Почему СКА спонтанно уезжает из «Ледового» – Ротенберг считал этот стадион лучше «СКА-Арены»

Что изменилось?

СКА все-таки переезжает: 11 февраля сыграет против «Сочи» на новой «СКА-Арене». Там же до завершения регулярки пройдут еще четыре домашних матча СКА. Совсем недавно это казалось невозможным: главный тренер Роман Ротенберг видел клуб в сезоне-2023/24 только в «Ледовом».

В декабре «СКА-Арена» приняла первое и пока единственное большое событие – Матч звезд КХЛ. За два дня новый стадион посетили 40066 человек (в том числе и мы ). «СКА-Арена» многим понравилась, но Ротенберг не разделял общую радость и выступал против председателя совета директоров СКА Александра Медведева, который продвигал скорый переезд.

Ротенберг публично ссылался на проблемы безопасности и другие детали, а «Ледовый» наоборот расхваливал: «Здесь все родное, это наше преимущество домашнего льда ».

Почему же этот стадион для него и СКА неожиданно оказался таким важным?

«Ледовый» постоянно собирает полные трибуны, а потенциальная посещаемость «СКА-Арены» вызывает вопросы

В истории СКА было несколько интересных арен. Например, клуб играл на открывшемся после реконструкции стадионе имени Ленина. Там же 17 января 1965-го во время матча против ЦСКА (0:5) установили первый рекорд города по посещаемости – 12 500 зрителей.

С осени 1967 года СКА переехал в «Юбилейный» (вместимость – около 7 тысяч). Затем домашней ареной для клуба стал Спортивно-концертный комплекс. После его закрытия в 1992 году СКА на протяжении почти десяти лет играл в «Юбилейном» или во Дворце спорта СКА. Пока не получил новый дом.

За 77-летнюю историю СКА отыграл в «Ледовом» 22 года. Изначально арена строилась к ЧМ-2000. До того, как СКА провел здесь первый матч, «Ледовый» простаивал 16 месяцев. Сдвиг произошел 24 сентября 2001 года. На новой арене команда сыграла против «Ак Барса». Домашний стадион СКА в то время не вызвал ажиотажа среди болельщиков – матч посетили всего 1500 человек.

Все сенсации ждали «Ледовый» впереди.

В конце следующего сезона, 15 февраля 2003 года, на матч между СКА и «Спартаком» пришли 12500 болельщиков. На тот момент рекорд для чемпионатов страны после отказа от матчей на открытом льду. Тогда 12 тысяч вмещала малая арена «Лужников». Любой аншлаг там считался рекордом, но Петербург превзошел и эти цифры. Со следующего сезона-2003/04 «Ледовый» служил основной ареной для СКА.

СКА долго боролся за то, чтобы средняя посещаемость увеличивалась. В сезоне-2009/10 клубный рекорд составил 9520 человек. В следующем году – превысил 10 тысяч зрителей. По итогам сезона-2011/12 СКА приблизился к максимуму, который вмещает «Ледовый» – 11917 болельщиков в регулярном чемпионате и 12039 с учетом игр плей-офф.

На тот момент еще вице-президент СКА Роман Ротенберг отмечал успехи клуба: «Еще в прошлом сезоне мы с радостью наблюдали переполненные трибуны «Ледового», а в этом году наша ежедневная работа и любовь к СКА в Петербурге принесли еще более приятный результат. По итогам сезона СКА вошел в пятерку самых посещаемых клубов Европы, а в создании потрясающей атмосферы на домашних матчах поучаствовал каждый болельщик».

В сезоне-2022/23 на матче СКА – «Амур» (3:1) гимн не доиграл до конца по техническим причинам. Полные трибуны все равно продолжили пение без музыки. В глазах Ротенберга это лишь подтвердило особенную атмосферу «Ледового», но люди и сейчас максимально активны. Это уже впечатлило вратаря Никиту Серебрякова: «Когда болельщики в «Ледовом» поют гимн, аж дух захватывает!»

В регулярке-2023/24 «Ледовый» почти всегда собирает полные трибуны на матчах СКА в КХЛ. В сентябре статистика заполняемости арены составила 95,5%. СКА часто продвигает «Ледовый» и через связь с «Зенитом». На матчи приходят футболисты и главный тренер Сергей Семак. После ЧМ-2022 клуб отдельно поздравлял с трофеем аргентинца Леандро Паредеса: «Путь чемпионов мира начинается в «Ледовом».

Переезд на новую арену может негативно сказаться на посещаемости – там вся работа с болельщиками начнется с нуля.

«СКА-Арена» вмещает 21,5 тысячи зрителей: больше, чем любой хоккейный стадион в мире. Ротенберг вроде бы не боится такой вместимости: «Конечно, у нас есть уверенность, что «СКА-Арена» будет собирать аншлаги. В Петербурге огромный запрос на хоккей». Вот только даже если все 12 тысяч с «Ледового» перейдут на новую арену, посещаемость все равно будет далека от аншлага.

Здесь мешают объективные факторы. Не каждый болельщик быстро привыкнет хотя бы к новому расположению стадиона. «СКА-Арена» находится в другой части города – в 15 километрах от привычного «Ледового». Матч звезд показал, что там пока не решен вопрос с парковками. Добавляет проблем скорое закрытие на реконструкцию ближайшей к арене станции метро «Парк Победы». Оно ожидается в 2024 году.

«Ледовый» обустроен по мелочам, а на «СКА-Арене» еще недавно не работали даже домашние раздевалки

Одно из главных преимуществ старой арены, по мнению Ротенберга, – обкатанный лед: «Ледовый дворец» – наша домашняя площадка. Тут все прекрасно. Годами проводится работа, чтобы здесь мы имели домашнее преимущество».

Качество льда – отдельная тема, которая всегда волнует Романа. Пример «Сибири» доказывал, что в первых матчах после запуска шайба на новой площадке ведет себя по-другому. Не зря после объявления о переезде СКА Ротенберг сам покатался на «СКА-Арене» и рассказал о других бортах – к ним опять же надо привыкнуть.

Родной лед в «Ледовом» все это время помогал СКА устанавливать достижения по результатам. В прошлом сезоне команда выдала 29 побед в домашних матчах, это клубный рекорд. Ту регулярку СКА завершил лидером КХЛ по очкам – 105. Сейчас СКА все еще догоняет конкурентов по таблице, но Ротенберг верит в защиту Кубка Континента.

История КХЛ показывает, что клубы чаще переезжают на новые арены в начале сезона. Омский «Авангард», новосибирская «Сибирь» – актуальные примеры. Обкатка «СКА-Арены» в конце регулярки и в плей-офф не кажется безоговорочно хорошей идеей. Буквально в декабре журналисты отмечали, что детально стадион не доделан. Например, тогда функционировали только гостевые раздевалки.

Прямо сейчас «СКА-Арену» экстренно готовят к матчам СКА и соответствию регламенту КХЛ. «Ледовый» же давно изучен и обустроен до мелочей. Рядом с ареной находится отдельный тренировочный комплекс «Хоккейный город» – им полностью владеет клуб, который активно использует его для подготовки к матчам. На базе комплекса СКА шесть лет подряд проводит летний тренировочный лагерь, устраивает предсезонные турниры и фанатские мероприятия.

«СКА-Арена» не будет собственностью клуба, а обустраивать ее все равно придется с нуля

Пять лет назад Роман Ротенберг активно обсуждал строительство «СКА-Арены» и радовался потенциальной смене домашнего стадиона. В этом году его позиция резко изменилась. Вот апрельское выступление Ротенберга по теме переезда: «Мы не строим арену. Сможем переехать, когда «Газпром» и лично Алексей Борисович Миллер дадут добро».

До ноября 2023-го вопрос о скорой смене арены никак не обсуждался, хотя название стадиона говорит само за себя. Ранее гарантом переезда был бизнесмен Геннадий Тимченко, который и разработал проект новой арены. До этого лета Тимченко также был президентом и председателем совета директоров СКА – он прямо влиял на клуб.

С уходом Тимченко переезд СКА на новую арену потерял сакральный смысл. Стадион не будет собственностью клуба – как и в «Ледовом», СКА станет лишь главным арендатором. Поэтому никаких глобальных изменений не произойдет.

Главное – «СКА-Арену» изначально делали без учета клубных потребностей, так как их просто невозможно продумать заранее. Из-за этого СКА точно потребуется время, чтобы обустроить арену под себя. В «Ледовом» этот процесс занял много лет, но там СКА хотя бы зарабатывал. В 2019 году с каждой домашней игры клуб получал около 100 тысяч долларов.

Роман Ротенберг действительно беспокоился и из-за проблемы безопасности: «Очень много деталей. Например, здесь у нас в Ледовом дворце есть идеальный лед, вентиляция, ложи, трибуны. В первую очередь – безопасность. Надо все проверить. Мы не можем рисковать жизнью людей. Поэтому играем здесь. А потом – как скажет начальство».

Начальство все сказало.

Ротенберг воспринимал «Ледовый» более подходящим стадионом для проведения матчей КХЛ, чем «СКА-Арена». «Теперь его позиция поменялась: У нас в России лучший дворец в мире». Эти слова больше не относятся к «Ледовому».

Сразу после Матча звезд КХЛ в Санкт-Петербурге проходил Кубок Первого канала. Матчи проводились в «Ледовом», хотя «СКА-Арена» уже полноценно функционировала. Ни одна игра не собрала полные трибуны.

СКА изначально планировал доиграть регулярку-2023/24 в «Ледовом», поэтому переезд со стороны выглядит спонтанным. Билеты были доступны на все игры вплоть до конца февраля, а теперь деньги за них спешно возвращают болельщикам. Это вызвало дополнительные сложности для клуба и лишнее обсуждение со стороны фанатов. Неудобства получили все, а пользы от такой ситуации нет.

Параллельно стадион решал собственные локальные проблемы. Например, все беспокоились о комфортной температуре внутри арены. Медведев отвечал на публичные жалобы и обещал закрытие вопроса в ближайшее время.

А надо ли оно теперь?

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Михаил Киреев, Александр Гальперин, Александр Кряжев