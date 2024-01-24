Федотов все-таки набрал чемпионскую форму. Это правда?

Вопросы остаются.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров еще 17 января похвалил вратаря Ивана Федотова. Вот его комментарий для «Чемпионата»: «Вратарская проблема? Федотов действительно вернулся, он проделал огромную работу, чтобы снова стать тем вратарем, который может добыть еще один кубок ». При этом ЦСКА с Федотовым идет седьмым на Западе и сильно выше не поднимется.

В регулярке-2023/24 у ЦСКА накопились проблемы (подробный рассказ ). Игра Ивана – один из многих негативных факторов. Самому Федотову не хватает успешных матчей: за 34 игры у него набралось 17 поражений и 17 побед. Федотов показывает статистику 91,3% отраженных бросков и идет по ней в третьем десятке вратарей. Ситуация у клуба выглядит не лучше – 54 игры, 61 очко.

Чем уже запомнился Иван Федотов: сухие топ-матчи, повторяющиеся ошибки, слабая игра ловушкой

В июле 2023 года Иван Федотов так сказал о подписании контракта с ЦСКА: «Решение вернуться в ЦСКА было принято для того, чтобы снова начать выигрывать, почувствовать адреналин и вкус к жизни». Перед этим во время службы в армии Федотов тренировался в зале, поддерживал физическую форму и пропускал лакросс-гол в матче чемпионата Вооруженных сил по хоккею.

Возвращение в КХЛ проходило сложно. В первой игре регулярки-2023/24 против «Ак Барса» (2:5) Федотов вышел в основе и пропустил пять шайб с 38 бросков. Под конец второго периода «Ак Барс» вообще забросил две шайбы за 31 секунду. В заключительном отрезке ЦСКА подвели удаления: Александр Радулов и Вадим Шипачев забили в большинстве с разницей в минуту.

На старте регулярки в игре Федотова проявилась ключевая проблема: он пропускает шайбы с легких бросков. Прежде всего страдает его игра ловушкой. В этом плане показательными кажутся игры против СКА. ЦСКА проиграл принципиальному сопернику все четыре матча в этом сезоне. В трех из них с первых минут выходил Иван Федотов, в четвертой игре (0:2) – Дмитрий Гамзин.

Символично, что Гамзин за один матч со СКА показал статистику лучше, чем Федотов за три предыдущие попытки. Дмитрий сделал 33 сэйва при показателе отраженных бросков 97,1%. У Ивана этот статистический во встречах со СКА не превышал 91,3%. В каждой из них с Федотовым постоянно что-то происходило, а его ошибки и игровые недоработки прямо влияли на результат.

Все началось с матча в Москве (2:3), где игру Федотова затмил дебют в СКА Никиты Серебрякова. Там Иван пропустил от Грицюка в ближний угол и не выручил при двух выходах. Во второй игре против СКА (1:2) Василий Глотов мощным броском попал в девятку прямо над ловушкой Ивана. В той же игре Андрей Чивилев воспользовался ошибкой вратаря и забил в покинутый им угол.

В следующей встрече команд (2:6) ситуация усугубилась – Федотов пропустил уже шесть шайб. После пятого гола у вратаря ЦСКА совсем сдали нервы. Иван не сдержал эмоции и со всей силы ударил клюшкой по воротам. Тогда судьи даже попросили его поменяться, но на пару минут. Федоров сажать Ивана не хотел, а после матча никак не винил его в таком крупном проигрыше.

По другим матчам видно, что ЦСКА действительно верит во вратаря и не меняет Федотова даже в сложные отрезки. В этом сезоне Иван уже дважды получал от соперников по шесть шайб: с «Авангардом» (4:6) и СКА (2:6). Так много за всю карьеру в ЦСКА Федотов ранее пропускал только один раз – в плей-офф сезона-2021/22 во второй игре финала против «Металлурга» (4:6).

Федотов вроде бы быстро заново адаптировался к профессиональному хоккею. Во время матчей он часто далеко выкатывается из ворот и помогает партнерам, но такая инициатива приводит к ошибкам. В матче против «Ак Барса» (1:4) привоз Ивана ничего не решал, но выглядела странно. Он сыграл клюшкой и отдал передачу на крюк нападающему «Ак Барса», а тот бросил по пустым.

Все это не отменяет того, что ЦСКА проигрывает не из-за Федотова (или не только из-за него). В этом сезоне Иван сделал 44 сэйва и оформил сухарь в дерби против «Спартака» (3:0). Это личный рекорд Федотова во всех регулярках КХЛ. Больше спасений он делал только в игре плей-офф сезона-2021/22 против «Локомотива» (3:2, ОТ). Тогда вратарь ЦСКА отразил 66 из 68 бросков.

На счету Федотова в регулярке-2023/24 уже четыре матча на ноль за ЦСКА. Иван оформил сухари в играх с «Барысом» (4:0), «Локомотивом» (3:0), «Спартаком» (3:0) и «Металлургом» (3:0). Это его личный рекорд: ранее Федотов проводил три сухих матча еще за «Трактор» в сезоне-2019/20. Иногда Федотов все-таки подтаскивает ЦСКА – это признают даже его партнеры по команде.

История с дисквалификацией все время сопровождает Федотова – и она еще не закончена

Иван Федотов оказался в ЦСКА вместо «Филадельфии», с которой подписал контракт перед уходом в армию.

Напоминаем: при соблюдении всех регламентов Иван не играл бы в России в первые месяцы регулярки-2023/24. ИИХФ дисквалифицировала Федотова на четыре месяца и не признала его соглашение с ЦСКА. Организация встала на сторону НХЛ и «Филадельфии», но КХЛ и ФХР это не смутило. Президент лиги Морозов сослался на Генеральную прокуратуру и допустил Ивана.

В декабре ИИХФ отклонила апелляцию ЦСКА по Федотову. Разбирательство продолжается – дело уже дошло до CAS. Глава ИИХФ Люк Тардиф утверждает, что организация уважает сборные России (они не допущены до международных турниров). Он же во всех выступлениях делает отсылки к истории вратаря: «В деле Ивана Федотова мы хотели бы получить такое же уважение в ответ».

Основная позиция ИИХФ по-прежнему не меняется. Тардиф продвигает мысль: если Федотов дисквалифицирован, то играть в КХЛ ему нельзя. ИИХФ следит за положением Ивана, но дополнительные наказания к ЦСКА пока не применяет. С сентября клубу на год запрещены международные трансферы и положен штраф. Финансовый вопрос тоже оспаривается в CAS.

Клуб и ИИХФ – на разных полюсах в обсуждении вопроса Ивана Федотова. За ЦСКА публично отвечает Сергей Федоров. Он еще 2 сентября обозначил отношение к разбирательству. Вот ключевые слова Федорова: «Тут надо всем немножко проснуться и понять, в каких мы условиях и реалиях живем. И кто в стране рулит нашей: мы или какие-то законы с той, так сказать, стороны?»

ЦСКА ограждал Федотова от рассуждений о дисквалификации. В первые месяцы регулярки он не давал комментарии по этой теме. В декабре Иван проговорил собственное мнение по поводу лишнего давления и влияния на игру: «Нужно концентрироваться на себе, на своих близких, на тех, кто реально высказывает слова поддержки. И просто не делать акцент на негатив».

Федотов повторяет путь чемпионского сезона, но ЦСКА заранее избавил его от конкуренции

В регулярке-2023/24 ЦСКА использовал трех вратарей: Федотова, Шарыченкова и Гамзина. Пока Федотов набирал форму, команда часто задействовала его бэкапа Александра Шарыченкова. В этом сезоне он провел 12 игр – выиграл пять из них. Провальный матч с «Динамо» (1:4) привел к тому, что ЦСКА выставил Шарыченкова на драфт отказов. Оттуда голкипера так никто и не забрал.

20-летний Дмитрий Гамзин – третий голкипер ЦСКА. По сезону он выиграл конкуренцию у Шарыченкова. Гамзин показывает хорошую статистику: провел девять игр, шесть из которых закончились победами. С ним ЦСКА выиграл пять встреч в основное время и одну по буллитам. В матче против минского «Динамо» (4:0) Гамзин впервые на уровне КХЛ отыграл на ноль.

Тренер Федоров защищает всю вратарскую линию. Он говорил во время серии поражений: «Вратарская бригада ни при чем. Наши голкиперы справляются с поставленными задачами». Очевидно, что перед плей-офф ЦСКА наигрывает Федотова первым номером. Гамзин больше используется в играх с середняками – против «Барыса», «Амура», «Сибири», минского «Динамо».

Именно с участием Федотова ЦСКА в этом сезоне выдал единственную четырехматчевую победную серию. Там Иван помог команде в играх против «Северстали» (3:1), «Спартака» (3:1), «Куньлуня» (4:3) и «Торпедо» (7:2). До этого в сезоне-2023/24 ЦСКА не выигрывал больше трех матчей подряд. Отсюда и такое слабое выступление, если смотреть на положение в таблице.

Если сравнивать со статистикой прошлых лет, расклад для Федотова глобально не поменялся. В чемпионский год Иван проводил похожий сезон. За 26 матчей в регулярке-2021/22 у него было 14 побед, 10 поражений и 91,9% отраженных бросков. Он чередовался с Рейдеборном. Сам ЦСКА в тот сезон играл намного лучше: 47 игр, 29 побед, 18 поражений и четвертое место на Западе.

Зато два года назад Федотов стал основным вратарем ЦСКА уже в плей-офф, где уже по-настоящему выручал: 22 игры, 16 побед и 93,7% ОБ. Это лучший период в карьере Ивана по статистике отраженных бросков. Тогда же КХЛ признавала Федотова лучшим вратарем плей-офф. На фоне той игры Иван как раз собирался в «Филадельфию» и сразу рассчитывал на место в НХЛ.

В сезоне-2021/22 Федотов выиграл конкуренцию у вратаря такого же уровня. Сейчас Адама Рейдеборна в команде больше нет. На его перспективы повлияли изменения по лимиту на легионеров. Это открыто признавал Федоров: «Расстались с ним не потому, что Иван с нами, а был принял лимит на легионеров». Другие голкиперы ЦСКА соперничество с Федотовым не потянули.

Какое же будущее ждет его и клуб теперь?

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Сергей Гунеев, Владимир Федоренко