но по их будущему есть вопросы

«Сочи» потерял основного вратаря. Замена сразу нашлась: Сергей Иванов – яркий голкипер из ротации СКА. 20-летний вратарь провел прошлый сезон в аренде в «Адмирале», где показал себя с лучшей стороны и не уступил более опытному Демченко. За 33 игры на его счету 8 побед и 92,8% отраженных бросков. Особенно хорошо Иванову удавались матчи против «Авангарда».

В дополнение «Сочи» получил 22-летнего Венгрыжановского. Это все еще перспективный игрок, хотя он проиграл конкуренцию в Омске, где почти не играл в плей-офф (один матч). В регулярке-2023/24 Денис выбил за «Авангард» 8 (4+4) очков за 47 матчей, но играл в среднем по 11-12 минут. Чаще всего он появлялся в низших звеньях, поэтому переход в «Сочи» будет хорошей возможностью раскрыться с новой стороны.

Формально для «Сочи» – сплошные плюсы.

СКА снова отдал вратаря Иванова в аренду, но получил сразу три полноценных актива. С большой долей вероятности клуб все равно отправил бы Сергея в тот же «Сочи» за практикой. Теперь же возникла трансферная удача: СКА взял у «Авангарда» молодых игроков в качестве уравновешивания сделки за аренду Иванова. Среди них особенно выделяется один хоккеист.

Несмотря на 17-летний возраст, Тимур Кол уже имеет опыт игры на взрослом уровне. В системе «Авангарда» его регулярно использовали в ВХЛ. За «Омские Крылья» мощный защитник Кол проявил и атакующие навыки: 23 матча, 8 (5+3) очков. Символично, что Кол дебютировал в КХЛ в декабрьском матче против «Сочи» (8:3). Между всеми клубами выделяются бесконечные пересечения.

Решение отпустить перспективных игроков генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов в разговоре с «Чемпионатом» объяснил так: «Привалову мы сделали предложение о заключении первого профессионального контракта, но хоккеист его не подписал. Тимур Кол имеет двухгодичный контракт, по окончании которого с большой долей вероятности отправится в Северную Америку . Это противоречит нашим планам по развитию молодых игроков в главной команде, мы хотели бы делать ставку на тех, кто связывает свое будущее с «Авангардом».

Если учитывать факт возможного переезда Кола в Северную Америку, то для СКА все смотрится уже не так мощно. Тут важно смотреть на ситуацию в целом. Для чего СКА необходима вся эта молодежь? Предыдущий опыт доказывает, что чаще всего она полезна для обменов под основу. Так, игроки «СКА-1946» и «СКА-Невы» использовались при подписании Александра Никишина – главного защитника-бомбардира в КХЛ.

Возможно, что кто-нибудь из этих молодых игроков в будущем окажется и в «Сочи». Тот же пусть и перспективный вратарь Подлягин в системе СКА нужен максимум для ротации и дополнительной конкуренции. Если он уже в сезоне-2024/25 поедет в аренду, никто не удивится. Сам «Сочи» с удовольствием примет любую помощь от богатого клуба. Она приходит регулярно, но КХЛ нарушения регламента не находит .

История взаимодействия СКА и «Сочи» вообще насчитывает множество интересных случаев. Например, год назад Роман Ротенберг использовал южный клуб, чтобы расчистить место под потолком зарплат. В предыдущее межсезонье Николай Прохоркин стал игроком «Сочи» всего на полчаса, чтобы помочь СКА с соблюдением правил.

Когда зарплатная заявка питерского клуба превышала допустимое значение, Ротенберг прибегнул к хитрости. Так СКА обменял Прохоркина в «Сочи», чтобы не расторгать контракт напрямую и не указывать это в платежке. «Сочи» следом попрощался с нападающим и учел сумму расторжения контракта под потолком зарплат вместо СКА.

Туда же часто отправляют и молодежь: Матвей Мичков два года подряд ездил в «Сочи» на правах аренды. За последние годы СКА и «Сочи» часто обмениваются и опытными игроками. Легионер Борна Рендулич попал в Санкт-Петербург, когда шел лучшим бомбардиром «Сочи». Вместо него там поиграл Марат Хуснутдинов – теперь он уже в НХЛ.

Весной 2024-го уже произошла еще одна сделка между СКА и «Сочи»: в Санкт-Петербург вернулся защитник Данила Галенюк. Пока результат нового трехстороннего обмена оценить сложно, но каждый клуб точно заработал выгоду. Удивительно лишь то, как СКА опять в нужный момент подстроился под желания конкурентов и реализовал собственный интерес.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press