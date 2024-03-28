Игорь Никитин – легенда «Авангарда»: отыграл 9 сезонов, его тоже убирали и назначали тренером во время плей-офф

Броманс Омска и тренера «Локо».

Серия «Локомотива» с «Авангардом» – первая в рамках плей-офф КХЛ. При этом Игорь Никитин уже дважды играл против «ястребов» – и оба раза в финале. Но они тогда вынужденно базировались в Балашихе, а специалист возглавлял ЦСКА. Новая перекрестная система вернула Никитина уже в Омск, где он сформировался как игрок и начал карьеру тренера.

Первая игра нынешней серии стала для Никитина 100-й в плей-офф – и он признался: «Я благодарен очень Омску. Важная часть моей карьеры. Здесь мне дали возможность стать тренером. Я всегда с теплотой и благодарностью отношусь, поэтому очень приятно здесь находиться».

Пока тренер говорил, на его лице появилась легкая улыбка.

В Омске получил прозвище Царь, хотя забивал редко. Но участвовал в драках

Игорь Никитин родился в Усть-Каменогорске, где и начал игровую карьеру. Он признавался, что сначала мечтал о другой профессии – хотел стать шофером, но место рождения решило за него: в Устинке в 70-80-х был безумно популярен хоккей.

Позже Никитин рассказал «Комсомольской правде», как увлекся игрой: «Я целыми днями проводил на льду. Чтоб поддержать мое рвение, мне дед даже клюшку из вишни выточил. Кстати, она у меня сохранилась. С детских лет определилась моя судьба».

В его игровой карьере по большому счету три главных команды: усть-каменогорское «Торпедо», «Лада» и «Авангард». В Омск Никитин приехал опытным хоккеистом: на тот момент ему исполнилось 24 года, а в карьере уже были звание чемпиона Межнациональной хоккейной лиги (по сути – чемпионат России) и ее серебряного призера – все в составе «Лады». Второе свое чемпионство Никитин возьмет как раз с «Авангардом».

В Омске он задержался на девять сезонов подряд, успев застать шесть главных тренеров. Это очень солидный срок для хоккеиста, особенно с учетом того, что он оставался в команде все это время – даже без кратковременных переходов в другой клуб. Из заметных игроков той эпохи больше сезонов подряд в «Авангарде» провели только Александр Попов, Александр Вьюхин, Юрий Панов и Дмитрий Рябыкин.

При этом Никитин никогда не считался результативным игроком – он был типичным защитником-домоседом и забивал крайне редко. За 389 игр в «Авангарде» набрал 41 (8+33) очко. Прервать атаку соперника и лечь под бросок – вот чем запомнилась игровая карьера Никитина. И именно за эту надежность его и любили омские болельщики.

Защитник редко участвовал в драках, но не избегал их. Один из самых ярких эпизодов с его участием случился в рамках Континентального кубка с английским «Шеффилдом». Никитин включился в массовую драку, но у их пары был самый мощный обмен ударами – в духе старой НХЛ. Закончил бой защитник с переломом носа.

Несмотря на скромную результативность, в раздевалке «Авангарда» Никитина звали Царем. Бывший одноклубник Максим Соколов объяснил «Санкт-Петербургским Ведомостям» это так: «Еще до моего приезда в Омск он получил прозвище. Запамятовал, кто придумал, но понимаю почему. Он по жизни очень спокойный. Никогда не влипал вне льда в передряги. И плюс царская осанка».

Никитина действительно очень уважали хоккеисты. В начале сезона-2002/03 на тренировке защитник получил травму. Чтобы продолжить играть, ему была необходима специальная маска – непростая задача в то время. В итоге ее сделали и привезли из Москвы, а посодействовал этому игрок «Динамо» Алексей Трощинский, с которым Никитин начинал карьеру в Усть-Каменогорске.

Никитин должен был стать героем чемпионского сезона: забил в финале, но гол не засчитали

Регулярка-2003/04 для «Авангарда» складывалась неудачно. Проблемы начались со старта: после 16 игр команда занимала 12-е место и набрала всего 37,5% от возможного количество очков. После семи поражений подряд руководство клуба пошло на кардинальные меры и отправило Сергея Герсонского в отставку.

Само его назначение в межсезонье выглядело спорным: один из лучших тренеров в системе клуба почти не работал главным со взрослыми хоккеистами. Как итог – Герсонский не нашел общий язык с уже состоявшимися игроками и покинул пост после 16 матчей в «Авангарде».

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На замену пришел опытнейший Валерий Белоусов, у которого довольно быстро получилось навести порядок в команде: в середине сезона «Авангард» уже входил в кубковую восьмерку, а регулярку закончил вовсе третьим.

Локальные изменения коснулись и Никитина. До чемпионского сезона он играл в паре с Кириллом Кольцовым, который был младше его на 10 лет, но защитники отлично ладили друг с другом. Кольцов больше подключался к атаке, пока Никитин страховал его сзади.

Перед сезоном-2003/04 Кирилл уехал в Северную Америку. После этого Никитин играл в связке с Владимиром Антипиным, а позже оказался в паре с Олегом Твердовским, который по итогам той регулярки набрал 34 (16+18) очков и стал лучшим защитником сезона.

Все это во многом благодаря Никитину, который исполнял роль разрушителя, позволяя партнеру уходить в атаку. Сам Игорь очки зарабатывал редко, но результат Твердовского его только радовал: «На голевые подвиги Олега, забросившего тогда 16 шайб, смотрел без зависти».

Но именно Никитин должен был стать героем финала с «Металлургом». Победитель определялся в последнем пятом матче (тогда играли до трех побед в серии). Напряжение было сумасшедшим – и команды долго не могли забить. На 47-й минуте после броска Игоря Никитина и благодаря рикошету шайба залетела между щитками вратаря – «Авангард» праздновал гол.

Правда, радоваться пришлось недолго – судья в итоге его отменил, посчитав действия Сушинского помехой для вратаря. Решение до сих пор считают спорным, так как лидер «Авангарда» в момент броска даже не находился в площади ворот.

В итоге отмененный гол стал единственным с игры в том матче – чемпиона определяли по буллитам. Все решили бросок Ярослава Беднаржа и сэйвы Максима Соколова. Хотя сами игроки «Авангарда» золотым голом считали именно отмененную шайбу Никитина – и мнение подкрепили памятным подарком защитнику: у него дома есть позолоченная шайба в рамочке.

«Ребята, видно, подумали, что именно этот гол – золотой. Сделали такую вот шайбу, подарили мне и сказали повесить. Не мог отказаться. Никогда не сожалею о том моменте, когда гол не засчитали. Все, что ни делается – к лучшему. Так оно и вышло в итоге – мы стали чемпионами. А мой гол, наверное, ребят подхлестнул как-то в решающие моменты финала. Не зря есть примета: раз шайба дорогу в ворота нашла, непременно там еще раз окажется», – рассказывал Никитин в интервью журналу «Футбол-Хоккей».

Через 6 матчей с начала тренерской карьеры стал главным – в «Авангарде»

В последнем сезоне-2005/06 за «Авангард» Никитин страдал от травмы спины и долгое время не выходил на лед. Тогда хоккеист попросился помощником к главному тренеру Белоусову. Тот и не думал отказывать: «Даже нужно. Ты давай с защитниками поработай, помогай ребятам». Такой опыт Никитину пришелся по вкусу, и вскоре он поступил в Высшую школу тренеров в Омске.

Игровая карьера Никитина закончилась 2008 году. Последние два сезона он провел в «Сибири», а после ему поступило предложение из «Авангарда»: бывший клуб предлагал место помощника в штаб к Сергею Герсонскому. Уже дипломированный Никитин с радостью согласился, еще не подозревая, что в этом же сезоне станет главным.

После четырех поражений в шести матчах Герсонского вновь отправили в отставку – а бывшему защитнику дали приставку «и.о.» на период, пока ведутся поиски другого тренера. Дебют оказался успешным: «Авангард» выиграл пять матчей подряд. Но руководство клуба все равно переживало из-за неопытности Никитина – и при новом главном тренере, канадце Уэйне Флеминге, он переместился обратно в помощники.

Тот сезон был сложным для «Авангарда»: смерть Черепанова, плохие результаты, отсутствие внятной игры даже после прихода Флеминга. Не спасал даже Яромир Ягр в составе. Руководство продолжало экспериментировать с тренерами. В перерыве неудачно складывавшегося матча с «Витязем» Флеминга отстранили – и на третий период команду вывел Никитин. Это вновь принесло результат: «Авангард» отыгрался с 0:1 и победил в овертайме.

К концу января руководство «ястребов» окончательно отказалось от услуг Флеминга. Никитин вновь стал исполняющим обязанности – в этот раз уже до конца сезона. В последних играх «Авангард» выдал яркий отрезок и чудом – с помощью победного гола «Магнитки» на 60-й минуте матча с «Северсталью» – попал в плей-офф.

Дальше чудо собственными руками творил уже Омск: в первом раунде остановил лучшую команду регулярки и последнего чемпиона суперлиги – «Салават Юлаев» (3-1 в серии). Успех в плей-офф Никитин объяснял проделанной работой игроков, а от собственной заслуги отказывался: «Ребята почувствовали, что могут обыгрывать лидеров КХЛ. А от этой веры в себя появляется раскрепощенность, дополнительные эмоции, новые силы. Они нам здорово помогли в первом раунде плей-офф. А я, представьте себе, о выигранной серии 1/8 финала вообще не думаю».

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Чудо едва не продолжилось в следующем раунде – с «Ак Барсом». И тут уже сказалась тренерская неопытность: при счете 2:1 в пользу «Авангарда» в решающем матче за несколько секунд до сирены Никитин взял тайм-аут, тем самым дав отдохнуть лидерам соперника. «Ястребы» проиграли вбрасывание – и в итоге пропустили, а потом и проиграли в овертайме.

Тем не менее заслуги тренера в «Авангарде» оценили по достоинству, и в межсезонье он стал уже главным. В сезоне-2009/10 под руководством Никитина команда шла ровно и держала место в топ-4 Востока. Но в феврале случился провал – перед плей-офф проиграла шесть матчей из семи и закончила регулярку на пятом месте.

В попытке вернуть «Авангард» в прежний боевой режим руководство клуба поставило главным финна Раймо Сумманена на плей-офф (резко менять тренеров – вообще омская фишка). Никитин вновь стал ассистентом. Правда, такая встряска команде не помогла – «Авангард» проиграл в первом раунде «Нефтехимику» с сухим счетом в серии (0-3).

До ухода из «Авангарда» Никитин еще несколько раз становился исполняющим обязанности и возвращался к статусу помощника. На следующий сезон – 2010/11 – он остался в тренерском штабе с Сумманеном и в итоге вообще заменил его перед решающим матчем второго раунда с «Магниткой». Но такие резкие и где-то даже истеричные перемены не помогали Омску выигрывать – дальше пошел «Металлург».

Очередное назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера не пугало. Он вообще в тот момент не думал о скандальной отставке Сумманена. Единственное, что его тогда тревожило – отсутствие голов «Авангарда» в решающем матче. После игры Никитин говорил : «Мотивировать команду смысла не было, 7-й матч – каждый понимал его важность. Ребята были до предела мотивированы. Физических сил не хватило».

Окончательно Никитин покинул «Авангард» в сезоне-2011/12 вместе с еще одним главным тренером Ростиславом Чадой. Произошло это в декабре – руководству клуба не понравился скучный оборонительный хоккей, который ставил чех. Команда сменила весь тренерский штаб и не сделала исключения даже для Никитина, который не раз выручал «Авангард» в трудный момент.

Никитин с ностальгией возвращается в Омск – как-то раз его растрогала ретроформа «Авангарда»

Дальше пути Никитина и Омска разошлись – он присоединился к штабу сборной России. И вместе с ним команда выигрывала чемпионат мира в 2012 и 2014 годах, а также олимпийское золото в 2018-м.

Клубный хоккей тоже недолго прожил без Никитина – в сезоне-2013/14 он на год стал ассистентом Дмитрия Квартальнова в «Сибири». С ним же Никитин перешел в ЦСКА, и в 2017 году дождался назначения уже не помощником, а главным тренером. Армейцы понимали, что он уже готов – и в конце сезона-2018/19 тренер принес первый Кубок Гагарина в истории команды. Символично, что тогда в финале армейцы обыграли «Авангард» за четыре матча.

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Перед той финальной серией Никитин честно говорил , что играть против «Авангарда» эмоционально ему сложно: «Для меня Омск не чужой город». Но, как любой тренер, он отбросил чувства и сделал все возможное, чтобы ЦСКА взял Кубок.

Никитина с «Авангардом» ничего не связывает уже 13 лет. И все равно тренер с ностальгией смотрит на команду, с которой он вырос как игрок и тренер. В прошлом году «Авангард» в домашнем матче против «Локомотива» вышел в ретроформе – тот матч команда Никитина проиграла (3:4 ОТ), а тренер после игры признался с улыбкой на лице: «Я видел эту форму, когда «Авангард» играл с «Барысом». Мы этот матч просматривали. Уже там что-то почувствовал».

Когда-то в похожей форме Никитин выходил на лед. А сейчас приезжает в Омск только в качестве тренеров других команд. Хотя вряд ли планирует в этом сезоне еще раз возвращаться в почти родной город.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Алексей Мальгавко